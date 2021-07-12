Меркель: Украина должна остаться транзитером газа даже после запуска "Северного потока-2"
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна оставаться транзитером газа даже после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".
Об этом Меркель заявила на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Берлине в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину. Для нас в будущем Украина остается транзитером газа, даже если будет завершено строительство "Северного потока-2", - сказала Меркель.
Канцлер отметила, что со стороны Украины есть серьезные опасения относительно запуска газопровода, и Германия воспринимает их всерьез.
По ее словам, этот вопрос будут обсуждать на встрече с Зеленским, а также в контексте ее предстоящего визита в Вашингтон и предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом.
Зеленский отметил, что с точки зрения Украины "Северный поток-2" является большой угрозой безопасности в регионе. Он считает, что вопрос газопровода следует рассматривать в "нормандском формате", однако, по словам Зеленского, он пока не получил ответа от канцлера относительно такой инициативы.
Меркель со своей стороны отметила, что формально энергетическая безопасность не относится к рамкам "нормандского формата" и Минских соглашений, но, по ее словам, энергетические вопросы могут обсуждаться на нормандской встрече.
