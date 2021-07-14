УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11505 відвідувачів онлайн
Новини
8 271 80

КС визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної

КС визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної

Сьогодні, 14 липня, Конституційний суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"Конституційний Суд України визнав конституційним Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідне Рішення Суд ухвалив 14 липня на пленарному засіданні Великої палати Суду у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України", - випливає з повідомлення.

Зазначається, що повний текст рішення буде опубліковано на сайті КС 15 липня.

Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.

21 червня 2019 року в КС надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності мовного закону Конституції України. Уповноваженими авторів подання є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і голова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЄС" В'ятрович нагадав "слугам народу", які подали "мовні" правки, про долю закону Колесніченка-Ківалова та його авторів: "Це урок історії". ВIДЕО

Автор: 

закон (2837) КС (1427) українська мова (836)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+52
Сама по себе постановка такого вопроса - преступление!
показати весь коментар
14.07.2021 16:08
+45
Хоть что то хорошее
показати весь коментар
14.07.2021 16:05
+36
ну и Слава Богу!!!
показати весь коментар
14.07.2021 16:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть что то хорошее
показати весь коментар
14.07.2021 16:05 Відповісти
...хіба до осені

https://mobile.twitter.com/freeukrman
https://mobile.twitter.com/freeukrman ДревляниН https://mobile.twitter.com/freeukrman @freeukrman https://mobile.twitter.com/freeukrman/status/1415302687067934724 26 мин

Все! Мова як мінімум до вересня захищена. Можна видихнути. Гарно

КС визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної - Цензор.НЕТ 660
показати весь коментар
14.07.2021 16:58 Відповісти
ну и Слава Богу!!!
показати весь коментар
14.07.2021 16:06 Відповісти
Зеиудка угадился ! Переходить нужно в наступление , а не постоянно констатировать их преступления и песпредел !
показати весь коментар
14.07.2021 17:26 Відповісти
"Конституционный Суд Украины признал конституционным Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

=================================================
пздц....Ото формулювання...Ще б прізнал українців жителями України взагалі щастя було б..
показати весь коментар
14.07.2021 19:27 Відповісти
Шуганулись трутни.
показати весь коментар
14.07.2021 16:07 Відповісти
Сама по себе постановка такого вопроса - преступление!
показати весь коментар
14.07.2021 16:08 Відповісти
наоборот. Хорошо что такой вопрос подняли в КСУ. Теперь не будет никаких спекуляций что якобы закон противоречит конституции.
Все, вопрос ЗАКРЫТ.
показати весь коментар
14.07.2021 16:14 Відповісти
Будут спекуляции! Наивный...
показати весь коментар
14.07.2021 16:18 Відповісти
Будут спекуляции, будем ставить на место. У нас, в Украине, источником власти является - народ. У нас демократия (хоть и молодая еще, но развивающаяся) и Майдан показал, что до народа начинает постепенно доходить уже давно очевидное на Западе понятие о демократии:

КС визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної - Цензор.НЕТ 5852
показати весь коментар
14.07.2021 19:05 Відповісти
Дай Бог, чтоб уже навсегда
Надеюсь, что СНБО по этому случаю собирать не будут
показати весь коментар
14.07.2021 16:08 Відповісти
сами так решили или просто решили отомстить зеле?
показати весь коментар
14.07.2021 16:09 Відповісти
Акакаяразница?
Факт есть факт - закон КОНСТИТУЦИОННЫЙ !!!!!
показати весь коментар
14.07.2021 16:17 Відповісти
Признать государственным национальный язык -это значит отомстить зеле,который по статусу президент?вот что значит выбрать прокацапского наркомана в главнокомандующие
показати весь коментар
14.07.2021 16:53 Відповісти
А зелень не визнає неконституційним це рішення через те, що двох суддів КС (Тупицького та ще одного) на засіданні не повинно було бути?
показати весь коментар
14.07.2021 16:09 Відповісти
А хто сказав, що вони там були?
показати весь коментар
14.07.2021 16:18 Відповісти
а чому не повинно було бути?
показати весь коментар
14.07.2021 17:53 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

вот погодітє, щас іщо мандєль запустят...

