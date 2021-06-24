СБУ подтвердила проведение следственных действий по делу Медведчука
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в четверг проводят следственные действия по делу, в рамках которого были выдвинуты подозрения народным депутатам фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Следователи СБУ и ГБР проводят оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, в котором уведомлены о подозрении народные депутаты Медведчук и Козак", - сообщили в СБУ.
Детали поведения следственных действий обещали обнародовать позднее.
Ранее народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что в четверг правоохранители снова проводят обыски у его коллеги по фракции Виктора Медведчука.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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У пороха было 5 лет чтобы задавить медведчука. У зеленского будет такие же 5 лет. Результаты мы видим. Если в первом случае медведчук не только не был задет, но еще и восстал из мертвых, то втором случае за него взялись. Будешь отрицать очевидное?
А те, що ти брехливий дебіл підтверджує твоя брехня "порошенко, который медведчука в зад целовал". Саме через таких дебілів, як ти і твоя кодла 73/43%зебілів - медведчук, скоріш за все, викрутиться і від свого дружбана Баканова (навіть з його допомогою), і від ДБР з ГПУ, і від РНБО з Даніловим і Зе.
И продюсер - такой опытный, закалённый в "квартальных боях" ....