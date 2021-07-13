Тарана і Малюську можуть відправити у відставку, - ЗМІ

У відставку можуть відправити ще трьох міністрів, зокрема глав Міністерства оборони і Міністерства юстиції.

"За інформацією джерел LB, можуть відправити у відставку ще трьох міністрів, серед них - керівники Міноборони і Мін'юсту", - пише видання.

Ці питання сьогодні розглядатимуть на засіданні фракції партії "Слуга народу", - повідомила LB нардепка "СН" Ірина Верещук.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.