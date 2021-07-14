Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію про співпрацю з Україною

Цей документ допоможе повідомляти світу про порушення прав людини в окупованому Криму.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Резолюція називається "Співпраця з Україною і допомога їй у галузі прав людини".

"Документ передбачає, що Рада ООН з прав людини впродовж наступних двох років продовжить розгляд ситуації з правами людини в Україні - на всій її території в межах міжнародно визнаних кордонів. Розгляд відбуватиметься у межах Інтерактивних діалогів з Верховним комісаром ООН з прав людини на основі підготовлених її Управлінням доповідей про ситуацію в Україні з особливим акцентом на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях нашої держави", - йдеться в повідомленні МЗС.

Як уточнюється, згідно з резолюцією, Управління Верховного комісара ООН з прав людини також продовжить надавати Україні технічну допомогу в сфері прав людини.

"Завдяки цій резолюції ми зберегли ще на два роки фокус уваги Ради ООН з прав людини до наслідків російської агресії проти України. Це частина системної роботи МЗС з донесення до світу правди про грубі порушення Російською Федерацією прав та основних свобод людини на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської областей", - наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Співавторами документа разом з Україною стали 45 країн, серед яких країни ЄС, Австралія, Албанія, Велика Британія, Грузія, Ісландія, Ліхтенштейн, Ізраїль, Канада, Лівія, Молдова, Норвегія, Нова Зеландія, Північна Македонія, США, Туреччина, Чорногорія, Швейцарія, Японія.

