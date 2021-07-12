Меркель: Україна має залишитися транзитером газу навіть після запуску "Північного потоку-2"
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Україна повинна залишатись транзитером газу навіть після введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".
Про це Меркель заявила на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Берліні в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Ми хочемо досягти того, щоб залишився транзит газу через Україну. Для нас у майбутньому Україна залишається транзитером газу навіть якщо буде завершено будівництво "Північного потоку-2", - сказала Меркель.
Канцлерка відзначила, що з боку України є серйозні побоювання щодо газопроводу, і Німеччина сприймає їх серйозно.
За її словами, це питання буде обговорене на зустрічі з Зеленським, а також в контексті її майбутнього візиту до Вашингтона і майбутньої зустрічі з президентом США Джо Байденом.
Зеленський наголосив, що з точки зору України "Північний потік-2" є великою загрозою безпеці в регіоні. Він вважає, що питання газопроводу слід розглядати у "нормандському форматі", однак, за словами Зеленського, він поки що не отримав відповіді від канцлерки щодо такої ініціативи.
Меркель зі свого боку зазначила, що формально енергетична безпека не належить до рамок "нормандського формату" і мінських домовленостей, але, за її словами, енергетичні питання можуть обговорюватись на нормандській зустрічі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вам безвізу, блд, мало?
Вам своєї церкви, блд, мало?
Вам відбудованої з нуля армії, блд,
Не послухався меркель...