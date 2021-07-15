"Слуга народу" зібрала підписи за призначення Монастирського главою МВС, - Кравчук
Фракція "Слуга народу" зібрала підписи за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.
Про це в інтерв'ю журналістам у ВРУ, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, сказала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
"Я точну цифру, скільки зібрано підписів, не знаю. Але там точно понад 226. Я не бачила жодної людини, хто б утримався", - зазначила вона.
За словами Кравчук, ці підписи після сьогоднішнього засідання фракції "СН" будуть спрямовані прем'єр-міністру Денису Шмигалю, який має внести до парламенту подання на призначення нового глави МВС.
Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Раніше президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.
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Денису МОНАСТЫРСКОМУ 41 год.
В 2002-2006 годах работал помощником-консультантом у народного депутата Виталия Олуйко.
В 2007 году оказывал юридические услуги в компании Hillmont Partners.
Она представляла интересы компании "Киноквартал", входящей в группу компаний "Квартал 95".
В частности, адвокаты Hillmont Partners добивались признания противоправной отмену госрегистрации телесериала "Сваты" в Украине.
Отметился разнообразными инициативами.
Например, о создании
базы ДНК украинцев, которая будет доступна правоохранительным органам.
Также он предлагал заставить провайдеров раскрывать полиции и СБУ данные о том, что делают пользователи в Сети.
https://7dniv.info/politics/136132-kto-takoy-denis-monastyrskiy-kotorogo-hotyat-sdelat-glavoy-mvd.html
Председатель Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.
Секретарь Конкурсной комиссии по формированию ГБР
ЖЕНА Жанна Викторовна, которая является специалистом юридического отдела Управления правового обеспечения ГБР.
Как-то так они по семейному привязаны к ГБР
Пси авакова тепер стануть монастирськими песиками...
На які або дають... або беруть...
Там також повідомили, що вже впроваджують "наукові розробки" Киви.
ДОВІДКУ ПІДПИСАВ ГЛАВА КОМІТЕТУ ДЕНИС МОНАСТИРСЬКИЙ.
У січні 2020 рокуhttps://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30406762.html журналісти зафіксували як Монастриський проводив до Офісу Президента Сергія Нижного, на той час https://hillmont.com.ua/ua/pr/commercial-litigation/serhii-nyzhnyi юриста та консультанта «95-го кварталу».
Крім того Нижний був https://nazk.gov.ua/uk/departament-z-pytan-zapobigannya-politychnij-koruptsiyi/finansova-zvitnist-kandydativ/finansovi-zvity-kandydativ-na-post-prezydenta-********/ спонсор передвиборчої кампанії Володимира Зеленського та з ним https://bihus.info/dyadya-i-ne-tilki-u-shtabi-zelenskogo-4-grupi-vplivu/ пов'язували групу депутатів в Слузі Народу.
Увлечения: книги, водные и лесные походы, отдых на природе у реки, песни Владимира Высоцкого.
Монастырский не такой. И это - угроза для страны», - подытожил в разговоре с hromadske депутат из фракции« Слуга Народа».
https://hromadske.ua/ru/posts/specoperaciya-deavakizaciya-pochemu-zelenskij-ubral-vechnogo-glavu-mvd
Та цеж зрада інтересів України
точно таких продажних "слуг кремля" зі своїм ватажком ЗЕбілом капітулянтом . Знищити Україну український народ не дозволить нікому.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF#Text МВС очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України ...
маємо перевищення повноважень з боку зеленського та узурпацію влади.
"чомуминевнато?", "корупція подолана..."
а всі вчорашні голосуни позапхали свої язики зеленському в дупу й лижуть, лижуть, лижуть...
Так это же царская дочь, а как же будет Кива расплачиваться с Денисом Монастырским?
Сегодня Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку с поста главы МВД Украины. Завтра в парламенте решится вопрос о том, кто станет новым министром внутренних дел. Главный и пока единственный кандидат на должность - глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. «Думская» выясняла, кто же такой будущий министр.
Информация о Денисе Монастырском вполне стандартна - 41 год, родом из Хмельницкого, там же получил юридическое образование, затем работал преподавателем в Хмельницком институте управления и права им. Леонида Юзькова.
https://dumskaya.net/pics/b2/picturepicture_162635563295372569354622_46094.jpg
Первый раз пробовал себя в политике в 2002 по 2006 год - помощником нардепа Виталия Олуйко. Затем в 2007 году ушел снова в профессию - работал юристом в фирме Hillmont Partners, которая обслуживала холдинг «Квартал 95». Видимо именно в этот период подружился с будущим президентом Зеленским, что и позволило со временем войти в его команду.
ЧЕЛОВЕК ГЕРАЩЕНКО И АВАКОВА
После Майдана сблизился с Антоном Геращенко и работал его помощником. В 2019 году прошел в Раду по партийному списку в нардепы от «Слуги Народа». Тогда же возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности в качестве специалиста по реформам в МВД.
