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Новини Справа Медведчука
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Суд щодо продовження запобіжного заходу Медведчуку: адвокати нардепа заявили відвід прокурору

Сьогодні, 8 липня, Печерський районний суд Києва почав розглядати продовження запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку, який нині перебуває під домашнім арештом.

На початку процесу адвокати Медведчука заявили відвід прокурору Іжуку. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Адвокати заявили відвід прокурору Іжуку. Цікавий буде процес", - зазначив Кузьмін.

Канал "Судова влада України" веде пряму трансляцію судового процесу щодо продовження запобіжного заходу Медведчуку.

Також читайте: Медведчук поскаржився в ЄСПЛ на "незаконні дії української влади", - Кузьмін

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Автор: 

Кузьмін Ренат (106) Медведчук Віктор (1707)


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Топ коментарі
+4
Пора послать его адвокатов как можно полальше, а самого мертвечука скрутить в бараний рог, хорошо при этом от*издев и отправить на нары!!!!!
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08.07.2021 09:56
+1
В клетку падлеца!
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08.07.2021 10:05
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Пора послать его адвокатов как можно полальше, а самого мертвечука скрутить в бараний рог, хорошо при этом от*издев и отправить на нары!!!!!
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08.07.2021 09:56 Відповісти
Кандрат, а ты что - записался в его адвокаты и запомни что телохранители это для поддержки трусов и бегают они не хуже усейма болта!
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08.07.2021 10:27 Відповісти
Киваловско-Партновское правосудие рулит.Хлебни Витя сполна,что вы там нареформировали.
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08.07.2021 09:56 Відповісти
В клетку падлеца!
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08.07.2021 10:05 Відповісти
будут по своему менталитету подбирать прокурора
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08.07.2021 10:13 Відповісти
хотят...
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08.07.2021 10:22 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi?__cft__[0]=AZWntrHE68tPbNCpuVb_F6GJydcnkWVWNtZinruGweOOxALfjPt0OxFenj-S8V4NPVJrL6dh7msUzyTVOL7ggL_qVfbSqyd0b_PAizEl09IldH4ZqktsXQe4cNAuULQtg7u8bR2KEFo6kjxmpVkOZV4k&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=353174719500412&id=100044236608976# 12 год ·

Хочу видати дитячу книжку з картинками. Пишу для неї віршики простенькі, щоб діточкам було легко читати й запам'ятовувати.

Українське поле, українське небо,

Українська воля - іншого не треба.

З вуса впала довга волосина срібна,

Доля гайдамацька - інша не потрібна.

Лезо вправно ріже, обушок - ламає.

Бог один на небі. Іншого немає.

Сподівання марні, а закон - облуда

Друзі тільки в банді - інших не набуду.

Все оте, де вибори - ніби як не наше.

Тільки революція! Не було інакше.

Схрон повстанський - наша

Виробнича ніша
В ньому смерть скоріша,
Та навіщо інша?!

І так далі...

Сподіваюся взяти грант фонда Сороса.

Суд по продлению меры пресечения Медведчуку: адвокаты нардепа заявили отвод прокурору - Цензор.НЕТ 4999
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08.07.2021 10:17 Відповісти
судью пасодют, медведчук уедет кататься на яхте, зебобики останутся в дурнях. В конце концов каждый получает по заслугам
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08.07.2021 11:14 Відповісти
Не ужели никто не грохнет этот путинского жопализа Медведчука!! Воздух вокруг на сотни километров станет Чище!! На ТВ сегодня вообще наступила красота!!Закрыли черноротым ОПОЖОПАВЦАМ три канала и теперь можно нормально отдохнуть у ТВ! надо бы ещё закрыть рот ещё одному фашисткому пророссийскому каналу на котором собирается вся пророссийская хрень, это канал НАШ!! на котором собраются все враги Украины, все гавняные пророссийские журналисты УКраины и пророссийская шпана типа Мураева, Спивака, Бужанского, Шуфрича Лукаш, Добкин- -попкин и прочие российские шавки и льют грязь на нашу Украину и её защитников и патриотов!! это ничего общего с демократией не имеет . Это открытый заговор против Украины!!
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08.07.2021 12:56 Відповісти
Это показывает, что на этот раз прокурор попался хороший, подготовленный и денег не взял. Значит менять не надо.
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08.07.2021 13:47 Відповісти
 
 