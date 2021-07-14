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КС признал конституционным закон о функционировании украинского языка как государственного

КС признал конституционным закон о функционировании украинского языка как государственного

Сегодня, 14 июля, Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"Конституционный Суд Украины признал конституционным Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Соответствующее решение суд принял 14 июля на пленарном заседании Палаты Суда по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины", - следует из сообщения.

Отмечается, что полный текст решения будет опубликован на сайте КС 15 июля.

Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года.

21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.

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Автор: 

закон (3177) КС (2248) украинский язык (1192)


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Топ комментарии
+52
Сама по себе постановка такого вопроса - преступление!
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14.07.2021 16:08
+45
Хоть что то хорошее
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14.07.2021 16:05
+36
ну и Слава Богу!!!
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14.07.2021 16:06
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Хоть что то хорошее
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14.07.2021 16:05 Ответить
...хіба до осені

https://mobile.twitter.com/freeukrman
https://mobile.twitter.com/freeukrman ДревляниН https://mobile.twitter.com/freeukrman @freeukrman https://mobile.twitter.com/freeukrman/status/1415302687067934724 26 мин

Все! Мова як мінімум до вересня захищена. Можна видихнути. Гарно

КС визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної - Цензор.НЕТ 660
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14.07.2021 16:58 Ответить
ну и Слава Богу!!!
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14.07.2021 16:06 Ответить
Зеиудка угадился ! Переходить нужно в наступление , а не постоянно констатировать их преступления и песпредел !
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14.07.2021 17:26 Ответить
"Конституционный Суд Украины признал конституционным Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

=================================================
пздц....Ото формулювання...Ще б прізнал українців жителями України взагалі щастя було б..
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14.07.2021 19:27 Ответить
Шуганулись трутни.
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14.07.2021 16:07 Ответить
Сама по себе постановка такого вопроса - преступление!
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14.07.2021 16:08 Ответить
наоборот. Хорошо что такой вопрос подняли в КСУ. Теперь не будет никаких спекуляций что якобы закон противоречит конституции.
Все, вопрос ЗАКРЫТ.
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14.07.2021 16:14 Ответить
Будут спекуляции! Наивный...
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14.07.2021 16:18 Ответить
Будут спекуляции, будем ставить на место. У нас, в Украине, источником власти является - народ. У нас демократия (хоть и молодая еще, но развивающаяся) и Майдан показал, что до народа начинает постепенно доходить уже давно очевидное на Западе понятие о демократии:

КС визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної - Цензор.НЕТ 5852
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14.07.2021 19:05 Ответить
Дай Бог, чтоб уже навсегда
Надеюсь, что СНБО по этому случаю собирать не будут
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14.07.2021 16:08 Ответить
сами так решили или просто решили отомстить зеле?
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14.07.2021 16:09 Ответить
Акакаяразница?
Факт есть факт - закон КОНСТИТУЦИОННЫЙ !!!!!
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14.07.2021 16:17 Ответить
Признать государственным национальный язык -это значит отомстить зеле,который по статусу президент?вот что значит выбрать прокацапского наркомана в главнокомандующие
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14.07.2021 16:53 Ответить
А зелень не визнає неконституційним це рішення через те, що двох суддів КС (Тупицького та ще одного) на засіданні не повинно було бути?
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14.07.2021 16:09 Ответить
А хто сказав, що вони там були?
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14.07.2021 16:18 Ответить
а чому не повинно було бути?
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14.07.2021 17:53 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

вот погодітє, щас іщо мандєль запустят...

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1415275196081127426 1 ч

Все, что вообще вам надо знать о 'книге" Мендель.
Таки первичная информация, что опус писался политтехнологами пророссийской направленности из ОП, а Юля - тупая пешка, подтвердился. ВСЕ.

КС признал конституционным закон о функционировании украинского языка как государственного - Цензор.НЕТ 8887
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14.07.2021 16:09 Ответить
ну, і опустят...

