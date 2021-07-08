Суд щодо продовження запобіжного заходу Медведчуку: адвокати нардепа заявили відвід прокурору

Сьогодні, 8 липня, Печерський районний суд Києва почав розглядати продовження запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку, який нині перебуває під домашнім арештом.

На початку процесу адвокати Медведчука заявили відвід прокурору Іжуку. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Адвокати заявили відвід прокурору Іжуку. Цікавий буде процес", - зазначив Кузьмін.

Канал "Судова влада України" веде пряму трансляцію судового процесу щодо продовження запобіжного заходу Медведчуку.

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Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.