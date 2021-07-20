Зеленський і Байден зустрінуться влітку, але не зараз, - Кент

Президенти України і Сполучених Штатів зустрінуться цього літа, але точна дата поки що невідома.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії.

"Коли президент Байден і президент Зеленський спілкувалися, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а думаю, в серпні", - зазначив він.

На питання, чи є зараз будь-які перешкоди для зустрічі Зеленського і Байдена, Кент заперечив і сказав, що "зараз питання тільки в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена".

"Як я і сказав, зустріч буде влітку. Але не зараз", - зазначив Джордж Кент.

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