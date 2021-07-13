Кривонос про арешт Павловського: Ганебна кома в дискредитації захисників України
Генерал Ігор Павловський не становить ніякої загрози для суспільства. Рішення суду - ганебна кома на етапі подальшої дискредитації тих, хто захищав країну в 2014 році.
Про це ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора поставлена ганебна КОМА на етапі подальшої дискредитації тих, хто захищав країну в 2014 році та продовжується дискредитації судочинства. Генерала Павловського взято під варту і на руки одягнуто кайдани…….Чи думав Ігор Валентинович про таке у вересні 2014 під час боїв з росіянами під Маріуполем?
Невже генерал Павловський становить загрозу для суспільства, переховується від слідства або суду, щоб його було потрібно закривати під варту, виносити непомірну заставу?", - запитує він.
"Представники ОПЗЖ, які привели війну в країну, вдома з родинами та в комфорті, а воїни за ґратами та в полоні. Як це? З’явилося відчуття 30х років минулого сторіччя і це жахливо!!", - додає Кривонос.
За його словами, є велике питання до суду та адвокатів Ігоря Валентиновича - хто ж дійсно повинен розслідувати цю справу ДБР чи НАБУ?
"Якщо є вина, вона буде доведена судом у ході справедливого та об’єктивного слідства - повинно бути покарання, а якщо ні - то кара повинна постигнути тих, хто вчинив цей злочин проти захисника України", - пише він.
При цьому Кривонос обурений тим, скільки можна знущатися над військовими?
"Восьмий рік війни, а люди далекі від військової справи здійснюють судочинство та слідство, стверджують, обвинувачують не маючи відповідних компетенцій та допусків до держтаємниці військових по військовим справам!! Військових мають право судити - військові суди; обвинувачувати - військові прокурори; захищати – адвокати, які розуміються на військовій справі та мають відповідний допуск; надавати експертну оцінку – військово-експертні установи! А після вироку суду - військові мусять відбувати покарання у спеціальних в‘язницях, бо засуджені прокурори/поліціанти/есбеушники мають такі окремі установи", - підкреслює Кривонос.
"Така собі українська СЕГРЕГАЦІЯ для українських військових. Терпець у людей не вічний, а навички діяти в складних умовах - чудові і професійні. Ігор Валентинович мужня та сильна людина! По справі КОМА та величезна кількість питань - як і хто буде ставити крапку!"
Як повідомлялося, суд відправив генерала Павловського під арешт із заставою в 475 млн грн.
Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ адвокат генерала Павловського заявив, що всі твердження, які слідчий і прокурор відзначають у своєму повідомленні про підозру і в клопотанні, не мають абсолютно жодного підтвердження документального.
"Я досліджував документи, долучені слідством до клопотання. Я звертав увагу суду на те, що на жодному з цих документів практично немає підписів Павловського Ігоря Валентиновича. Є тільки декілька документів з його підписом - і те це спільні, колегіально прийняті рішення. Поруч з його підписом стоять підписи начальника Генштабу, міністра оборони, т.в.о. командувача ВМС... Очевидно, що Ігор Валентинович не міг впливати на цих людей та ці процеси... А остаточне рішення ухвалюється колегіально вищим керівництвом Міністерства оборони, а не виключно одноособово Павловським. Тому, на нашу думку, підозра абсолютно не обґрунтована", - зазначив він.
Брудним судово-політичним фарсом назвав судилище над бойовим генералом Павловським народний депутат з фракції «Європейська Солідарність», Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський.
«Ми вже кілька днів поспіль спостерігаємо такий брудний судово-політичний фарс. Коли вже нікого не хвилює ні те, як саме відбувалися події, ні те, наскільки відповідає те, що відбулося, вимогам діючого законодавства. Нікого не хвилюють якісь практичні кроки, які вживалися в тому числі і керівництвом Міністерства оборони для того, щоб прийняти на озброєння певний зразок», - констатує Забродський.
«Тут прослідковується чітка тенденція - головне, щоб лунало частіше «Кузня на Рибальському», головне, щоб лунало «Богдан Моторз» для того, щоб поєднати все це з п'ятим Президентом України Петром Порошенком або з його оточенням», - наголошує Забродський.
«Ці «фентезі», які досліджували всі разом декілька останніх днів, маю на увазі підозру, - там не можна говорити ні про якісь факти. ні оперувати якимись розумними доводами. Подальша судова перспектива цієї справи виглядає більш ніж сумнівною. Якщо під час розгляду справи по суті хоча б половина тих фактів буде обговорюватися і прийматися до уваги, то у справі не буде про що вести мову далі», - переконаний генерал Забродський.
Ексзаступник Міноборони Ігор Павловський переконаний, що порушене проти нього кримінальне провадження - це політичне замовлення, про що він вчора перед арештом заявив в ефірі "Прямого".
Генерал-лейтенант Збройних сил України вважає, що суд над ним закінчиться не на його користь, тому що справа замовна. "Далі буде слідство, буде непомірна застава, я не знаю, де її можна взяти. Це ж зрозуміло, що я її не зможу внести, це факт, тому що я ніколи в житті не бачив таких коштів" - сказав він.
Павловський зазначив, що збирається подавати не тільки апеляцію до Печерського райсуду, а й заяву до Європейського суду з прав людини.
"Якщо в суді нехтують чинним законодавством, то в мене тоді нема нічого, лишаються тільки одні емоції. Я не знаю, як здоровим глуздом це зрозуміти" - заявив генерал.