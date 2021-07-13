Тарана і Малюську можуть відправити у відставку, - ЗМІ
У відставку можуть відправити ще трьох міністрів, зокрема глав Міністерства оборони і Міністерства юстиції.
Про це повідомляє із посиланням на джерело видання LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією джерел LB, можуть відправити у відставку ще трьох міністрів, серед них - керівники Міноборони і Мін'юсту", - пише видання.
Ці питання сьогодні розглядатимуть на засіданні фракції партії "Слуга народу", - повідомила LB нардепка "СН" Ірина Верещук.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
Да, и Вы приходите с парочкой батальонов нацгвардейцев, глядишь ненависть народная к Вам слегка поутихнет и получите не пожизненное 😂
цирк меняет труппу ?)))
А от Малюська був на дивно один з найадекватніших серед зьозіків.
можэмо и за просто так тыкву видкрутыты...
тут он бык, боец и просто мужьё
а тут не понять, толи маскируеться толи скинула маску и покозала как оно есть.
Тривожне запитання: що у цій ситуйовині є "титаніком"?
Добре якщо тільки зе-влада, а не країна.
Я ніколи не думала, що МінЮст тепер асоціюватиметься лише з продажами тюряг, подарунковими сертифікатами (чи як вони там) в СІЗО, платними камерами. І міністром, який тільки й робить, що дуркує.
Якось інакше уявляла собі цю інституцію.