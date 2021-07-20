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Зеленський і Байден зустрінуться влітку, але не зараз, - Кент

Зеленський і Байден зустрінуться влітку, але не зараз, - Кент

Президенти України і Сполучених Штатів зустрінуться цього літа, але точна дата поки що невідома.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії.

"Коли президент Байден і президент Зеленський спілкувалися, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а думаю, в серпні", - зазначив він.

На питання, чи є зараз будь-які перешкоди для зустрічі Зеленського і Байдена, Кент заперечив і сказав, що "зараз питання тільки в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена".

"Як я і сказав, зустріч буде влітку. Але не зараз", - зазначив Джордж Кент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кент прибув до Києва як тимчасовий повірений у справах США в Україні

Байден Джо (2893) візит (1610) Зеленський Володимир (24332) США (23375) Кент Джордж (49)


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Топ коментарі
+38
...но не этим.
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20.07.2021 14:03 Відповісти
+17
в серпні? Якого року?
А, втім, "акакаяразніца"... В очко ***** встигне подивитися...
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20.07.2021 14:04 Відповісти
+14
Зеленський і Байден зустрінуться влітку, але не зараз, - Кент - Цензор.НЕТ 9544
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20.07.2021 14:28 Відповісти
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...но не этим.
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20.07.2021 14:03 Відповісти
Когда кодламойша сядет с конфискацией , но ПОКА , МАРИОНЕТКА-ТАБУРЕТКА 🤢🪑🤡его подельник
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20.07.2021 14:13 Відповісти
Так бы и сказали, что встреча состоится - 32 августа
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20.07.2021 14:18 Відповісти
Зустрінеться, коли ЗЄ не буде прєзом, на корпоративі з коронним номером
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20.07.2021 17:15 Відповісти
Зеленський і Байден зустрінуться влітку, але не зараз, - Кент - Цензор.НЕТ 75
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20.07.2021 18:09 Відповісти
по копєйкє в лєто, да і то нє в ето
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20.07.2021 14:03 Відповісти
После дождичка в четверг.
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20.07.2021 14:03 Відповісти
в среду, завтра будут дожди.
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20.07.2021 14:09 Відповісти
When two Fridays come together!
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20.07.2021 14:28 Відповісти
в серпні? Якого року?
А, втім, "акакаяразніца"... В очко ***** встигне подивитися...
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20.07.2021 14:04 Відповісти
Вова, помнишь ты первую вакцину завозил? Вот так и Байден с тобой встретиться? Хотя, тебя же даже на инаугурацию не пригласили, не факт что встретишься, Петя ему рассказал что ты чмошник и встречаться с тобой не по феншую...
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20.07.2021 14:07 Відповісти
"или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе".
...или в декабре этого лета...
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20.07.2021 14:07 Відповісти
Мабуть, хочуть побачити, яку свиню зеля вчебучить на параді 30-річчя, щоб ще більше зганьбити Україну. Що він ще покаже, окрім високих каблуків і роти собак?
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20.07.2021 18:12 Відповісти
Може, кіркоров буде гімн співати...
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20.07.2021 18:15 Відповісти
Пропоную 24 серпня. Може хоч Сердючка з зайками буде не актуальною.))
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20.07.2021 14:08 Відповісти
гдє-то гдє-то
посрєдинє лєта (с)
Як професійно посилають бубоса
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20.07.2021 14:08 Відповісти
на днях, а то и раньше......
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20.07.2021 14:08 Відповісти
літом і при тому у четвер
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20.07.2021 14:08 Відповісти
Невже 32 серпня?
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20.07.2021 14:09 Відповісти
но це не точно))
Зеленский и Байден встретятся летом, но не сейчас, - Кент - Цензор.НЕТ 9436
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20.07.2021 14:11 Відповісти
я тебя поцелую.... потом... может быть.... если захочешь.....
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20.07.2021 14:12 Відповісти
Вчи уроки, а то залишать тебе на другий рік.
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20.07.2021 14:13 Відповісти
Встретимся обязательно.Но не сейчас, а потом...!
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20.07.2021 14:14 Відповісти
Интересно, до зеледента дойдет намек про бородатую бабушку или опять в джунглях ОПы заайкосит?
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20.07.2021 14:16 Відповісти
Был у меня приятель, который на вопрос "когда женишься" всегда отвечал "в субботу".
И так лет десять...
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20.07.2021 14:18 Відповісти
Зеленський і Байден зустрінуться влітку, але не зараз, - Кент - Цензор.НЕТ 4919
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20.07.2021 14:18 Відповісти
Летом 2022, 2023, 20***
Нужное подчеркнуть!
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20.07.2021 14:21 Відповісти
вот это дипломатия...вроде и послали...но аккуратно и безобидно )))
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20.07.2021 14:22 Відповісти
Байде следующим летом встретится с президентом Украины.
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20.07.2021 14:22 Відповісти
Сижу и даже не знаю, что написать. Ржу, не могу. Послали найвеличнешего президента всех времён на йюх.
Уже давно было всем известно, отношение Европы и Америки к шуту.
И тут зе-быдлоту в виде арахамии, арестовича, корниенко, а главное зеленского и прочей нечисти, вдруг потянуло в Азию: в Россию и Китай. Ещё и угрожают, недоумки.
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20.07.2021 14:23 Відповісти
Встретимся вчера...
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20.07.2021 14:24 Відповісти
"терзают смутные сомненья" а в этом ли году?!
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20.07.2021 14:26 Відповісти
выписывайте ордер уже на беню
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20.07.2021 14:26 Відповісти
І не цього року.
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20.07.2021 14:27 Відповісти
скоро кончится лето
больше надежд нету )))
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20.07.2021 14:27 Відповісти
Зеленський і Байден зустрінуться влітку, але не зараз, - Кент - Цензор.НЕТ 9544
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20.07.2021 14:28 Відповісти
Люмпен, який голосував за зеленського разкатав губу, що "зеля всьо у алігархов атбєрьот і народу раздаст". А халяви не вийшло, розмір субсидії врізав, ціни на продукти підняв, пільгову ціну на електроенергію 0,90 грн до 100 кВт скасував, тепер 1,68 грн за кВт і з осені це буде базова ціна, а реальна ціна буде 2 - 3 грн залежно від обсягів використання електроенергії.
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20.07.2021 16:20 Відповісти
Госдеп прикинул во что обошлись для Германии паводок и наводнение после визита ведущего артиста Квартал95 и решили, что экономика США последствий американского бенефиса данного артиста может и не выдержать. Как говорится, от греха подальше.
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20.07.2021 14:28 Відповісти
Нехай вже їде ця ходяча катастрофа одразу до Москви або до Ростова.
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20.07.2021 14:57 Відповісти
В рассею нельзя, там Виктор Хведорович, он не пустит, патаму шта еще пожить хочет.
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20.07.2021 15:00 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1417443413063049246 12 мин

