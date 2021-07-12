УКР
Меркель: Україна має залишитися транзитером газу навіть після запуску "Північного потоку-2"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Україна повинна залишатись транзитером газу навіть після введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

Про це Меркель заявила на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Берліні в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми хочемо досягти того, щоб залишився транзит газу через Україну. Для нас у майбутньому Україна залишається транзитером газу навіть якщо буде завершено будівництво "Північного потоку-2", - сказала Меркель.

Канцлерка відзначила, що з боку України є серйозні побоювання щодо газопроводу, і Німеччина сприймає їх серйозно.

За її словами, це питання буде обговорене на зустрічі з Зеленським, а також в контексті її майбутнього візиту до Вашингтона і майбутньої зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Читайте також: Зеленський не обговорюватиме з Меркель компенсацію Україні за "Північний потік - 2", - речник президента Никифоров

Зеленський наголосив, що з точки зору України "Північний потік-2" є великою загрозою безпеці в регіоні. Він вважає, що питання газопроводу слід розглядати у "нормандському форматі", однак, за словами Зеленського, він поки що не отримав відповіді від канцлерки щодо такої ініціативи.

Меркель зі свого боку зазначила, що формально енергетична безпека не належить до рамок "нормандського формату" і мінських домовленостей, але, за її словами, енергетичні питання можуть обговорюватись на нормандській зустрічі.

Німеччина (7667) Зеленський Володимир (25217) Меркель Ангела (1140) Північний потік (2477) транзит газу (1014)
"Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера"" До свіданья фрау Ріббентроп. Успехов на газпромовском попріщє.
12.07.2021 21:10 Відповісти
Меркель: Украина должна остаться транзитером газа даже после запуска "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4517
12.07.2021 21:11 Відповісти
транзитером, то останется, но надолго ли? сети изношены, сейчас доходы уменьшаться, скоро их закопают, хитрые немцы решили под шумок новые построить, ну а что, теперь они контролируют, о себе думают, что ж них взять, не они же должны думать о развитии Украины.
12.07.2021 21:16 Відповісти
12.07.2021 21:10 Відповісти
Твари немецкие -- пи.дят и не краснеют
13.07.2021 03:33 Відповісти
ЗЕбанати, вам асоціації, блд, мало?
Вам безвізу, блд, мало?
Вам своєї церкви, блд, мало?
Вам відбудованої з нуля армії, блд,
12.07.2021 21:12 Відповісти
12.07.2021 21:11 Відповісти
Идёт зачистка места в Газпроме для нового члена.
12.07.2021 21:12 Відповісти
фрау явно получила job offer от газпрома и топит за него....
12.07.2021 21:14 Відповісти
транзитером, то останется, но надолго ли? сети изношены, сейчас доходы уменьшаться, скоро их закопают, хитрые немцы решили под шумок новые построить, ну а что, теперь они контролируют, о себе думают, что ж них взять, не они же должны думать о развитии Украины.
12.07.2021 21:16 Відповісти
да-да, все восемь кубометров...
12.07.2021 21:18 Відповісти
А что мешает раше оформить "террористический акт" и взорвать трубу, сказать, что старая, ремонту не подлежит
12.07.2021 21:18 Відповісти
Всем нужно пройти свои уроки, немцы не исключение, но они быстро учатся, в отличии от Украинцев. Сейчас хватает газопроводов, но все они поставлены газпомом на "профилактику", через Украину качают мизер, цены на газ бьют рекорды, думаете после запуска СВ-2 ситуация изменится? Да ничего подобного, все будет как прежде, шантаж, выкручивание рук, и прочее насилие...
12.07.2021 21:21 Відповісти
Летом все газопроводы обычно и ставятся на профилактику, т.к. в отопительный сезон их нельзя перекрывать.
12.07.2021 21:49 Відповісти
Да ты шооо? Рассея, щедрая душааа?
13.07.2021 08:16 Відповісти
Позорище,ходим по миру скулим,просим остаться транзитером газа-СТРАНЫ АГРЕССОРА И ОККУПАНТА.
12.07.2021 21:21 Відповісти
Позор позорный.
12.07.2021 21:27 Відповісти
Та да,где ваш патриотизм???торговля с акупантом!?
12.07.2021 21:27 Відповісти
тёть, не истери
12.07.2021 21:49 Відповісти
Україна,по офіційним данним,видобула 17 лярдів газу а використувала лише 13 лярдів,Виникає запитання куди поділась різниця та для кого ми купували заграничний газ.Наголошую ПО ОФІЦІЙНИМ ДАНИМ.І чому українці оплачували весь видобутий в Укриїні газ як за імпортований.Кому вигідний транзит як що вигідніше продавати свій газ?А вигыдно тыльки тим хто прихватизував трубу так як нычого невкладуючи ы небудуючи мають мегаприбутки.Так що ЗЕ старається не для України а за інтереси цих убдюдків які маніпулюють ціною на газ для українців.
12.07.2021 21:27 Відповісти
Я чего у нас продукты дороже чем в Европе? Кто наживается?
13.07.2021 08:18 Відповісти
Адольфовна и Х#йло от одна шайка а эти слова о транзитере басня для дурачков.. так составляйте смету на эту трубу как на лом пока цена на него адекватная...
12.07.2021 21:30 Відповісти
12.07.2021 21:32 Відповісти
Ох и разведут как лоха!
12.07.2021 21:39 Відповісти
Це вже вона в якості керівника наглядової ради газпрому гарантує? Чи тільки виказує глибоке занепокоєння як канцлер?
12.07.2021 21:44 Відповісти
Должна остаться, а там как карта ляжет. Проще простого так сказать и мы на ср......ку падаем от такой радости.
12.07.2021 21:49 Відповісти
Скоро транспортировать газ вообще будет не кому! Польша, и та тянет себе трубу для газа с Норвегии...
12.07.2021 21:55 Відповісти
походу, преЗЕдент заглянул бабушке в глаза.
12.07.2021 21:51 Відповісти
12.07.2021 22:07 Відповісти
Меркель, Украина должна остаться транзитером газа или останется транзитером?
12.07.2021 22:06 Відповісти
Україна звісно залишиться транзитером, просто обсяги будуть на рівні споживання газових приладів Меркель на рік...)))
12.07.2021 22:16 Відповісти
Каким образом, если весь газ будет идти Северным потоком?
12.07.2021 22:22 Відповісти
Ну а вдруг, какое-то судно, чисто случайно якорь в Балтийском море потеряет и поток поломается
12.07.2021 22:42 Відповісти
Трепло... как и зеля... Тот же стиль: за красивыми фразами тихонечко прятать западло.
12.07.2021 22:27 Відповісти
Вчора повинно було бути сонечно, але пішов дощ...
Не послухався меркель...
12.07.2021 22:45 Відповісти
Закономірно що Меркель турбується про економіку Німеччини. Нічого дивного в цьому нема. Дивно що Україна з усіх сил намагається залишитись транзитором для країни, яка напала на нас. Якийсь дикий сюрреалізм.
12.07.2021 23:49 Відповісти
Ангела , а как это взможно остаться транзитером если параллельная труба пложена с целью убить украинский транзит?
13.07.2021 01:43 Відповісти
Ну и чего париться, Украина же 5 лет у России газ не покупает, что там те пару лярдов от транзита, мелочевка.
13.07.2021 09:06 Відповісти
 
 