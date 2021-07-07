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Дело Медведчука: Суд продлил сроки расследования до 11 ноября

Дело Медведчука: Суд продлил сроки расследования до 11 ноября

Печерский районный суд продлил досудебное расследование по делу, открытом в отношении главы политсовета и кума Путина Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" рассказал работник пресс-центра суда Виталий Чергавій.

По его словам, следствие по делу продлено до 11 ноября.

Чергавий также рассказал, что суд отказал в отводе судьи Сергея Вовка.

Следующее заседание по делу, на котором суд рассмотрит продление сроков пресечения Виктору Медведчуку, должен состояться 8 июля в 9.30.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если санкции против Медведчука и Козака будут отменены, то это подорвет доверие к решениям СНБО. Такой риск есть, - "слуга народа" Буймистер

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) суд (25111)


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упырь
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07.07.2021 16:57 Ответить
Нужно судьям так же и сроки получения зарплаты продлять. Пускай после ноября и за зарплатой приходят.
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07.07.2021 17:00 Ответить
Досить знущатися над бізнеспартнеров зЕзідента, випускайте.
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07.07.2021 17:04 Ответить
Никак сумму откупных не посчитают?
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07.07.2021 17:07 Ответить
Думают как в ходе досудебного расследования мертвечука представить к званию "Герой Украины".
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07.07.2021 17:41 Ответить
Хер,ой.
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07.07.2021 18:34 Ответить
Все йде до того що це наш майбутній президент.
А що - існує надія що він посадить клоуна з баригою, припинить бійню на Донбасі та відновить нормальні стосунки з Росією. А все це дорогого варте.
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07.07.2021 19:09 Ответить
До 11 листопада N-го року.
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07.07.2021 21:35 Ответить
Що таке Медведчук? По нашому,громадянському, Падаль і вражина. Але тут знову встає Вічний форпост антиукраїнського АНТИДЕРЖАВНОГО "правосуддя"- ПЕЧЕРСЬКИЙ СУД. Серед усього антиукраїнського кодла декотрі,в основному Вищі та Центральні суди України,окрім може Верховного,склалось таке враження вже давно в тому,що вони ДІЮТЬ ЯК ПРОВОКАТИВНО-ДИВЕРСІЙНІ ГРУПИ ВОРОГА ПІД ДАХОМ. Я тут поінтересувався: в чому причина? А причина в простому: у нас не має взагалі в Україні простого СТАБІЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ....ДЕРЖАВНИЙ ТРЕТІЙСЬКИЙ СУДДЯ. Це ,мабуть і є Головна причина ПОЕТАПНОЇ ВТРАТИ УСІХ УМОВ І ОЗНАК ДЕРЖАВНОСТІ. ПРИКЛАДІВ СТІЛЬКИ ЗАРАЗ,що навіть перераховувати ЇХ некоректно. Просто..Навалом! Звідси і те,що Конституцію і Закони навіть НІЯКА УСТАНОВА І НІХТО З ГРОМАДЯНСТВА НЕ МОЖУТЬ ЗАХИСТИТИ ВІД ДІЙ ******** ДРГ при Владі. Це просто КАТАСТРОФА!
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08.07.2021 09:22 Ответить
 
 