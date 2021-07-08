Власти Вашингтона вслед за Нью-Йорком приостановили адвокатскую лицензию Джулиани

Власти Вашингтона, округ Колумбия, приняли решение временно приостановить действие адвокатской лицензии юриста Руди Джулиани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Апелляционный суд округа Колумбия сообщил, что Джулиани будет отстранен от работы в Вашингтоне "в ожидании решения" его ситуации в Нью-Йорке, где также была приостановлена ​​адвокатская лицензия.

Как сообщалось, в США суд штата Нью-Йорк принял решение об отстранении бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани от адвокатской деятельности.

Суд пришел к выводу о наличии "неоспоримых доказательств", что Джулиани как адвокат Трампа делал заведомо ложные заявления судам, законодателям и широкой общественности.

"Поведение Джулиани непосредственно угрожает общественным интересам и требует временного отстранения его от адвокатской деятельности", - отметил суд.

Напомним, что Джулиани в течение нескольких лет был личным адвокатом Дональда Трампа. Он фигурировал в расследовании Конгресса США, а также правоохранительных органов в контексте его переговоров с сомнительными персонами и политическими деятелями в Украине. Тогда Джулиани ни были выдвинуты официальные обвинения. Сам он отрицал любые нарушения законов США.

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