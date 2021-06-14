Находящемуся под домашним арестом Медведчуку зарплату депутата не начисляют, - регламентный комитет ВР

Народный депутат Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") не получает заработную плату во время пребывания под домашним арестом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады на запрос Укринформа.

"Сохранение заработной платы за время отсутствия народного депутата Украины, как и любого другого работника, в связи с применением к нему в соответствии с частью первой статьи 181 Уголовно-процессуального кодекса Украины меры пресечения действующим законодательством не предусмотрено", - пояснили в комитете.

Там отметили, что начисление народному депутату заработной платы осуществляется на основании табеля учета рабочего времени, в который вносятся данные участия парламентария "в не менее чем 70% голосований при принятии решений ВР (в дни проведения пленарных заседаний)", учета присутствующих депутатов на заседаниях комитетов ВР. Кроме того, в табель вносятся данные о командировках депутатов, пребывании в отпуске, отсутствии в связи с временной нетрудоспособностью, другие уважительные причины.

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Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.