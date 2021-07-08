Влада Вашингтона слідом за Нью-Йорком призупинила адвокатську ліцензію Джуліані

Влада Вашингтона, округ Колумбія, ухвалила рішення тимчасово призупинити дію адвокатської ліцензії юриста Руді Джуліані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Апеляційний суд округу Колумбія повідомив, що Джуліані буде відсторонений від роботи у Вашингтоні "в очікуванні вирішення" його ситуації в Нью-Йорку, де також була припинена адвокатська ліцензія.

Як повідомлялося, у США суд штату Нью-Йорк ухвалив рішення про відсторонення колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані від адвокатської діяльності.

Суд дійшов висновку про наявність "незаперечних доказів", що Джуліані як адвокат Трампа робив свідомо неправдиві заяви судам, законодавцям та широкій громадськості.

"Поведінка Джуліані безпосередньо загрожує суспільним інтересам і вимагає тимчасового відсторонення його від адвокатської діяльності", - зазначив суд.

Нагадаємо, що Джуліані протягом декількох років був особистим адвокатом Дональда Трампа. Він фігурував у розслідуванні Конгресу США, а також правоохоронних органів у контексті його переговорів із сумнівними персонами і політичними діячами в Україні. Тоді Джуліані не було висунуто офіційних обвинувачень. Сам він заперечував будь-які порушення законів США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак про публікацію розмови з Джуліані: Я діяв дуже виважено й обережно. Ми робили все правильно