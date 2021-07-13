Поранення 9-річної дитини в Новограді-Волинському: У підозрюваного військовослужбовця знайшли арсенал зброї

Дитина перебуває у важкому стані в лікарні. У підозрюваного виявили автомати, гранати й інше озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

12 липня в Новоград-Волинське відділення поліції з лікарні надійшло повідомлення про те, що до них з вогневим пораненням доставили 9-річного хлопчика Н.

Правоохоронці встановили, що громадянин О., перебуваючи у дворі будинку дитини, один раз вистрілив хлопчику в спину. В результаті чого у дитини пошкоджені внутрішні органи і він перебуває у стабільно важкому стані.

Провівши огляд місця злочину, правоохоронці виявили відстріляну кулю діаметром приблизно 9 мм, а також одну кулю від пневматичної рушниці. На місці також були знайдені 115 самооборонних куль і аркуш А4 із зображенням мішені.

Крім того, було проведено обшук автомобіля підозрюваного, в ході якого в транспортному засобі знайшли пістолет, два автомати, понад 1 тис. патронів різного калібру, а також вибухонебезпечні речовини, серед яких детонатори, гранати й інше.

Сьогодні чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень".

Як повідомлялося, 12 липня в лікарню Новограда-Волинського доставили 9-річного хлопчика з наскрізним вогнепальним пораненням спини. Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували в реанімаційне відділення, де медики надають необхідну допомогу.

Поліцейські з'ясували, що поранили дитину у неї вдома. Також встановлено, що до стрілянини причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.