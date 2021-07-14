УКР
Медведчук у монографії 1997 року критикував політику Кремля, - ЧЕСНО

Рух ЧЕСНО виявив монографію, написану на основі "зниклої" дисертації майбутнього кума Путіна і глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт ЧЕСНО.

Дисертація Медведчука називалася "Сучасна українська національна ідея і питання державотворення". Журналістам не вдалося знайти її ні у відкритому доступі, ні в бібліотеці Вернадського.

Але на підставі дисертації в 1997 році була створена і видана накладом у 3000 екземплярів монографія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук є українським націоналістом, - Путін

"Коли читаєш монографію, то складається враження, що це праця ледь не українського патріота-державника, який оперує пафосними епітетами, порівнює теоретичні концепції і шукає найкращий варіант для національної ідеї України… Здається, що у видавництві випадково переплутали авторів або сам Медведчук не читав тексту своєї наукової роботи. Вона зовсім не відповідає політичній кар'єрі, вчинкам та позиції проросійського політика", - прокоментував парламентський аналітик руху ЧЕСНО Олександр Саліженко.

Медведчук апелює до творів українських письменників Олеся Гончара, Івана Дзюби, Ліни Костенко "та інших відомих митців", пояснюючи, що духовне життя в Україні за змістом і суттю не вкладалося в шаблони "московських кремлівських стандартів". При цьому, згадуючи дисидента Івана Дзюбу, Медведчук скромно замовчує прізвище Василя Стуса, адвокатом якого був і проти волі підсудного визнав його провину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції РНБО стосовно Медведчука діють у повному обсязі, інформація про їх послаблення і продаж мережі АЗС - фейк, - Данілов

Також Медведчук у 1997 році обґрунтовує логічність занепаду СРСР, критикує радянську економічну модель і радіє, що розпад СРСР для України минув мирно, а також стає на захист української мови.

Однією з причин економічної кризи в Україні Медведчук називає "великодержавні амбіції російських правителів".

"У авторів дослідження монографії Медведчука виникли сумніви щодо того, що він був автором всього тексту монографії, тому що перші три розділи мають вигляд скомпільованої тексту, а четвертий розділ написаний більш цілісно. Останній розділ більшою мірою стосується не національної ідеї, а принципів державотворення й розподілу гілок влади в тогочасній Україні", - зазначає ЧЕСНО.

