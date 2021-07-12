РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11139 посетителей онлайн
Новости
3 841 46

Меркель: Украина должна остаться транзитером газа даже после запуска "Северного потока-2"

Меркель: Украина должна остаться транзитером газа даже после запуска

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна оставаться транзитером газа даже после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом Меркель заявила на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Берлине в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину. Для нас в будущем Украина остается транзитером газа, даже если будет завершено строительство "Северного потока-2", - сказала Меркель.

Канцлер отметила, что со стороны Украины есть серьезные опасения относительно запуска газопровода, и Германия воспринимает их всерьез.

По ее словам, этот вопрос будут обсуждать на встрече с Зеленским, а также в контексте ее предстоящего визита в Вашингтон и предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом.

Читайте: Зеленский не будет обсуждать с Меркель компенсацию Украине за "Северный поток - 2", - пресс-секретарь президента Никифоров

Зеленский отметил, что с точки зрения Украины "Северный поток-2" является большой угрозой безопасности в регионе. Он считает, что вопрос газопровода следует рассматривать в "нормандском формате", однако, по словам Зеленского, он пока не получил ответа от канцлера относительно такой инициативы.

Меркель со своей стороны отметила, что формально энергетическая безопасность не относится к рамкам "нормандского формата" и Минских соглашений, но, по ее словам, энергетические вопросы могут обсуждаться на нормандской встрече.

Также читайте: Украинская делегация попытается убедить Меркель и Альтмайера, что "Северный поток-2" несет угрозы не только Украине, но и Европе, - Витренко

Автор: 

