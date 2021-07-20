УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13355 відвідувачів онлайн
Новини
6 836 18

Щодо заступника генпрокурора Мамедова відкрили кримінальне провадження, - адвокати

Щодо заступника генпрокурора Мамедова відкрили кримінальне провадження, - адвокати

ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова.

Про це повідомляє в Facebook юридична компанія "Міллер", яка захищає його інтереси, інформує Цензор.НЕТ.

"Нашого Клієнта протиправно достроково позбавили доступу до державної таємниці та не подовжили допуск на новий строк. Йому вказують на те, що він не вказав у документах роботу за сумісництвом в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова... Крім того, генеральний прокурор скоротила посаду заступника Генпрокурора. Фактично це "приціл" на Гюндуза Мамедов, адже наразі він вже є прокурором без відповідних повноважень, хоча, наприклад, координація діяльності Тренінгового центру не потребує доступу до держтаємниці. Кінцева мета всіх цих маніпуляцій — звільнення", - відзначили правозахисники.

Зазначається, що 7 липня щодо Мамедова ДБР відкрило провадження у ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу нібито за заявою журналіста газети "Всеукраїнська правозахисна газета" Міжнародний центр прав людини".

Також читайте: Венедіктова забрала у свого заступника Мамедова всі напрямки, за які він відповідав

"За нашими даними, основні слідчі дії проводяться прокурорами Генеральної інспекції — підрозділу Офісу Генерального прокурора, що напрям підпорядкований Ірині Венедіктовій, а слідчі Державне бюро розслідувань фактично відсторонені від будь-яких процесуальних дій", - додали в компанії.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, після того, як з підпорядкування Мамедова забрали Департамент, який розслідував злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, на його підтримку виступили громадські організації. Але департамент йому не тільки не повернули, а й позбавили його доступу до держтаємниці.

Правозахисники кажуть, що генпрокурор Ірина Венедіктова, обґрунтовуючи відсторонення свого заступника Гюндуза Мамедова від керівництва "департаментом війни", посилалася якісь "таємні листи СБУ".

Адвокати Мамедова звернулися до Служби безпеки України за інформацією про "таємні листи", які нібито стали причиною відсторонення Мамедова від керівництва "департаментом війни".

Також читайте: Відсторонений від керівництва "департаментом війни" Мамедов просить СБУ показати "таємні листи" про нього на ім'я Венедіктової

Автор: 

Мамедов Гюндуз (102) Офіс Генпрокурора (3276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Харківська мафія, Венедиктова плюс керівництво ДБР, продовжує знищення України.
показати весь коментар
20.07.2021 11:40 Відповісти
+7
мрази зеленые!
показати весь коментар
20.07.2021 11:29 Відповісти
+7
Очередная порция подрыва безопасности Украины. Чего удивляться, враги реализовывают свой план пока зебилы разочарованно разводят руками и не имеют сил и совести признать очевидное. Арест патриотов и "финляндизация" о которой говорили еще в 19 году- превращение Украины в беззубого сателлита рашки с правом на мову и вышиванки - чтоб сильно не противились.
показати весь коментар
20.07.2021 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мрази зеленые!
показати весь коментар
20.07.2021 11:29 Відповісти
Від парєної рєпи пучить?
показати весь коментар
20.07.2021 11:36 Відповісти
Очередная порция подрыва безопасности Украины. Чего удивляться, враги реализовывают свой план пока зебилы разочарованно разводят руками и не имеют сил и совести признать очевидное. Арест патриотов и "финляндизация" о которой говорили еще в 19 году- превращение Украины в беззубого сателлита рашки с правом на мову и вышиванки - чтоб сильно не противились.
показати весь коментар
20.07.2021 11:38 Відповісти
последнего хоть чуть-чуть честного прокурора зе-мрази задавливают.
показати весь коментар
20.07.2021 11:40 Відповісти
Харківська мафія, Венедиктова плюс керівництво ДБР, продовжує знищення України.
показати весь коментар
20.07.2021 11:40 Відповісти
Харківська команда": Корецький заявив, що Венедіктова має стовідсотковий вплив на керівництво ДБР.

https://www.youtube.com/watch?v=4whSanSrccc
показати весь коментар
20.07.2021 11:43 Відповісти
ХАРКІВСЬКА СХОДКА.
На ключові посади в ДБР таємно призначили сбушників із "зашкварним" минулим.

https://www.youtube.com/watch?v=83ZnUWiGo1c
показати весь коментар
20.07.2021 11:43 Відповісти
Некомпетентная карга выполнящая заказы зелёного гномика БУДЕТ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ.
показати весь коментар
20.07.2021 11:45 Відповісти
ну так все логічно. Зе мразі потихому готують *капітуляцію*
показати весь коментар
20.07.2021 11:47 Відповісти
Тупая стерва Венедиктова с клоуном-наркоманом объявили войну ВС Украины по заказу Путина
показати весь коментар
20.07.2021 11:48 Відповісти
Наскільки я пам"ятаю - викладацька діяльність не є забороненою для держслужбовця!
показати весь коментар
20.07.2021 11:54 Відповісти
Останній кадр з команди Ю.Луценка покидає судно ГПУ з відповідними фанфарами.
Але долдонам ще досі незрозуміло, що політик Ю.Луценко проводив реформи в ГПУ, а "урист" бенедіктова їх відкочує.
показати весь коментар
20.07.2021 11:55 Відповісти
Если учесть, шо эта тупая алчная тетка, марионетка Зе, то на Мамедова наезжает Зе, значит много лишнего знает, и правдолюб.
показати весь коментар
20.07.2021 12:02 Відповісти
пройшла чутка що на черзі повинно було відбутися звільнення Харківської прокурорської лярви, от вона й вислужується...
показати весь коментар
20.07.2021 12:08 Відповісти
Там Кузьмін дуже ефективно працює з Маряною Безумною у фейкокомісіїпо зрадниках- от скоро й його ОПУ призначить в прокуратуру, збирати усіх регіональних - ціль Єрмака
показати весь коментар
20.07.2021 12:10 Відповісти
Ой, Боже, кто пришел к власти
показати весь коментар
20.07.2021 13:06 Відповісти
 
 