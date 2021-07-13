Кривонос об аресте Павловского: Позорная запятая в дискредитации защитников Украины

Генерал Игорь Павловский не представляет никакой угрозы для общества. Решение суда - ​​позорная запятая на этапе дальнейшей дискредитации тех, кто защищал страну в 2014 году.

Об этом экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций Сергей Кривонос написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера поставлена ​​позорная запятая на этапе дальнейшей дискредитации тех, кто защищал страну в 2014 году, и продолжается дискредитация судопроизводства. Генерал Павловский взят под стражу и на его руки надели наручники .... Думал ли Игорь Валентинович о таком в сентябре 2014 года во время боев с руссиянами под Мариуполем?

"Неужели генерал Павловский представляет угрозу для общества, скрывается от следствия или суда, чтобы его нужно было закрывать под стражу, выносить непомерный залог?", - задается вопросом он.

"Представители ОПЗЖ, которые привели войну в страну, дома с семьями и в комфорте, а воины за решеткой и в плену. Как это? Появилось ощущение 30х годов прошлого столетия и это ужасно!!", - добавляет Кривонос.

По его словам, есть большой вопрос к суду и адвокатам Игоря Валентиновича - кто же действительно должен расследовать это дело - ГБР или НАБУ?

"Если есть вина, она будет доказана судом в ходе справедливого и объективного следствия - должно быть наказание, а если нет - то казнь должна постигнуть тех, кто совершил это преступление против защитника Украины", - пишет он.

При этом Кривонос возмущен тем, сколько можно издеваться над военнослужащими.

"Восьмой год войны, а люди, далекие от военного дела, осуществляют судопроизводство и следствие, утверждают, обвиняют, не имея соответствующих компетенций и допусков к гостайне, воинов по военным делам !! Военнослужащих имеют право судить - военные суды; обвинять - военные прокуроры; защищать - адвокаты, которые разбираются в военном деле и имеют соответствующий допуск; предоставлять экспертную оценку - военно-экспертные учреждения! А после приговора суда - военнослужащие должны отбывать наказание в специальных тюрьмах, ведь осужденные прокуроры / полицейские / эсбеушники имеют такие отдельные учреждения", - подчеркивает Кривонос.

"Такая себе украинская сегрегация для украинских военнослужащих. Терпение у людей не вечно, а навыки действовать в сложных условиях - замечательные и профессиональные. Игорь Валентинович мужественный и сильный человек! По делу запятая и огромное количество вопросов - как и кто будет ставить точку!

Как сообщалось, суд отправил генерала Павловского под арест с залогом в 475 млн грн.

Ранее в интервью Цензор.НЕТ адвокат генерала Павловского заявил, что все утверждения, которые следователь и прокурор отмечают в своем сообщении о подозрении и в ходатайстве, не имеют абсолютно никакого подтверждения документального.

"Я исследовал документы, приобщенные следствием к ходатайству. Я обращал внимание суда на то, что нина одном из этих документов практически нет подписей Павловского Игоря Валентиновича. Есть только несколько документов с его подписью - и то это общие, коллегиально принятые решения. Рядом с его подписью стоят подписи начальника Генштаба, министра обороны, и.о. командующего ВМС ... Очевидно, что Игорь Валентинович не мог влиять на этих людей и эти процессы. ... А окончательное решение принимается коллегиально высшим руководством Министерства обороны, а не исключительно единолично Павловским. Поэтому, по нашему мнению, подозрение абсолютно не обосновано", - отметил он.