Медведчук Віктор (1717) патріотизм (107) ЧЕСНО (113)
Топ коментарі
+21
Бувших КГБ-шніків (живих) не буває. Крапка.
14.07.2021 02:08 Відповісти
+21
Хамелеон, нацеленный на одно - Бабло. И судя по прослушкам, пресмыкается перед "великаросами" как последняя побитая шавка, ради своей цели
14.07.2021 02:08 Відповісти
+18
Ну так у Кивы диссертация тоже про евроинтергацию
14.07.2021 02:25 Відповісти
Гнила паскуда розуміла, що Стуса йому ніхто не пробачить, - і замовила собі патріотичний опус.
14.07.2021 02:08 Відповісти
Бувших КГБ-шніків (живих) не буває. Крапка.
14.07.2021 02:08 Відповісти
Хамелеон, нацеленный на одно - Бабло. И судя по прослушкам, пресмыкается перед "великаросами" как последняя побитая шавка, ради своей цели
14.07.2021 02:08 Відповісти
Оно такое же как и его отец, приспособленец, тот тоже сначала был в освободительном движении, а потом всех сдал, паскудство у них родословное.
14.07.2021 02:16 Відповісти
Його батько ніколи не був у визвольному русі, він поліцаєм у німців був...
14.07.2021 08:36 Відповісти
Ну так у Кивы диссертация тоже про евроинтергацию
14.07.2021 02:25 Відповісти
Ну тогда этот ********** кум просто думал примазаться...
14.07.2021 02:44 Відповісти
Медведчук ярый националист сказал недавно Путлер...
ага Степан Бандера №2...., Крыса Мавзолейная с КГБшной ксивой...
14.07.2021 03:22 Відповісти
Та Медведчук з тих, хто "За копійку в церкві пердне, а за рубля - висереться!" Крім того, йому тоді завдання поставили - спробувать очолить патріотичний національний рух і повести його в потрібному Москві напрямку! Остання його спроба сер"йозна була в 2014-му - коли він в президенти "мостився"! Реальний випадок, про який розповів очевидець: На Донбасі вже "горить" - з військкоматів пішли повістки на мобілізацію У село Дніпровське (на Чернігівщині) приїжджає Медведчук - агітувать за свою кандидатуру Зібрали людей Чесав він язиком, чесав - люди слухали Тут іде повз натовп прикордонник зі службовим псом Медведчук вирішив "стать ближче до народу" - присів коло пса: "Ой! какая собачка хорошая! Мне кум - Путин такую же подарил!" Народ "зануртував" Були-б вила під руками - і охорона з пістолетами не допомогла-б! Насилу з села чкурнули!
14.07.2021 03:22 Відповісти
Украина и РАБссия один СкреПОНОСный Мавзолейный народ....,осталось Зеленскому подписать эту КГБшную мантру по формуле Штайнмайера....
14.07.2021 03:33 Відповісти
Прибить ему эту книжку на лоб гвоздём,когда висеть на осине будет.
14.07.2021 05:36 Відповісти
Шпион.
Кто поверит в то, что Медведчук сам настрогал эту диссертацию. Шпиону нужны эти заморочки для веса в украинской политике. Кремль установил своим штирлицам такого разряда определенные рамки. Ну, в том смысле, чтоб свой своего, как те же рыбаки, видели друг друга на расстоянии. Поэтому, все эти кивы, и подались в науку. Хуже всего, что теперь возле науки ошивается много уже таких, как они. А попробуйте повыбрасывать этих недоумков и врагов? Они вам такое открытие сделают!
Вот, сам, московский вошьдь, не первый раз чудит на том же, научном поприще: лепит одну пошло-историческую статейку за другой! (Собираюсь почитать сей опус - мысли околонаучных негров). Говорят читавшие очередной, путинский опус: московский хмырь, продолжает готовить почву под нападение на Украину. Исходя из этого, можно подумать: он хочет, чтоб его встречала агентура - одни: проффесора и научные сотрудники как в ВР, так и генштабе, во главе с новым проффесором-президентом. Любит когда Украиной управляют такие "проффесора" - зеки и клоуны. Даже по селах, я думаю, скоро таких "ученых мужей" будет, как собак не резаных. Любят сексоты обезьянничать. Там давно нет никаких тормозов. Всяких "институтов" навыдумывали в районных центрах. Знаю я одного президента, очень (не)смешного комика... Ладно, это другая история.
14.07.2021 06:36 Відповісти
в 97-м году политику Кремля не критиковал только ленивый)) почему? потому что Ельцину было наплевать...всех мастей "борцы" за народное счастье тяфкали друг-на-друга...что-то сейчас критиканов намного меньше)) почему? а потому что низзя...вот и все дела
14.07.2021 06:57 Відповісти
Низзя?
Данилов не даёт?
А ПРЯМОЙ критикует 24/7.
Им зя.
14.07.2021 07:05 Відповісти
Ларчик просто открывается: в 1997 году }{уйло ещё не было у власти. Генеральная линия Мертветчука после 2000 г. колеблется вместе с генеральной линией }{уйла.
14.07.2021 07:00 Відповісти
Как это возможно, чтобы диссертация исчезла?
14.07.2021 07:13 Відповісти
У нас може щезнути все. Про що тільки не подумаєш - все може щезнути в три секунди: гроші в банку, цінні речі у банківських сейфах, досьє в архівах СБУ (того же КГБ), а про МВС взагалі мовчу: речові докази щезають одномоментно з опечатаних складів причому безпосередньо в руки зацікавлених осіб, тисячі тонн зерна елеваторах... Всього не перерахуєш по пам'яті. А тут якась компроментуюча дисертація "великого діяча" читай злодія.. Ще й довідку з гербовою печаткою видадуть, що її ніколи навіть не було.
14.07.2021 09:02 Відповісти
Ну так его ж пуйло не просто так называет "украинским националистом". Тоже, небось. читал эту книжонку...
14.07.2021 07:17 Відповісти
Для нього якраз лабабайка і підходить.
14.07.2021 07:20 Відповісти
Та нихто из можновладцив никаких диссеров никогда не пишет.
За них асё делают сотрудники вуза через который они якобы потом защищаются.
И зачастую те даже не знают темы " своего" диссера.
Лично у меня жена учавствовала в написании диссера кушнарёва.
Так он даже на защиту не приходил. Тупо перечислил бабло и всё, кандидат.
14.07.2021 07:22 Відповісти
Нуууу всё тогда, не виновен! Выпускайте! Так что ли? Что за ссанное нытьё.
14.07.2021 07:25 Відповісти
Гы, тогда в россии небыло врагов от слова вообще.
Понятно, что надо критиковать такую фигню
14.07.2021 07:35 Відповісти
И что? Критиковать алкаша Борьку та еще заслуга...
Медведчук в монографии 1997 года критиковал политику Кремля, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 7600
14.07.2021 07:48 Відповісти
Одной из причин экономического кризиса в Украине Медведчук называет "великодержавные амбиции российских правителей".Источник: https://censor.net/ru/n3276954

Интересно, как валявшийся под мостом Ельцин создал экономический кризис в Украине.
14.07.2021 07:50 Відповісти
Не міг він там валятися, не міг. Презідєнт же ж. Уважаємий. Бо міст був через москву-рєку. Отже не валявся, а плив, бо випадково оступився з огородження моста. А чого ж він туди заліз? На це запитання дав відповідь кум *****: створював економічну кризу.
14.07.2021 09:25 Відповісти
Портников говорит скорее всего текст для )(уйла на украинском про "одинарот" писал для кума именно Мертвечук, вполне вероятно
14.07.2021 07:53 Відповісти
Остання фотка класна!

І кожний день нацiональнi гiмни
на балалайцi хором iсполняєм,
Лесь Подерв'янський. Гамлет, або Феномен датського кацапiзму
14.07.2021 08:47 Відповісти
Что удивительного ? В те времена он заказал "монографию" о "члене ОУН", своем отцы.

А еще вместе с Суркисом посещал мемориальный музей Коновальця.
14.07.2021 08:51 Відповісти
Агентом КГБ він був уже тоді і ще коли Стуса знищував... Просто шифрувався!
14.07.2021 08:52 Відповісти
а в ті часи СДПУ(о) було проукраїнською партією! Якщо хто пригадає...
14.07.2021 09:00 Відповісти
Точка сидения определяет сознание... В те времена он сидел в другом кресле...
14.07.2021 11:05 Відповісти
Ну,так ,действительно,деньги не важны ,а их количество.
14.07.2021 11:46 Відповісти
Значит, это был не Медведчук или не его монография.
14.07.2021 13:33 Відповісти
 
 