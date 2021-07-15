РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9566 посетителей онлайн
Новости
7 127 31

Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

По версии следствия, Константин Жеваго организовал растрату $113 млн принадлежащего ему банка "Финансы и кредит".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь Жеваго разыскивает Интерпол.

В ГБР напомнили, что о подозрении бывшему нардепу сообщили 17 сентября 2019 года.

"Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным", - пояснили в ГБР.

Читайте: Разыскиваемый ГБР экс-нардеп Жеваго вернулся в Украину и решает вопрос отмены его преследования, - "слуга народа" Лерос

Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жеваго заочно объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.

25 мая 2020 года, по ходатайству адвокатов Жеваго, Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда г. Киева определение, разрешающее арест бывшего народного депутата Украины III-VIII созывов.

Также читайте: СМИ опубликовали рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза

Прокуратура подала новое ходатайство. 10 июня 2020 года суд разрешил арест экс-нардепа Жеваго.

Автор: 

Жеваго Константин (110) Интерпол (538) розыск (843) ГБР (3029)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
один из многолетних спонсоров бабы Йули.. скоро Власенко должен начать кукарекать в защиту Живаго..
показать весь комментарий
15.07.2021 17:54
+5
По подсчетам некоторых экспертов РАБссия с 1 марта 2014 года скомуниздила в Украине всякого барахла энд имущества на сумму 200 ярдов долларов,включая Вышки Бойко и заводы, шахты, банки Ахметова и не только его,даже Тарута потерял свои миллиарды... кооператив ОЗЕРО это вам не Госдеп и НАТО...которые во время Майдана в Украине ввели жесткое Эмбарго на поставки оружия и техники в Украину...дабы не провоцировать Мавзолейных Мудаков...
показать весь комментарий
15.07.2021 18:05
+3
Мелкий подражатель Коломойскому.
показать весь комментарий
15.07.2021 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а як же телеканал Еспресо?
показать весь комментарий
15.07.2021 17:54 Ответить
Сам у себя скомуниздил...,вот это да...
показать весь комментарий
15.07.2021 17:54 Ответить
У вкладчиков банка !
показать весь комментарий
15.07.2021 18:00 Ответить
один из многолетних спонсоров бабы Йули.. скоро Власенко должен начать кукарекать в защиту Живаго..
показать весь комментарий
15.07.2021 17:54 Ответить
Мелкий подражатель Коломойскому.
показать весь комментарий
15.07.2021 17:55 Ответить
Вчера Мавзолейный Хмырь Петя Толстой сказал дословно...: мы не успокоимся,пока Украина войдет в состав РАБссии....Скорее всего Жеваго уже на Мацковии... а там Интерпол свой чувак...
показать весь комментарий
15.07.2021 17:59 Ответить
я і запитую: що буде з телеканалом Еспресо, де він володіє понад 90% статутного капіталу...
показать весь комментарий
15.07.2021 18:01 Ответить
мабуть все продав Геть.. Пете Толстому
показать весь комментарий
15.07.2021 18:06 Ответить
До речі, Росава на стадії банкротства. І нічого, завод працює, отримує прибуток... А чи платить податки?
показать весь комментарий
15.07.2021 18:00 Ответить
"И никто не напишет про вас в газете: "Ещё один сгорел на работе". И на могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами. И заплаканные дети не будут спрашивать: "Папа, папа, слышишь ли ты нас?" (с)