"Зеленский и Байден встретятся летом, но не сейчас, - Кент" номинировано на "Цитата вчерашнего дня"
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20.07.2021 14:30 Відповісти
Дорогой Джо.
Жду ответа, как соловей лета.
Зеленский.
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20.07.2021 14:34 Відповісти
зеленського не пускають до Америки, бо в нього виявлена якась китайська "арахамія".
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20.07.2021 14:38 Відповісти
А якого року?...
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20.07.2021 14:39 Відповісти
зустріч Зеленського з Байденом відбудеться тоді, коли відбудеться зустріч між ними. Між ними відбудеться зустріч тоді, коли зустрінуться Зеленський з Байденом. Заєць хотів кобилу, а вона його ні. Але заєць старався і цілий день носив за нею драбину...
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20.07.2021 14:42 Відповісти
Зеленский и Байден встретятся летом, но не сейчас, - Кент ....... несейчас и.... по тедефону....

#БайденНЕлох..........
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20.07.2021 14:43 Відповісти
и не этим...
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20.07.2021 14:47 Відповісти
Зустріч Байдена і Земакаки обов'язково відбудеться влітку , тільки якого року ,
Кент не уточнив 😀😂
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20.07.2021 14:53 Відповісти
А какім лєтом нє уточніл...
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20.07.2021 14:55 Відповісти
В США, как и в большинстве европейских стран, первым летним днём считается день летнего солнцестояния 21 июня, соответственно, заканчивается лето 21 сентября.
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20.07.2021 14:56 Відповісти
Зеленский и Байден встретятся летом, но не сейчас. И не этим летом, а следующим. И не встретятся, а просто по телефону поговорят. И не по телефону, а имэйлы напишут друг-другу. И не имэйлы, а просто в вотсапе смайликами обменяются. Ну вот как-то так...

