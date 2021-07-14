РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12018 посетителей онлайн
Новости
8 240 33

Медведчук в монографии 1997 года критиковал политику Кремля, - ЧЕСНО

Медведчук в монографии 1997 года критиковал политику Кремля, - ЧЕСНО

Движение ЧЕСНО обнаружило монографию, написанную на основе "исчезнувшей" диссертации будущего кума Путина и главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ЧЕСНО.

Диссертация Медведчука называлась "Современная украинская национальная идея и актуальные вопросы государственного строительства". Журналистам не удалось найти ее ни в открытом доступе, ни в библиотеке Вернадского.

Медведчук в монографии 1997 года критиковал политику Кремля, - ЧЕСНО 01

Но на основании диссертации в 1997 году была создана и издана тиражом в 3000 экземпляров монография.

Читайте: Медведчук является украинским националистом, - Путин

"Когда читаешь монографию, то создается впечатление, что это труд едва ли не украинского патриота-государственника, который оперирует пафосными эпитетами, сравнивает теоретические концепции и ищет лучший вариант для национальной идеи Украины ... Кажется, что в издательстве случайно перепутали авторов или сам Медведчук не читал текста своей научной работы. Она совершенно не соответствует политической карьере, поступкам и позиции пророссийского политика", - прокомментировал парламентский аналитик движения ЧЕСТНО Александр Салиженко.

Медведчук в монографии 1997 года критиковал политику Кремля, - ЧЕСНО 02

Медведчук апеллирует к произведениям украинских писателей Олеся Гончара, Ивана Дзюбы, Лины Костенко "и других известных художников", объясняя, что духовная жизнь в Украине по содержанию и сути не укладывалась в шаблоны "московских кремлевских стандартов". При этом, вспоминая диссидента Ивана Дзюбу, Медведчук скромно умалчивает фамилию Василия Стуса, адвокатом которого был и против воли подсудимого признал его вину.

Также читайте: Санкции СНБО в отношении Медведчука действуют в полном объеме, информация об их ослаблении и продаже сети АЗС - фейк, - Данилов

Также Медведчук в 1997 году обосновывает логичность упадка СССР, критикует советскую экономическую модель и радуется, что распад СССР для Украины прошел мирно, а также становится на защиту украинского языка.

Одной из причин экономического кризиса в Украине Медведчук называет "великодержавные амбиции российских правителей".

"У авторов исследования монографии Медведчука возникли сомнения относительно того, что он был автором всего текста монографии, потому что первые три главы имеют вид скомпилированного текста, а четвертый раздел написан более целостно. Последний раздел в большей степени касается не национальной идеи, а принципов государственного строительства и разделения властей в тогдашней Украине", - отмечает ЧЕСНО.

Медведчук в монографии 1997 года критиковал политику Кремля, - ЧЕСНО 03

Автор: 

