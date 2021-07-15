"Голос" не голосуватиме за призначення Монастирського главою МВС, - нардеп Железняк

Фракції "Голос" не надходило пропозицій про зустріч із потенційним кандидатом у міністри внутрішніх справ Денисом Монастирським ("СН").

Про це розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас (у фракції. - Ред.) є два члени комітету (з питань правоохоронної діяльності. - Ред.), які формують думку фракції щодо майбутнього кандидата, але ми опозиційна фракція, тому голосувати не будемо. Це ж очевидно", - зазначив він.

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Железняк розповів про своє спілкування з Монастирським щодо його можливого призначення на посаду глави МВС: "Перед засіданням фракції "Слуги народу" я заздалегідь знав, хто може бути кандидатом, тому запитав його: "А воно тобі треба?". По виразу обличчя я так і не зрозумів, але з його відповідей розумію, що він, напевно, набрався сил, натхнення для того, щоб обійняти цю посаду".

Водночас лідер фракції "Голос" висловив сподівання, що після зміни керівника МВС у відомстві відбуватимуться реформи.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.