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1415275196081127426 1 ч

Все, что вообще вам надо знать о 'книге" Мендель.
Таки первичная информация, что опус писался политтехнологами пророссийской направленности из ОП, а Юля - тупая пешка, подтвердился. ВСЕ.

КС признал конституционным закон о функционировании украинского языка как государственного - Цензор.НЕТ 8887
показати весь коментар
14.07.2021 16:09 Відповісти
ну, і опустят...

КС визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної - Цензор.НЕТ 1408
показати весь коментар
14.07.2021 16:31 Відповісти
хорошо сказано - ЛАХУДРА!
показати весь коментар
14.07.2021 18:18 Відповісти
Ну ,значіцца, подляк і кропал цю мендельську діч!)
показати весь коментар
14.07.2021 16:42 Відповісти
нє, діч - це отето

https://mobile.twitter.com/Garry51302808

https://mobile.twitter.com/Garry51302808 Garry https://mobile.twitter.com/Garry51302808 @Garry51302808 https://mobile.twitter.com/Garry51302808/status/1415298601971027972 45 мин

Україна придбає 250 тис. примірників книги Сі Дзінь Пиня.
показати весь коментар
14.07.2021 16:59 Відповісти
ПаРашні ніяк не заткнуться, Долженкови і Новінські!
Хвала КС без Тупицьких!
показати весь коментар
14.07.2021 16:11 Відповісти
Дело не в Тупицком
Тупицкие приходят и уходят, а Украина и ее язык вечны
показати весь коментар
14.07.2021 16:23 Відповісти
на 30-ю годовщину Независимости Суд страны даёт добро на её язык..
курва,ну почему в Германии за прошедшие 150 лет было минимум 5 великих руководителей государства,а у нас за 350 лет один,и тот всё просрал полякам ?
показати весь коментар
14.07.2021 16:12 Відповісти
это кто же эти 5 человек? можно пофамильно?
показати весь коментар
14.07.2021 16:16 Відповісти
Вы полагаете в Гемании были только гитлер и меркель?
показати весь коментар
14.07.2021 16:20 Відповісти
так он других и не знает
показати весь коментар
14.07.2021 16:28 Відповісти
первый Бисмарк,последний - Коль,дальше берёшь книжку в руки и читаешь,читаешь..
показати весь коментар
14.07.2021 16:30 Відповісти
какое мощное утверждение.
показати весь коментар
14.07.2021 17:31 Відповісти
Тому що 73% зелебенських, а поряд Імперія Зла, Брехні і Крові!!!
показати весь коментар
14.07.2021 16:17 Відповісти
А они тут причем, когда судебную реформу с помпой проводил петя.
показати весь коментар
14.07.2021 16:22 Відповісти
В державі Україна державною мовою є мова українська. І для цього не потрібні ніякі рішення суддів.
показати весь коментар
14.07.2021 16:13 Відповісти
А у нас, при правлении ЗЄ, понадобился еще и КС, чтобы напомнить малчику Вове, что Украина имеет государственный язык.
И вы думаете, что этот малчик не будет снова гадить по этому поводу?
Оно с комплексами, мстительное и пакостное.
И надо радоваться , что над ним есть еще и Конституционный Суд.
Господи, храни Украину!
показати весь коментар
14.07.2021 16:29 Відповісти
И вот уже...
Офис Президента НЕ будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, - советник Ермака