Медведчук Виктор (1793) патриотизм (227) ЧЕСНО (103)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Бувших КГБ-шніків (живих) не буває. Крапка.
показать весь комментарий
14.07.2021 02:08 Ответить
+21
Хамелеон, нацеленный на одно - Бабло. И судя по прослушкам, пресмыкается перед "великаросами" как последняя побитая шавка, ради своей цели
показать весь комментарий
14.07.2021 02:08 Ответить
+18
Ну так у Кивы диссертация тоже про евроинтергацию
показать весь комментарий
14.07.2021 02:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гнила паскуда розуміла, що Стуса йому ніхто не пробачить, - і замовила собі патріотичний опус.
показать весь комментарий
14.07.2021 02:08 Ответить
Бувших КГБ-шніків (живих) не буває. Крапка.
показать весь комментарий
14.07.2021 02:08 Ответить
Хамелеон, нацеленный на одно - Бабло. И судя по прослушкам, пресмыкается перед "великаросами" как последняя побитая шавка, ради своей цели
показать весь комментарий
14.07.2021 02:08 Ответить
Оно такое же как и его отец, приспособленец, тот тоже сначала был в освободительном движении, а потом всех сдал, паскудство у них родословное.
показать весь комментарий
14.07.2021 02:16 Ответить
Його батько ніколи не був у визвольному русі, він поліцаєм у німців був...
показать весь комментарий
14.07.2021 08:36 Ответить
Ну так у Кивы диссертация тоже про евроинтергацию
показать весь комментарий
14.07.2021 02:25 Ответить
Ну тогда этот ********** кум просто думал примазаться...
показать весь комментарий
14.07.2021 02:44 Ответить
Медведчук ярый националист сказал недавно Путлер...
ага Степан Бандера №2...., Крыса Мавзолейная с КГБшной ксивой...
показать весь комментарий
14.07.2021 03:22 Ответить
Та Медведчук з тих, хто "За копійку в церкві пердне, а за рубля - висереться!" Крім того, йому тоді завдання поставили - спробувать очолить патріотичний національний рух і повести його в потрібному Москві напрямку! Остання його спроба сер"йозна була в 2014-му - коли він в президенти "мостився"! Реальний випадок, про який розповів очевидець: На Донбасі вже "горить" - з військкоматів пішли повістки на мобілізацію У село Дніпровське (на Чернігівщині) приїжджає Медведчук - агітувать за свою кандидатуру Зібрали людей Чесав він язиком, чесав - люди слухали Тут іде повз натовп прикордонник зі службовим псом Медведчук вирішив "стать ближче до народу" - присів коло пса: "Ой! какая собачка хорошая! Мне кум - Путин такую же подарил!" Народ "зануртував" Були-б вила під руками - і охорона з пістолетами не допомогла-б! Насилу з села чкурнули!
показать весь комментарий
14.07.2021 03:22 Ответить
Украина и РАБссия один СкреПОНОСный Мавзолейный народ....,осталось Зеленскому подписать эту КГБшную мантру по формуле Штайнмайера....
показать весь комментарий
14.07.2021 03:33 Ответить
Прибить ему эту книжку на лоб гвоздём,когда висеть на осине будет.
показать весь комментарий
14.07.2021 05:36 Ответить
Шпион.
Кто поверит в то, что Медведчук сам настрогал эту диссертацию. Шпиону нужны эти заморочки для веса в украинской политике. Кремль установил своим штирлицам такого разряда определенные рамки. Ну, в том смысле, чтоб свой своего, как те же рыбаки, видели друг друга на расстоянии. Поэтому, все эти кивы, и подались в науку. Хуже всего, что теперь возле науки ошивается много уже таких, как они. А попробуйте повыбрасывать этих недоумков и врагов? Они вам такое открытие сделают!
Вот, сам, московский вошьдь, не первый раз чудит на том же, научном поприще: лепит одну пошло-историческую статейку за другой! (Собираюсь почитать сей опус - мысли околонаучных негров). Говорят читавшие очередной, путинский опус: московский хмырь, продолжает готовить почву под нападение на Украину. Исходя из этого, можно подумать: он хочет, чтоб его встречала агентура - одни: проффесора и научные сотрудники как в ВР, так и генштабе, во главе с новым проффесором-президентом. Любит когда Украиной управляют такие "проффесора" - зеки и клоуны. Даже по селах, я думаю, скоро таких "ученых мужей" будет, как собак не резаных. Любят сексоты обезьянничать. Там давно нет никаких тормозов. Всяких "институтов" навыдумывали в районных центрах. Знаю я одного президента, очень (не)смешного комика... Ладно, это другая история.
показать весь комментарий
14.07.2021 06:36 Ответить
в 97-м году политику Кремля не критиковал только ленивый)) почему? потому что Ельцину было наплевать...всех мастей "борцы" за народное счастье тяфкали друг-на-друга...что-то сейчас критиканов намного меньше)) почему? а потому что низзя...вот и все дела
показать весь комментарий
14.07.2021 06:57 Ответить
Низзя?
Данилов не даёт?
А ПРЯМОЙ критикует 24/7.
Им зя.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:05 Ответить
Ларчик просто открывается: в 1997 году }{уйло ещё не было у власти. Генеральная линия Мертветчука после 2000 г. колеблется вместе с генеральной линией }{уйла.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:00 Ответить
Как это возможно, чтобы диссертация исчезла?
показать весь комментарий
14.07.2021 07:13 Ответить
У нас може щезнути все. Про що тільки не подумаєш - все може щезнути в три секунди: гроші в банку, цінні речі у банківських сейфах, досьє в архівах СБУ (того же КГБ), а про МВС взагалі мовчу: речові докази щезають одномоментно з опечатаних складів причому безпосередньо в руки зацікавлених осіб, тисячі тонн зерна елеваторах... Всього не перерахуєш по пам'яті. А тут якась компроментуюча дисертація "великого діяча" читай злодія.. Ще й довідку з гербовою печаткою видадуть, що її ніколи навіть не було.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:02 Ответить
Ну так его ж пуйло не просто так называет "украинским националистом". Тоже, небось. читал эту книжонку...
показать весь комментарий
14.07.2021 07:17 Ответить
Для нього якраз лабабайка і підходить.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:20 Ответить
Та нихто из можновладцив никаких диссеров никогда не пишет.
За них асё делают сотрудники вуза через который они якобы потом защищаются.
И зачастую те даже не знают темы " своего" диссера.
Лично у меня жена учавствовала в написании диссера кушнарёва.
Так он даже на защиту не приходил. Тупо перечислил бабло и всё, кандидат.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:22 Ответить
Нуууу всё тогда, не виновен! Выпускайте! Так что ли? Что за ссанное нытьё.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:25 Ответить
Гы, тогда в россии небыло врагов от слова вообще.
Понятно, что надо критиковать такую фигню
показать весь комментарий
14.07.2021 07:35 Ответить
И что? Критиковать алкаша Борьку та еще заслуга...
Медведчук в монографии 1997 года критиковал политику Кремля, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 7600
показать весь комментарий
14.07.2021 07:48 Ответить
Одной из причин экономического кризиса в Украине Медведчук называет "великодержавные амбиции российских правителей".Источник: https://censor.net/ru/n3276954

