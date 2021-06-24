Прокурори і слідчі проводять нові обшуки у Медведчука. Нагрянули навіть до тещі нардепа, - Кузьмін
Зранку 24 червня прокурори і слідчі проводять нові обшуки у справі про держзраду Віктора Медведчука.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні із самого ранку прокурори і слідчі знову нагрянули з черговими обшуками до Медведчука. Цього разу обшукують не тільки партійний офіс, кабінети і житла найближчих соратників, що вже стало традицією для чинної влади. Цього разу з обшуками приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя", - зазначив Кузьмін.
"Цілком очевидно, що під виглядом обшуків прокуратура проводить своєрідні акції залякування, покликані залякати і деморалізувати Медведчука і членів його сім'ї, а зовсім не відшукати нові докази у справі. Фактично, влада робить нові злочини проти Медведчука і діє при цьому з особливим садистським задоволенням", - запевняє він.
Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
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Ублюдки....
Там - схрон! Инфа 100%....
в студию.
Прошу пана, хоть одну.
И какой такой поворот событий? Обыски у Мудачука?
Всем известно, что Мудачук кум Путена и пророссийский политик.
Что хотят найти - переписку с Путеном?
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ
ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО,
тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.
Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…
Виктор Медведчук ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html#_blank https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
Цитата - это лучшее подтверждение, тем более, что еще есть и видео.
Что, как говорится, написано пером (в современном виде это видео) - не вырубишь и топором.
А то выше товарисч https://censor.net/ru/user/478212 что-то ляпнул, а подтвердить ничем не соизволил, потому что НЕЧЕМ.
Ну и Мудачука, можно считать кем угодно, но уж никак не дурачком.
Они экономику обсуждают!
Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских и парламентских выборов. И они сейчас уже утверждают, что они все объединятся.
Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас."
Пётр Алексеевич Порошенко О визите в Москву кандидата в президенты Юрия Бойко и его однопартийца ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА, провёдших переговоры с премьером РФ Дмитрием Медведевым.
2019 год
Источник: Порошенко о Бойко и Медведчуке: Поползли на коленях к Путину https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/23/7210021/ "Украинская правда", .03.2019