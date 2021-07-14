Медведчук у монографії 1997 року критикував політику Кремля, - ЧЕСНО
Рух ЧЕСНО виявив монографію, написану на основі "зниклої" дисертації майбутнього кума Путіна і глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт ЧЕСНО.
Дисертація Медведчука називалася "Сучасна українська національна ідея і питання державотворення". Журналістам не вдалося знайти її ні у відкритому доступі, ні в бібліотеці Вернадського.
Але на підставі дисертації в 1997 році була створена і видана накладом у 3000 екземплярів монографія.
"Коли читаєш монографію, то складається враження, що це праця ледь не українського патріота-державника, який оперує пафосними епітетами, порівнює теоретичні концепції і шукає найкращий варіант для національної ідеї України… Здається, що у видавництві випадково переплутали авторів або сам Медведчук не читав тексту своєї наукової роботи. Вона зовсім не відповідає політичній кар'єрі, вчинкам та позиції проросійського політика", - прокоментував парламентський аналітик руху ЧЕСНО Олександр Саліженко.
Медведчук апелює до творів українських письменників Олеся Гончара, Івана Дзюби, Ліни Костенко "та інших відомих митців", пояснюючи, що духовне життя в Україні за змістом і суттю не вкладалося в шаблони "московських кремлівських стандартів". При цьому, згадуючи дисидента Івана Дзюбу, Медведчук скромно замовчує прізвище Василя Стуса, адвокатом якого був і проти волі підсудного визнав його провину.
Також Медведчук у 1997 році обґрунтовує логічність занепаду СРСР, критикує радянську економічну модель і радіє, що розпад СРСР для України минув мирно, а також стає на захист української мови.
Однією з причин економічної кризи в Україні Медведчук називає "великодержавні амбіції російських правителів".
"У авторів дослідження монографії Медведчука виникли сумніви щодо того, що він був автором всього тексту монографії, тому що перші три розділи мають вигляд скомпільованої тексту, а четвертий розділ написаний більш цілісно. Останній розділ більшою мірою стосується не національної ідеї, а принципів державотворення й розподілу гілок влади в тогочасній Україні", - зазначає ЧЕСНО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ага Степан Бандера №2...., Крыса Мавзолейная с КГБшной ксивой...
Кто поверит в то, что Медведчук сам настрогал эту диссертацию. Шпиону нужны эти заморочки для веса в украинской политике. Кремль установил своим штирлицам такого разряда определенные рамки. Ну, в том смысле, чтоб свой своего, как те же рыбаки, видели друг друга на расстоянии. Поэтому, все эти кивы, и подались в науку. Хуже всего, что теперь возле науки ошивается много уже таких, как они. А попробуйте повыбрасывать этих недоумков и врагов? Они вам такое открытие сделают!
Вот, сам, московский вошьдь, не первый раз чудит на том же, научном поприще: лепит одну пошло-историческую статейку за другой! (Собираюсь почитать сей опус - мысли околонаучных негров). Говорят читавшие очередной, путинский опус: московский хмырь, продолжает готовить почву под нападение на Украину. Исходя из этого, можно подумать: он хочет, чтоб его встречала агентура - одни: проффесора и научные сотрудники как в ВР, так и генштабе, во главе с новым проффесором-президентом. Любит когда Украиной управляют такие "проффесора" - зеки и клоуны. Даже по селах, я думаю, скоро таких "ученых мужей" будет, как собак не резаных. Любят сексоты обезьянничать. Там давно нет никаких тормозов. Всяких "институтов" навыдумывали в районных центрах. Знаю я одного президента, очень (не)смешного комика... Ладно, это другая история.
Данилов не даёт?
А ПРЯМОЙ критикует 24/7.
Им зя.
За них асё делают сотрудники вуза через который они якобы потом защищаются.
И зачастую те даже не знают темы " своего" диссера.
Лично у меня жена учавствовала в написании диссера кушнарёва.
Так он даже на защиту не приходил. Тупо перечислил бабло и всё, кандидат.
Понятно, что надо критиковать такую фигню
Интересно, как валявшийся под мостом Ельцин создал экономический кризис в Украине.
І кожний день нацiональнi гiмни
на балалайцi хором iсполняєм,
Лесь Подерв'янський. Гамлет, або Феномен датського кацапiзму
А еще вместе с Суркисом посещал мемориальный музей Коновальця.