КС визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної - Цензор.НЕТ 1408
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14.07.2021 16:31 Ответить
хорошо сказано - ЛАХУДРА!
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14.07.2021 18:18 Ответить
Ну ,значіцца, подляк і кропал цю мендельську діч!)
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14.07.2021 16:42 Ответить
нє, діч - це отето

https://mobile.twitter.com/Garry51302808

https://mobile.twitter.com/Garry51302808 Garry https://mobile.twitter.com/Garry51302808 @Garry51302808 https://mobile.twitter.com/Garry51302808/status/1415298601971027972 45 мин

Україна придбає 250 тис. примірників книги Сі Дзінь Пиня.
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14.07.2021 16:59 Ответить
ПаРашні ніяк не заткнуться, Долженкови і Новінські!
Хвала КС без Тупицьких!
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14.07.2021 16:11 Ответить
Дело не в Тупицком
Тупицкие приходят и уходят, а Украина и ее язык вечны
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14.07.2021 16:23 Ответить
на 30-ю годовщину Независимости Суд страны даёт добро на её язык..
курва,ну почему в Германии за прошедшие 150 лет было минимум 5 великих руководителей государства,а у нас за 350 лет один,и тот всё просрал полякам ?
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14.07.2021 16:12 Ответить
это кто же эти 5 человек? можно пофамильно?
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14.07.2021 16:16 Ответить
Вы полагаете в Гемании были только гитлер и меркель?
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14.07.2021 16:20 Ответить
так он других и не знает
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14.07.2021 16:28 Ответить
первый Бисмарк,последний - Коль,дальше берёшь книжку в руки и читаешь,читаешь..
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14.07.2021 16:30 Ответить
какое мощное утверждение.
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14.07.2021 17:31 Ответить
Тому що 73% зелебенських, а поряд Імперія Зла, Брехні і Крові!!!
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14.07.2021 16:17 Ответить
А они тут причем, когда судебную реформу с помпой проводил петя.
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14.07.2021 16:22 Ответить
В державі Україна державною мовою є мова українська. І для цього не потрібні ніякі рішення суддів.
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14.07.2021 16:13 Ответить
А у нас, при правлении ЗЄ, понадобился еще и КС, чтобы напомнить малчику Вове, что Украина имеет государственный язык.
И вы думаете, что этот малчик не будет снова гадить по этому поводу?
Оно с комплексами, мстительное и пакостное.
И надо радоваться , что над ним есть еще и Конституционный Суд.
Господи, храни Украину!
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14.07.2021 16:29 Ответить
И вот уже...
Офис Президента НЕ будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, - советник Ермака

Также ОПУ может объявить, что не будет выполнят решение КСУ...о мове
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14.07.2021 19:12 Ответить
Попробуй не признать украинский негосударственным, когда в 10 статье просто написано, что украiнська мова держава. КС никчемный и дорогой орган в таком составе.
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14.07.2021 16:15 Ответить
Спасибо КС, что принял такое решение.
Хотелось бы, чтобы и дальше КС ни в чем не подыгрывал никакой власти, а особенно нынешней, разрушающей страну
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14.07.2021 16:20 Ответить
Дуже напружена робота в КС: признати воду мокрою-а сіль солоною!
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14.07.2021 16:21 Ответить
А ты не путай язык с водой и солью. Язык для народа святое. А некоторые пытаются топтаться по святому. И их надо вовремя останавливать
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14.07.2021 16:31 Ответить
Вот же проклятые русофобы - где это видано признать правильным и конституционным использование украинского языка в Украине!!!
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14.07.2021 16:21 Ответить
сегодня ********* с поповым разразится бранью - мы потеряли Украину!
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14.07.2021 18:11 Ответить
Вот вам пример, когда все было юридически сделано правильно, как это сделали "барыги", то суд принимает соответствующее решение, а когда быку с банковой просто так захотелось уволить другого быка из КСУ, то и суд принял соответствующее решение, что этот бык с банковой может под подтерется своей хотелкой. ВСЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО, А НЕ КАК ХОЧЕТЬСЯ!
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14.07.2021 16:24 Ответить
Какая мощная работа КС - повторить то, что любой может прочитать в Конституции.
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14.07.2021 16:26 Ответить
Рішення КС могло би бути й не таке.
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14.07.2021 16:56 Ответить
Такі, як бужанські, не вміють читати конституцію, тільки паскудять депутатів.
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15.07.2021 07:31 Ответить
КС визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної - Цензор.НЕТ 8968
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14.07.2021 16:32 Ответить
Вот бы услышать такие слова наяву!
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14.07.2021 16:35 Ответить
От би ці слова ніколи не почути, бо Петро це значно гірше явище в політиці. Але те що Зе розриває на шматки між проукраїнським та прокацапським векторами теж правда.
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14.07.2021 20:19 Ответить
Ну для тебя Петро це значно гірше явище в політиці. А народ теперь, слава Богу, уже может сравнить, що гірше, а що краще.
И результат далеко не в пользу и самого Зюзи и его партии Слуг.
Улучшений никто не может назвать. Страна в долгах как в шелках,в армии все хуже чем было, на международной арене сплошной испанский стыд.
Назовите хоть какие-то улучшения, может мы чего-то не заметили.
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14.07.2021 21:47 Ответить
Любите культ личности, если не по теме постите?
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14.07.2021 16:42 Ответить
Но то ли Вовочка читать не умеет, то ли плюет на на самое святое для народа - его язык.
В даном случае работа КС мощная. Ибо некоторых сможет остановить только высший суд
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14.07.2021 16:34 Ответить
"работа КС мощная".
А давайте ще створимо черговий орган для дупосидячих дармоїдів, які нічого в країні не виробляють, але жирують з податків громадян країни, і які будуть констатувати очевидні норми Конституції України над органом який констатує очевидні норми Конституції України.
Маячня? А за податки українців утримувати дармоїдів із захмарними зарплатами не маячня?
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14.07.2021 16:58 Ответить
КС в стране не черговий орган, он существует с 1996 года и задачей его является

