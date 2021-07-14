Медведчук в монографии 1997 года критиковал политику Кремля, - ЧЕСНО

Движение ЧЕСНО обнаружило монографию, написанную на основе "исчезнувшей" диссертации будущего кума Путина и главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ЧЕСНО.

Диссертация Медведчука называлась "Современная украинская национальная идея и актуальные вопросы государственного строительства". Журналистам не удалось найти ее ни в открытом доступе, ни в библиотеке Вернадского.

Но на основании диссертации в 1997 году была создана и издана тиражом в 3000 экземпляров монография.

Читайте: Медведчук является украинским националистом, - Путин

"Когда читаешь монографию, то создается впечатление, что это труд едва ли не украинского патриота-государственника, который оперирует пафосными эпитетами, сравнивает теоретические концепции и ищет лучший вариант для национальной идеи Украины ... Кажется, что в издательстве случайно перепутали авторов или сам Медведчук не читал текста своей научной работы. Она совершенно не соответствует политической карьере, поступкам и позиции пророссийского политика", - прокомментировал парламентский аналитик движения ЧЕСТНО Александр Салиженко.

Медведчук апеллирует к произведениям украинских писателей Олеся Гончара, Ивана Дзюбы, Лины Костенко "и других известных художников", объясняя, что духовная жизнь в Украине по содержанию и сути не укладывалась в шаблоны "московских кремлевских стандартов". При этом, вспоминая диссидента Ивана Дзюбу, Медведчук скромно умалчивает фамилию Василия Стуса, адвокатом которого был и против воли подсудимого признал его вину.

Также читайте: Санкции СНБО в отношении Медведчука действуют в полном объеме, информация об их ослаблении и продаже сети АЗС - фейк, - Данилов

Также Медведчук в 1997 году обосновывает логичность упадка СССР, критикует советскую экономическую модель и радуется, что распад СССР для Украины прошел мирно, а также становится на защиту украинского языка.

Одной из причин экономического кризиса в Украине Медведчук называет "великодержавные амбиции российских правителей".

"У авторов исследования монографии Медведчука возникли сомнения относительно того, что он был автором всего текста монографии, потому что первые три главы имеют вид скомпилированного текста, а четвертый раздел написан более целостно. Последний раздел в большей степени касается не национальной идеи, а принципов государственного строительства и разделения властей в тогдашней Украине", - отмечает ЧЕСНО.