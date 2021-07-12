Суд над обвиняемыми в убийстве Окуевой состоится 15 июля

Киево-Святошинский районный суд рассмотрит дело обвиняемых в убийстве Амины Окуевой и ряде других заказных убийств.

Об этом сообщил в Фейсбуке вдовец Окуевой Адам Осмаев, информирует Цензор.НЕТ.

"15-го июля в 15:10 в Киево-Святошинском районном суде (г. Киев, ул. Мельниченко, 1) состоится заседание по делу обвиняемых в убийстве Амины и в серии других заказных убийств наших сограждан", - написал он.

Осмаев призвал прийти на заседание журналистов, побратимов Амины и всех неравнодушных людей.

"Обвиняемых уже отпустили под домашний арест, а сейчас они требуют полного освобождения. Сколько еще семей эти киллеры оставят сиротами?" - написал он.

Дело будет рассматривать коллегия в составе трех судей: Омельченко Н.М., Хрипун С.В., Лысенко В.В.

Осмаев призвал власти рассмотреть вопрос о введении санкций против убийц Окуевой. По его словам, материалы следствия свидетельствуют, что только за убийство его и Амины россияне обещали наемника более 1 млн долларов США.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

14 февраля 2021 года Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина, который является подозреваемым в деле об убийстве добровольца Амины Окуевой.