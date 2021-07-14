РУС
Совет ООН по права человека принял резолюцию о сотрудничестве с Украиной

Этот документ поможет сообщать миру о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Резолюция называется "Сотрудничество с Украиной и помощь ей в области прав человека".

"Документ предусматривает, что Совет ООН по правам человека в течение следующих двух лет продолжит рассмотрение ситуации с правами человека в Украине – на всей ее территории в пределах международно признанных границ. Рассмотрение будет проходить в рамках интерактивных диалогов с Верховным комиссаром ООН по правам человека на основе подготовленных ее Управлением докладов о ситуации в Украине с особым акцентом на временно оккупированных Российской Федерацией территориях нашего государства", – говорится в сообщении МИД.

Как уточняется, согласно резолюции, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также продолжит оказывать Украине техническую помощь в области прав человека.

Читайте: Украина в связи с оккупацией Крыма ввела санкции против более 5,5 тыс. юридических и физических лиц, - Джапарова

"Благодаря этой резолюции мы сохранили еще на два года фокус внимания Совета ООН по правам человека к последствиям российской агрессии против Украины. Это часть системной работы МИД по донесению до мира правды о грубых нарушениях Российской Федерацией прав и основных свобод человека на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", – подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Соавторами документа вместе с Украиной стали 45 стран, среди которых страны ЕС, Австралия, Албания, Великобритания, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Израиль, Канада, Ливия, Молдова, Норвегия, Новая Зеландия, Северная Македония, США, Турция, Черногория, Швейцария и Япония.

Также читайте: На саммите "Крымской платформы" Францию будет представлять глава МИД Ле Дриан, - посол де Понсен

ПОСМОТРИМ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ РАБОТЫ !!!
14.07.2021 00:35 Ответить
 
 