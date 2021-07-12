Із 1 серпня в Україні змінять тарифи на електроенергію

Міністерство енергетики планує запустити в Україні нову модель спеціальних зобов'язань (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії для населення, у зв'язку з чим зміниться тариф на електрику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ Бізнес із посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

За словами міністра, Міненерго планує запровадити диференційовані тарифи залежно від обсягу споживання. Впроваджувати нову модель держава планує з 1 серпня. Дату відклали через опрацювання оптимальної моделі ПСО.

Нині тариф для населення встановлено на рівні 1,68 грн/кВат-год. Міністр енергетики пояснив, що ціна для різних груп населення буде відрізнятися залежно від обсягів споживання. Це зроблено з метою встановлення лояльних тарифів для вразливих груп населення.

Агентство Інтерфакс-Україна раніше повідомляло про те, що категорій буде чотири: до 100 кВт-год; 100-300 кВт-год; 300-500 кВт-год, від 500 кВт-год. Максимальний тариф пропонують встановити на рівні 3,4 грн/кВт-год. Також у червні Галущенко заявляв, що для побутових споживачів (менше 100 кВт-год) ціна буде нижчою за нинішню.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що тарифи на опалення для населення буде встановлювати місцева влада.