Также ОПУ может объявить, что не будет выполнят решение КСУ...о мове
показати весь коментар
14.07.2021 19:12 Відповісти
Попробуй не признать украинский негосударственным, когда в 10 статье просто написано, что украiнська мова держава. КС никчемный и дорогой орган в таком составе.
показати весь коментар
14.07.2021 16:15 Відповісти
Спасибо КС, что принял такое решение.
Хотелось бы, чтобы и дальше КС ни в чем не подыгрывал никакой власти, а особенно нынешней, разрушающей страну
показати весь коментар
14.07.2021 16:20 Відповісти
Дуже напружена робота в КС: признати воду мокрою-а сіль солоною!
показати весь коментар
14.07.2021 16:21 Відповісти
А ты не путай язык с водой и солью. Язык для народа святое. А некоторые пытаются топтаться по святому. И их надо вовремя останавливать
показати весь коментар
14.07.2021 16:31 Відповісти
Вот же проклятые русофобы - где это видано признать правильным и конституционным использование украинского языка в Украине!!!
показати весь коментар
14.07.2021 16:21 Відповісти
сегодня ********* с поповым разразится бранью - мы потеряли Украину!
показати весь коментар
14.07.2021 18:11 Відповісти
Вот вам пример, когда все было юридически сделано правильно, как это сделали "барыги", то суд принимает соответствующее решение, а когда быку с банковой просто так захотелось уволить другого быка из КСУ, то и суд принял соответствующее решение, что этот бык с банковой может под подтерется своей хотелкой. ВСЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО, А НЕ КАК ХОЧЕТЬСЯ!
показати весь коментар
14.07.2021 16:24 Відповісти
Какая мощная работа КС - повторить то, что любой может прочитать в Конституции.
показати весь коментар
14.07.2021 16:26 Відповісти
Рішення КС могло би бути й не таке.
показати весь коментар
14.07.2021 16:56 Відповісти
Такі, як бужанські, не вміють читати конституцію, тільки паскудять депутатів.
показати весь коментар
15.07.2021 07:31 Відповісти
КС визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної - Цензор.НЕТ 8968
показати весь коментар
14.07.2021 16:32 Відповісти
Вот бы услышать такие слова наяву!
показати весь коментар
14.07.2021 16:35 Відповісти
От би ці слова ніколи не почути, бо Петро це значно гірше явище в політиці. Але те що Зе розриває на шматки між проукраїнським та прокацапським векторами теж правда.
показати весь коментар
14.07.2021 20:19 Відповісти
Ну для тебя Петро це значно гірше явище в політиці. А народ теперь, слава Богу, уже может сравнить, що гірше, а що краще.
И результат далеко не в пользу и самого Зюзи и его партии Слуг.
Улучшений никто не может назвать. Страна в долгах как в шелках,в армии все хуже чем было, на международной арене сплошной испанский стыд.
Назовите хоть какие-то улучшения, может мы чего-то не заметили.
показати весь коментар
14.07.2021 21:47 Відповісти
Любите культ личности, если не по теме постите?
показати весь коментар
14.07.2021 16:42 Відповісти
Но то ли Вовочка читать не умеет, то ли плюет на на самое святое для народа - его язык.
В даном случае работа КС мощная. Ибо некоторых сможет остановить только высший суд
показати весь коментар
14.07.2021 16:34 Відповісти
"работа КС мощная".
А давайте ще створимо черговий орган для дупосидячих дармоїдів, які нічого в країні не виробляють, але жирують з податків громадян країни, і які будуть констатувати очевидні норми Конституції України над органом який констатує очевидні норми Конституції України.
Маячня? А за податки українців утримувати дармоїдів із захмарними зарплатами не маячня?
показати весь коментар
14.07.2021 16:58 Відповісти
КС в стране не черговий орган, он существует с 1996 года и задачей его является

