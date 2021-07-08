Зеленський замість Бойчука призначив Онищук головою Івано-Франківської ОДА, - указ
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Бойчука з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та призначив на посаду Світлану Онищук.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №280/2021 та №281/2021 опубліковано на сайті глави держави.
Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський вручив новій голові Івано-Франківської ОДА службове посвідчення та побажав успіхів на посаді.
"Вірю, що ваш професійний рівень, досвід держслужби і знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою для створення історії успіху вашої рідної Івано-Франківської області", - зазначив президент.
Топ коментарі
+2 Віктор Степаненко
показати весь коментар08.07.2021 20:56
+1 Muron
показати весь коментар08.07.2021 20:57
+1 я гражданин Украины
показати весь коментар08.07.2021 21:10
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А чого не лисого з кварьталу?! Воно ж, мабуть, одне лишилося "не біля корита"?!