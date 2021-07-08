Зеленский вместо Бойчука назначил Онищук главой Ивано-Франковской ОГА,- указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Бойчука с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации и назначил на должность Светлану Онищук.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №280/2021 и №281/2021 опубликованы на сайте главы государства

Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил новой главе Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковской области", - отметил президент.

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