РУС
Новости
10 440 59

Тарана и Малюську могут отправить в отставку, - СМИ

Тарана и Малюську могут отправить в отставку, - СМИ

В отставку могут отправить еще троих министров, в том числе глав Министерства обороны и Министерства юстиции.

Об этом сообщает со ссылкой на источник издание LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации источников LB, могут отправить в отставку еще трех министров, среди них - руководители Минобороны и Минюста", - пишет издание.

Эти вопросы сегодня будут рассматривать на заседании фракции партии "Слуга народа", - сообщила LB нардеп "СН" Ирина Верещук.

Читайте: Аваков подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский

Автор: 

отставка (3173) Верещук Ирина (507) Малюська Денис (322) Таран Андрей (267)
Топ комментарии
+19
Как это Малюську? А кто ж будет обои в тюрьмах клеить?
13.07.2021 18:32 Ответить
+15
Одна-єдина фракція, більшість з якої - випадкові люди, а добра третина - наркомани вірішують, як жити 49-мілтйонній країні. Тьху!!!
13.07.2021 18:34 Ответить
+12
это шо ж такое деется? )))
цирк меняет труппу ?)))
13.07.2021 18:36 Ответить
Шо происходит? Полетели головы:?
13.07.2021 18:31 Ответить
будут бамбаз пропихивать
13.07.2021 18:34 Ответить
Кент приехал. Первую встречу провёл с Аваковым. Кто знает, с кем он разговаривал вторым?
13.07.2021 18:37 Ответить
Ну шо, Майдан?

Тарана и Малюську могут отправить в отставку, - СМИ - Цензор.НЕТ 8825
13.07.2021 18:41 Ответить
В Вашем тексте опечатка, Арсен Борисыч: не под Администрацию, а под Оффисс.
Да, и Вы приходите с парочкой батальонов нацгвардейцев, глядишь ненависть народная к Вам слегка поутихнет и получите не пожизненное 😂
13.07.2021 18:48 Ответить
Скоріше за все вавій погодився на формулу штайнмаєра.Тепер зелена погань буде зачищати силовий блок від неугодних кремлю осіб.
13.07.2021 18:43 Ответить
Хомка догрызает Таранку 😁
13.07.2021 18:44 Ответить
Как это Малюську? А кто ж будет обои в тюрьмах клеить?
Портнов или Лукаш.
13.07.2021 19:56 Ответить
переформат Кабміну? Шмигаль втримається?
13.07.2021 18:32 Ответить
Татарин билет ему билет купил еще на сезон.
13.07.2021 18:45 Ответить
Цей пізніше, після того як збере негатив за нові цифри в платіжках.
13.07.2021 19:51 Ответить
вопросы отставки министров будут рассматривать не на кабмине не в ВР а на заседании моносброда. страна победившего зеленого ничто
13.07.2021 18:33 Ответить
Кепка -седло улетает хм при всём он с командой пришёл кто ему на замену и есть ли там команда
13.07.2021 18:37 Ответить
Краще їх не у відставку, а прямо нах..
13.07.2021 18:33 Ответить
а прикольного малюську то за шо???
13.07.2021 18:34 Ответить
Откаты на ремонте камер?...
13.07.2021 18:35 Ответить
другую марку смазки предпочитает...
13.07.2021 18:45 Ответить
малюське гарантировали персоналную тюрьму на 500 одноярусных еврокамер с бассейном и полем для мини-гольфа,заслужил...
13.07.2021 18:48 Ответить
Клоуны выкидывают отработанный материал. И только Ермак - "со мной пришёл, со мной и уйдёт..."
13.07.2021 18:34 Ответить
Только таран помощницу новую взял... и тут такое...


