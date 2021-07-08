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Зеленський замість Бойчука призначив Онищук головою Івано-Франківської ОДА, - указ

Зеленський замість Бойчука призначив Онищук головою Івано-Франківської ОДА, - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Бойчука з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та призначив на посаду Світлану Онищук.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №280/2021 та №281/2021 опубліковано на сайті глави держави.

Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський вручив новій голові Івано-Франківської ОДА службове посвідчення та побажав успіхів на посаді.

"Вірю, що ваш професійний рівень, досвід держслужби і знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою для створення історії успіху вашої рідної Івано-Франківської області", - зазначив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив призначення Онищук новою главою Івано-Франківської ОДА

Автор: 

ОДА (1629) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+2
" ... еще более эффективной ... " - Вова опять обкурился .
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08.07.2021 20:56
+1
Юний ЗеПеретрахиватель претрахиває і перетрахиває.
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08.07.2021 20:57
+1
що прикарпатці відносно такого ...
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08.07.2021 21:10
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" ... еще более эффективной ... " - Вова опять обкурился .
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08.07.2021 20:56 Відповісти
Юний ЗеПеретрахиватель претрахиває і перетрахиває.
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08.07.2021 20:57 Відповісти
Зеленский вместо Бойчука назначил Онищук главой Ивано-Франковской ОГА,- указ - Цензор.НЕТ 2053
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08.07.2021 21:02 Відповісти
Файна сосна,корабельна !!!)))
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08.07.2021 21:23 Відповісти
О!!!
А чого не лисого з кварьталу?! Воно ж, мабуть, одне лишилося "не біля корита"?!
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08.07.2021 21:09 Відповісти
що прикарпатці відносно такого ...
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08.07.2021 21:10 Відповісти
Поміняв шило на мило,чекаємо на результат !!!)))
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08.07.2021 21:22 Відповісти
 
 