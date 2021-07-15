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Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук

Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук

За версією слідства, Костянтин Жеваго організував розтрату $113 млн банку "Фінанси і кредит", який належить йому.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер Жеваго розшукує Інтерпол.

У ДБР нагадали, що про підозру колишньому нардепу повідомили 17 вересня 2019 року.

"Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним", - пояснили в ДБР.

Читайте також: Розшукуваний ДБР екснардеп Жеваго повернувся в Україну і вирішує питання скасування його переслідування, - "слуга народу" Лерос

Нагадаємо, у вересні 2019 року Костянтину Жеваго заочно оголошено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.

25 травня 2020 року, за клопотанням адвокатів Жеваго, Київський апеляційний суд скасував раніше винесену слідчим суддею Печерського райсуду м.Києва ухвалу, яка дозволяє арешт колишнього народного депутата України III-VIII скликань.

Прокуратура подала нове клопотання. 10 червня суд дозволив арешт екснардепа Жеваго.

Автор: 

Жеваго Костянтин (394) Інтерпол (376) розшук (655) ДБР (3536)


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Топ коментарі
+9
один из многолетних спонсоров бабы Йули.. скоро Власенко должен начать кукарекать в защиту Живаго..
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15.07.2021 17:54
+5
По подсчетам некоторых экспертов РАБссия с 1 марта 2014 года скомуниздила в Украине всякого барахла энд имущества на сумму 200 ярдов долларов,включая Вышки Бойко и заводы, шахты, банки Ахметова и не только его,даже Тарута потерял свои миллиарды... кооператив ОЗЕРО это вам не Госдеп и НАТО...которые во время Майдана в Украине ввели жесткое Эмбарго на поставки оружия и техники в Украину...дабы не провоцировать Мавзолейных Мудаков...
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15.07.2021 18:05
+3
Мелкий подражатель Коломойскому.
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15.07.2021 17:55
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а як же телеканал Еспресо?
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15.07.2021 17:54 Відповісти
Сам у себя скомуниздил...,вот это да...
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15.07.2021 17:54 Відповісти
У вкладчиков банка !
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15.07.2021 18:00 Відповісти
один из многолетних спонсоров бабы Йули.. скоро Власенко должен начать кукарекать в защиту Живаго..
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15.07.2021 17:54 Відповісти
Мелкий подражатель Коломойскому.
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15.07.2021 17:55 Відповісти
Вчера Мавзолейный Хмырь Петя Толстой сказал дословно...: мы не успокоимся,пока Украина войдет в состав РАБссии....Скорее всего Жеваго уже на Мацковии... а там Интерпол свой чувак...
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15.07.2021 17:59 Відповісти
я і запитую: що буде з телеканалом Еспресо, де він володіє понад 90% статутного капіталу...
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15.07.2021 18:01 Відповісти
мабуть все продав Геть.. Пете Толстому
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15.07.2021 18:06 Відповісти
До речі, Росава на стадії банкротства. І нічого, завод працює, отримує прибуток... А чи платить податки?
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15.07.2021 18:00 Відповісти
"И никто не напишет про вас в газете: "Ещё один сгорел на работе". И на могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами. И заплаканные дети не будут спрашивать: "Папа, папа, слышишь ли ты нас?" (с)

