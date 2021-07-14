КС визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної

Сьогодні, 14 липня, Конституційний суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"Конституційний Суд України визнав конституційним Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідне Рішення Суд ухвалив 14 липня на пленарному засіданні Великої палати Суду у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України", - випливає з повідомлення.

Зазначається, що повний текст рішення буде опубліковано на сайті КС 15 липня.

Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.

21 червня 2019 року в КС надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності мовного закону Конституції України. Уповноваженими авторів подання є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і голова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський.

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