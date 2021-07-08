РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4753 посетителя онлайн
Новости
1 397 29

Власти Вашингтона вслед за Нью-Йорком приостановили адвокатскую лицензию Джулиани

Власти Вашингтона вслед за Нью-Йорком приостановили адвокатскую лицензию Джулиани

Власти Вашингтона, округ Колумбия, приняли решение временно приостановить действие адвокатской лицензии юриста Руди Джулиани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Апелляционный суд округа Колумбия сообщил, что Джулиани будет отстранен от работы в Вашингтоне "в ожидании решения" его ситуации в Нью-Йорке, где также была приостановлена ​​адвокатская лицензия.

Как сообщалось, в США суд штата Нью-Йорк принял решение об отстранении бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани от адвокатской деятельности.

Суд пришел к выводу о наличии "неоспоримых доказательств", что Джулиани как адвокат Трампа делал заведомо ложные заявления судам, законодателям и широкой общественности.

"Поведение Джулиани непосредственно угрожает общественным интересам и требует временного отстранения его от адвокатской деятельности", - отметил суд.

Напомним, что Джулиани в течение нескольких лет был личным адвокатом Дональда Трампа. Он фигурировал в расследовании Конгресса США, а также правоохранительных органов в контексте его переговоров с сомнительными персонами и политическими деятелями в Украине. Тогда Джулиани ни были выдвинуты официальные обвинения. Сам он отрицал любые нарушения законов США.

Читайте также: Ермак о публикации разговора с Джулиани: Я действовал очень взвешенно и осторожно. Мы делали все правильно

Автор: 

выборы (24736) США (26844) Вашингтон (92) Джулиани Руди (121)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Під час лівацькиз погромів в Ню-Йорку затримали двох молодих адвокатів, котрі кидали коктейлі молотові в поліцейські авта. Так ось, в цих адвокатів не забрали ліцензії, а в Джуліані, котрий практично зупинив кримінал в місті-забрали по абсолютно вигаданим причинам!
показать весь комментарий
08.07.2021 10:59
+4
Будет адвокатом Газпрома.
показать весь комментарий
08.07.2021 10:07
+4
обычная политическая расправа
показать весь комментарий
08.07.2021 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будет адвокатом Газпрома.
показать весь комментарий
08.07.2021 10:07 Ответить
Від поважної людини до брехуна... І таке буває.
показать весь комментарий
08.07.2021 10:08 Ответить
До брехуна і педофіла!
показать весь комментарий
08.07.2021 10:27 Ответить
Власти Вашингтона вслед за Нью-Йорком приостановили адвокатскую лицензию Джулиани - Цензор.НЕТ 1277
показать весь комментарий
08.07.2021 10:15 Ответить
Америка превращается в совок. Спасибо деду за победу.
показать весь комментарий
08.07.2021 10:15 Ответить
А що тут совкового? Тим більше, чувак на педофільстві спалився... If you are really from the US, you should know that. You know, that Sasha Baron Cohen's video!
показать весь комментарий
08.07.2021 10:26 Ответить
Лівацький гнида Cohen заради хайпу і бабла по-підлому підставив Джуліані-так можна було зробити з кожним. Навіть"Кіно" випускалося спеціально під терміни президентських виборів у СЩА. Це саме низьке ліве паскудство. Пох. на Джуліані але Cohen розчарував-самий підлий поступок за всю історію кіно і політики
показать весь комментарий
08.07.2021 10:53 Ответить
По-підлому? А нічого на молоденьких баб вестися!
показать весь комментарий
08.07.2021 10:59 Ответить
Why don't you go and f yourself idiot. Де ви берете цю блєвотіну про педофілію!? Від провокатора і брехуна Саши Барона!? Джуліані пересаджувати всю італійську мафію і був найкращим мером Ню-Йорка за всю історію! Фейк про педофілію не згадують тут навіть його вороги! Ви кінчені дебіли.
показать весь комментарий
08.07.2021 10:55 Ответить
Який фейк? Відео є...
показать весь комментарий
08.07.2021 10:58 Ответить
Засунь собі то відео в свій маланскій тухіс! Це навіть не смішно! Про цю підставу тут навіть не згадують!
показать весь комментарий
08.07.2021 11:00 Ответить
Ти ще скажи, що то не Руді, а двійник на відео))
показать весь комментарий
08.07.2021 11:27 Ответить
Не треба корисним ідіотам глобалістів щось доводити. Вони на роботі. Шурхіт шекелів шороша їх надихає на нові пропагандонські викрутаси.
показать весь комментарий
08.07.2021 14:39 Ответить
Башти Всесвітнього Торгівельного Центру було підірвано вибухівкою саме при Джуліані.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:36 Ответить
You're a patz!
показать весь комментарий
08.07.2021 10:56 Ответить
обычная политическая расправа
показать весь комментарий
08.07.2021 10:34 Ответить
👍
показать весь комментарий
08.07.2021 10:56 Ответить
Під час лівацькиз погромів в Ню-Йорку затримали двох молодих адвокатів, котрі кидали коктейлі молотові в поліцейські авта. Так ось, в цих адвокатів не забрали ліцензії, а в Джуліані, котрий практично зупинив кримінал в місті-забрали по абсолютно вигаданим причинам!
показать весь комментарий
08.07.2021 10:59 Ответить
Нью-Йорк плачет по золотым годам времён мэра Джулиани.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:35 Ответить
"Золотые годы" увенчались подрывом корпусов ВТЦ.
Без участия мэра сделать такое невозможно.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:40 Ответить
Ну тут нема логіки, хто там був мером Бостона, коли кацапи марафон підірвали?
показать весь комментарий
08.07.2021 11:54 Ответить
ВТЦ було підірвано вибухівкою, закладеною всередині приміщень у відповідних місцях.
У дні, коли сигналізацію було відключено.
Для цього потрібні спецдопуски і відповідне сприяння міськоїтвлади.
Звісно, Джуліані в такому не зізнається.
показать весь комментарий
08.07.2021 13:44 Ответить
Хто заклав вибухівку - всім давно ясно, і Джуліані тут ні при чому.
показать весь комментарий
08.07.2021 14:41 Ответить
Буш-старший був директором ЦРУ, то ж Буш-молодший, що дружив з путіним,
знав усі потрібні ходи і виходи. Все пішло в діло.
показать весь комментарий
08.07.2021 16:53 Ответить
В Нью-Йорку нема криміналу ? Це серйозно ?
показать весь комментарий
08.07.2021 11:38 Ответить
Не клей дурня. Йдеться про Нью-Йорк часів мерства Джуліані.
показать весь комментарий
08.07.2021 14:42 Ответить
Ти хочеш сказати, що такий брехун як Джуліані справді боровся б з криміналом ?
Єврейські казочки ...
показать весь комментарий
08.07.2021 16:51 Ответить
Що за наїзди на мера Ананьївки?
показать весь комментарий
08.07.2021 11:52 Ответить
 
 