Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

По версии следствия, Константин Жеваго организовал растрату $113 млн принадлежащего ему банка "Финансы и кредит".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь Жеваго разыскивает Интерпол.

В ГБР напомнили, что о подозрении бывшему нардепу сообщили 17 сентября 2019 года.

"Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", - пояснили в ГБР.

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Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жеваго заочно объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.

25 мая 2020 года, по ходатайству адвокатов Жеваго, Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда г. Киева определение, разрешающее арест бывшего народного депутата Украины III-VIII созывов.

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Прокуратура подала новое ходатайство. 10 июня 2020 года суд разрешил арест экс-нардепа Жеваго.