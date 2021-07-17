Естонія полегшить в'їзд для громадян "зеленого" списку країн, зокрема України
В Естонії з 19 липня запрацюють нові правила в'їзду з країн Євросоюзу. Україна потрапила в "зелений" список країн, громадянам яких дозволено в'їзд, зокрема з туристичною метою.
Про це повідомляє МЗС Естонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Зазначається, що українцям не потрібно буде надавати негативний тест на коронавірус як при в'їзді в країну, так і за кілька днів до цього. Також українців звільнять від 10-денної самоізоляції по прибуттю до країни. Нові правила діятимуть з 19 по 25 липня з можливістю пролонгації.
До "зеленого" списку, окрім України, потрапили США, Канада, Ізраїль, Албанія, Молдова, Азербайджан, Японія, Вірменія, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та інші. Зазначається, що аби країна потрапила до цього переліку, 14-денний рівень інфікування не повинен перевищувати 75,1 нових випадків на 100 тисяч осіб у день. За даними МОЗ, в Україні цей показник становить 15,90.
Водночас у "червоному" списку опинилися Андорра, Іспанія, Нідерланди, Кіпр, Люксембург, Португалія, Велика Британія.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврорада пропонує відкрити кордони для України.
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такого впливу на Естонію немає ні в кого!
Вот в Австрию из Словакии можно въезжать свободно только с паспортами ковид
Wizzair, єдиний авіаперевізник, що здійснює рейси Київ - Таллінн, за квиток в обидва боки хоче від 4600 грн..
Це неадекватно