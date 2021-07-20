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В отношении замгенпрокурора Мамедова открыли уголовное производство, - адвокаты

В отношении замгенпрокурора Мамедова открыли уголовное производство, - адвокаты

ГБР открыло уголовное производство в отношении заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова.

Об этом сообщает в Facebook юридическая компания "Миллер", которая защищает его интересы, информирует Цензор.НЕТ.

"Нашего Клиента противоправно досрочно лишили доступа к государственной тайне и не продлили допуск на новый срок. Ему указывают на то, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова. ... Кроме того, генеральный прокурор сократила должность заместителя Генпрокурора. Фактически это "прицел" на Гюндуза Мамедова, ведь сейчас он уже является прокурором без соответствующих полномочий, хотя, например, координация деятельности Тренингового центра не требует доступа к гостайне. Конечная цель всех этих манипуляций - увольнение", - отметили правозащитники.

Отмечается, что 7 июля в отношении Мамедова ГБР открыло производство по ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса якобы по заявлению журналиста газеты "Всеукраинская правозащитная газета "Международный центр прав человека".

"По нашим данным, основные следственные действия проводятся прокурорами Генеральной инспекции - подразделения Офиса Генерального прокурора, который напрямую подчинен Ирине Венедиктовой, а следователи Государственного бюро расследований фактически отстранены от любых процессуальных действий", - добавили в компании.

Также читайте: Венедиктова забрала у своего заместителя Мамедова все направления, за которые он отвечал

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, после того, как из подчинения Мамедова забрали Департамент, расследовавший преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, в его поддержку выступили общественные организации. Но департамент ему не только не вернули, но и лишили его доступа к гостайне.

Правозащитники говорят, что генпрокурор Ирина Венедиктова, обосновывая отстранение своего заместителя Гюндуза Мамедова от руководства "департаментом войны", ссылалась некие "тайные письма СБУ".

Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной отстранения Мамедова от руководства "департаментом войны".

Читайте: Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука

Автор: 

Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2494)


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Топ комментарии
+8
Харківська мафія, Венедиктова плюс керівництво ДБР, продовжує знищення України.
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20.07.2021 11:40 Ответить
+7
мрази зеленые!
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20.07.2021 11:29 Ответить
+7
Очередная порция подрыва безопасности Украины. Чего удивляться, враги реализовывают свой план пока зебилы разочарованно разводят руками и не имеют сил и совести признать очевидное. Арест патриотов и "финляндизация" о которой говорили еще в 19 году- превращение Украины в беззубого сателлита рашки с правом на мову и вышиванки - чтоб сильно не противились.
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20.07.2021 11:38 Ответить
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мрази зеленые!
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20.07.2021 11:29 Ответить
Від парєної рєпи пучить?
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20.07.2021 11:36 Ответить
Очередная порция подрыва безопасности Украины. Чего удивляться, враги реализовывают свой план пока зебилы разочарованно разводят руками и не имеют сил и совести признать очевидное. Арест патриотов и "финляндизация" о которой говорили еще в 19 году- превращение Украины в беззубого сателлита рашки с правом на мову и вышиванки - чтоб сильно не противились.
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20.07.2021 11:38 Ответить
последнего хоть чуть-чуть честного прокурора зе-мрази задавливают.
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20.07.2021 11:40 Ответить
Харківська мафія, Венедиктова плюс керівництво ДБР, продовжує знищення України.
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20.07.2021 11:40 Ответить
Харківська команда": Корецький заявив, що Венедіктова має стовідсотковий вплив на керівництво ДБР.

https://www.youtube.com/watch?v=4whSanSrccc
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20.07.2021 11:43 Ответить
ХАРКІВСЬКА СХОДКА.
На ключові посади в ДБР таємно призначили сбушників із "зашкварним" минулим.

https://www.youtube.com/watch?v=83ZnUWiGo1c
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20.07.2021 11:43 Ответить
Некомпетентная карга выполнящая заказы зелёного гномика БУДЕТ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ.
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20.07.2021 11:45 Ответить
ну так все логічно. Зе мразі потихому готують *капітуляцію*
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20.07.2021 11:47 Ответить
Тупая стерва Венедиктова с клоуном-наркоманом объявили войну ВС Украины по заказу Путина
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20.07.2021 11:48 Ответить
Наскільки я пам"ятаю - викладацька діяльність не є забороненою для держслужбовця!
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20.07.2021 11:54 Ответить
Останній кадр з команди Ю.Луценка покидає судно ГПУ з відповідними фанфарами.
Але долдонам ще досі незрозуміло, що політик Ю.Луценко проводив реформи в ГПУ, а "урист" бенедіктова їх відкочує.
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20.07.2021 11:55 Ответить
Если учесть, шо эта тупая алчная тетка, марионетка Зе, то на Мамедова наезжает Зе, значит много лишнего знает, и правдолюб.
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20.07.2021 12:02 Ответить
пройшла чутка що на черзі повинно було відбутися звільнення Харківської прокурорської лярви, от вона й вислужується...
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20.07.2021 12:08 Ответить
Там Кузьмін дуже ефективно працює з Маряною Безумною у фейкокомісіїпо зрадниках- от скоро й його ОПУ призначить в прокуратуру, збирати усіх регіональних - ціль Єрмака
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20.07.2021 12:10 Ответить
Ой, Боже, кто пришел к власти
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20.07.2021 13:06 Ответить
 
 