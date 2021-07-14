КС признал конституционным закон о функционировании украинского языка как государственного

Сегодня, 14 июля, Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"Конституционный Суд Украины признал конституционным Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Соответствующее решение суд принял 14 июля на пленарном заседании Палаты Суда по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины", - следует из сообщения.

Отмечается, что полный текст решения будет опубликован на сайте КС 15 июля.

Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года.

21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.

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