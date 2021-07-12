С 1 августа в Украине изменят тарифы на электроэнергию

Министерство энергетики планирует запустить в Украине новую модель специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии для населения, в связи с чем изменится тариф на электричество.

об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

По словам министра, Минэнерго планирует ввести дифференцированные тарифы в зависимости от объема потребления. Внедрять новую модель государство планирует с 1 августа. Дату отложили из-за проработки оптимальной модели ПСО.

Сейчас тариф для населения установлен на уровне 1,68 грн/кВат-ч. Министр энергетики объяснил, что цена для разных групп населения будет отличаться в зависимости от объемов потребления. Это сделано с целью установления лояльных тарифов для уязвимых групп населения.

Агентство Интерфакс-Украина ранее сообщало о том, что категорий будет четыре: до 100 кВт-ч; 100−300 кВт-ч; 300−500 кВт-ч, от 500 кВт-ч. Максимальный тариф предлагают установить на уровне 3,4 грн/кВТ-ч. Также в июне Галущенко заявлял, что для бытовых потребителей (менее 100 кВт-ч) цена будет ниже нынешней.

