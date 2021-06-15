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Новости Дело Медведчука
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Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на "незаконные действия украинской власти", - Кузьмин

Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на

Нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на "незаконные действия украинской власти".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кузьмина, Медведчук обвинил действующий режим в политической мотивации уголовного преследования в отношении него, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

Кроме этого Кузьмин отметил, что дело якобы может быть рассмотрено в приоритетном порядке, "а значит, решения долго ждать не придется".

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Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Автор: 

жалоба (128) Кузьмин Ренат (582) Медведчук Виктор (1788) Европейский суд по правам человека (811) домашний арест (187)


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Топ комментарии
+8
После оргии с французскими депутатами(этот ужасный, ужасный домашний арест) он решил написать письмо в Европу, которую так люто ненавидит, но очень любит там жить
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15.06.2021 09:27
+6
Зелёные нездары так яростно с ним борются, что он аж разбогател в энцать раз)) А при Порохе был нищим☝️
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15.06.2021 09:45
+5
Коричневі здари взагалі нічого не робили.
Навпаки усі задоволення у вигляді труби, літака на Москву, купівлі телеканалів, монополії на ринку СПГ.
Так і було задумано.
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15.06.2021 09:37
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После оргии с французскими депутатами(этот ужасный, ужасный домашний арест) он решил написать письмо в Европу, которую так люто ненавидит, но очень любит там жить
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15.06.2021 09:27 Ответить
Зелені нездари не зможуть довести його провину і справа розсипиться. Так і було задумано.
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15.06.2021 09:32 Ответить
Коричневі здари взагалі нічого не робили.
Навпаки усі задоволення у вигляді труби, літака на Москву, купівлі телеканалів, монополії на ринку СПГ.
Так і було задумано.
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15.06.2021 09:37 Ответить
№66
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15.06.2021 09:44 Ответить
Зелёные нездары так яростно с ним борются, что он аж разбогател в энцать раз)) А при Порохе был нищим☝️
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15.06.2021 09:45 Ответить
"А при Порохе был нищим" - вранье, признак порохобота.

"Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 рік. Політик та його дружина Оксана Марченко задекларували річний дохід у понад 323 мільйони гривень, розкішний автопарк та цілу бібліотеку антикварних книг."
- действительно нищий.
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15.06.2021 10:30 Ответить
сині нездари його навіть не чіпали, ні канали, нічого
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15.06.2021 09:37 Ответить
А шо ж ты зачепыло, убогое зеленое ничто? Макнет вас ЕСПЧ мордой в говно, а Мертвечуку все вернут. И еще компенсацию выплатят из кармана украинцев. Твоего, зебил, в том числе. И нахрена такие санкции?
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15.06.2021 09:53 Ответить
Якщо зелені нездари не нададуть докази протиправної діяльності медведчука, то він ще й отримає компенсацію з кишень українців.
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15.06.2021 09:53 Ответить
Почему Кузьмин до сих пор ходит своими ножками?
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15.06.2021 09:36 Ответить
А чому не Моцьковскій басманний?
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15.06.2021 09:38 Ответить
Медведчук поскаржився в ЄСПЛ на "незаконні дії української влади", - Кузьмін - Цензор.НЕТ 2835
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15.06.2021 09:41 Ответить
его внешний вид все больше становится похож на мертвечину....на падаль....
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15.06.2021 09:49 Ответить
Как и следовало ожидать: зебилье вместо реальной посадки мудачука, занималось банальным пиаром имитируя борьбу с бизнес партнером зелупы. Теперь украинцы будут платить из собственных карманов за цирк устроенный зелупой/подоляком.
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15.06.2021 09:58 Ответить
мёртвыйчук мразь ватная
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15.06.2021 10:05 Ответить
Зедебильные все и делали именно так, чтоб это говно потом оправдали и оно поимело деньги с Украины.
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15.06.2021 10:06 Ответить
Не. С таким уровнем набросов, Дерьмак не заплатит
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15.06.2021 10:48 Ответить
Порушена процедура, спочатку потрібно звернутися в "Спортлото".
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15.06.2021 10:16 Ответить
Так і було задумано, зеДебіли попіарились, порушили спеціально всі закони, зробили так щоб Європейській суд його виправдав., а потім скажуть ми хотіли, але європейці не дали його покарати.
Вже зелені пєтушки під'єдналися і знов винуватий Порошенко.
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15.06.2021 10:30 Ответить
а когда душил Стуса не жаловался гад
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15.06.2021 10:48 Ответить
а що,мразь вже всі суди в Україні пройшла?
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15.06.2021 11:13 Ответить
 
 