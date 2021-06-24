РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10103 посетителя онлайн
Новости Дело Медведчука
1 503 27

СБУ подтвердила проведение следственных действий по делу Медведчука

СБУ подтвердила проведение следственных действий по делу Медведчука

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в четверг проводят следственные действия по делу, в рамках которого были выдвинуты подозрения народным депутатам фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи СБУ и ГБР проводят оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, в котором уведомлены о подозрении народные депутаты Медведчук и Козак", - сообщили в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд допросил журналиста Ткача по делу о нападении охранников Медведчука на съемочную группу "Схем" в 2017 году

Детали поведения следственных действий обещали обнародовать позднее.

Ранее народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что в четверг правоохранители снова проводят обыски у его коллеги по фракции Виктора Медведчука.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) обыск (1896) СБУ (19882) ГБР (2984)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Мне кажется - это кино!
И продюсер - такой опытный, закалённый в "квартальных боях" ....
показать весь комментарий
24.06.2021 11:13
+7
Это имитация следственных действий.....Что можно теперь найти в жилище хитрого проходимца? Разве что не свежие носки охранника.... Собирать "обвинение" надо было до публичной огласки. Ну.ничего не умеет зеленая плесень!
показать весь комментарий
24.06.2021 11:12
+4
ще раз: "задавить" - лише ОБГРУНТОВАНИМИ доказами, щоб в жодному суді (в т.ч. ЄСПЛ, Гаазі, тощо) не відкрутився. Інакше, якщо по-безпредєлу - буде винувата Україна, злочинець буде виправданий і платити злочинцю компенсацію буде саме держбюджет України. Але ти дебіл, бо вважаєш, що і нині слід вчинити з злочинцями "по-сталінськи", в т.ч. і через те, що певний імярек тобі не подобається, або ж є твоїм ворогом, поілтичним, ідеологічним, чи побутови - не суть різниця.
А те, що ти брехливий дебіл підтверджує твоя брехня "порошенко, который медведчука в зад целовал". Саме через таких дебілів, як ти і твоя кодла 73/43%зебілів - медведчук, скоріш за все, викрутиться і від свого дружбана Баканова (навіть з його допомогою), і від ДБР з ГПУ, і від РНБО з Даніловим і Зе.
показать весь комментарий
24.06.2021 13:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Літінант проти кума *****.
показать весь комментарий
24.06.2021 11:11 Ответить
Это имитация следственных действий.....Что можно теперь найти в жилище хитрого проходимца? Разве что не свежие носки охранника.... Собирать "обвинение" надо было до публичной огласки. Ну.ничего не умеет зеленая плесень!
показать весь комментарий
24.06.2021 11:12 Ответить
А шоколадная ЧТО делала?
показать весь комментарий
24.06.2021 11:14 Ответить
Это к чему вопрос? Так,в лужу пукнуть?
показать весь комментарий
24.06.2021 11:32 Ответить
А ты читать не умеешь или значение слов не понимаешь?Просто спросил:что именно делала шоколадная плесень по отношению к Медведчуку?Чтоб особо ты не ерепенился,напомню:Питрушкин кум Юга подтвердил подлинность пленок)
показать весь комментарий
24.06.2021 11:36 Ответить
Сынок,меньше смотри ТВ ,пытайся думать ! Оценки дают по делам!
показать весь комментарий
24.06.2021 11:41 Ответить
Полностью согласен.На все сто!По делам:Пэтя трубу подарил,Зеля забрал,при Пэте рейдерски каналы захватил,Зеля закрыл,Пэтя назначил представлять Украину на переговорах,Зеля убрал,Пэтя санкции не вводил(хотя даже США ввели),Зеля ввел.Отаки дела...Ты там "Ями-Гами" меньше жуй-может,кроме рта,еще в голове что-то заработает)
показать весь комментарий
24.06.2021 11:47 Ответить
А теперь весь бред проверь по датам и документам....
показать весь комментарий
24.06.2021 11:49 Ответить
Ты о чем?Пойми одно:если дурак пытается выглядеть умно,то получается еще дурней.КАКИЕ даты и КАКИЕ документы,клоун?
показать весь комментарий
24.06.2021 11:58 Ответить
