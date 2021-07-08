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Зеленский вместо Бойчука назначил Онищук главой Ивано-Франковской ОГА,- указ

Зеленский вместо Бойчука назначил Онищук главой Ивано-Франковской ОГА,- указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Бойчука с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации и назначил на должность Светлану Онищук.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №280/2021 и №281/2021 опубликованы на сайте главы государства 

Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил новой главе Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковской области", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин согласовал назначение Онищук новой главой Ивано-Франковской ОГА

Автор: 

ОГА (2392) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+2
" ... еще более эффективной ... " - Вова опять обкурился .
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08.07.2021 20:56
+1
Юний ЗеПеретрахиватель претрахиває і перетрахиває.
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08.07.2021 20:57
+1
що прикарпатці відносно такого ...
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08.07.2021 21:10
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" ... еще более эффективной ... " - Вова опять обкурился .
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08.07.2021 20:56 Ответить
Юний ЗеПеретрахиватель претрахиває і перетрахиває.
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08.07.2021 20:57 Ответить
Зеленский вместо Бойчука назначил Онищук главой Ивано-Франковской ОГА,- указ - Цензор.НЕТ 2053
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08.07.2021 21:02 Ответить
Файна сосна,корабельна !!!)))
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08.07.2021 21:23 Ответить
О!!!
А чого не лисого з кварьталу?! Воно ж, мабуть, одне лишилося "не біля корита"?!
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08.07.2021 21:09 Ответить
що прикарпатці відносно такого ...
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08.07.2021 21:10 Ответить
Поміняв шило на мило,чекаємо на результат !!!)))
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08.07.2021 21:22 Ответить
 
 