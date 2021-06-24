Прокурори і слідчі проводять нові обшуки у Медведчука. Нагрянули навіть до тещі нардепа, - Кузьмін

Зранку 24 червня прокурори і слідчі проводять нові обшуки у справі про держзраду Віктора Медведчука.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні із самого ранку прокурори і слідчі знову нагрянули з черговими обшуками до Медведчука. Цього разу обшукують не тільки партійний офіс, кабінети і житла найближчих соратників, що вже стало традицією для чинної влади. Цього разу з обшуками приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя", - зазначив Кузьмін.

"Цілком очевидно, що під виглядом обшуків прокуратура проводить своєрідні акції залякування, покликані залякати і деморалізувати Медведчука і членів його сім'ї, а зовсім не відшукати нові докази у справі. Фактично, влада робить нові злочини проти Медведчука і діє при цьому з особливим садистським задоволенням", - запевняє він.

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Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.