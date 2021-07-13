Кривонос об аресте Павловского: Позорная запятая в дискредитации защитников Украины
Генерал Игорь Павловский не представляет никакой угрозы для общества. Решение суда - позорная запятая на этапе дальнейшей дискредитации тех, кто защищал страну в 2014 году.
Об этом экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций Сергей Кривонос написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера поставлена позорная запятая на этапе дальнейшей дискредитации тех, кто защищал страну в 2014 году, и продолжается дискредитация судопроизводства. Генерал Павловский взят под стражу и на его руки надели наручники .... Думал ли Игорь Валентинович о таком в сентябре 2014 года во время боев с руссиянами под Мариуполем?
"Неужели генерал Павловский представляет угрозу для общества, скрывается от следствия или суда, чтобы его нужно было закрывать под стражу, выносить непомерный залог?", - задается вопросом он.
"Представители ОПЗЖ, которые привели войну в страну, дома с семьями и в комфорте, а воины за решеткой и в плену. Как это? Появилось ощущение 30х годов прошлого столетия и это ужасно!!", - добавляет Кривонос.
По его словам, есть большой вопрос к суду и адвокатам Игоря Валентиновича - кто же действительно должен расследовать это дело - ГБР или НАБУ?
"Если есть вина, она будет доказана судом в ходе справедливого и объективного следствия - должно быть наказание, а если нет - то казнь должна постигнуть тех, кто совершил это преступление против защитника Украины", - пишет он.
При этом Кривонос возмущен тем, сколько можно издеваться над военнослужащими.
"Восьмой год войны, а люди, далекие от военного дела, осуществляют судопроизводство и следствие, утверждают, обвиняют, не имея соответствующих компетенций и допусков к гостайне, воинов по военным делам !! Военнослужащих имеют право судить - военные суды; обвинять - военные прокуроры; защищать - адвокаты, которые разбираются в военном деле и имеют соответствующий допуск; предоставлять экспертную оценку - военно-экспертные учреждения! А после приговора суда - военнослужащие должны отбывать наказание в специальных тюрьмах, ведь осужденные прокуроры / полицейские / эсбеушники имеют такие отдельные учреждения", - подчеркивает Кривонос.
"Такая себе украинская сегрегация для украинских военнослужащих. Терпение у людей не вечно, а навыки действовать в сложных условиях - замечательные и профессиональные. Игорь Валентинович мужественный и сильный человек! По делу запятая и огромное количество вопросов - как и кто будет ставить точку!
Как сообщалось, суд отправил генерала Павловского под арест с залогом в 475 млн грн.
Ранее в интервью Цензор.НЕТ адвокат генерала Павловского заявил, что все утверждения, которые следователь и прокурор отмечают в своем сообщении о подозрении и в ходатайстве, не имеют абсолютно никакого подтверждения документального.
"Я исследовал документы, приобщенные следствием к ходатайству. Я обращал внимание суда на то, что нина одном из этих документов практически нет подписей Павловского Игоря Валентиновича. Есть только несколько документов с его подписью - и то это общие, коллегиально принятые решения. Рядом с его подписью стоят подписи начальника Генштаба, министра обороны, и.о. командующего ВМС ... Очевидно, что Игорь Валентинович не мог влиять на этих людей и эти процессы. ... А окончательное решение принимается коллегиально высшим руководством Министерства обороны, а не исключительно единолично Павловским. Поэтому, по нашему мнению, подозрение абсолютно не обосновано", - отметил он.
Подробнее о деле генерала Павловского читайте в интервью адвоката Павла Черненко здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо Израиль ему такая же Родина, как Швейцария или Альфа Центавра. Оно ж космополит безродный.
палевопредательство. Измена!
Брудним судово-політичним фарсом назвав судилище над бойовим генералом Павловським народний депутат з фракції «Європейська Солідарність», Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський.
«Ми вже кілька днів поспіль спостерігаємо такий брудний судово-політичний фарс. Коли вже нікого не хвилює ні те, як саме відбувалися події, ні те, наскільки відповідає те, що відбулося, вимогам діючого законодавства. Нікого не хвилюють якісь практичні кроки, які вживалися в тому числі і керівництвом Міністерства оборони для того, щоб прийняти на озброєння певний зразок», - констатує Забродський.
«Тут прослідковується чітка тенденція - головне, щоб лунало частіше «Кузня на Рибальському», головне, щоб лунало «Богдан Моторз» для того, щоб поєднати все це з п'ятим Президентом України Петром Порошенком або з його оточенням», - наголошує Забродський.
«Ці «фентезі», які досліджували всі разом декілька останніх днів, маю на увазі підозру, - там не можна говорити ні про якісь факти. ні оперувати якимись розумними доводами. Подальша судова перспектива цієї справи виглядає більш ніж сумнівною. Якщо під час розгляду справи по суті хоча б половина тих фактів буде обговорюватися і прийматися до уваги, то у справі не буде про що вести мову далі», - переконаний генерал Забродський.
Ексзаступник Міноборони Ігор Павловський переконаний, що порушене проти нього кримінальне провадження - це політичне замовлення, про що він вчора перед арештом заявив в ефірі "Прямого".
Генерал-лейтенант Збройних сил України вважає, що суд над ним закінчиться не на його користь, тому що справа замовна. "Далі буде слідство, буде непомірна застава, я не знаю, де її можна взяти. Це ж зрозуміло, що я її не зможу внести, це факт, тому що я ніколи в житті не бачив таких коштів" - сказав він.
Павловський зазначив, що збирається подавати не тільки апеляцію до Печерського райсуду, а й заяву до Європейського суду з прав людини.
"Якщо в суді нехтують чинним законодавством, то в мене тоді нема нічого, лишаються тільки одні емоції. Я не знаю, як здоровим глуздом це зрозуміти" - заявив генерал.