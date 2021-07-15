Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук

За версією слідства, Костянтин Жеваго організував розтрату $113 млн банку "Фінанси і кредит", який належить йому.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер Жеваго розшукує Інтерпол.

У ДБР нагадали, що про підозру колишньому нардепу повідомили 17 вересня 2019 року.

"Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним", - пояснили в ДБР.

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Нагадаємо, у вересні 2019 року Костянтину Жеваго заочно оголошено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.

25 травня 2020 року, за клопотанням адвокатів Жеваго, Київський апеляційний суд скасував раніше винесену слідчим суддею Печерського райсуду м.Києва ухвалу, яка дозволяє арешт колишнього народного депутата України III-VIII скликань.

Прокуратура подала нове клопотання. 10 червня суд дозволив арешт екснардепа Жеваго.