Медведчук у монографії 1997 року критикував політику Кремля, - ЧЕСНО

Рух ЧЕСНО виявив монографію, написану на основі "зниклої" дисертації майбутнього кума Путіна і глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт ЧЕСНО.

Дисертація Медведчука називалася "Сучасна українська національна ідея і питання державотворення". Журналістам не вдалося знайти її ні у відкритому доступі, ні в бібліотеці Вернадського.

Але на підставі дисертації в 1997 році була створена і видана накладом у 3000 екземплярів монографія.

"Коли читаєш монографію, то складається враження, що це праця ледь не українського патріота-державника, який оперує пафосними епітетами, порівнює теоретичні концепції і шукає найкращий варіант для національної ідеї України… Здається, що у видавництві випадково переплутали авторів або сам Медведчук не читав тексту своєї наукової роботи. Вона зовсім не відповідає політичній кар'єрі, вчинкам та позиції проросійського політика", - прокоментував парламентський аналітик руху ЧЕСНО Олександр Саліженко.

Медведчук апелює до творів українських письменників Олеся Гончара, Івана Дзюби, Ліни Костенко "та інших відомих митців", пояснюючи, що духовне життя в Україні за змістом і суттю не вкладалося в шаблони "московських кремлівських стандартів". При цьому, згадуючи дисидента Івана Дзюбу, Медведчук скромно замовчує прізвище Василя Стуса, адвокатом якого був і проти волі підсудного визнав його провину.

Також Медведчук у 1997 році обґрунтовує логічність занепаду СРСР, критикує радянську економічну модель і радіє, що розпад СРСР для України минув мирно, а також стає на захист української мови.

Однією з причин економічної кризи в Україні Медведчук називає "великодержавні амбіції російських правителів".

"У авторів дослідження монографії Медведчука виникли сумніви щодо того, що він був автором всього тексту монографії, тому що перші три розділи мають вигляд скомпільованої тексту, а четвертий розділ написаний більш цілісно. Останній розділ більшою мірою стосується не національної ідеї, а принципів державотворення й розподілу гілок влади в тогочасній Україні", - зазначає ЧЕСНО.