Интересно, что «экспертом» по реформам правоохранительных органов Монастырский стал после отъезда в 2016 году «грузинского десанта» - реформаторов Эки Згуладзе и Хатии Деканоидзе. Именно в этом заключается изюминка выдвижения Монастырского. По словам высокопоставленного чиновника в МВД, давшего «Думской» комментарий на правах анонимности, в 2016 году реформа полиции фактически была дискредитирована и застопорилась.
«С самого начала реформ и привлечения к реформам Деканоидзе и Згуладзе, Аваков был их противником. Ему не нужны были кураторы откуда-то ни было, - говорит наш источник. - После того, как процесс реформ обвалился не без помощи самого Авакова, грузинов убрали из МВД. Но нужно было делать вид, что все хорошо, и процесс реформ продолжается. В итоге «реформами» занялся советник Авакова Антон Геращенко, под него был создан «Украинский институт будущего». Это была такая себе «потемкинская деревня«- для народа делали вид, что реформа продолжается. Монастырского привлекли в качестве эксперта по реформам правоохранительных органов. Он идеально пришелся на такую роль - он ничего не понимал в работе полиции, но отлично умел говорить и придумывать безумные новшества, вроде единой базы данных ДНК Украины».
В 2019 году Монастырский прошел в ВР, изначально его толкал в парламент Аваков и Геращенко, они считали его «своим» человеком, продолжает наш собеседник.
В Раде Монастырский быстро сориентировался и прильнул к команде Зеленского.
«Сейчас он полностью человек Зе. Работу в МВД он может быстро завалить, так как умеет лишь красиво говорить. А тут надо обладать волевыми качествами для того, что бы руководить такой махиной как МВД», - говорит наш собеседник.
Еще один высокопоставленный сотрудник полиции уверен, что Монастырский станет просто «передатчиком» посылов Офиса президента в МВД и своего рода марионеткой на посту главы министерства.
«Чтобы руководить МВД, нужно понимать, что это ведомство - большая замкнутая арена, в которой все время идут бои между кланами полицейских. Эта клановая война идет уже не первое десятилетие, руководители управлений и служб борются за влияние и контроль над денежными потоками», - поясняет наш собеседник. - Кто будет контролировать коррупционные финансовые потоки в МВД, тот и будет настоящим главой министерства. Пока Монастырский даже не представляет себе, что там происходит. Поэтому стоит ждать, что при Монастырском будет сидеть серый кардинал с Банковой, который и будет на самом деле рулить».
Наши собеседники считают, что скорее всего, серым кардиналом станет кто-то из старых сотрудников. Но уже ясно, что людей Авакова отодвинут от «кормушки», хотя он будет бороться за влияние до последнего. Также есть уверенность, что при Монастырском будет еще один советник, из числа функционеров Нацкорпуса - для управления активистами и уличными акциями.
«Стоит ждать, что между этими серыми кардиналами тоже будет грызня», - резюмирует наш собеседник.
Вместе с тем о потенциальном министре внутренних дел уже всплывают компрометирующие детали.
Так, журналисты обнаружили позитивный отзыв на https://dumskaya.net/news/na-zashchitu-dissertatcii-ili-kivy-ne-pustili-ch-142075/ диссертацию одиозного нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, подписанный Монастырским в начале года в качестве главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. В документе написано, что комитет на практике внедряет научные наработки Кивы.
https://dumskaya.net/pics1/pics2/c0-1626354020.jpg
ПЛОДОВИТЫЙ ЗАКОНОТВОРЕЦ, ХОЧЕТ СОЗДАТЬ БАЗУ ДНК
В парламенте Монастырский - один из лидеров законопроектной работы. В качестве нардепа он подал сотни инициатив. По состоянию на июль прошлого года аналитики из движения «https://www.chesno.org/post/4137/ Чесно » насчитали 163 проекта законов или постановлений нардепа.
На тот момент он занял вторую строчку в рейтинге самых плодовитых на законопроекты депутатов. Впереди оказалась только Наталья Королевская из ОПЗЖ. Также Монастырский выступал почти 200 раз с трибуны, что не удивительно для главы комитета.
По данным аналитиков «https://ru.slovoidilo.ua/2021/07/13/novost/politika/kandidat-dolzhnost-glavy-mvd-monastyrskij-vypolnil-19-obeshhanij Слово и дело », за два года работы в парламенте он выполнил 19% обещаний: три из 99 провалил, а 77 значатся в процессе исполнения. Среди прочего не удалось нардепу провести национальный экономический аудит страны с привлечением международных компаний.
Также Монастырский обещал принять закон об оружии. Весной Рада провалила голосование по соответствующим законам. После этого нардеп заявил изданию «https://censor.net/ru/news/3255758/vopros_o_svobodnoyi_prodaje_korotkostvolov_zakryt_minimum_na_tripyat_let_dlya_etogo_sozyva_tochno_sluga», что вопрос о свободной продаже короткостволов закрыт минимум на три-пять лет, для этого созыва точно.
