"Слуга народу" зібрала підписи за призначення Монастирського главою МВС, - Кравчук

Фракція "Слуга народу" зібрала підписи за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Про це в інтерв'ю журналістам у ВРУ, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, сказала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Я точну цифру, скільки зібрано підписів, не знаю. Але там точно понад 226. Я не бачила жодної людини, хто б утримався", - зазначила вона.

За словами Кравчук, ці підписи після сьогоднішнього засідання фракції "СН" будуть спрямовані прем'єр-міністру Денису Шмигалю, який має внести до парламенту подання на призначення нового глави МВС.

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Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.