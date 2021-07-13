Тарана и Малюську могут отправить в отставку, - СМИ

В отставку могут отправить еще троих министров, в том числе глав Министерства обороны и Министерства юстиции.

Об этом сообщает со ссылкой на источник издание LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации источников LB, могут отправить в отставку еще трех министров, среди них - руководители Минобороны и Минюста", - пишет издание.

Эти вопросы сегодня будут рассматривать на заседании фракции партии "Слуга народа", - сообщила LB нардеп "СН" Ирина Верещук.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.