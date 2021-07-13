Держзамовлення студентів поточного року становитиме 189 тис. осіб, - Міносвіти

Загальний обсяг державного замовлення в 2021 році становить 188 тис. 938 фахівців

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Цьогоріч спільно з Міністерством економіки України визначено пріоритетні галузі для підготовки фахівців, необхідних ринку праці. Державне замовлення збільшено на інженерно-технічні та природничі спеціальності, зокрема такі, як "Кібербезпека", "Мікро- та наносистемна техніка", "Біотехнології та біоінженерія", "Біомедична інженерія", "Авіоніка"", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Так, загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 тис. 938 фахівців, зокрема: 37 тис. 466 фахових молодших та молодших бакалаврів; 87 тис. 739 бакалаврів; 59 тис. 986 магістрів.

На підготовку бакалаврів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління МОН, держзамовлення збільшено на такі галузі технічного та освітнього профілю: "Автоматизація та приладобудування" - 26,99%; "Механічна інженерія" - 17,73%; "Архітектура і будівництво" - 14,2%; "Аграрні науки і продовольство" - 12,59%; "Хімічна та біоінженерія" - 9,43%; "Біологія" - 9,38%; "Освіта" - 6,54%; "Електроніка та телекомунікації" - 6,57%; "Природничі науки" - 6,45%; "Електрична інженерія" - 6,37%; "Інформаційні технології" - 5,57%; "Математика і статистика" - 5,51%; "Соціальна робота" - 3,64%; "Транспорт" - 3,43%; "Культура і мистецтво" - 1,89%.

Водночас зменшено кількість державних місць на здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" на такі галузі: "Право" - на 30%; "Управління та адміністрування" - 27,73%; "Соціальні та поведінкові науки" - 28,24%.

На підготовку магістрів для закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МОН, виділено 47 тис. 865 місць. У 2021 році до магістратури збільшено обсяг на такі галузі: "Механічна інженерія", "Електрична інженерія", "Електроніка та телекомунікації", "Виробництво та технології" та "Архітектура будівництва".

На аспірантуру обсяг державних місць становить 3 тис. 125 (2 тис. 600 – стаціонарна форма навчання, 525 – вечірня форма) та 305 на докторантуру. Порівняно з 2020 роком обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру в закладах вищої освіти МОН збільшений на 100 осіб денної форми навчання, через докторантуру – на 10 осіб.

Для забезпечення державного замовлення на 2021 рік уряд направив 42,5 млрд грн.