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Новини Коронавірус і карантин
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Естонія полегшить в'їзд для громадян "зеленого" списку країн, зокрема України

Естонія полегшить в'їзд для громадян

В Естонії з 19 липня запрацюють нові правила в'їзду з країн Євросоюзу. Україна потрапила в "зелений" список країн, громадянам яких дозволено в'їзд, зокрема з туристичною метою.

Про це повідомляє МЗС Естонії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що українцям не потрібно буде надавати негативний тест на коронавірус як при в'їзді в країну, так і за кілька днів до цього. Також українців звільнять від 10-денної самоізоляції по прибуттю до країни. Нові правила діятимуть з 19 по 25 липня з можливістю пролонгації.

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До "зеленого" списку, окрім України, потрапили США, Канада, Ізраїль, Албанія, Молдова, Азербайджан, Японія, Вірменія, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та інші. Зазначається, що аби країна потрапила до цього переліку, 14-денний рівень інфікування не повинен перевищувати 75,1 нових випадків на 100 тисяч осіб у день. За даними МОЗ, в Україні цей показник становить 15,90.

Водночас у "червоному" списку опинилися Андорра, Іспанія, Нідерланди, Кіпр, Люксембург, Португалія, Велика Британія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврорада пропонує відкрити кордони для України.

карантин (18172) туризм (1564) Естонія (1642) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зеленський і справді - найвеличніший лідер **********!
такого впливу на Естонію немає ні в кого!
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17.07.2021 23:42 Відповісти
Ще б пак, отримав євробляху на халяву.Естонія полегшить в'їзд для громадян "зеленого" списку країн, зокрема України - Цензор.НЕТ 4896
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17.07.2021 23:53 Відповісти
Софія, а Ви не знаєте між Словенією та Австрією є контроль на кордоні? Справа в тому, що збираюсь на довгий серпневий уїк-енд відвідати Словенію (яка також скасувала вимогу вакцинації при в'їзді громадянам України), але зворотній виліт у мене з австрійського Відня . Чи вимагає зараз Австрія при короткочасному транзиті (планую добиратись поїздами з ******* одразу у віденський аеропорт) негативний ПЛР-тест? Всього на території Австрії знаходитимуть 7-8 годин, без ночівлі в готелі
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18.07.2021 08:59 Відповісти
Ти щось переплутав. Я не Софія.
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18.07.2021 09:24 Відповісти
То есть въезд только в Эстонию , бо на границах стран стоят посты
Вот в Австрию из Словакии можно въезжать свободно только с паспортами ковид
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17.07.2021 23:46 Відповісти
Всі будуть полегшувати життя туристам . Бо інакше збанкрутують цілі галузі економіки і вулиці міст кишітимуть бандами безробітних . Спробували закритися - недорахувались мільярдів , утруднили в'їзд - знов мільярдні збитки . Думаю , ще років 5 такої ситуації з ковідом і світову економіку буде не впізнати . Рятуючись від руйнації економіки , рухнуть візові режими і попереду - (ура ура ура) ВІЛЬНИЙ ЦИФРОВИЙ СВІТ беж жодних дурних перепон для людей.
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18.07.2021 07:42 Відповісти
Якби ще ціна на квитків до Естонії притомні були...
Wizzair, єдиний авіаперевізник, що здійснює рейси Київ - Таллінн, за квиток в обидва боки хоче від 4600 грн..

Це неадекватно
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18.07.2021 09:54 Відповісти
 
 