Так это ты еще и умным пытался выглядеть? Что-то не особо у тебя получается.
показать весь комментарий
24.06.2021 21:16 Ответить
Шутки уровня Петросяна-не юмор
показать весь комментарий
24.06.2021 22:38 Ответить
Вот потому-то я и не смотрю "творчество" 95-го квартала.
показать весь комментарий
25.06.2021 05:54 Ответить
Хоть что-то правильно делаешь)
показать весь комментарий
25.06.2021 11:35 Ответить
типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/ru/user/471511, є характерною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла. Не звертай уваги. Кидай брехню в спам
показать весь комментарий
24.06.2021 11:59 Ответить
какую брехню? Порошенко хоть пальцем в сторону медведчука пошевелил? Ну хотя бы декларативное подозрение выдвинул?
показать весь комментарий
24.06.2021 12:05 Ответить
Дружище,не чуди)Ты с ботами собрался дискутировать? Там сидит тело,которое за 300 грн. в день и Луну Солнцем называть будет,если скажут))
показать весь комментарий
24.06.2021 12:08 Ответить
дебіл, а що, Порох повинен був висувати підозри штибу тих, які твій клован висунув Антоненку, Кузьменку і Дугарь? Видать, ти не доганяєш, що кожна підозра має бути мало того, що висунута справжньому злочинцю, а й в достатній мірі обгрунтована!
показать весь комментарий
24.06.2021 12:33 Ответить
дебил потому что сказал правду? Аргументируй.
У пороха было 5 лет чтобы задавить медведчука. У зеленского будет такие же 5 лет. Результаты мы видим. Если в первом случае медведчук не только не был задет, но еще и восстал из мертвых, то втором случае за него взялись. Будешь отрицать очевидное?
показать весь комментарий
24.06.2021 12:40 Ответить
ще раз: "задавить" - лише ОБГРУНТОВАНИМИ доказами, щоб в жодному суді (в т.ч. ЄСПЛ, Гаазі, тощо) не відкрутився. Інакше, якщо по-безпредєлу - буде винувата Україна, злочинець буде виправданий і платити злочинцю компенсацію буде саме держбюджет України. Але ти дебіл, бо вважаєш, що і нині слід вчинити з злочинцями "по-сталінськи", в т.ч. і через те, що певний імярек тобі не подобається, або ж є твоїм ворогом, поілтичним, ідеологічним, чи побутови - не суть різниця.
А те, що ти брехливий дебіл підтверджує твоя брехня "порошенко, который медведчука в зад целовал". Саме через таких дебілів, як ти і твоя кодла 73/43%зебілів - медведчук, скоріш за все, викрутиться і від свого дружбана Баканова (навіть з його допомогою), і від ДБР з ГПУ, і від РНБО з Даніловим і Зе.
показать весь комментарий
24.06.2021 13:16 Ответить
и вопрос в догонку, кто больше на деле, а не на словах "друг россии". Якобы ватный зеленский, который демонстративно пинает кума путина, или якобы патриот порошенко, который медведчука в зад целовал, боясь хоть чем то обидеть?
показать весь комментарий
24.06.2021 12:43 Ответить
СБУ підтвердила проведення слідчих дій у справі Медведчука - Цензор.НЕТ 2062
показать весь комментарий
24.06.2021 15:40 Ответить
При Порошенко Медведчук сидел тише воды ниже травы. Кроме переговоров по пленным он вообще нигде не всплывал. Богатеть и набирать политический вес он начал только при клоунах. И что дает тебе подозрение? Видимость работы? А, может, еще и видосик нужно было запилить?
показать весь комментарий
24.06.2021 21:21 Ответить
А ну-ка напиши "типову правду",Мурка))На тебе еще:Питроликсеич в свое время был правой рукой Медведчука и вторым лицом кацапской СДПУ(о),занимая там должность Секретаря Политсовета.Патамушапатриот!!!!!
показать весь комментарий
24.06.2021 12:10 Ответить
Ну они умеют деньги террористам перевозить в сохранности,теперь прошлогодний снег ищут,очень полезная служба.
показать весь комментарий
24.06.2021 11:15 Ответить
Мне кажется - это кино!
И продюсер - такой опытный, закалённый в "квартальных боях" ....
показать весь комментарий
24.06.2021 11:13 Ответить
Естественно.Нет бы спокойно опять Медведчуку что-то подарить или совместную прокладку организовать,а оно,зеленое,то трубу забрало,то каналы прикрыло,то дело открыло.Никакого патриотизма!Дэ ж ты наш Гэтьман?...
показать весь комментарий
24.06.2021 11:17 Ответить
Я мечтал увидеть это при Порошенко, но он сильно был занят собственным обогащением.
показать весь комментарий
24.06.2021 12:07 Ответить
 
 