Совет ООН по права человека принял резолюцию о сотрудничестве с Украиной
Этот документ поможет сообщать миру о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Резолюция называется "Сотрудничество с Украиной и помощь ей в области прав человека".
"Документ предусматривает, что Совет ООН по правам человека в течение следующих двух лет продолжит рассмотрение ситуации с правами человека в Украине – на всей ее территории в пределах международно признанных границ. Рассмотрение будет проходить в рамках интерактивных диалогов с Верховным комиссаром ООН по правам человека на основе подготовленных ее Управлением докладов о ситуации в Украине с особым акцентом на временно оккупированных Российской Федерацией территориях нашего государства", – говорится в сообщении МИД.
Как уточняется, согласно резолюции, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также продолжит оказывать Украине техническую помощь в области прав человека.
"Благодаря этой резолюции мы сохранили еще на два года фокус внимания Совета ООН по правам человека к последствиям российской агрессии против Украины. Это часть системной работы МИД по донесению до мира правды о грубых нарушениях Российской Федерацией прав и основных свобод человека на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", – подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Соавторами документа вместе с Украиной стали 45 стран, среди которых страны ЕС, Австралия, Албания, Великобритания, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Израиль, Канада, Ливия, Молдова, Норвегия, Новая Зеландия, Северная Македония, США, Турция, Черногория, Швейцария и Япония.
