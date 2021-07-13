Кривонос про арешт Павловського: Ганебна кома в дискредитації захисників України

Генерал Ігор Павловський не становить ніякої загрози для суспільства. Рішення суду - ганебна кома на етапі подальшої дискредитації тих, хто захищав країну в 2014 році.

Про це ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора поставлена ганебна КОМА на етапі подальшої дискредитації тих, хто захищав країну в 2014 році та продовжується дискредитації судочинства. Генерала Павловського взято під варту і на руки одягнуто кайдани…….Чи думав Ігор Валентинович про таке у вересні 2014 під час боїв з росіянами під Маріуполем?

Невже генерал Павловський становить загрозу для суспільства, переховується від слідства або суду, щоб його було потрібно закривати під варту, виносити непомірну заставу?", - запитує він.

"Представники ОПЗЖ, які привели війну в країну, вдома з родинами та в комфорті, а воїни за ґратами та в полоні. Як це? З’явилося відчуття 30х років минулого сторіччя і це жахливо!!", - додає Кривонос.

За його словами, є велике питання до суду та адвокатів Ігоря Валентиновича - хто ж дійсно повинен розслідувати цю справу ДБР чи НАБУ?

"Якщо є вина, вона буде доведена судом у ході справедливого та об’єктивного слідства - повинно бути покарання, а якщо ні - то кара повинна постигнути тих, хто вчинив цей злочин проти захисника України", - пише він.

При цьому Кривонос обурений тим, скільки можна знущатися над військовими?

"Восьмий рік війни, а люди далекі від військової справи здійснюють судочинство та слідство, стверджують, обвинувачують не маючи відповідних компетенцій та допусків до держтаємниці військових по військовим справам!! Військових мають право судити - військові суди; обвинувачувати - військові прокурори; захищати – адвокати, які розуміються на військовій справі та мають відповідний допуск; надавати експертну оцінку – військово-експертні установи! А після вироку суду - військові мусять відбувати покарання у спеціальних в‘язницях, бо засуджені прокурори/поліціанти/есбеушники мають такі окремі установи", - підкреслює Кривонос.

"Така собі українська СЕГРЕГАЦІЯ для українських військових. Терпець у людей не вічний, а навички діяти в складних умовах - чудові і професійні. Ігор Валентинович мужня та сильна людина! По справі КОМА та величезна кількість питань - як і хто буде ставити крапку!"

Як повідомлялося, суд відправив генерала Павловського під арешт із заставою в 475 млн грн.

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ адвокат генерала Павловського заявив, що всі твердження, які слідчий і прокурор відзначають у своєму повідомленні про підозру і в клопотанні, не мають абсолютно жодного підтвердження документального.

"Я досліджував документи, долучені слідством до клопотання. Я звертав увагу суду на те, що на жодному з цих документів практично немає підписів Павловського Ігоря Валентиновича. Є тільки декілька документів з його підписом - і те це спільні, колегіально прийняті рішення. Поруч з його підписом стоять підписи начальника Генштабу, міністра оборони, т.в.о. командувача ВМС... Очевидно, що Ігор Валентинович не міг впливати на цих людей та ці процеси... А остаточне рішення ухвалюється колегіально вищим керівництвом Міністерства оборони, а не виключно одноособово Павловським. Тому, на нашу думку, підозра абсолютно не обґрунтована", - зазначив він.

