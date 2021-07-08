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Новини
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Влада Вашингтона слідом за Нью-Йорком призупинила адвокатську ліцензію Джуліані

Влада Вашингтона слідом за Нью-Йорком призупинила адвокатську ліцензію Джуліані

Влада Вашингтона, округ Колумбія, ухвалила рішення тимчасово призупинити дію адвокатської ліцензії юриста Руді Джуліані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Апеляційний суд округу Колумбія повідомив, що Джуліані буде відсторонений від роботи у Вашингтоні "в очікуванні вирішення" його ситуації в Нью-Йорку, де також була припинена адвокатська ліцензія.

Як повідомлялося, у США суд штату Нью-Йорк ухвалив рішення про відсторонення колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані від адвокатської діяльності.

Суд дійшов висновку про наявність "незаперечних доказів", що Джуліані як адвокат Трампа робив свідомо неправдиві заяви судам, законодавцям та широкій громадськості.

"Поведінка Джуліані безпосередньо загрожує суспільним інтересам і вимагає тимчасового відсторонення його від адвокатської діяльності", - зазначив суд.

Нагадаємо, що Джуліані протягом декількох років був особистим адвокатом Дональда Трампа. Він фігурував у розслідуванні Конгресу США, а також правоохоронних органів у контексті його переговорів із сумнівними персонами і політичними діячами в Україні. Тоді Джуліані не було висунуто офіційних обвинувачень. Сам він заперечував будь-які порушення законів США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак про публікацію розмови з Джуліані: Я діяв дуже виважено й обережно. Ми робили все правильно

Автор: 

вибори (6697) США (23043) Вашингтон (81) Джуліані Руді (126)


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Топ коментарі
+5
Під час лівацькиз погромів в Ню-Йорку затримали двох молодих адвокатів, котрі кидали коктейлі молотові в поліцейські авта. Так ось, в цих адвокатів не забрали ліцензії, а в Джуліані, котрий практично зупинив кримінал в місті-забрали по абсолютно вигаданим причинам!
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08.07.2021 10:59
+4
Будет адвокатом Газпрома.
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08.07.2021 10:07
+4
обычная политическая расправа
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08.07.2021 10:34
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Будет адвокатом Газпрома.
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08.07.2021 10:07 Відповісти
Від поважної людини до брехуна... І таке буває.
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08.07.2021 10:08 Відповісти
До брехуна і педофіла!
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08.07.2021 10:27 Відповісти
Власти Вашингтона вслед за Нью-Йорком приостановили адвокатскую лицензию Джулиани - Цензор.НЕТ 1277
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08.07.2021 10:15 Відповісти
Америка превращается в совок. Спасибо деду за победу.
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08.07.2021 10:15 Відповісти
А що тут совкового? Тим більше, чувак на педофільстві спалився... If you are really from the US, you should know that. You know, that Sasha Baron Cohen's video!
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08.07.2021 10:26 Відповісти
Лівацький гнида Cohen заради хайпу і бабла по-підлому підставив Джуліані-так можна було зробити з кожним. Навіть"Кіно" випускалося спеціально під терміни президентських виборів у СЩА. Це саме низьке ліве паскудство. Пох. на Джуліані але Cohen розчарував-самий підлий поступок за всю історію кіно і політики
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08.07.2021 10:53 Відповісти
По-підлому? А нічого на молоденьких баб вестися!
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08.07.2021 10:59 Відповісти
Why don't you go and f yourself idiot. Де ви берете цю блєвотіну про педофілію!? Від провокатора і брехуна Саши Барона!? Джуліані пересаджувати всю італійську мафію і був найкращим мером Ню-Йорка за всю історію! Фейк про педофілію не згадують тут навіть його вороги! Ви кінчені дебіли.
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08.07.2021 10:55 Відповісти
Який фейк? Відео є...
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08.07.2021 10:58 Відповісти
Засунь собі то відео в свій маланскій тухіс! Це навіть не смішно! Про цю підставу тут навіть не згадують!
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08.07.2021 11:00 Відповісти
Ти ще скажи, що то не Руді, а двійник на відео))
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08.07.2021 11:27 Відповісти
Не треба корисним ідіотам глобалістів щось доводити. Вони на роботі. Шурхіт шекелів шороша їх надихає на нові пропагандонські викрутаси.
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08.07.2021 14:39 Відповісти
Башти Всесвітнього Торгівельного Центру було підірвано вибухівкою саме при Джуліані.
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08.07.2021 11:36 Відповісти
You're a patz!
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08.07.2021 10:56 Відповісти
обычная политическая расправа
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08.07.2021 10:34 Відповісти
👍
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08.07.2021 10:56 Відповісти
Під час лівацькиз погромів в Ню-Йорку затримали двох молодих адвокатів, котрі кидали коктейлі молотові в поліцейські авта. Так ось, в цих адвокатів не забрали ліцензії, а в Джуліані, котрий практично зупинив кримінал в місті-забрали по абсолютно вигаданим причинам!
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08.07.2021 10:59 Відповісти
Нью-Йорк плачет по золотым годам времён мэра Джулиани.
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08.07.2021 11:35 Відповісти
"Золотые годы" увенчались подрывом корпусов ВТЦ.
Без участия мэра сделать такое невозможно.
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08.07.2021 11:40 Відповісти
Ну тут нема логіки, хто там був мером Бостона, коли кацапи марафон підірвали?
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08.07.2021 11:54 Відповісти
ВТЦ було підірвано вибухівкою, закладеною всередині приміщень у відповідних місцях.
У дні, коли сигналізацію було відключено.
Для цього потрібні спецдопуски і відповідне сприяння міськоїтвлади.
Звісно, Джуліані в такому не зізнається.
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08.07.2021 13:44 Відповісти
Хто заклав вибухівку - всім давно ясно, і Джуліані тут ні при чому.
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08.07.2021 14:41 Відповісти
Буш-старший був директором ЦРУ, то ж Буш-молодший, що дружив з путіним,
знав усі потрібні ходи і виходи. Все пішло в діло.
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08.07.2021 16:53 Відповісти
В Нью-Йорку нема криміналу ? Це серйозно ?
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08.07.2021 11:38 Відповісти
Не клей дурня. Йдеться про Нью-Йорк часів мерства Джуліані.
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08.07.2021 14:42 Відповісти
Ти хочеш сказати, що такий брехун як Джуліані справді боровся б з криміналом ?
Єврейські казочки ...
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08.07.2021 16:51 Відповісти
Що за наїзди на мера Ананьївки?
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08.07.2021 11:52 Відповісти
 
 