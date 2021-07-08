Зеленський замість Бойчука призначив Онищук головою Івано-Франківської ОДА, - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Бойчука з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та призначив на посаду Світлану Онищук.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №280/2021 та №281/2021 опубліковано на сайті глави держави.

Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський вручив новій голові Івано-Франківської ОДА службове посвідчення та побажав успіхів на посаді.

"Вірю, що ваш професійний рівень, досвід держслужби і знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою для створення історії успіху вашої рідної Івано-Франківської області", - зазначив президент.

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