Кстати, его миньоны его таки называли "папа"
показать весь комментарий
15.07.2021 18:00 Ответить
Юлькины спонсоры сыпятся один за другим.
показать весь комментарий
15.07.2021 18:01 Ответить
По подсчетам некоторых экспертов РАБссия с 1 марта 2014 года скомуниздила в Украине всякого барахла энд имущества на сумму 200 ярдов долларов,включая Вышки Бойко и заводы, шахты, банки Ахметова и не только его,даже Тарута потерял свои миллиарды... кооператив ОЗЕРО это вам не Госдеп и НАТО...которые во время Майдана в Украине ввели жесткое Эмбарго на поставки оружия и техники в Украину...дабы не провоцировать Мавзолейных Мудаков...
показать весь комментарий
15.07.2021 18:05 Ответить
Живаго не самый худший олигарх, если его вообще можно олигархом назвать. На фоне Фирташа, Коломойского и Ахметова он казался не настольго патологичным негодяем как эти уроды. Мне жаль что его защемили
показать весь комментарий
15.07.2021 18:54 Ответить
И что полезного он сделал?
Содержал команду, за которую ты болеешь?
Фирташ поднял родной район, построил там дороги и дал всем работу.
показать весь комментарий
15.07.2021 19:30 Ответить
Юрий разочаровал, рассуждаешь как холоп дорогу ему сделаи..вообщето Фирташ с за пророссийским Интером, за мульками с газом которые сделали Украину мегакоррупционной страной.... Ни черта не знаешь не о Живпго не о Фирташе
показать весь комментарий
15.07.2021 19:49 Ответить
Украину подымают те олигархи, которые платят тут налоги и зарплату людям.
Разные поцреотические мансы относительно аваковых, казломойских и жеваго, которые тупо грабят государство и ее народ - сказки для сельских дебилов.
показать весь комментарий
15.07.2021 20:13 Ответить
а ты видел в Украине честных олигархов?)))) не смеши меня
показать весь комментарий
15.07.2021 22:14 Ответить
Это была схема надувания уставного капитала банка. Исользовалась у 90 процентов частных банков Украины. "Живые"деньги там появлялись только в момент размещения на счетах в иностранном банке и возвратом в баланс Украинского банка в виде "взноса в уставный фонд". Поэтому и посыпались банки в 2014-м, собственных средств не было, а не "проклятая Гонтарева обанкротила".
показать весь комментарий
15.07.2021 18:56 Ответить
всі ці особи були якорними пайщиками
показать весь комментарий
15.07.2021 23:00 Ответить
всі ці особи були якорними пайщиками
показать весь комментарий
15.07.2021 23:02 Ответить
Хм. А ви вірите тому що говорить ДБР? Там же усе просякнуто брехнею
показать весь комментарий
15.07.2021 19:11 Ответить
Еще один могильщик украинского судостроения - угробил успешно керченский завод Залив, покуда его не отобрали оккупанты Крыма в 2014 - а не самая честная украинская власть. Затем решил поднимать судостроение в Норвегии - прикупил там проблемный заводик в Бергене, обозвал его НорЯрдз, посадил туда двух своих клоунов в руководство - и ушатал его окончательно - норвеги его обанкротили быстро и продали другим. Одним словом - дурковатый уникум, который влазил туда, в чем ничего не понимал. Вывод - доморощенные олигархи только тогда олигархи, когда живут на взятках от власти и подачках из нашего кармана.
показать весь комментарий
15.07.2021 19:28 Ответить
Передал награбленного.
показать весь комментарий
15.07.2021 19:30 Ответить
Кстати Жевать очень хитрожоппый чувак. И на Лондонскуюю биржу вышел,но но транснационалы похитрожопей.
показать весь комментарий
15.07.2021 19:33 Ответить
помню 90стые ему 25 лет и он по мажоритарке на кубике с охраной уже ездил в день выборов ..Но уже тогда он детсадику в Глобино помог все кто молодожоны в Загсе давал подарки помню стенку с мебели подарил и другой паре молодожёнов новый мотоцыкл Восход ..На то время гречка дешовая была
показать весь комментарий
15.07.2021 19:56 Ответить
Жеваго уже лет 10 живет в Австрии все официально , бизнес тоже партнёрский и главное там межлународные контракты у Ферекспо ..
показать весь комментарий
15.07.2021 19:52 Ответить
Не пишите херню, посмотрите на каком месте по уплате налогов его предприятия, в частности ПГЗК, а это и есть наполнение бюджета Украины
показать весь комментарий
15.07.2021 21:44 Ответить
в ленінські часи вся ця епопея називалась -вивоз капітала. Зараз говорять більш делікатно вивод капітала.
показать весь комментарий
15.07.2021 23:12 Ответить
Малейшая возможность = валю из Украины подальше.
показать весь комментарий
15.07.2021 23:52 Ответить
НАЗНАЧЬТЕ ЗА ЕГО ПОИМКУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ХОТЬ 1 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ !!!
показать весь комментарий
16.07.2021 02:46 Ответить
 
 