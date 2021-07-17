Естонія полегшить в'їзд для громадян "зеленого" списку країн, зокрема України

В Естонії з 19 липня запрацюють нові правила в'їзду з країн Євросоюзу. Україна потрапила в "зелений" список країн, громадянам яких дозволено в'їзд, зокрема з туристичною метою.

Про це повідомляє МЗС Естонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що українцям не потрібно буде надавати негативний тест на коронавірус як при в'їзді в країну, так і за кілька днів до цього. Також українців звільнять від 10-денної самоізоляції по прибуттю до країни. Нові правила діятимуть з 19 по 25 липня з можливістю пролонгації.

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До "зеленого" списку, окрім України, потрапили США, Канада, Ізраїль, Албанія, Молдова, Азербайджан, Японія, Вірменія, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та інші. Зазначається, що аби країна потрапила до цього переліку, 14-денний рівень інфікування не повинен перевищувати 75,1 нових випадків на 100 тисяч осіб у день. За даними МОЗ, в Україні цей показник становить 15,90.

Водночас у "червоному" списку опинилися Андорра, Іспанія, Нідерланди, Кіпр, Люксембург, Португалія, Велика Британія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврорада пропонує відкрити кордони для України.