Германия (7226) Зеленский Владимир (21680) Меркель Ангела (2126) Северный поток (1459) Транзит газа (371)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
"Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера"" До свіданья фрау Ріббентроп. Успехов на газпромовском попріщє.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:10 Ответить
+12
Меркель: Украина должна остаться транзитером газа даже после запуска "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4517
показать весь комментарий
12.07.2021 21:11 Ответить
+5
транзитером, то останется, но надолго ли? сети изношены, сейчас доходы уменьшаться, скоро их закопают, хитрые немцы решили под шумок новые построить, ну а что, теперь они контролируют, о себе думают, что ж них взять, не они же должны думать о развитии Украины.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера"" До свіданья фрау Ріббентроп. Успехов на газпромовском попріщє.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:10 Ответить
Твари немецкие -- пи.дят и не краснеют
показать весь комментарий
13.07.2021 03:33 Ответить
ЗЕбанати, вам асоціації, блд, мало?
Вам безвізу, блд, мало?
Вам своєї церкви, блд, мало?
Вам відбудованої з нуля армії, блд,
показать весь комментарий
12.07.2021 21:12 Ответить
Меркель: Украина должна остаться транзитером газа даже после запуска "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4517
показать весь комментарий
12.07.2021 21:11 Ответить
Идёт зачистка места в Газпроме для нового члена.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:12 Ответить
фрау явно получила job offer от газпрома и топит за него....
показать весь комментарий
12.07.2021 21:14 Ответить
транзитером, то останется, но надолго ли? сети изношены, сейчас доходы уменьшаться, скоро их закопают, хитрые немцы решили под шумок новые построить, ну а что, теперь они контролируют, о себе думают, что ж них взять, не они же должны думать о развитии Украины.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:16 Ответить
да-да, все восемь кубометров...
показать весь комментарий
12.07.2021 21:18 Ответить
А что мешает раше оформить "террористический акт" и взорвать трубу, сказать, что старая, ремонту не подлежит
показать весь комментарий
12.07.2021 21:18 Ответить
Всем нужно пройти свои уроки, немцы не исключение, но они быстро учатся, в отличии от Украинцев. Сейчас хватает газопроводов, но все они поставлены газпомом на "профилактику", через Украину качают мизер, цены на газ бьют рекорды, думаете после запуска СВ-2 ситуация изменится? Да ничего подобного, все будет как прежде, шантаж, выкручивание рук, и прочее насилие...
показать весь комментарий
12.07.2021 21:21 Ответить
Летом все газопроводы обычно и ставятся на профилактику, т.к. в отопительный сезон их нельзя перекрывать.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:49 Ответить
Да ты шооо? Рассея, щедрая душааа?
показать весь комментарий
13.07.2021 08:16 Ответить
Позорище,ходим по миру скулим,просим остаться транзитером газа-СТРАНЫ АГРЕССОРА И ОККУПАНТА.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:21 Ответить
Позор позорный.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:27 Ответить
Та да,где ваш патриотизм???торговля с акупантом!?
показать весь комментарий
12.07.2021 21:27 Ответить
тёть, не истери
показать весь комментарий
12.07.2021 21:49 Ответить
Україна,по офіційним данним,видобула 17 лярдів газу а використувала лише 13 лярдів,Виникає запитання куди поділась різниця та для кого ми купували заграничний газ.Наголошую ПО ОФІЦІЙНИМ ДАНИМ.І чому українці оплачували весь видобутий в Укриїні газ як за імпортований.Кому вигідний транзит як що вигідніше продавати свій газ?А вигыдно тыльки тим хто прихватизував трубу так як нычого невкладуючи ы небудуючи мають мегаприбутки.Так що ЗЕ старається не для України а за інтереси цих убдюдків які маніпулюють ціною на газ для українців.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:27 Ответить
Я чего у нас продукты дороже чем в Европе? Кто наживается?
показать весь комментарий
13.07.2021 08:18 Ответить
Адольфовна и Х#йло от одна шайка а эти слова о транзитере басня для дурачков.. так составляйте смету на эту трубу как на лом пока цена на него адекватная...
показать весь комментарий
12.07.2021 21:30 Ответить
Меркель: Украина должна остаться транзитером газа даже после запуска "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8483
показать весь комментарий
12.07.2021 21:32 Ответить
Ох и разведут как лоха!
показать весь комментарий
12.07.2021 21:39 Ответить
Це вже вона в якості керівника наглядової ради газпрому гарантує? Чи тільки виказує глибоке занепокоєння як канцлер?
показать весь комментарий
12.07.2021 21:44 Ответить
Должна остаться, а там как карта ляжет. Проще простого так сказать и мы на ср......ку падаем от такой радости.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:49 Ответить
Скоро транспортировать газ вообще будет не кому! Польша, и та тянет себе трубу для газа с Норвегии...
показать весь комментарий
12.07.2021 21:55 Ответить
походу, преЗЕдент заглянул бабушке в глаза.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:51 Ответить
Меркель: Україна має залишитися транзитером газу навіть після запуску "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5945
показать весь комментарий
12.07.2021 22:07 Ответить
Меркель, Украина должна остаться транзитером газа или останется транзитером?
показать весь комментарий
12.07.2021 22:06 Ответить
Україна звісно залишиться транзитером, просто обсяги будуть на рівні споживання газових приладів Меркель на рік...)))
показать весь комментарий
12.07.2021 22:16 Ответить
Каким образом, если весь газ будет идти Северным потоком?
показать весь комментарий
12.07.2021 22:22 Ответить
Ну а вдруг, какое-то судно, чисто случайно якорь в Балтийском море потеряет и поток поломается
показать весь комментарий
12.07.2021 22:42 Ответить
Трепло... как и зеля... Тот же стиль: за красивыми фразами тихонечко прятать западло.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:27 Ответить
Вчора повинно було бути сонечно, але пішов дощ...
Не послухався меркель...
показать весь комментарий
12.07.2021 22:45 Ответить
Закономірно що Меркель турбується про економіку Німеччини. Нічого дивного в цьому нема. Дивно що Україна з усіх сил намагається залишитись транзитором для країни, яка напала на нас. Якийсь дикий сюрреалізм.
показать весь комментарий
12.07.2021 23:49 Ответить
Ангела , а как это взможно остаться транзитером если параллельная труба пложена с целью убить украинский транзит?
показать весь комментарий
13.07.2021 01:43 Ответить
Ну и чего париться, Украина же 5 лет у России газ не покупает, что там те пару лярдов от транзита, мелочевка.
показать весь комментарий
13.07.2021 09:06 Ответить
 
 