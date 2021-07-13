Госзаказ студентов в текущем году составит 189 тыс. человек, - Минобразования

Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 тыс. 938 специалистов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство образования и науки.

"В этом году совместно с Министерством экономики Украины определены приоритетные отрасли для подготовки специалистов, необходимых рынку труда. Государственный заказ увеличен на инженерно-технические и естественные специальности, такие, как "Кибербезопасность", "Микро- и наносистемная техника", "Биотехнологии и биоинженерия", "Биомедицинская инженерия", "Авионика", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В частности, общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 тыс. 938 специалистов, в частности: 37 тыс. 466 профессиональных младших и младших бакалавров; 87 тыс. 739 бакалавров; 59 тыс. 986 магистров.

На подготовку бакалавров в учреждениях высшего образования, которые принадлежат к сфере управления Минобразования, госзаказ увеличен на такие области технического и образовательного профиля: "Автоматизация и приборостроение" - 26,99%; "Механическая инженерия" - 17,73%; "Архитектура и строительство" - 14,2%; "Аграрные науки и продовольствие" - 12,59%; "Химическая и биоинженерия" - 9,43%; "Биология" - 9,38%; "Образование" - 6,54%; "Электроника и телекоммуникации" - 6,57%; "Естественные науки" - 6,45%; "Электрическая инженерия" - 6,37%; "Информационные технологии" - 5,57%; "Математика и статистика" - 5,51%; "Социальная работа" - 3,64%; "Транспорт" - 3,43%; "Культура и искусство" - 1,89%.

В то же время уменьшено количество государственных мест для соискателей образовательного степени "Бакалавр" на следующие отрасли: "Право" - на 30%; "Управление и администрирование" - 27,73%; "Социальные и поведенческие науки" - 28,24%.

На подготовку магистров для учреждений высшего образования, которые принадлежат к сфере управления Минобразования, выделено 47 тыс. 865 мест. В 2021 году в магистратуру увеличен объем на следующие отрасли: "Механическая инженерия", "Электрическая инженерия", "Электроника и телекоммуникации", "Производство и технологии" и "Архитектура строительства".

На аспирантуру объем государственных мест составляет 3 тыс. 125 (2 тыс. 600 - стационарная форма обучения, 525 - вечерняя форма) и 305 на докторантуру. По сравнению с 2020 годом объем государственного заказа на подготовку научно-педагогических кадров через аспирантуру в учреждениях высшего образования Минобразования увеличен на 100 человек дневной формы обучения, через докторантуру - на 10 человек.

Для обеспечения государственного заказа на 2021 год правительство направило 42,5 млрд грн.