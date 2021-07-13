УКР
Поранення 9-річної дитини в Новограді-Волинському: У підозрюваного військовослужбовця знайшли арсенал зброї

Дитина перебуває у важкому стані в лікарні. У підозрюваного виявили автомати, гранати й інше озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

12 липня в Новоград-Волинське відділення поліції з лікарні надійшло повідомлення про те, що до них з вогневим пораненням доставили 9-річного хлопчика Н.

Правоохоронці встановили, що громадянин О., перебуваючи у дворі будинку дитини, один раз вистрілив хлопчику в спину. В результаті чого у дитини пошкоджені внутрішні органи і він перебуває у стабільно важкому стані.

Провівши огляд місця злочину, правоохоронці виявили відстріляну кулю діаметром приблизно 9 мм, а також одну кулю від пневматичної рушниці. На місці також були знайдені 115 самооборонних куль і аркуш А4 із зображенням мішені.

Також читайте: Військовому, який вистрілив у дитину в Новограді-Волинському, повідомлено про підозру: хлопчик у лікарні непритомний, - прокуратура

Крім того, було проведено обшук автомобіля підозрюваного, в ході якого в транспортному засобі знайшли пістолет, два автомати, понад 1 тис. патронів різного калібру, а також вибухонебезпечні речовини, серед яких детонатори, гранати й інше.

Сьогодні чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень".

Як повідомлялося, 12 липня в лікарню Новограда-Волинського доставили 9-річного хлопчика з наскрізним вогнепальним пораненням спини. Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували в реанімаційне відділення, де медики надають необхідну допомогу.

Поліцейські з'ясували, що поранили дитину у неї вдома. Також встановлено, що до стрілянини причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.

+4
скабеева обсосёт эту новыну досконало и во всех ракурсах...
показати весь коментар
13.07.2021 17:28 Відповісти
+4
Порядок и дисциплина - вот основа сильной армии!
Как раз этим в Украине никто не занимается.
Офицерского корпуса нет!
Тут никакие "Джавелины не помогут"
показати весь коментар
13.07.2021 18:12 Відповісти
+3
А мне не понятно как взрослый может стрелять во дворе жилого дома где находяться дети.
показати весь коментар
13.07.2021 17:44 Відповісти
все это понятно...
но как ребенок попал под выстрел ???
показати весь коментар
13.07.2021 17:29 Відповісти
я имел виду понятно про арсенал...а как ребенок пострадал - нигде не указано
показати весь коментар
13.07.2021 17:51 Відповісти
Правоохранители установили, что гражданин О., находясь во дворе дома ребенка, один раз выстрелил мальчку в спину. Источник: https://censor.net/ru/n3276858
показати весь коментар
13.07.2021 17:53 Відповісти
это читал...но причина - почему выстрелил?
показати весь коментар
13.07.2021 18:16 Відповісти
почему попало в спину?
показати весь коментар
13.07.2021 18:17 Відповісти
Пулковник військової розвідки, кажуть, був бухий, як свиня від діжки браги. ДБР буде роботи з цим пулковником.
показати весь коментар
13.07.2021 18:25 Відповісти
очередной рембо контуженный....
показати весь коментар
13.07.2021 17:45 Відповісти
треба негайно заборонити всю зброю!! це б допомогло, правда.. ?
показати весь коментар
13.07.2021 17:47 Відповісти
Що таке "самооборонна куля"?
показати весь коментар
13.07.2021 18:12 Відповісти
Напевно, "саморобна"
)))
показати весь коментар
13.07.2021 18:29 Відповісти
Самый вероятный сценарий-пили, стрелляли по мишеням, ребенок или под выстрел подлез, или посылали принести мишень. Нет никакого желание или умения подумать наперед, к чему приведет сочетание алкоголя и оружия.
показати весь коментар
13.07.2021 18:52 Відповісти
 
 