КС визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної
Сьогодні, 14 липня, Конституційний суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.
"Конституційний Суд України визнав конституційним Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідне Рішення Суд ухвалив 14 липня на пленарному засіданні Великої палати Суду у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України", - випливає з повідомлення.
Зазначається, що повний текст рішення буде опубліковано на сайті КС 15 липня.
Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.
21 червня 2019 року в КС надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності мовного закону Конституції України. Уповноваженими авторів подання є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і голова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський.
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https://mobile.twitter.com/freeukrman ДревляниН https://mobile.twitter.com/freeukrman @freeukrman https://mobile.twitter.com/freeukrman/status/1415302687067934724 26 мин
Все! Мова як мінімум до вересня захищена. Можна видихнути. Гарно
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пздц....Ото формулювання...Ще б прізнал українців жителями України взагалі щастя було б..
Все, вопрос ЗАКРЫТ.
Надеюсь, что СНБО по этому случаю собирать не будут
Факт есть факт - закон КОНСТИТУЦИОННЫЙ !!!!!
вот погодітє, щас іщо мандєль запустят...
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1415275196081127426 1 ч
Все, что вообще вам надо знать о 'книге" Мендель.
Таки первичная информация, что опус писался политтехнологами пророссийской направленности из ОП, а Юля - тупая пешка, подтвердился. ВСЕ.
https://mobile.twitter.com/Garry51302808
https://mobile.twitter.com/Garry51302808 Garry https://mobile.twitter.com/Garry51302808 @Garry51302808 https://mobile.twitter.com/Garry51302808/status/1415298601971027972 45 мин
Україна придбає 250 тис. примірників книги Сі Дзінь Пиня.
Хвала КС без Тупицьких!
Тупицкие приходят и уходят, а Украина и ее язык вечны
курва,ну почему в Германии за прошедшие 150 лет было минимум 5 великих руководителей государства,а у нас за 350 лет один,и тот всё просрал полякам ?
И вы думаете, что этот малчик не будет снова гадить по этому поводу?
Оно с комплексами, мстительное и пакостное.
И надо радоваться , что над ним есть еще и Конституционный Суд.
Господи, храни Украину!
Офис Президента НЕ будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, - советник Ермака
Также ОПУ может объявить, что не будет выполнят решение КСУ...о мове
Хотелось бы, чтобы и дальше КС ни в чем не подыгрывал никакой власти, а особенно нынешней, разрушающей страну
И результат далеко не в пользу и самого Зюзи и его партии Слуг.
Улучшений никто не может назвать. Страна в долгах как в шелках,в армии все хуже чем было, на международной арене сплошной испанский стыд.
Назовите хоть какие-то улучшения, может мы чего-то не заметили.
В даном случае работа КС мощная. Ибо некоторых сможет остановить только высший суд
А давайте ще створимо черговий орган для дупосидячих дармоїдів, які нічого в країні не виробляють, але жирують з податків громадян країни, і які будуть констатувати очевидні норми Конституції України над органом який констатує очевидні норми Конституції України.
Маячня? А за податки українців утримувати дармоїдів із захмарними зарплатами не маячня?
гарантирование верховенства Конституции Украины как основного закона государства на всей территории Украины.Что кстати, сегодня актуально как никогда, в то время наш весьма условный гарант топчется по законам ногами и ввергает страну в беззаконие
Нам слов'янам Українцям України - Русі дуже соромно не знати свою давню історію і величну українську мову наших славних предків героїв починаючи з Київської Русі (давня назва України) до цього дня. Які завжди в мужніх кривавих боях віддавали свої життя за Свободу своєї Батьківщини свободу Української нації. На всі віки буде народна пам'ять, безмежна любов і загальна повага: Дружинникам Київської - Русі, Українським Запорізьким козакам, мужнім воїнам козакам УНА і УПА. ******** патріотам захисникам в АТО - ООС Національної Визвольної Війни українського народу проти російських фашистів окупантів.
А без своєї рідної Української історії і не спотвореною кацапами національної мови не може бути суверенною незалежної Української держави .. І не свою а чужу и ворожу для нас історію і мову окупантів маніакально намагаються нам насадити. Насадити вже як для своєї кацапської колонії ці наші найлютіші вороги -загарбники Криму та Донбасу криваві кремлівські фашисти )(уйла, і їх прокляті слуги -холуї з 5 кремлівської колони лютих ворогів України. Якім потурає і підіграє наша продажна антиукраїнська влада ЗЕбілів - капітулянтів.-
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 41 мин. ·
Кремлівські сили та влада Зеленського зловила облизня!
Конституційний Суд України визнав Закон про мову КОНСТИТУЦІЙНИМ!
Нарешті! Це сталось всупереч і п'ятій колоні Кремля і особисто Зеленському, який ще вчора сказав що Закон потрібно змінювати.
Великий «привіт» Потураєву, Корнієнку та всім «слугам» що хотіли розтоптати нашу мову!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4195248977179539&id=100000834337338&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 32 мин. ·
Перемога!!!
Русифікаторських правок більше не існує. Правки Корнієнка, Саламахи та Клочка Комітут НЕ проголосував.
Щойно Комітет з питань бюджету розглянув законопроект 5551-2, в якому слуги Зеленського хотіли просунути правки що знишували Закон про мову.
Правки були відкликані. Тепер їх не існує.
Правка Бужанського була відхилена.
З 16 липня - ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
_______________ТГ. ШЕВЧЕНКО._________________
Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині.
Однаковісінько мені бо в неволі виріс між чужими,
І, неоплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру,
І все з собою заберу - малого сліду не покину
На нашій славній Україні, на нашій та не своїй землі.
I не пом'яне батько з сином, не скаже синові: - молись.
Молися, сину: за Вкраїну його москалi замучили колись.
Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві.
І в огні її, окраденую, загардять ох, не однаково мені.-
И вдруг пойму сломясь в тоске,
Что все на свете - только песня.
На украинском языке...
Леонид Кисельов
Народився він у Києві, в 1946 р., в родині російськомовного письменника Володимира Кисельова.
Не сягнувши зеніту свого поетичного обдарування, помер у жовтні 1968 р. від недуги лейкемії, проживши всього двадцять два роки.
Офис Президента НЕ будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, - советник Ермака
Также ОПУ может объявить, что не будет выполнят решение КСУ...о мове
В стране беззаконие и возглавляет его ОПУ
корова - мукає , пес - гавкає , кіт - мявкає , німець говорить німецькою , іспанець - іспанською , а українець - українською . І тільки "новороси" окупованого ОРДЛО і Криму - мовчать російською.
Конституційний суд України) - единственный орган конституционной юрисдикции на Украине, задачей которого является ГАРАНТИРОВАНИЕ верховенства Конституции Украины как основного закона государства на всей территории Украины.
И если наш гарант уже плюет и на КС и на саму Конституцию,( Офис Президента не будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, - советник Ермака)
то он уже однозначно хорошо не кончит.