В отношении замгенпрокурора Мамедова открыли уголовное производство, - адвокаты

ГБР открыло уголовное производство в отношении заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова.

Об этом сообщает в Facebook юридическая компания "Миллер", которая защищает его интересы, информирует Цензор.НЕТ.

"Нашего Клиента противоправно досрочно лишили доступа к государственной тайне и не продлили допуск на новый срок. Ему указывают на то, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова. ... Кроме того, генеральный прокурор сократила должность заместителя Генпрокурора. Фактически это "прицел" на Гюндуза Мамедова, ведь сейчас он уже является прокурором без соответствующих полномочий, хотя, например, координация деятельности Тренингового центра не требует доступа к гостайне. Конечная цель всех этих манипуляций - увольнение", - отметили правозащитники.

Отмечается, что 7 июля в отношении Мамедова ГБР открыло производство по ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса якобы по заявлению журналиста газеты "Всеукраинская правозащитная газета "Международный центр прав человека".

"По нашим данным, основные следственные действия проводятся прокурорами Генеральной инспекции - подразделения Офиса Генерального прокурора, который напрямую подчинен Ирине Венедиктовой, а следователи Государственного бюро расследований фактически отстранены от любых процессуальных действий", - добавили в компании.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, после того, как из подчинения Мамедова забрали Департамент, расследовавший преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, в его поддержку выступили общественные организации. Но департамент ему не только не вернули, но и лишили его доступа к гостайне.

Правозащитники говорят, что генпрокурор Ирина Венедиктова, обосновывая отстранение своего заместителя Гюндуза Мамедова от руководства "департаментом войны", ссылалась некие "тайные письма СБУ".

Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной отстранения Мамедова от руководства "департаментом войны".

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