СБУ подтвердила проведение следственных действий по делу Медведчука

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в четверг проводят следственные действия по делу, в рамках которого были выдвинуты подозрения народным депутатам фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи СБУ и ГБР проводят оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, в котором уведомлены о подозрении народные депутаты Медведчук и Козак", - сообщили в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд допросил журналиста Ткача по делу о нападении охранников Медведчука на съемочную группу "Схем" в 2017 году

Детали поведения следственных действий обещали обнародовать позднее.

Ранее народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что в четверг правоохранители снова проводят обыски у его коллеги по фракции Виктора Медведчука.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.