гарантирование верховенства Конституции Украины как основного закона государства на всей территории Украины.Что кстати, сегодня актуально как никогда, в то время наш весьма условный гарант топчется по законам ногами и ввергает страну в беззаконие
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14.07.2021 21:55 Ответить
Мабуть, у кс після шухеру взятки перестали брати))
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15.07.2021 07:35 Ответить
Абсурд! На виборах президента в США у Чикаго вперше можна було проголосувати також і на українській мові. А на захопленому москвою Донбасі в тимчасово окупованій кремлем" лугандониї - ордло" ( бандитська резервація) Там вже також вперше в Україні не можна проголосувати своєю рідною українською мовою, а тільки ворожою окупаційною кацапською ( російською). Точно така ж жахлива ситуація з українською мовою в тимчасово ще раніше окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Українському Криму. А ось продажна п'ята кремлівська колона яничар -виродків )(уйла хоче знищити нашу рідну українську мову вже по всій українській державі.
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14.07.2021 16:35 Ответить
бачать наочний приклад - що сталося з мовою у Беларусі : вона існує лише декоративно-декларативно та у селах, немає білоруських шкіл, підручників - надсилають підручники з Росіі!
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14.07.2021 18:07 Ответить
закрыть и больше никому не позволять поднимать этот вопрос. Гражданство и вид на жительство давать только тем, кто знает государственный язык страны гражданство которой получают. И потом что бы не говорили что не хотим знать и учить и переводите нам.
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14.07.2021 16:42 Ответить
а Новинському надали - і ось маємо результат!
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14.07.2021 18:03 Ответить
Можна й відібрати громадянство, причин задосить має новинський-шкідник.
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15.07.2021 07:40 Ответить

Нам слов'янам Українцям України - Русі дуже соромно не знати свою давню історію і величну українську мову наших славних предків героїв починаючи з Київської Русі (давня назва України) до цього дня. Які завжди в мужніх кривавих боях віддавали свої життя за Свободу своєї Батьківщини свободу Української нації. На всі віки буде народна пам'ять, безмежна любов і загальна повага: ​​Дружинникам Київської - Русі, Українським Запорізьким козакам, мужнім воїнам козакам УНА і УПА. ******** патріотам захисникам в АТО - ООС Національної Визвольної Війни українського народу проти російських фашистів окупантів.
А без своєї рідної Української історії і не спотвореною кацапами національної мови не може бути суверенною незалежної Української держави .. І не свою а чужу и ворожу для нас історію і мову окупантів маніакально намагаються нам насадити. Насадити вже як для своєї кацапської колонії ці наші найлютіші вороги -загарбники Криму та Донбасу криваві кремлівські фашисти )(уйла, і їх прокляті слуги -холуї з 5 кремлівської колони лютих ворогів України. Якім потурає і підіграє наша продажна антиукраїнська влада ЗЕбілів - капітулянтів.-
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14.07.2021 16:49 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVzKPgGe0x4LzirRlhl1zHKjgKVnOU6PwAsggLQ7wtAVvZEEs9wxKb7X54DN96yKsfxaHt-PErOFaQKrzxWtuJKyGaVA9yh7q62qySkPPj0KwVPUNbi9HerEMi56Tk28d0&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 41 мин. ·

Кремлівські сили та влада Зеленського зловила облизня!

Конституційний Суд України визнав Закон про мову КОНСТИТУЦІЙНИМ!

Нарешті! Це сталось всупереч і п'ятій колоні Кремля і особисто Зеленському, який ще вчора сказав що Закон потрібно змінювати.

Великий «привіт» Потураєву, Корнієнку та всім «слугам» що хотіли розтоптати нашу мову!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4195248977179539&id=100000834337338&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 32 мин. ·

Перемога!!!

