Зеленський і Байден зустрінуться влітку, але не зараз, - Кент
Президенти України і Сполучених Штатів зустрінуться цього літа, але точна дата поки що невідома.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії.
"Коли президент Байден і президент Зеленський спілкувалися, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а думаю, в серпні", - зазначив він.
На питання, чи є зараз будь-які перешкоди для зустрічі Зеленського і Байдена, Кент заперечив і сказав, що "зараз питання тільки в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена".
"Як я і сказав, зустріч буде влітку. Але не зараз", - зазначив Джордж Кент.
Будь ласка, зачекайте...
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А, втім, "акакаяразніца"... В очко ***** встигне подивитися...
...или в декабре этого лета...
посрєдинє лєта (с)
Як професійно посилають бубоса
И так лет десять...
Нужное подчеркнуть!
Уже давно было всем известно, отношение Европы и Америки к шуту.
И тут зе-быдлоту в виде арахамии, арестовича, корниенко, а главное зеленского и прочей нечисти, вдруг потянуло в Азию: в Россию и Китай. Ещё и угрожают, недоумки.
больше надежд нету )))
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tZE inform
@tZEinform
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"Зеленский и Байден встретятся летом, но не сейчас, - Кент" номинировано на "Цитата вчерашнего дня"
Жду ответа, как соловей лета.
Зеленский.
#БайденНЕлох..........
Кент не уточнив 😀😂
Си Цзинь Пиню привет, шобло зеленое...
Весь притомний український народ просить уряд США помогти нам позбутися такого негідника, як теперішній президен Зеленський!
Ми молимось, щоб всі злочини президента Володимира Зеленського, рано, чи пізно були розкриті, і щоб президент Зеленський поніс справедливе і повне покарання!
БОЖЕ - ТИ ВСЕСИЛЬНИЙ - ПОЗБАВ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ВІД ЦІЄЇ ГАНЬБИ - ПРЕЗИДЕНТА ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО!!!
Мама открывала дверь и говорила: Когда вы понадобитесь, вас вызовут!
..очень меня выручала -- я даже не просыпался...*)
"Як я і сказав, зустріч буде влітку. Але не зараз", - зазначив Джордж Кент. Джерело: https://censor.net/ua/n3278139
В офісі *********** зробили уточнення (через некоректний переклад), що саме Зеленський переніс зустріч з Байденом черезі виступи шапіто-95 і щільний графіка корпоративів. Зараз питання тільки в тому, щоб знайти час у розкладі найвеличнішого *********** всія України для зустрічі з президентом Байденом, останній від самої інавгурації добивається аудиєнції.
Чи ні?
проiжай мимо!
Когда будет нормальный президент Украины - будет смысл встречаться.
троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина:
https://youtu.be/0MnXtRVxubE -Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовым