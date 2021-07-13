УКР
Новини Агресія Росії проти України
3 796 27

Кривонос про арешт Павловського: Ганебна кома в дискредитації захисників України

Кривонос про арешт Павловського: Ганебна кома в дискредитації захисників України

Генерал Ігор Павловський не становить ніякої загрози для суспільства. Рішення суду - ганебна кома на етапі подальшої дискредитації тих, хто захищав країну в 2014 році.

Про це ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора поставлена ганебна КОМА на етапі подальшої дискредитації тих, хто захищав країну в 2014 році та продовжується дискредитації судочинства. Генерала Павловського взято під варту і на руки одягнуто кайдани…….Чи думав Ігор Валентинович про таке у вересні 2014 під час боїв з росіянами під Маріуполем?

Невже генерал Павловський становить загрозу для суспільства, переховується від слідства або суду, щоб його було потрібно закривати під варту, виносити непомірну заставу?", - запитує він.

"Представники ОПЗЖ, які привели війну в країну, вдома з родинами та в комфорті, а воїни за ґратами та в полоні. Як це? З’явилося відчуття 30х років минулого сторіччя і це жахливо!!", - додає Кривонос.

Читайте також: Суд відправив генерала Павловського під арешт із заставою в 475 млн грн, - ДБР

За його словами, є велике питання до суду та адвокатів Ігоря Валентиновича - хто ж дійсно повинен розслідувати цю справу ДБР чи НАБУ?

"Якщо є вина, вона буде доведена судом у ході справедливого та об’єктивного слідства - повинно бути покарання, а якщо ні - то кара повинна постигнути тих, хто вчинив цей злочин проти захисника України", - пише він.

При цьому Кривонос обурений тим, скільки можна знущатися над військовими?

"Восьмий рік війни, а люди далекі від військової справи здійснюють судочинство та слідство, стверджують, обвинувачують не маючи відповідних компетенцій та допусків до держтаємниці військових по військовим справам!! Військових мають право судити - військові суди; обвинувачувати - військові прокурори; захищати – адвокати, які розуміються на військовій справі та мають відповідний допуск; надавати експертну оцінку – військово-експертні установи! А після вироку суду - військові мусять відбувати покарання у спеціальних в‘язницях, бо засуджені прокурори/поліціанти/есбеушники мають такі окремі установи", - підкреслює Кривонос.

"Така собі українська СЕГРЕГАЦІЯ для українських військових. Терпець у людей не вічний, а навички діяти в складних умовах - чудові і професійні. Ігор Валентинович мужня та сильна людина! По справі КОМА та величезна кількість питань - як і хто буде ставити крапку!"

Як повідомлялося, суд відправив генерала Павловського під арешт із заставою в 475 млн грн.

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ адвокат генерала Павловського заявив, що всі твердження, які слідчий і прокурор відзначають у своєму повідомленні про підозру і в клопотанні, не мають абсолютно жодного підтвердження документального.

"Я досліджував документи, долучені слідством до клопотання. Я звертав увагу суду на те, що на жодному з цих документів практично немає підписів Павловського Ігоря Валентиновича. Є тільки декілька документів з його підписом - і те це спільні, колегіально прийняті рішення. Поруч з його підписом стоять підписи начальника Генштабу, міністра оборони, т.в.о. командувача ВМС... Очевидно, що Ігор Валентинович не міг впливати на цих людей та ці процеси... А остаточне рішення ухвалюється колегіально вищим керівництвом Міністерства оборони, а не виключно одноособово Павловським. Тому, на нашу думку, підозра абсолютно не обґрунтована", - зазначив він.

Детальніше про справу генерала Павловського читайте в інтерв'ю адвоката Павла Черненка тут.

Також читайте: Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському

арешт (2549) суд (11820) військовослужбовці (4897) Кривонос Сергій (81) Павловський Ігор (109)
Топ коментарі
+9
Кривонос об аресте Павловского: Позорная запятая в дискредитации защитников Украины - Цензор.НЕТ 439
показати весь коментар
13.07.2021 13:35 Відповісти
+9
Кривонос об аресте Павловского: Позорная запятая в дискредитации защитников Украины - Цензор.НЕТ 6713
показати весь коментар
13.07.2021 13:38 Відповісти
+8
ОПОЧЛЕНОЧКА !!!!!
Кривонос об аресте Павловского: Позорная запятая в дискредитации защитников Украины - Цензор.НЕТ 5422
показати весь коментар
13.07.2021 13:37 Відповісти
а може це велике будівництво вовиного шляху до кремлівської схованки ( ну не в Ростові ж йому Яника веселити)
показати весь коментар
13.07.2021 13:28 Відповісти
Кривонос об аресте Павловского: Позорная запятая в дискредитации защитников Украины - Цензор.НЕТ 6713
показати весь коментар
13.07.2021 13:38 Відповісти
патамушо сцикло не терпить тих, хто не гатов бачити мир в очку путіна. і на баригу нада хоть шото накапать
показати весь коментар
13.07.2021 13:31 Відповісти
Чотирикратний бігун від призову на догоду ***** знищує тих хто боронив Україну.
показати весь коментар
13.07.2021 13:32 Відповісти
Кривонос об аресте Павловского: Позорная запятая в дискредитации защитников Украины - Цензор.НЕТ 439
показати весь коментар
13.07.2021 13:35 Відповісти
Кривонос об аресте Павловского: Позорная запятая в дискредитации защитников Украины - Цензор.НЕТ 351
показати весь коментар
13.07.2021 13:34 Відповісти
Кривонос об аресте Павловского: Позорная запятая в дискредитации защитников Украины - Цензор.НЕТ 8572
показати весь коментар
13.07.2021 13:35 Відповісти
ОПОЧЛЕНОЧКА !!!!!
Кривонос об аресте Павловского: Позорная запятая в дискредитации защитников Украины - Цензор.НЕТ 5422
показати весь коментар
13.07.2021 13:37 Відповісти
Клоуну нужно рейтинг поднимать а то у электората, глядя на цены, слюна перестала капать... только полный идиот может наступить на одни и те же грабли дважды а электорат по этим граблям готов бегать...
показати весь коментар
13.07.2021 13:35 Відповісти
Все правильно. Но как видим личные амбиции и счеты для Зеленского важнее Закона, имиджа государства и всего на свете.
показати весь коментар
13.07.2021 13:36 Відповісти
Там не амбиции, а тупо деньги. Чувачок наполнит офшоры - и на историческую родину
показати весь коментар
13.07.2021 14:00 Відповісти
В Кривой Рог шоле?

Бо Израиль ему такая же Родина, как Швейцария или Альфа Центавра. Оно ж космополит безродный.
показати весь коментар
13.07.2021 15:11 Відповісти
Та пох куда, лишь бы не видеть эту редкостную гниду
показати весь коментар
13.07.2021 15:26 Відповісти
Кривонос об аресте Павловского: Позорная запятая в дискредитации защитников Украины - Цензор.НЕТ 9077
показати весь коментар
13.07.2021 13:46 Відповісти
Это всё одно огромное палево предательство. Измена!
показати весь коментар
13.07.2021 13:47 Відповісти
То не запятая, то знак вопроса, который сидит в кресле президента Украины
показати весь коментар
13.07.2021 13:58 Відповісти
Сто лет назад УНР удушила мафия где то Бланка. Сейчас Украину душит Путин с мафией Коломойского.
показати весь коментар
13.07.2021 14:02 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/07/12/brudnyj-sudovo-politychnyj-fars-general-zabrodskyj-pro-spravu-pavlovskogo/ Генерал Забродський про справу Павловського: https://eurosolidarity.org/2021/07/12/brudnyj-sudovo-politychnyj-fars-general-zabrodskyj-pro-spravu-pavlovskogo/ «Брудний судово-політичний фарс»

Брудним судово-політичним фарсом назвав судилище над бойовим генералом Павловським народний депутат з фракції «Європейська Солідарність», Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський.
«Ми вже кілька днів поспіль спостерігаємо такий брудний судово-політичний фарс. Коли вже нікого не хвилює ні те, як саме відбувалися події, ні те, наскільки відповідає те, що відбулося, вимогам діючого законодавства. Нікого не хвилюють якісь практичні кроки, які вживалися в тому числі і керівництвом Міністерства оборони для того, щоб прийняти на озброєння певний зразок», - констатує Забродський.
«Тут прослідковується чітка тенденція - головне, щоб лунало частіше «Кузня на Рибальському», головне, щоб лунало «Богдан Моторз» для того, щоб поєднати все це з п'ятим Президентом України Петром Порошенком або з його оточенням», - наголошує Забродський.
«Ці «фентезі», які досліджували всі разом декілька останніх днів, маю на увазі підозру, - там не можна говорити ні про якісь факти. ні оперувати якимись розумними доводами. Подальша судова перспектива цієї справи виглядає більш ніж сумнівною. Якщо під час розгляду справи по суті хоча б половина тих фактів буде обговорюватися і прийматися до уваги, то у справі не буде про що вести мову далі», - переконаний генерал Забродський.
показати весь коментар
13.07.2021 14:22 Відповісти
кацапский петух, ты почему слез с бутылки?!
показати весь коментар
13.07.2021 15:01 Відповісти
"https://prm.ua/ya-vpevnenyy-shcho-tse-zamovlennia-pavlovskyy-pro-svoiu-spravu/ Я впевнений, що це замовлення з найвищого кабінету" - генерал Павловський про свою справу

Ексзаступник Міноборони Ігор Павловський переконаний, що порушене проти нього кримінальне провадження - це політичне замовлення, про що він вчора перед арештом заявив в ефірі "Прямого".
Генерал-лейтенант Збройних сил України вважає, що суд над ним закінчиться не на його користь, тому що справа замовна. "Далі буде слідство, буде непомірна застава, я не знаю, де її можна взяти. Це ж зрозуміло, що я її не зможу внести, це факт, тому що я ніколи в житті не бачив таких коштів" - сказав він.
Павловський зазначив, що збирається подавати не тільки апеляцію до Печерського райсуду, а й заяву до Європейського суду з прав людини.

"Якщо в суді нехтують чинним законодавством, то в мене тоді нема нічого, лишаються тільки одні емоції. Я не знаю, як здоровим глуздом це зрозуміти" - заявив генерал.
показати весь коментар
13.07.2021 14:39 Відповісти
А боец, который украл и продал десяток армейской обуви, он представляет дальнейшую опасность для Украины? Он собирается бежать, скрываться ? Почему его должен судить и судит суд с вынесением приговора, лишающим свободы? Почему генерал, обобравший государство на миллионы, имеет право на поблажки? Давайте дождемся конца расследования! Не виновен Павловский- отпустят.
показати весь коментар
13.07.2021 14:42 Відповісти
Тільки чистопородний брехливий зебіл, ознайомившись зі звинуваченнями на генерала Павловського, здатен висрати "генерал, обобравший государство на миллионы"
показати весь коментар
13.07.2021 14:48 Відповісти
11.07.21 в Мариуполе были торжества : юбилей Закарпатской бригады , развернули флаг Украины 128 м длины , в 2016 также был рекорд : флаг 40 х 60 м ..... и КТО НИБУДЬ ВСПОМНИЛ о боевом генерале ПАВЛОВСКОМ , командовавшим обороной этого города в 2015-2016 ? теперь его судят ДРУГИМ В НАЗИДАНИЕ : НУЖНО БЫТЬ хотя бы ЧЕТЫРИЖДЫ УКЛОНИСТОМ или с сепаратиским прошлым ,чтобы " получить уважение " зеленій плесняви !!!!
показати весь коментар
13.07.2021 15:06 Відповісти
Позор даже не в том, что посадили Павловского, Семенченко, Рифмастера, Кузьменко и десятки других менее известных героев, а позор в том, что на их поддержку выходит позорно мало людей!
показати весь коментар
13.07.2021 15:34 Відповісти
на підтримку генерала Павловського під охвістям на зараз зібралась вже пару тисяч небайдужих...
показати весь коментар
13.07.2021 18:30 Відповісти
 
 