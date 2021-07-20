Щодо заступника генпрокурора Мамедова відкрили кримінальне провадження, - адвокати

ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова.

Про це повідомляє в Facebook юридична компанія "Міллер", яка захищає його інтереси, інформує Цензор.НЕТ.

"Нашого Клієнта протиправно достроково позбавили доступу до державної таємниці та не подовжили допуск на новий строк. Йому вказують на те, що він не вказав у документах роботу за сумісництвом в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова... Крім того, генеральний прокурор скоротила посаду заступника Генпрокурора. Фактично це "приціл" на Гюндуза Мамедов, адже наразі він вже є прокурором без відповідних повноважень, хоча, наприклад, координація діяльності Тренінгового центру не потребує доступу до держтаємниці. Кінцева мета всіх цих маніпуляцій — звільнення", - відзначили правозахисники.

Зазначається, що 7 липня щодо Мамедова ДБР відкрило провадження у ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу нібито за заявою журналіста газети "Всеукраїнська правозахисна газета" Міжнародний центр прав людини".

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"За нашими даними, основні слідчі дії проводяться прокурорами Генеральної інспекції — підрозділу Офісу Генерального прокурора, що напрям підпорядкований Ірині Венедіктовій, а слідчі Державне бюро розслідувань фактично відсторонені від будь-яких процесуальних дій", - додали в компанії.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, після того, як з підпорядкування Мамедова забрали Департамент, який розслідував злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, на його підтримку виступили громадські організації. Але департамент йому не тільки не повернули, а й позбавили його доступу до держтаємниці.

Правозахисники кажуть, що генпрокурор Ірина Венедіктова, обґрунтовуючи відсторонення свого заступника Гюндуза Мамедова від керівництва "департаментом війни", посилалася якісь "таємні листи СБУ".

Адвокати Мамедова звернулися до Служби безпеки України за інформацією про "таємні листи", які нібито стали причиною відсторонення Мамедова від керівництва "департаментом війни".

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