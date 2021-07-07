Дело Медведчука: Суд продлил сроки расследования до 11 ноября
Печерский районный суд продлил досудебное расследование по делу, открытом в отношении главы политсовета и кума Путина Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" рассказал работник пресс-центра суда Виталий Чергавій.
По его словам, следствие по делу продлено до 11 ноября.
Чергавий также рассказал, что суд отказал в отводе судьи Сергея Вовка.
Следующее заседание по делу, на котором суд рассмотрит продление сроков пресечения Виктору Медведчуку, должен состояться 8 июля в 9.30.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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А що - існує надія що він посадить клоуна з баригою, припинить бійню на Донбасі та відновить нормальні стосунки з Росією. А все це дорогого варте.