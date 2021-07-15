"Голос" не будет голосовать за назначение Монастырского главой МВД, - нардеп Железняк

Фракции "Голос" не поступало предложений о встрече с потенциальным кандидатом в министры внутренних дел Денисом Монастрыским ("СН").

Об этом рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас (во фракции. – Ред.) есть два члена комитета (по вопросам правоохранительной деятельности. – Ред.), которые формируют мнение фракции относительно будущего кандидата, но мы оппозиционная фракция, поэтому голосовать не будем. Это же очевидно", - отметил он.

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Железняк рассказал о своем общении с Монастырским относительно его возможного назначения на пост главы МВД: "Перед заседанием фракции "Слуги народа" я заранее знал, кто может быть кандидатом, поэтому спросил его: "А оно тебе надо?". По выражению лица я так и не понял, но из его ответов понимаю, что он, наверное, набрался сил, вдохновения для того, чтобы занять эту должность".

Вместе с тем, лидер фракции "Голос" выразил надежду, что после смены руководителя МВД в ведомстве будут проходить реформы.

Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность нового министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.