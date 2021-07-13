УКР
10 440 59

Тарана і Малюську можуть відправити у відставку, - ЗМІ

У відставку можуть відправити ще трьох міністрів, зокрема глав Міністерства оборони і Міністерства юстиції.

Про це повідомляє із посиланням на джерело видання LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією джерел LB, можуть відправити у відставку ще трьох міністрів, серед них - керівники Міноборони і Мін'юсту", - пише видання.

Ці питання сьогодні розглядатимуть на засіданні фракції партії "Слуга народу", - повідомила LB нардепка "СН" Ірина Верещук.

Читайте також: Аваков подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Автор: 

+19
Как это Малюську? А кто ж будет обои в тюрьмах клеить?
13.07.2021 18:32 Відповісти
+15
Одна-єдина фракція, більшість з якої - випадкові люди, а добра третина - наркомани вірішують, як жити 49-мілтйонній країні. Тьху!!!
13.07.2021 18:34 Відповісти
+12
это шо ж такое деется? )))
цирк меняет труппу ?)))
13.07.2021 18:36 Відповісти
Шо происходит? Полетели головы:?
13.07.2021 18:31 Відповісти
будут бамбаз пропихивать
13.07.2021 18:34 Відповісти
Кент приехал. Первую встречу провёл с Аваковым. Кто знает, с кем он разговаривал вторым?
13.07.2021 18:37 Відповісти
Ну шо, Майдан?

13.07.2021 18:41 Відповісти
В Вашем тексте опечатка, Арсен Борисыч: не под Администрацию, а под Оффисс.
Да, и Вы приходите с парочкой батальонов нацгвардейцев, глядишь ненависть народная к Вам слегка поутихнет и получите не пожизненное 😂
13.07.2021 18:48 Відповісти
Скоріше за все вавій погодився на формулу штайнмаєра.Тепер зелена погань буде зачищати силовий блок від неугодних кремлю осіб.
13.07.2021 18:43 Відповісти
Хомка догрызает Таранку 😁
13.07.2021 18:44 Відповісти
Как это Малюську? А кто ж будет обои в тюрьмах клеить?
13.07.2021 18:32 Відповісти
Портнов или Лукаш.
13.07.2021 19:56 Відповісти
переформат Кабміну? Шмигаль втримається?
13.07.2021 18:32 Відповісти
Татарин билет ему билет купил еще на сезон.
13.07.2021 18:45 Відповісти
Цей пізніше, після того як збере негатив за нові цифри в платіжках.
13.07.2021 19:51 Відповісти
вопросы отставки министров будут рассматривать не на кабмине не в ВР а на заседании моносброда. страна победившего зеленого ничто
13.07.2021 18:33 Відповісти
Кепка -седло улетает хм при всём он с командой пришёл кто ему на замену и есть ли там команда
13.07.2021 18:37 Відповісти
Краще їх не у відставку, а прямо нах..
13.07.2021 18:33 Відповісти
а прикольного малюську то за шо???
13.07.2021 18:34 Відповісти
Откаты на ремонте камер?...
13.07.2021 18:35 Відповісти
другую марку смазки предпочитает...
13.07.2021 18:45 Відповісти
малюське гарантировали персоналную тюрьму на 500 одноярусных еврокамер с бассейном и полем для мини-гольфа,заслужил...
13.07.2021 18:48 Відповісти
Клоуны выкидывают отработанный материал. И только Ермак - "со мной пришёл, со мной и уйдёт..."
13.07.2021 18:34 Відповісти
Только таран помощницу новую взял... и тут такое...


