Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на "незаконные действия украинской власти", - Кузьмин

Нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на "незаконные действия украинской власти".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кузьмина, Медведчук обвинил действующий режим в политической мотивации уголовного преследования в отношении него, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

Кроме этого Кузьмин отметил, что дело якобы может быть рассмотрено в приоритетном порядке, "а значит, решения долго ждать не придется".

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Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.