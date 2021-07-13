Тарана и Малюську могут отправить в отставку, - СМИ
В отставку могут отправить еще троих министров, в том числе глав Министерства обороны и Министерства юстиции.
Об этом сообщает со ссылкой на источник издание LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
"По информации источников LB, могут отправить в отставку еще трех министров, среди них - руководители Минобороны и Минюста", - пишет издание.
Эти вопросы сегодня будут рассматривать на заседании фракции партии "Слуга народа", - сообщила LB нардеп "СН" Ирина Верещук.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
Топ комментарии
+19 belge
показать весь комментарий13.07.2021 18:32 Ответить Ссылка
+15 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий13.07.2021 18:34 Ответить Ссылка
+12 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий13.07.2021 18:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да, и Вы приходите с парочкой батальонов нацгвардейцев, глядишь ненависть народная к Вам слегка поутихнет и получите не пожизненное 😂
цирк меняет труппу ?)))
А от Малюська був на дивно один з найадекватніших серед зьозіків.
можэмо и за просто так тыкву видкрутыты...
тут он бык, боец и просто мужьё
а тут не понять, толи маскируеться толи скинула маску и покозала как оно есть.
Тривожне запитання: що у цій ситуйовині є "титаніком"?
Добре якщо тільки зе-влада, а не країна.
Я ніколи не думала, що МінЮст тепер асоціюватиметься лише з продажами тюряг, подарунковими сертифікатами (чи як вони там) в СІЗО, платними камерами. І міністром, який тільки й робить, що дуркує.
Якось інакше уявляла собі цю інституцію.