13.07.2021 18:34 Відповісти
Она старалась 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁Ног, можно сказать, не покладала.
13.07.2021 18:40 Відповісти
Не покладала на погоны?...
13.07.2021 18:41 Відповісти
Какой непрофессиализм!
13.07.2021 18:46 Відповісти
Да прям беда, может кто то повыше помошницу запреметил, и решил убрать Тарана?)
13.07.2021 19:22 Відповісти
Одна-єдина фракція, більшість з якої - випадкові люди, а добра третина - наркомани вірішують, як жити 49-мілтйонній країні. Тьху!!!
13.07.2021 18:34 Відповісти
Якщо в 40 мільйонній країні 73 відсотки виборців пофігісти,приколісти або ідіоти,то це закономірно.
13.07.2021 18:47 Відповісти
По Тарану давно пора, ни рыба, ни мясо. И вообще непонятно зачем меняли предыдущего, на Это. А Малюська запомнился "элитными" камерами за деньги и распродажами тюрем, а также весёлыми сказками, как Украине надо приближаться к скандинавской пенитенциарной системе...
13.07.2021 18:35 Відповісти
это шо ж такое деется? )))
цирк меняет труппу ?)))
13.07.2021 18:36 Відповісти
Сообразили наконец, шо надо не кровати переставлять, а поменять девочек на тех, шо посвежее
13.07.2021 18:41 Відповісти
либо вариант номер 2 - одни пришли - нашкодили - ушли, вторые пришли - нашкодили - ушли.... ответственности никакой ни с кого, а деньжат нарубили...
13.07.2021 18:58 Відповісти
кровати в бардаке переставляют
13.07.2021 20:18 Відповісти
Та пох . Таких же баранів на їх місце , у 95 кварталі ще вистачить . .
13.07.2021 18:39 Відповісти
ну надо же помалу камеры шестизвёздочные обживать комусь...
13.07.2021 18:39 Відповісти
Поздно пить Боржоми, когда почки отказали. Или Бубочка решил спасти свою шкуру?
13.07.2021 18:39 Відповісти
Таран з початку фігней займався.
А от Малюська був на дивно один з найадекватніших серед зьозіків.
13.07.2021 18:40 Відповісти
В Грузии тысячи вышли ,чтобы отправить в отставку Правительство, украинцы могут выйти только если Атамана нужно поменять
13.07.2021 18:40 Відповісти
Та, хватит, доходились...
13.07.2021 18:47 Відповісти
даже ***** со всем своим аналитическим центром не способно просчитать колы увирвэться тэрпэць у нас...мы люды настрою...
можэмо и за просто так тыкву видкрутыты...
13.07.2021 18:51 Відповісти
Так, вгадуємо у чому найобка з відставкою авакова.
13.07.2021 18:42 Відповісти
Хто вгадає - тому підозра!
13.07.2021 18:42 Відповісти
Осінь на підході, вибори,чи перевибори починаються. P.S.є надія що не вгадав.🙄
13.07.2021 18:58 Відповісти
Лучше сразу расстрелять п*даров
13.07.2021 18:44 Відповісти
Зелені понти.
13.07.2021 18:47 Відповісти
МВС очолить Стерненко - джерело
13.07.2021 18:50 Відповісти
Знов посилання на фейкометну Кошку Соніну.
13.07.2021 18:50 Відповісти
знаю кого на министра обороны, есть одна особа
13.07.2021 18:51 Відповісти
ой..а однополчанину зенелоху может понравиться )))
13.07.2021 18:59 Відповісти
малюська себе тюрьму выкупил?
13.07.2021 18:52 Відповісти
ну может он не только для одного себя старался ))))
13.07.2021 18:59 Відповісти
Міністром оборони призначити медведчука. Міністром юстиції - портнова. Ідеальні кадри для не*оха.
13.07.2021 18:55 Відповісти
Этих давно пора... Тольк вот аж страшно подумать кого они новых назначат...
13.07.2021 18:56 Відповісти
Утром узнаем
13.07.2021 19:08 Відповісти
Значит так. Вместо Авакяна - Татаров. Вместо Малюськи - Портнов. А вместо Тарана .. . Ну, Верещук, например... Или Киркоров.
13.07.2021 19:31 Відповісти
Щось якось воно очково. Собаков, Таран, Масюська...
Тривожне запитання: що у цій ситуйовині є "титаніком"?
Добре якщо тільки зе-влада, а не країна.

13.07.2021 19:41 Відповісти
Таран уже давно созрел...прям со старта...
13.07.2021 20:32 Відповісти
Та нє: Малюська саме в смак ввійшов.
Я ніколи не думала, що МінЮст тепер асоціюватиметься лише з продажами тюряг, подарунковими сертифікатами (чи як вони там) в СІЗО, платними камерами. І міністром, який тільки й робить, що дуркує.
Якось інакше уявляла собі цю інституцію.
14.07.2021 04:54 Відповісти
 
 