С 1 августа в Украине изменят тарифы на электроэнергию

Министерство энергетики планирует запустить в Украине новую модель специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии для населения, в связи с чем изменится тариф на электричество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

По словам министра, Минэнерго планирует ввести дифференцированные тарифы в зависимости от объема потребления. Внедрять новую модель государство планирует с 1 августа. Дату отложили из-за проработки оптимальной модели ПСО.

Сейчас тариф для населения установлен на уровне 1,68 грн/кВат-ч. Министр энергетики объяснил, что цена для разных групп населения будет отличаться в зависимости от объемов потребления. Это сделано с целью установления лояльных тарифов для уязвимых групп населения.

Агентство Интерфакс-Украина ранее сообщало о том, что категорий будет четыре: до 100 кВт-ч; 100−300 кВт-ч; 300−500 кВт-ч, от 500 кВт-ч. Максимальный тариф предлагают установить на уровне 3,4 грн/кВТ-ч. Также в июне Галущенко заявлял, что для бытовых потребителей (менее 100 кВт-ч) цена будет ниже нынешней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что тарифы на отопление для населения будет устанавливать местная власть.

+40
уфф, наконец-то зебилы получат то, за что голосовали 2 года назад и продолжают истерить сейчас.. Продолжают сбываться мечты этих идиотов..
или они хотели снижения тарифов?)) так эпоха зубожиння закончилась для зеленского и его друзей, а зебилам - обещали только одно "я вам ничего не должен!"))
12.07.2021 12:29 Ответить
+36
сколько хозяин зеленского напишет - столько и будет.. минимум (пока что) это 3.68 грн..
правда для своих (типа коломойши) продают по 0.58 грн.. но то же хозяева уродов, а не его прислуга))
12.07.2021 12:31 Ответить
+32
Хаха, электричество в Украине станет чуть ли не самое дорогое в Европе. Ахметов теперь сможет построить еще десяток особняков. И я вам гарантию даю что и категории потом отменят , все будут платить по 3.4 грн, а потом и по 5 грн, что бы удовлетворить зеленых инвесторов.
12.07.2021 12:38 Ответить
Значит при Порошенко было -- тарифный генацид, что ти делаешь барига астанавись паднимать тарифы беднаму нариту, а при ЗЕкловуне стало --против эканамических законав не папрёшь нада паднимать , а что делать, будем платить больше!! для ЗЕбубачки ничего не жакла!!
13.07.2021 09:42 Ответить
Теперь то Бабломойский сможет закупать электрику уже по 20 копочек, ЗЕбараны разницу оплатят ещё больше...
13.07.2021 09:45 Ответить
А где же весь ЗЕскот делся..куда пропали ЗЕбилы малохольные??? Ждёте темку про Порошенко шоб там всем скопом вылезть и повизжать про тафриный генацид бариги мародьора, ога???
13.07.2021 09:47 Ответить
Меньше 100 кВт это без бойлера, один человек может и втиснуться. Не зря у нас в городе централизованную горячую воду отключили, теперь все будут платить за электричество. Вот только, что будет с проводкой в хрущевках.
13.07.2021 10:58 Ответить
Как говорил Жеглов, "воровка на доверии" это наш преЗедент.
13.07.2021 11:01 Ответить
говорю не платить всем ни за что впринципе но терпилы терпят..68 млрд задолжки а так былобы 680...пусть сосут лапу
13.07.2021 11:09 Ответить
я щитаю надо 10грн за киловат влупить как базовую цену, шоб стало хорошо прям сразу
14.07.2021 15:39 Ответить
