Медведчук в монографии 1997 года критиковал политику Кремля, - ЧЕСНО
Движение ЧЕСНО обнаружило монографию, написанную на основе "исчезнувшей" диссертации будущего кума Путина и главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ЧЕСНО.
Диссертация Медведчука называлась "Современная украинская национальная идея и актуальные вопросы государственного строительства". Журналистам не удалось найти ее ни в открытом доступе, ни в библиотеке Вернадского.
Но на основании диссертации в 1997 году была создана и издана тиражом в 3000 экземпляров монография.
"Когда читаешь монографию, то создается впечатление, что это труд едва ли не украинского патриота-государственника, который оперирует пафосными эпитетами, сравнивает теоретические концепции и ищет лучший вариант для национальной идеи Украины ... Кажется, что в издательстве случайно перепутали авторов или сам Медведчук не читал текста своей научной работы. Она совершенно не соответствует политической карьере, поступкам и позиции пророссийского политика", - прокомментировал парламентский аналитик движения ЧЕСТНО Александр Салиженко.
Медведчук апеллирует к произведениям украинских писателей Олеся Гончара, Ивана Дзюбы, Лины Костенко "и других известных художников", объясняя, что духовная жизнь в Украине по содержанию и сути не укладывалась в шаблоны "московских кремлевских стандартов". При этом, вспоминая диссидента Ивана Дзюбу, Медведчук скромно умалчивает фамилию Василия Стуса, адвокатом которого был и против воли подсудимого признал его вину.
Также Медведчук в 1997 году обосновывает логичность упадка СССР, критикует советскую экономическую модель и радуется, что распад СССР для Украины прошел мирно, а также становится на защиту украинского языка.
Одной из причин экономического кризиса в Украине Медведчук называет "великодержавные амбиции российских правителей".
"У авторов исследования монографии Медведчука возникли сомнения относительно того, что он был автором всего текста монографии, потому что первые три главы имеют вид скомпилированного текста, а четвертый раздел написан более целостно. Последний раздел в большей степени касается не национальной идеи, а принципов государственного строительства и разделения властей в тогдашней Украине", - отмечает ЧЕСНО.
ага Степан Бандера №2...., Крыса Мавзолейная с КГБшной ксивой...
Кто поверит в то, что Медведчук сам настрогал эту диссертацию. Шпиону нужны эти заморочки для веса в украинской политике. Кремль установил своим штирлицам такого разряда определенные рамки. Ну, в том смысле, чтоб свой своего, как те же рыбаки, видели друг друга на расстоянии. Поэтому, все эти кивы, и подались в науку. Хуже всего, что теперь возле науки ошивается много уже таких, как они. А попробуйте повыбрасывать этих недоумков и врагов? Они вам такое открытие сделают!
Вот, сам, московский вошьдь, не первый раз чудит на том же, научном поприще: лепит одну пошло-историческую статейку за другой! (Собираюсь почитать сей опус - мысли околонаучных негров). Говорят читавшие очередной, путинский опус: московский хмырь, продолжает готовить почву под нападение на Украину. Исходя из этого, можно подумать: он хочет, чтоб его встречала агентура - одни: проффесора и научные сотрудники как в ВР, так и генштабе, во главе с новым проффесором-президентом. Любит когда Украиной управляют такие "проффесора" - зеки и клоуны. Даже по селах, я думаю, скоро таких "ученых мужей" будет, как собак не резаных. Любят сексоты обезьянничать. Там давно нет никаких тормозов. Всяких "институтов" навыдумывали в районных центрах. Знаю я одного президента, очень (не)смешного комика... Ладно, это другая история.
Данилов не даёт?
А ПРЯМОЙ критикует 24/7.
Им зя.
За них асё делают сотрудники вуза через который они якобы потом защищаются.
И зачастую те даже не знают темы " своего" диссера.
Лично у меня жена учавствовала в написании диссера кушнарёва.
Так он даже на защиту не приходил. Тупо перечислил бабло и всё, кандидат.
Понятно, что надо критиковать такую фигню
Интересно, как валявшийся под мостом Ельцин создал экономический кризис в Украине.
І кожний день нацiональнi гiмни
на балалайцi хором iсполняєм,
Лесь Подерв'янський. Гамлет, або Феномен датського кацапiзму
А еще вместе с Суркисом посещал мемориальный музей Коновальця.