Интересно, как валявшийся под мостом Ельцин создал экономический кризис в Украине.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:50 Ответить
Не міг він там валятися, не міг. Презідєнт же ж. Уважаємий. Бо міст був через москву-рєку. Отже не валявся, а плив, бо випадково оступився з огородження моста. А чого ж він туди заліз? На це запитання дав відповідь кум *****: створював економічну кризу.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:25 Ответить
Портников говорит скорее всего текст для )(уйла на украинском про "одинарот" писал для кума именно Мертвечук, вполне вероятно
показать весь комментарий
14.07.2021 07:53 Ответить
Остання фотка класна!

І кожний день нацiональнi гiмни
на балалайцi хором iсполняєм,
Лесь Подерв'янський. Гамлет, або Феномен датського кацапiзму
показать весь комментарий
14.07.2021 08:47 Ответить
Что удивительного ? В те времена он заказал "монографию" о "члене ОУН", своем отцы.

А еще вместе с Суркисом посещал мемориальный музей Коновальця.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:51 Ответить
Агентом КГБ він був уже тоді і ще коли Стуса знищував... Просто шифрувався!
показать весь комментарий
14.07.2021 08:52 Ответить
а в ті часи СДПУ(о) було проукраїнською партією! Якщо хто пригадає...
показать весь комментарий
14.07.2021 09:00 Ответить
Точка сидения определяет сознание... В те времена он сидел в другом кресле...
показать весь комментарий
14.07.2021 11:05 Ответить
Ну,так ,действительно,деньги не важны ,а их количество.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:46 Ответить
Значит, это был не Медведчук или не его монография.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:33 Ответить
 
 