Кстати, его миньоны его таки называли "папа"
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15.07.2021 18:00 Відповісти
Юлькины спонсоры сыпятся один за другим.
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15.07.2021 18:01 Відповісти
По подсчетам некоторых экспертов РАБссия с 1 марта 2014 года скомуниздила в Украине всякого барахла энд имущества на сумму 200 ярдов долларов,включая Вышки Бойко и заводы, шахты, банки Ахметова и не только его,даже Тарута потерял свои миллиарды... кооператив ОЗЕРО это вам не Госдеп и НАТО...которые во время Майдана в Украине ввели жесткое Эмбарго на поставки оружия и техники в Украину...дабы не провоцировать Мавзолейных Мудаков...
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15.07.2021 18:05 Відповісти
Живаго не самый худший олигарх, если его вообще можно олигархом назвать. На фоне Фирташа, Коломойского и Ахметова он казался не настольго патологичным негодяем как эти уроды. Мне жаль что его защемили
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15.07.2021 18:54 Відповісти
И что полезного он сделал?
Содержал команду, за которую ты болеешь?
Фирташ поднял родной район, построил там дороги и дал всем работу.
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15.07.2021 19:30 Відповісти
Юрий разочаровал, рассуждаешь как холоп дорогу ему сделаи..вообщето Фирташ с за пророссийским Интером, за мульками с газом которые сделали Украину мегакоррупционной страной.... Ни черта не знаешь не о Живпго не о Фирташе
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15.07.2021 19:49 Відповісти
Украину подымают те олигархи, которые платят тут налоги и зарплату людям.
Разные поцреотические мансы относительно аваковых, казломойских и жеваго, которые тупо грабят государство и ее народ - сказки для сельских дебилов.
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15.07.2021 20:13 Відповісти
а ты видел в Украине честных олигархов?)))) не смеши меня
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15.07.2021 22:14 Відповісти
Это была схема надувания уставного капитала банка. Исользовалась у 90 процентов частных банков Украины. "Живые"деньги там появлялись только в момент размещения на счетах в иностранном банке и возвратом в баланс Украинского банка в виде "взноса в уставный фонд". Поэтому и посыпались банки в 2014-м, собственных средств не было, а не "проклятая Гонтарева обанкротила".
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15.07.2021 18:56 Відповісти
всі ці особи були якорними пайщиками
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15.07.2021 23:00 Відповісти
всі ці особи були якорними пайщиками
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15.07.2021 23:02 Відповісти
Хм. А ви вірите тому що говорить ДБР? Там же усе просякнуто брехнею
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15.07.2021 19:11 Відповісти
Еще один могильщик украинского судостроения - угробил успешно керченский завод Залив, покуда его не отобрали оккупанты Крыма в 2014 - а не самая честная украинская власть. Затем решил поднимать судостроение в Норвегии - прикупил там проблемный заводик в Бергене, обозвал его НорЯрдз, посадил туда двух своих клоунов в руководство - и ушатал его окончательно - норвеги его обанкротили быстро и продали другим. Одним словом - дурковатый уникум, который влазил туда, в чем ничего не понимал. Вывод - доморощенные олигархи только тогда олигархи, когда живут на взятках от власти и подачках из нашего кармана.
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15.07.2021 19:28 Відповісти
Передал награбленного.
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15.07.2021 19:30 Відповісти
Кстати Жевать очень хитрожоппый чувак. И на Лондонскуюю биржу вышел,но но транснационалы похитрожопей.
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15.07.2021 19:33 Відповісти
помню 90стые ему 25 лет и он по мажоритарке на кубике с охраной уже ездил в день выборов ..Но уже тогда он детсадику в Глобино помог все кто молодожоны в Загсе давал подарки помню стенку с мебели подарил и другой паре молодожёнов новый мотоцыкл Восход ..На то время гречка дешовая была
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15.07.2021 19:56 Відповісти
Жеваго уже лет 10 живет в Австрии все официально , бизнес тоже партнёрский и главное там межлународные контракты у Ферекспо ..
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15.07.2021 19:52 Відповісти
Не пишите херню, посмотрите на каком месте по уплате налогов его предприятия, в частности ПГЗК, а это и есть наполнение бюджета Украины
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15.07.2021 21:44 Відповісти
в ленінські часи вся ця епопея називалась -вивоз капітала. Зараз говорять більш делікатно вивод капітала.
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15.07.2021 23:12 Відповісти
Малейшая возможность = валю из Украины подальше.
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15.07.2021 23:52 Відповісти
НАЗНАЧЬТЕ ЗА ЕГО ПОИМКУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ХОТЬ 1 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ !!!
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16.07.2021 02:46 Відповісти
 
 