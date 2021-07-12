Суд над обвинуваченими у вбивстві Окуєвої відбудеться 15 липня

Києво-Святошинський районний суд розгляне справу обвинувачених у вбивстві Аміни Окуєвої і низці інших замовних убивств.

Про це повідомив у фейсбуці вдівець Окуєвої Адам Осмаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"15-го липня о 15:10 в Києво-Святошинському районному суді (м. Київ, вул. Мельниченка, 1) відбудеться засідання у справі обвинувачених у вбивстві Аміни і в серії інших замовних вбивств наших співгромадян", - написав він.

Осмаєв закликав прийти на засідання журналістів, побратимів Аміни і всіх небайдужих людей.

"Обвинувачених вже відпустили під домашній арешт, а зараз вони вимагають повного звільнення. Скільки ще сімей ці кілери залишать сиротами?" - написав він.

Справу розглядатиме колегія у складі трьох суддів: Омельченко Н.М., Хрипун С.В., Лисенко В.В.

Осмаєв закликав владу розглянути питання про введення санкцій проти вбивць Окуєвої. За його словами, матеріали слідства свідчать, що тільки за вбивство його та Аміни росіяни обіцяли найманцям понад 1 млн доларів США.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

14 лютого 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт для Ігоря Редькіна, який є підозрюваним у справі про вбивство добровольця Аміни Окуєвої.