Кроме того, он выдвинул предложение создать единый реестр оружия. Монастырский говорил, что по неофициальным данным, на руках у людей находится от 2 до 6 млн единиц незаконных огнестрелов, трофейного оружия, которое накопилось за период войны за период 2014-2015 гг.
Также Денису Монастырскому приписывают идею создания базы данных ДНК украинцев. Сам он впрочем называет это чушью в интервью, опубликованном на сайте «https://sluga-narodu.com/denys-monastyrskyy-pro-nosinnia-zbroi-dnk-zlochyntsiv-ta-novyy-adminkodeks/ Слуга народа ». Нардеп иначе интерпретирует поданный законопроект №4265 о государственной регистрации геномной информации человека.
По его словам, массового забора ДНК у граждан не планируется. Брать материал будут только у привлеченных к уголовной ответственности за умышленные преступления против жизни, здоровья, половой свободы и неприкосновенности. Также законопроектом предусматривали включать в базу ДНК тех лиц, которые осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы или имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а еще - у неопознанных трупов, близких родственников пропавших без вести.
Кроме того, предлагалось брать биоматериал для ДНК у военнослужащих, не включая в базу данных МВД. Чтобы легче было идентифицировать погибших.
Также нардеп и глава правоохранительного комитета пообещал завершить масштабную работу и обновить морально устаревший Кодекс об административных правонарушениях Украины. Документ принимался 40 лет назад и требует полного рестайлинга. На сегодняшний день нормы об админнарушениях разбросаны по сотне нормативно-правовых актов.
НЕ БОГАТ, НО ХРАНИТ ДВА МИЛЛИОНА НАЛИЧНЫМИ
У Дениса Монастырского есть одна помощница на зарплате - Татьяна Шутяк, и еще пятеро работают на общественных началах. Одна из&n
У Дениса Монастырского есть одна помощница на зарплате - Татьяна Шутяк, и еще пятеро работают на общественных началах. Одна из них, Татьяна Зелькина, ранее была помощницей Антона Геращенко, а Евгений Крапивин - помощником нардепа Мустафы Найема.
Примечательно, что по данным аналитической системы https://posipaky.info/minion/333454 Posipaky.info , помощником Монастырского также был некий Владислав Школьников (на сайте Рады он уже не указан). Известно, что Школьников был помощником нардепа 8 созыва Валерия Карпунцова, который на тот момент избрался от БПП. В 2014 занимал должность старшего помощника генпрокурора Виталия Яремы. Ранее, в 2012 он попал в раду от партии «Удар», а до этого много лет входил в команду Виктора Ющенко.
Мы также проанализировали https://public.nazk.gov.ua/documents/d5fe5210-5cf4-4322-ad26-d27e8691e5e1 декларацию будущего главы МВД . Судя по опубликованному документу, Монастырский не так уж и богат.
В селе Масевцы Хмельницкой области у его жены есть земля площадью 1500 кв.м и небольшой дом в 78 кв.м. на участке. Правда, он значится в пользовании. Еще один участок площадью 600 кв.м. есть у семьи в Хмельницком.
С мая 2019 года Денис Монастырский с женой и двумя сыновьями арендуют квартиру в Киеве площадью 100,8 кв.м. и оценочной стоимостью более 3 млн гривен. Также с июля 2020 года у нардепа есть права на однокомнатную квартиру в Хмельницком.
У парламентария - два автомобиля: Suzuki SX-4 2008 года выпуска, который он приобрел в последний день 2016 года за 140 тыс. гривен, и KIA SPORTAGE 2017 года, купленный за 378 тыс. 548 в декабре 2020 года.
Он владеет 42 акциями ПАО «ХЗ КПУ »Пригма-Прес» номинальной стоимостью 25 копеек каждая.
Супруга будущего министра работает главным специалистом отдела представительства и судебно-аналитической работы управления правового обеспечения в Государственном бюро расследований. По месту работы она получила 1 млн 102 тыс. гривен заработной платы.
Монастырский заработал в Раде в два раза меньше - 537 тыс. 225. Кроме того, в 2020 году он получил доход от продажи движимого и недвижимого имущества на общую сумму более 1,5 млн гривен. Часть этой суммы в размере 298 тыс. 316 гривен он подарил предположительно близкой родственнице Алле Монастырской.
Жена Жанна хранит в наличной форме 680 тыс. гривен и 157 тыс. на счету в банке. У главы семьи есть 2 млн 50 тыс. гривен наличными, а на банковском счету размещены 436,5 тысяч гривен.
Какого-либо ценного имущества - драгоценностей, дорогих часов или изделий из меха семья Монастырских не задекларировала.
Указано, что нардеп является членом двух общественных организаций - «У майбутнє через культуру» и «Українське товариство охорони пам'яток історії та культури».