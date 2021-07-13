Депутати "ЄС" на акції на підтримку генерала Павловського: Влада Зеленського системно переслідує захисників України

Справа проти бойового генерала Павловського - це чергова атака на захисників України. Про це заявили народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" під час акції на підтримку генерала Павловського, яка відбулася під Офісом Президента.

Депутати вимагають звільнити героя оборони Маріуполя, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, а також керівників підприємства "Завод "Кузня на Рибальському", яке виробляє бойові кораблі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Володимир Зеленський боїться захисників України і бойових генералів, тому кидає їх за грати. Про це заявила народна депутатка з фракції "ЄС" Софія Федина. "Вони не розуміють, що в цій війні викристалізовавалась не тільки наша армія, але й політична українська нація", – говорить Федина. "У час, критичний для держави, у нас є ті, хто стане на чолі боротьби за незалежність. У нас є не тільки офіцери – в нас є бойові генерали, яких сьогодні так боїться потерпілий Зеленський. І саме тому судиться з масою генералів, але кожна справа в результаті розвалюється", – нагадала нардепка.

Герой України, генерал-лейтенант, народний депутат України Михайло Забродський наголосив, що справа проти Павловського - це переслідування людей, які взяли на себе відповідальність за країну.

"З першого дня ще хтось намагався зрозуміти логіку обвинувачення, потім все стало зрозуміло. Ви думаєте це справа про десантні катери? Мова не про вузли і швидкості, не про водотоннажність, а мова про те, що той, кого призначили, має сісти за грати. І цьому був підпорядкований весь процес. Відпрацьовувалося чітке владне замовлення… Для чого все це робиться? Перша і головна мета- це призупинити постачання вітчизняних зразків, друга мета – дискредитувати патріотичний рух, тих, хто зараз вже в далекому 2014 не побоявся брати на себе відповідальність. У нас було чимало проблем, не вистачало багато чого, а найголовніше – не вистачало того, хто здатний приймати рішення. І ця країна має дякувати Богові, що такі люди знайшлися. І зараз ця кампанія, яка розгорнута, спрямована проти них. Це націлено проти всіх тих, хто тоді не побоявся", – заявив Забродський.

"Вони йшли до влади, навіть не приховуючи, навіщо вони туди йдуть – "перестать стрелять", "посмотреть в глаза и встретиться посередине". І в інтерв’ю і Коломойський, і поплічники Зеленського говорили – не треба дратувати Росію, потрібно якось домовитися.

Скільки вже було справ по патріотах? Генерал Павловський лише один з них. Згадаємо генерала Марченка, генерала Шевчука, Мельника, справу Антоненка-Дугарь-Кузьменко. Багато можна, на жаль. називати цих прізвищ. І вони всі вкладаються в одне – Зеленський і компанія воюють і будуть воювати з усім, що не дає реалізувати план, який йому здається таким простим і зрозумілим: навіщо ми опираємося Росії? Ми всі маємо збиратися разом, бо треба Зеленському і компанії розповідати про те, що "есть разница". Є відмінність, дуже жорстка відмінність між Україною і Малоросією, тому що Малоросія не має майбутнього. І те, що Путін зараз пише статійки українською мовою, означає лише одне – вони готують новий етап наступу, для них зараз дуже важливо зламати волю до спротиву. А Зеленський продовжує свою лінію на підігрування", – сказав народний депутат Ростислав Павленко.

"Коли Зеленському приходили повістки, щоб взяти зброю і піти захищати нашу державу, він ухилявся від цього. До чого це все привело? Призвело до того, що ми тепер з побратимами зустрічаємося в судах, куди приходимо захищати своїх побратимів, волонтерів, медиків, які безпосередньо брали участь і в Майдані, і в АТО. І втому числі бойових генералів, які доклали максимум зусиль для того, щоб наш оборонний комплекс був здатним захищати державу…На жаль, нам доводиться захищати один одного, ходити по судах. Ми розуміємо чітко, що без якісного керівництва простий солдат, яким би в нього не було бажання захистити свою державу, без якісного управління, без чіткої позиції командира він цього не зробить", – заявив народний депутат Михайло Бондар.

"Зеленський оголосив війну тим, хто захищав і звільнів українську землю. Генерал Марченко, генерал Павловський, спецпризначенні Антоненко і Дугарь. Коли відкривається справа проти Павловського, потрібно думати про те, хто наступний. Не просто так Путін відкрив кримінальну справу проти Ігоря Павловського, а тепер уже і Зеленський відкрив. Це є спільники. Ми будемо виходити до тих пір, поки не буде поваги до української армії. Це Зеленський не піднімав зарплату нашим військовим, це Зеленський зриває другий рік наше оборонне замовлення. Він зупиняє ці реформи. І про це говорить не тільки опозиція, про це говорять наші міжнародні партнери. І тому ми будемо захищати всіх військових, які страждають від режиму Зеленського", – заявила народна депутатка Марія Іонова.