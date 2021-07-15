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Новини Новий Кабмін
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"Голос" не голосуватиме за призначення Монастирського главою МВС, - нардеп Железняк

Фракції "Голос" не надходило пропозицій про зустріч із потенційним кандидатом у міністри внутрішніх справ Денисом Монастирським ("СН").

Про це розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас (у фракції. - Ред.) є два члени комітету (з питань правоохоронної діяльності. - Ред.), які формують думку фракції щодо майбутнього кандидата, але ми опозиційна фракція, тому голосувати не будемо. Це ж очевидно", - зазначив він.

Також дивіться: Рада відправила Авакова у відставку, подякувавши йому оплесками. ВIДЕО

Железняк розповів про своє спілкування з Монастирським щодо його можливого призначення на посаду глави МВС: "Перед засіданням фракції "Слуги народу" я заздалегідь знав, хто може бути кандидатом, тому запитав його: "А воно тобі треба?". По виразу обличчя я так і не зрозумів, але з його відповідей розумію, що він, напевно, набрався сил, натхнення для того, щоб обійняти цю посаду".

Водночас лідер фракції "Голос" висловив сподівання, що після зміни керівника МВС у відомстві відбуватимуться реформи.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Автор: 

ВР (15022) Кабмін (14134) МВС (3509) призначення (2295) Монастирський Денис (392) Железняк Ярослав (563)


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Топ коментарі
+4
"Голос" не будет голосовать за назначение Монастырского главой МВД, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 8972
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15.07.2021 11:09
+2
Полный парламент "новых лиц" ничему не научил?
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15.07.2021 11:07
+2
Назви бодай одну партію, 90% депутатів якої не аферисти?
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15.07.2021 11:18
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Притулу надо на мвс ставить.
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15.07.2021 11:06 Відповісти
Полный парламент "новых лиц" ничему не научил?
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15.07.2021 11:07 Відповісти
Яке із "старих ліц" на посаді керівника МВС, на Вашу думку, було адекватним?
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15.07.2021 11:16 Відповісти
Могилев был очень даже ничего.
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15.07.2021 11:38 Відповісти
"Голос" не будет голосовать за назначение Монастырского главой МВД, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 8972
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15.07.2021 11:09 Відповісти
Так же как и при порохе)))
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15.07.2021 11:24 Відповісти
не підгорай ти так.
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15.07.2021 12:45 Відповісти
Та мы не подгораем)))),это ваша компашка здесь аж акакивается за пороха)))
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15.07.2021 13:48 Відповісти
вогнегасник тобі потрібен, зєбілка наркоманська? до речі, ти на героїні чи на амфетаміні?
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15.07.2021 14:14 Відповісти
Я таких названий даже и не знаю.Ты ошибся,это у вас с этим "делом" видно хороший контакт и знания,ну давай работай не отвлекайся на меня.А то денег не получишь,я думаю наркотики дорогие.))))
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15.07.2021 14:28 Відповісти
Дивно..... а наркомана президентом чого вибрала ?
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15.07.2021 14:32 Відповісти
Ты о чём?А ты где видел ,что зеля употреблял наркошу,?Вместе с ним был?)))
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15.07.2021 14:42 Відповісти
Неприємне запитання, так ? ти хороший піддослідний зразок ч-лєнка апалчєнка
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15.07.2021 14:50 Відповісти
Тебя уже и исследовать не нужно ,все симптомы на лицо,продолжай дальше. Пока примитив!!!!
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15.07.2021 14:55 Відповісти
та без питань. твоє майбутнє.

"Голос" не голосуватиме за призначення Монастирського главою МВС, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 2681
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15.07.2021 15:08 Відповісти
Голос" прав нечего пачкаться выставляя одобряя типов, которых выставляют аферисты из СН.
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15.07.2021 11:14 Відповісти
Назви бодай одну партію, 90% депутатів якої не аферисти?
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15.07.2021 11:18 Відповісти
Тобто всі партії однакові?
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15.07.2021 11:24 Відповісти
То в кацапії вони однакові. Хочуть щоб і у нас так було. Тому й поширюють відверту брехню про "однакові партії"
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15.07.2021 11:29 Відповісти
В кождої партії свій стиль обьєгорувати народ. Своя риторика. Суть однакова.
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15.07.2021 11:51 Відповісти
 
 