Тарана и Малюську могут отправить в отставку, - СМИ - Цензор.НЕТ 7100
13.07.2021 18:34 Ответить
Она старалась 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁Ног, можно сказать, не покладала.
13.07.2021 18:40 Ответить
Не покладала на погоны?...
13.07.2021 18:41 Ответить
Какой непрофессиализм!
13.07.2021 18:46 Ответить
Да прям беда, может кто то повыше помошницу запреметил, и решил убрать Тарана?)
13.07.2021 19:22 Ответить
Одна-єдина фракція, більшість з якої - випадкові люди, а добра третина - наркомани вірішують, як жити 49-мілтйонній країні. Тьху!!!
Якщо в 40 мільйонній країні 73 відсотки виборців пофігісти,приколісти або ідіоти,то це закономірно.
13.07.2021 18:47 Ответить
По Тарану давно пора, ни рыба, ни мясо. И вообще непонятно зачем меняли предыдущего, на Это. А Малюська запомнился "элитными" камерами за деньги и распродажами тюрем, а также весёлыми сказками, как Украине надо приближаться к скандинавской пенитенциарной системе...
13.07.2021 18:35 Ответить
это шо ж такое деется? )))
цирк меняет труппу ?)))
Сообразили наконец, шо надо не кровати переставлять, а поменять девочек на тех, шо посвежее
13.07.2021 18:41 Ответить
либо вариант номер 2 - одни пришли - нашкодили - ушли, вторые пришли - нашкодили - ушли.... ответственности никакой ни с кого, а деньжат нарубили...
13.07.2021 18:58 Ответить
кровати в бардаке переставляют
13.07.2021 20:18 Ответить
Та пох . Таких же баранів на їх місце , у 95 кварталі ще вистачить . .
13.07.2021 18:39 Ответить
ну надо же помалу камеры шестизвёздочные обживать комусь...
13.07.2021 18:39 Ответить
Поздно пить Боржоми, когда почки отказали. Или Бубочка решил спасти свою шкуру?
13.07.2021 18:39 Ответить
Таран з початку фігней займався.
А от Малюська був на дивно один з найадекватніших серед зьозіків.
13.07.2021 18:40 Ответить
В Грузии тысячи вышли ,чтобы отправить в отставку Правительство, украинцы могут выйти только если Атамана нужно поменять
13.07.2021 18:40 Ответить
Та, хватит, доходились...
13.07.2021 18:47 Ответить
даже ***** со всем своим аналитическим центром не способно просчитать колы увирвэться тэрпэць у нас...мы люды настрою...
можэмо и за просто так тыкву видкрутыты...
13.07.2021 18:51 Ответить
Так, вгадуємо у чому найобка з відставкою авакова.
13.07.2021 18:42 Ответить
Хто вгадає - тому підозра!
13.07.2021 18:42 Ответить
Осінь на підході, вибори,чи перевибори починаються. P.S.є надія що не вгадав.🙄
13.07.2021 18:58 Ответить
Лучше сразу расстрелять п*даров
13.07.2021 18:44 Ответить
Зелені понти.
13.07.2021 18:47 Ответить
МВС очолить Стерненко - джерело
13.07.2021 18:50 Ответить
Знов посилання на фейкометну Кошку Соніну.
13.07.2021 18:50 Ответить
знаю кого на министра обороны, есть одна особа
Тарана і Малюську можуть відправити у відставку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9849 тут он бык, боец и просто мужьё

а тут не понять, толи маскируеться толи скинула маску и покозала как оно есть. Тарана і Малюську можуть відправити у відставку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7454
13.07.2021 18:51 Ответить
ой..а однополчанину зенелоху может понравиться )))
13.07.2021 18:59 Ответить
малюська себе тюрьму выкупил?
13.07.2021 18:52 Ответить
ну может он не только для одного себя старался ))))
13.07.2021 18:59 Ответить
Міністром оборони призначити медведчука. Міністром юстиції - портнова. Ідеальні кадри для не*оха.
13.07.2021 18:55 Ответить
Этих давно пора... Тольк вот аж страшно подумать кого они новых назначат...
13.07.2021 18:56 Ответить
Утром узнаем
13.07.2021 19:08 Ответить
Значит так. Вместо Авакяна - Татаров. Вместо Малюськи - Портнов. А вместо Тарана .. . Ну, Верещук, например... Или Киркоров.
13.07.2021 19:31 Ответить
Щось якось воно очково. Собаков, Таран, Масюська...
Тривожне запитання: що у цій ситуйовині є "титаніком"?
Добре якщо тільки зе-влада, а не країна.

Тарана і Малюську можуть відправити у відставку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 685
13.07.2021 19:41 Ответить
Таран уже давно созрел...прям со старта...
13.07.2021 20:32 Ответить
Та нє: Малюська саме в смак ввійшов.
Я ніколи не думала, що МінЮст тепер асоціюватиметься лише з продажами тюряг, подарунковими сертифікатами (чи як вони там) в СІЗО, платними камерами. І міністром, який тільки й робить, що дуркує.
Якось інакше уявляла собі цю інституцію.
14.07.2021 04:54 Ответить
 
 