Русифікаторських правок більше не існує. Правки Корнієнка, Саламахи та Клочка Комітут НЕ проголосував.

Щойно Комітет з питань бюджету розглянув законопроект 5551-2, в якому слуги Зеленського хотіли просунути правки що знишували Закон про мову.

Правки були відкликані. Тепер їх не існує.

Правка Бужанського була відхилена.

З 16 липня - ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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14.07.2021 16:55 Ответить
Нужно было второй частью решения лишить долженкова гражданства и на историческую уРодину к заветным щам.
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14.07.2021 16:58 Ответить
А мог не признать?
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14.07.2021 16:59 Ответить
Ганьба що на 30-му році Незалежності українську мову як Державну ще розглядають в КС!Що ми за народ,хто ми,щоб так дати можливість всякій кацапні і москальні оспорювати функціонування...УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ????
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14.07.2021 17:02 Ответить
"всякій кацапні і москальні "-особливо армяно-кацапскому єврею Новинскому! приперлось в Україну, надали громадянство та паспорт, а воно ще в суди подає!!!
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14.07.2021 18:00 Ответить
нарко-Дурак с кремлевской Крысой ермаком и новыми "друзьями" из ОПГ за Жопу будут искать новые "пути" для прогиба перед старой бурятской Жопой обколотой ботаксом....
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14.07.2021 17:23 Ответить
неожиданно как-то
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14.07.2021 17:36 Ответить
Конституційний суд України визнав, що українська мова - державна мова в Україні. Я не знаю, що можна коментувати.
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14.07.2021 17:43 Ответить

_______________ТГ. ШЕВЧЕНКО._________________
Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині.
Однаковісінько мені бо в неволі виріс між чужими,
І, неоплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру,
І все з собою заберу - малого сліду не покину
На нашій славній Україні, на нашій та не своїй землі.
I не пом'яне батько з сином, не скаже синові: - молись.
Молися, сину: за Вкраїну його москалi замучили колись.
Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві.
І в огні її, окраденую, загардять ох, не однаково мені.-
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14.07.2021 17:46 Ответить
Я постою у края бездны.
И вдруг пойму сломясь в тоске,
Что все на свете - только песня.
На украинском​ языке...

Леонид Кисельов
Народився він у Києві, в 1946 р., в родині російськомовного письменника Володимира Кисельова.
Не сягнувши зеніту свого поетичного обдарування, помер у жовтні 1968 р. від недуги лейкемії, проживши всього двадцять два роки.
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14.07.2021 18:49 Ответить
А яку мову держава повинна використовувати в Україні,кацапську шолі?
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14.07.2021 19:09 Ответить
И вот уже...
Офис Президента НЕ будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, - советник Ермака

Также ОПУ может объявить, что не будет выполнят решение КСУ...о мове

В стране беззаконие и возглавляет его ОПУ
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14.07.2021 19:15 Ответить
гопників з жопоблоку потрібно заборонити
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14.07.2021 19:47 Ответить
Дивно . Я думав , що в Україні державною мовою має бути японська . Тепер ясно , чому у суддів такі дико високі зарплати . Вони дають відповіді на надскладні запитання , які без них ми , простолюдини , ну ніяк би не осягнули :
корова - мукає , пес - гавкає , кіт - мявкає , німець говорить німецькою , іспанець - іспанською , а українець - українською . І тільки "новороси" окупованого ОРДЛО і Криму - мовчать російською.
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14.07.2021 21:03 Ответить
Да что там простолюдини, у нас гарант конституции не является ни гарантом державної мови, ни гарантом соблюдения законов, поэтому и существует КС еще для того, чтобы некоторым недоученным юристам расстолковывать законы и права.

Конституційний суд України) - единственный орган конституционной юрисдикции на Украине, задачей которого является ГАРАНТИРОВАНИЕ верховенства Конституции Украины как основного закона государства на всей территории Украины.


И если наш гарант уже плюет и на КС и на саму Конституцию,( Офис Президента не будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, - советник Ермака)
то он уже однозначно хорошо не кончит.
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14.07.2021 22:07 Ответить
Дід Трохим свій нік пише українською, а "поститься", па...ло, паРашиською. Хтось поясне, чому тут так дого плаває це ла"но? Ще й про нашу мову щось бельмече...
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14.07.2021 23:54 Ответить
Так ось чому Аваков у відставку захотів КС визнав конституційним закон про функціонування української мови як державної - Цензор.НЕТ 4401
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15.07.2021 10:08 Ответить
 
 