Си Цзинь Пиню привет, шобло зеленое...
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20.07.2021 14:57 Відповісти
"Я тібя пацєлую, патом, єслі захочєшь..." (с)
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20.07.2021 14:59 Відповісти
Заигрывания с Китаем к добру не приведут. И риторика Зе устами Арестовича о развроте в сторону Китая, если Запад нам типа навстречу не пойдет не сулит Украине ничего хорошего
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20.07.2021 15:13 Відповісти
Главное что с Путлером встретился. Шпион Зеленский ничего не решает.
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20.07.2021 15:13 Відповісти
один вопрос к Байдену зачем???? что можно решать с малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератом который по всем "фронтам" сливает интересы Украины в угоду кремля в счет своих киностудий, офшоров и хаты в Крыму начиная с отвода войск, провала закупок оборонпрома, назначения предателей таких как хомчак, слив исков к ПИД,,,раше в международных судах на 12 млрд., вагнеровцы и т.д это Существо предатель чистой воды со смотрящим из кремля ермаком!!!
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20.07.2021 15:27 Відповісти
Слава США! Боже бережи Америку!
Весь притомний український народ просить уряд США помогти нам позбутися такого негідника, як теперішній президен Зеленський!
Ми молимось, щоб всі злочини президента Володимира Зеленського, рано, чи пізно були розкриті, і щоб президент Зеленський поніс справедливе і повне покарання!
БОЖЕ - ТИ ВСЕСИЛЬНИЙ - ПОЗБАВ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ВІД ЦІЄЇ ГАНЬБИ - ПРЕЗИДЕНТА ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО!!!
Зеленський і Байден зустрінуться влітку, але не зараз, - Кент - Цензор.НЕТ 4465
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20.07.2021 15:38 Відповісти
никифоров,ну тот который мендель поменял,сказал,что встреча будет в конце июля-начало августа,а Кенту об этом не сообщили Ну вот за что этот Кент получает зарплату,ведь ни хрена не знает?
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20.07.2021 15:49 Відповісти
Летом не не этим,намекнул вояжер.
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20.07.2021 16:06 Відповісти
Чим більше клоуни шантажують Штати і Європу розворотом в сторону сходу (Китаю і росії) тим примарнішою стає зустріч з Байденом.
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20.07.2021 16:23 Відповісти
Когда я был ещё трепетным доармейским юношей, иногда по ночам ко мне забредали бывшие подружки.

Мама открывала дверь и говорила: Когда вы понадобитесь, вас вызовут!
..очень меня выручала -- я даже не просыпался...*)
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20.07.2021 16:32 Відповісти
На питання, чи є зараз будь-які перешкоди для зустрічі Зеленського і Байдена, Кент заперечив і сказав, що "зараз питання тільки в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена".
"Як я і сказав, зустріч буде влітку. Але не зараз", - зазначив Джордж Кент. Джерело: https://censor.net/ua/n3278139
В офісі *********** зробили уточнення (через некоректний переклад), що саме Зеленський переніс зустріч з Байденом черезі виступи шапіто-95 і щільний графіка корпоративів. Зараз питання тільки в тому, щоб знайти час у розкладі найвеличнішого *********** всія України для зустрічі з президентом Байденом, останній від самої інавгурації добивається аудиєнції.
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20.07.2021 16:39 Відповісти
Дипломатичною мовою "ЗБЛ-ПНХ".
Чи ні?
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20.07.2021 16:45 Відповісти
Байден каже клоуну - будеш iхати в гости в США
проiжай мимо!
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20.07.2021 17:59 Відповісти
В Колумбію на плантацію коки.)
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20.07.2021 18:48 Відповісти
Даже если встречи не будет - не страшно.
Когда будет нормальный президент Украины - будет смысл встречаться.
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20.07.2021 18:04 Відповісти
культурно выражаясь-ну и зачем нам такой президент?
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20.07.2021 18:42 Відповісти
Серьезные люди с лохами не встречаются.
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20.07.2021 18:47 Відповісти
А смысл?
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20.07.2021 19:05 Відповісти
Кароч,нашого тіпа прєпіздєнта послали тіпа нух# ...
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20.07.2021 19:26 Відповісти
Жду указа щеленского - в 2021-2022 гг. бедет только лето. Ни какой осени, зимы, весны.
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20.07.2021 19:38 Відповісти
мяхко сказано... Штаты зарывают зелень... дебила безмозглого... и правильно делают...
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20.07.2021 19:42 Відповісти
"Однажды в...сказке"! (був такий казковий серіал колись)
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20.07.2021 20:24 Відповісти
Судя по тому что оно творит встреча будет нескоро
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20.07.2021 20:44 Відповісти
Приходи вчера...
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20.07.2021 20:59 Відповісти
Летом, да не этим
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20.07.2021 21:20 Відповісти
Якщо слова Кента перекласти українською, вийде: "Нех*й шаст*ть!"
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20.07.2021 21:30 Відповісти
Перший раунд боротьби поміж паном ЗЕ і паном ПУ за прихильність дядечка Джо скінчився із рахунком 0 : 1 на користь пана Пукіна.
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21.07.2021 00:59 Відповісти
Байден всё...
троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина:
https://youtu.be/0MnXtRVxubE -Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовым
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21.07.2021 04:30 Відповісти
 
 