гарантирование верховенства Конституции Украины как основного закона государства на всей территории Украины.Что кстати, сегодня актуально как никогда, в то время наш весьма условный гарант топчется по законам ногами и ввергает страну в беззаконие
показати весь коментар
14.07.2021 21:55 Відповісти
Мабуть, у кс після шухеру взятки перестали брати))
показати весь коментар
15.07.2021 07:35 Відповісти
Абсурд! На виборах президента в США у Чикаго вперше можна було проголосувати також і на українській мові. А на захопленому москвою Донбасі в тимчасово окупованій кремлем" лугандониї - ордло" ( бандитська резервація) Там вже також вперше в Україні не можна проголосувати своєю рідною українською мовою, а тільки ворожою окупаційною кацапською ( російською). Точно така ж жахлива ситуація з українською мовою в тимчасово ще раніше окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму. А ось продажна п'ята кремлівська колона яничар -виродків )(уйла хоче знищити нашу рідну українську мову вже по всій українській державі.
показати весь коментар
14.07.2021 16:35 Відповісти
бачать наочний приклад - що сталося з мовою у Беларусі : вона існує лише декоративно-декларативно та у селах, немає білоруських шкіл, підручників - надсилають підручники з Росіі!
показати весь коментар
14.07.2021 18:07 Відповісти
закрыть и больше никому не позволять поднимать этот вопрос. Гражданство и вид на жительство давать только тем, кто знает государственный язык страны гражданство которой получают. И потом что бы не говорили что не хотим знать и учить и переводите нам.
показати весь коментар
14.07.2021 16:42 Відповісти
а Новинському надали - і ось маємо результат!
показати весь коментар
14.07.2021 18:03 Відповісти
Можна й відібрати громадянство, причин задосить має новинський-шкідник.
показати весь коментар
15.07.2021 07:40 Відповісти

Нам слов'янам Українцям України - Русі дуже соромно не знати свою давню історію і величну українську мову наших славних предків героїв починаючи з Київської Русі (давня назва України) до цього дня. Які завжди в мужніх кривавих боях віддавали свої життя за Свободу своєї Батьківщини свободу Української нації. На всі віки буде народна пам'ять, безмежна любов і загальна повага: ​​Дружинникам Київської - Русі, Українським Запорізьким козакам, мужнім воїнам козакам УНА і УПА. ******** патріотам захисникам в АТО - ООС Національної Визвольної Війни українського народу проти російських фашистів окупантів.
А без своєї рідної Української історії і не спотвореною кацапами національної мови не може бути суверенною незалежної Української держави .. І не свою а чужу и ворожу для нас історію і мову окупантів маніакально намагаються нам насадити. Насадити вже як для своєї кацапської колонії ці наші найлютіші вороги -загарбники Криму та Донбасу криваві кремлівські фашисти )(уйла, і їх прокляті слуги -холуї з 5 кремлівської колони лютих ворогів України. Якім потурає і підіграє наша продажна антиукраїнська влада ЗЕбілів - капітулянтів.-
показати весь коментар
14.07.2021 16:49 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVzKPgGe0x4LzirRlhl1zHKjgKVnOU6PwAsggLQ7wtAVvZEEs9wxKb7X54DN96yKsfxaHt-PErOFaQKrzxWtuJKyGaVA9yh7q62qySkPPj0KwVPUNbi9HerEMi56Tk28d0&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 41 мин. ·

Кремлівські сили та влада Зеленського зловила облизня!

Конституційний Суд України визнав Закон про мову КОНСТИТУЦІЙНИМ!

Нарешті! Це сталось всупереч і п'ятій колоні Кремля і особисто Зеленському, який ще вчора сказав що Закон потрібно змінювати.

Великий «привіт» Потураєву, Корнієнку та всім «слугам» що хотіли розтоптати нашу мову!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4195248977179539&id=100000834337338&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 32 мин. ·

Перемога!!!

Русифікаторських правок більше не існує. Правки Корнієнка, Саламахи та Клочка Комітут НЕ проголосував.

Щойно Комітет з питань бюджету розглянув законопроект 5551-2, в якому слуги Зеленського хотіли просунути правки що знишували Закон про мову.

Правки були відкликані. Тепер їх не існує.

Правка Бужанського була відхилена.

