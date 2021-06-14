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Новости Дело Медведчука
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Находящемуся под домашним арестом Медведчуку зарплату депутата не начисляют, - регламентный комитет ВР

Находящемуся под домашним арестом Медведчуку зарплату депутата не начисляют, - регламентный комитет ВР

Народный депутат Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") не получает заработную плату во время пребывания под домашним арестом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады на запрос Укринформа.

"Сохранение заработной платы за время отсутствия народного депутата Украины, как и любого другого работника, в связи с применением к нему в соответствии с частью первой статьи 181 Уголовно-процессуального кодекса Украины меры пресечения действующим законодательством не предусмотрено", - пояснили в комитете.

Там отметили, что начисление народному депутату заработной платы осуществляется на основании табеля учета рабочего времени, в который вносятся данные участия парламентария "в не менее чем 70% голосований при принятии решений ВР (в дни проведения пленарных заседаний)", учета присутствующих депутатов на заседаниях комитетов ВР. Кроме того, в табель вносятся данные о командировках депутатов, пребывании в отпуске, отсутствии в связи с временной нетрудоспособностью, другие уважительные причины.

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Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Автор: 

ВР (29227) Медведчук Виктор (1788) домашний арест (187) заработная плата (2399)


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Как можно.Он хоть с голода не помрет?Он и так на смерть похож.
Ну паломница милостыню попросит-ей на клык хлеб дадут.
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14.06.2021 11:00 Ответить
Це для медведчука копійки, і їх йому компенсує його бізнес-партнер по багатьох бізнесах Бєня, якому в користування перейшла труба.

" «Труба Медведчука», зв'язку якої з Медведчуком ще не встанови жоден суд, була передана «Укртранснафті», яку очолює, па-бам… людина Коломойського."
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14.06.2021 11:01 Ответить
паРашка начисляє..
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14.06.2021 11:13 Ответить
А я скормив би ведмедчука крокодилам. Є ведмедчук - є проблема, нема його - нема проблеми.
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14.06.2021 11:20 Ответить
Ну и на шо иму жить ?
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14.06.2021 11:33 Ответить
Как же он теперь столоваться будет?
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14.06.2021 11:37 Ответить
Панове, вы не поверите, но когда я прочел эту новость рука сама потянулась в карман за мелочью для подаяния Медведчуку!
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14.06.2021 13:29 Ответить
 
 