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"Голос" не будет голосовать за назначение Монастырского главой МВД, - нардеп Железняк

Фракции "Голос" не поступало предложений о встрече с потенциальным кандидатом в министры внутренних дел Денисом Монастрыским ("СН").

Об этом рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас (во фракции. – Ред.) есть два члена комитета (по вопросам правоохранительной деятельности. – Ред.), которые формируют мнение фракции относительно будущего кандидата, но мы оппозиционная фракция, поэтому голосовать не будем. Это же очевидно", - отметил он.

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Железняк рассказал о своем общении с Монастырским относительно его возможного назначения на пост главы МВД: "Перед заседанием фракции "Слуги народа" я заранее знал, кто может быть кандидатом, поэтому спросил его: "А оно тебе надо?". По выражению лица я так и не понял, но из его ответов понимаю, что он, наверное, набрался сил, вдохновения для того, чтобы занять эту должность".

Вместе с тем, лидер фракции "Голос" выразил надежду, что после смены руководителя МВД в ведомстве будут проходить реформы.

Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность нового министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Автор: 

ВР (29272) Кабмин (14033) МВД (9324) назначение (2179) Монастырский Денис (335) Железняк Ярослав (431)


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Топ комментарии
+4
"Голос" не будет голосовать за назначение Монастырского главой МВД, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 8972
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15.07.2021 11:09
+2
Полный парламент "новых лиц" ничему не научил?
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15.07.2021 11:07
+2
Назви бодай одну партію, 90% депутатів якої не аферисти?
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15.07.2021 11:18
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Правила форума Совет форумчан
Притулу надо на мвс ставить.
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15.07.2021 11:06 Ответить
Полный парламент "новых лиц" ничему не научил?
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15.07.2021 11:07 Ответить
Яке із "старих ліц" на посаді керівника МВС, на Вашу думку, було адекватним?
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15.07.2021 11:16 Ответить
Могилев был очень даже ничего.
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15.07.2021 11:38 Ответить
"Голос" не будет голосовать за назначение Монастырского главой МВД, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 8972
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15.07.2021 11:09 Ответить
Так же как и при порохе)))
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15.07.2021 11:24 Ответить
не підгорай ти так.
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15.07.2021 12:45 Ответить
Та мы не подгораем)))),это ваша компашка здесь аж акакивается за пороха)))
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15.07.2021 13:48 Ответить
вогнегасник тобі потрібен, зєбілка наркоманська? до речі, ти на героїні чи на амфетаміні?
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15.07.2021 14:14 Ответить
Я таких названий даже и не знаю.Ты ошибся,это у вас с этим "делом" видно хороший контакт и знания,ну давай работай не отвлекайся на меня.А то денег не получишь,я думаю наркотики дорогие.))))
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15.07.2021 14:28 Ответить
Дивно..... а наркомана президентом чого вибрала ?
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15.07.2021 14:32 Ответить
Ты о чём?А ты где видел ,что зеля употреблял наркошу,?Вместе с ним был?)))
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15.07.2021 14:42 Ответить
Неприємне запитання, так ? ти хороший піддослідний зразок ч-лєнка апалчєнка
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15.07.2021 14:50 Ответить
Тебя уже и исследовать не нужно ,все симптомы на лицо,продолжай дальше. Пока примитив!!!!
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15.07.2021 14:55 Ответить
та без питань. твоє майбутнє.

"Голос" не голосуватиме за призначення Монастирського главою МВС, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 2681
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15.07.2021 15:08 Ответить
Голос" прав нечего пачкаться выставляя одобряя типов, которых выставляют аферисты из СН.
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15.07.2021 11:14 Ответить
Назви бодай одну партію, 90% депутатів якої не аферисти?
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15.07.2021 11:18 Ответить
Тобто всі партії однакові?
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15.07.2021 11:24 Ответить
То в кацапії вони однакові. Хочуть щоб і у нас так було. Тому й поширюють відверту брехню про "однакові партії"
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15.07.2021 11:29 Ответить
В кождої партії свій стиль обьєгорувати народ. Своя риторика. Суть однакова.
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15.07.2021 11:51 Ответить
 
 