З 16 липня - ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
показати весь коментар
14.07.2021 16:55 Відповісти
Нужно было второй частью решения лишить долженкова гражданства и на историческую уРодину к заветным щам.
показати весь коментар
14.07.2021 16:58 Відповісти
А мог не признать?
показати весь коментар
14.07.2021 16:59 Відповісти
Ганьба що на 30-му році Незалежності українську мову як Державну ще розглядають в КС!Що ми за народ,хто ми,щоб так дати можливість всякій кацапні і москальні оспорювати функціонування...УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ????
показати весь коментар
14.07.2021 17:02 Відповісти
"всякій кацапні і москальні "-особливо армяно-кацапскому єврею Новинскому! приперлось в Україну, надали громадянство та паспорт, а воно ще в суди подає!!!
показати весь коментар
14.07.2021 18:00 Відповісти
нарко-Дурак с кремлевской Крысой ермаком и новыми "друзьями" из ОПГ за Жопу будут искать новые "пути" для прогиба перед старой бурятской Жопой обколотой ботаксом....
показати весь коментар
14.07.2021 17:23 Відповісти
неожиданно как-то
показати весь коментар
14.07.2021 17:36 Відповісти
Конституційний суд України визнав, що українська мова - державна мова в Україні. Я не знаю, що можна коментувати.
показати весь коментар
14.07.2021 17:43 Відповісти

_______________ТГ. ШЕВЧЕНКО._________________
Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині.
Однаковісінько мені бо в неволі виріс між чужими,
І, неоплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру,
І все з собою заберу - малого сліду не покину
На нашій славній Україні, на нашій та не своїй землі.
I не пом'яне батько з сином, не скаже синові: - молись.
Молися, сину: за Вкраїну його москалi замучили колись.
Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві.
І в огні її, окраденую, загардять ох, не однаково мені.-
показати весь коментар
14.07.2021 17:46 Відповісти
Я постою у края бездны.
И вдруг пойму сломясь в тоске,
Что все на свете - только песня.
На украинском​ языке...

Леонид Кисельов
Народився він у Києві, в 1946 р., в родині російськомовного письменника Володимира Кисельова.
Не сягнувши зеніту свого поетичного обдарування, помер у жовтні 1968 р. від недуги лейкемії, проживши всього двадцять два роки.
показати весь коментар
14.07.2021 18:49 Відповісти
А яку мову держава повинна використовувати в Україні,кацапську шолі?
показати весь коментар
14.07.2021 19:09 Відповісти
И вот уже...
Офис Президента НЕ будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, - советник Ермака

Также ОПУ может объявить, что не будет выполнят решение КСУ...о мове

В стране беззаконие и возглавляет его ОПУ
показати весь коментар
14.07.2021 19:15 Відповісти
гопників з жопоблоку потрібно заборонити
показати весь коментар
14.07.2021 19:47 Відповісти
Дивно . Я думав , що в Україні державною мовою має бути японська . Тепер ясно , чому у суддів такі дико високі зарплати . Вони дають відповіді на надскладні запитання , які без них ми , простолюдини , ну ніяк би не осягнули :
корова - мукає , пес - гавкає , кіт - мявкає , німець говорить німецькою , іспанець - іспанською , а українець - українською . І тільки "новороси" окупованого ОРДЛО і Криму - мовчать російською.
показати весь коментар
14.07.2021 21:03 Відповісти
Да что там простолюдини, у нас гарант конституции не является ни гарантом державної мови, ни гарантом соблюдения законов, поэтому и существует КС еще для того, чтобы некоторым недоученным юристам расстолковывать законы и права.

Конституційний суд України) - единственный орган конституционной юрисдикции на Украине, задачей которого является ГАРАНТИРОВАНИЕ верховенства Конституции Украины как основного закона государства на всей территории Украины.


И если наш гарант уже плюет и на КС и на саму Конституцию,( Офис Президента не будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, - советник Ермака)
то он уже однозначно хорошо не кончит.
показати весь коментар
14.07.2021 22:07 Відповісти
Дід Трохим свій нік пише українською, а "поститься", па...ло, паРашиською. Хтось поясне, чому тут так дого плаває це ла"но? Ще й про нашу мову щось бельмече...
показати весь коментар
14.07.2021 23:54 Відповісти
Так ось чому Аваков у відставку захотів КС визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної - Цензор.НЕТ 4401
показати весь коментар
15.07.2021 10:08 Відповісти
 
 