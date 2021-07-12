РУС
Новости
Суд над обвиняемыми в убийстве Окуевой состоится 15 июля

Суд над обвиняемыми в убийстве Окуевой состоится 15 июля

Киево-Святошинский районный суд рассмотрит дело обвиняемых в убийстве Амины Окуевой и ряде других заказных убийств.

Об этом сообщил в Фейсбуке вдовец Окуевой Адам Осмаев, информирует Цензор.НЕТ.

"15-го июля в 15:10 в Киево-Святошинском районном суде (г. Киев, ул. Мельниченко, 1) состоится заседание по делу обвиняемых в убийстве Амины и в серии других заказных убийств наших сограждан", - написал он.

Осмаев призвал прийти на заседание журналистов, побратимов Амины и всех неравнодушных людей.

"Обвиняемых уже отпустили под домашний арест, а сейчас они требуют полного освобождения. Сколько еще семей эти киллеры оставят сиротами?" - написал он.

Читайте: Мать Окуевой Каминская: Убившие мою дочь люди хотят показать, что решают в этой стране любые вопросы. У них это блестяще получается

Дело будет рассматривать коллегия в составе трех судей: Омельченко Н.М., Хрипун С.В., Лысенко В.В.

Осмаев призвал власти рассмотреть вопрос о введении санкций против убийц Окуевой. По его словам, материалы следствия свидетельствуют, что только за убийство его и Амины россияне обещали наемника более 1 млн долларов США.

Смотрите: Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд. ФОТОрепортаж

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

14 февраля 2021 года Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина, который является подозреваемым в деле об убийстве добровольца Амины Окуевой.

заказное убийство (163) суд (25199) Осмаев Адам (98) Окуева Амина (148)
назначили кого-то, ГРУшную наволочь слабо взять
12.07.2021 16:08 Ответить
Стерненко и Павловский за всех отсидят.
12.07.2021 16:19 Ответить
Трындец. Я до сих пор офигеваю от этой истории. Последовательно, со значительным интервалом во времени 2 нападения. Хрунцуский журналист. Засада в Глевахе. Концы в воду. Словили кого-то. Не, вроде не он. Отпустить под домашний арест из СИЗО. СБУ беззубые?
12.07.2021 17:44 Ответить
Так чувак из гру которого поймали как организатора пока его не обменяли ЗЕ, говорил следователям что Акуеву убили те же кто и убил Шеремета, и что там был замешан позывной Боцман- российский фашик который в 15 году пошел в Азов, потом через пару месяцев чудом уже был в полиции и сразу на руководящие роли, а сейчас зам Авакова. Следите за руками как говорится.
12.07.2021 21:50 Ответить
 
 