Із 1 серпня в Україні змінять тарифи на електроенергію

Із 1 серпня в Україні змінять тарифи на електроенергію

Міністерство енергетики планує запустити в Україні нову модель спеціальних зобов'язань (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії для населення, у зв'язку з чим зміниться тариф на електрику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ Бізнес із посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

За словами міністра, Міненерго планує запровадити диференційовані тарифи залежно від обсягу споживання. Впроваджувати нову модель держава планує з 1 серпня. Дату відклали через опрацювання оптимальної моделі ПСО.

Нині тариф для населення встановлено на рівні 1,68 грн/кВат-год. Міністр енергетики пояснив, що ціна для різних груп населення буде відрізнятися залежно від обсягів споживання. Це зроблено з метою встановлення лояльних тарифів для вразливих груп населення.

Агентство Інтерфакс-Україна раніше повідомляло про те, що категорій буде чотири: до 100 кВт-год; 100-300 кВт-год; 300-500 кВт-год, від 500 кВт-год. Максимальний тариф пропонують встановити на рівні 3,4 грн/кВт-год. Також у червні Галущенко заявляв, що для побутових споживачів (менше 100 кВт-год) ціна буде нижчою за нинішню.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що тарифи на опалення для населення буде встановлювати місцева влада.

+40
уфф, наконец-то зебилы получат то, за что голосовали 2 года назад и продолжают истерить сейчас.. Продолжают сбываться мечты этих идиотов..
или они хотели снижения тарифов?)) так эпоха зубожиння закончилась для зеленского и его друзей, а зебилам - обещали только одно "я вам ничего не должен!"))
показати весь коментар
12.07.2021 12:29 Відповісти
+36
сколько хозяин зеленского напишет - столько и будет.. минимум (пока что) это 3.68 грн..
правда для своих (типа коломойши) продают по 0.58 грн.. но то же хозяева уродов, а не его прислуга))
показати весь коментар
12.07.2021 12:31 Відповісти
+32
Хаха, электричество в Украине станет чуть ли не самое дорогое в Европе. Ахметов теперь сможет построить еще десяток особняков. И я вам гарантию даю что и категории потом отменят , все будут платить по 3.4 грн, а потом и по 5 грн, что бы удовлетворить зеленых инвесторов.
показати весь коментар
12.07.2021 12:38 Відповісти
Значит при Порошенко было -- тарифный генацид, что ти делаешь барига астанавись паднимать тарифы беднаму нариту, а при ЗЕкловуне стало --против эканамических законав не папрёшь нада паднимать , а что делать, будем платить больше!! для ЗЕбубачки ничего не жакла!!
показати весь коментар
13.07.2021 09:42 Відповісти
Теперь то Бабломойский сможет закупать электрику уже по 20 копочек, ЗЕбараны разницу оплатят ещё больше...
показати весь коментар
13.07.2021 09:45 Відповісти
А где же весь ЗЕскот делся..куда пропали ЗЕбилы малохольные??? Ждёте темку про Порошенко шоб там всем скопом вылезть и повизжать про тафриный генацид бариги мародьора, ога???
показати весь коментар
13.07.2021 09:47 Відповісти
Меньше 100 кВт это без бойлера, один человек может и втиснуться. Не зря у нас в городе централизованную горячую воду отключили, теперь все будут платить за электричество. Вот только, что будет с проводкой в хрущевках.
показати весь коментар
13.07.2021 10:58 Відповісти
Как говорил Жеглов, "воровка на доверии" это наш преЗедент.
показати весь коментар
13.07.2021 11:01 Відповісти
говорю не платить всем ни за что впринципе но терпилы терпят..68 млрд задолжки а так былобы 680...пусть сосут лапу
показати весь коментар
13.07.2021 11:09 Відповісти
я щитаю надо 10грн за киловат влупить как базовую цену, шоб стало хорошо прям сразу
показати весь коментар
14.07.2021 15:39 Відповісти
