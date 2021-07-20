Зеленский и Байден встретятся летом, но не сейчас, - Кент
Президенты Украины и Соединенных Штатов встретятся этим летом, но точная дата пока неизвестна.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода сказал Джордж Кент, временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.
"Когда президент Байден и президент Зеленский общались, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе ", - отметил он.
На вопрос, есть ли сейчас какие-либо препятствия для встречи Зеленского и Байдена, Кент возразил и сказал, что "сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена".
"Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", - отметил Джордж Кент.
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А, втім, "акакаяразніца"... В очко ***** встигне подивитися...
...или в декабре этого лета...
посрєдинє лєта (с)
Як професійно посилають бубоса
И так лет десять...
Нужное подчеркнуть!
Уже давно было всем известно, отношение Европы и Америки к шуту.
И тут зе-быдлоту в виде арахамии, арестовича, корниенко, а главное зеленского и прочей нечисти, вдруг потянуло в Азию: в Россию и Китай. Ещё и угрожают, недоумки.
больше надежд нету )))
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tZE inform
@tZEinform
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"Зеленский и Байден встретятся летом, но не сейчас, - Кент" номинировано на "Цитата вчерашнего дня"
Жду ответа, как соловей лета.
Зеленский.
#БайденНЕлох..........
Кент не уточнив 😀😂
Си Цзинь Пиню привет, шобло зеленое...
Весь притомний український народ просить уряд США помогти нам позбутися такого негідника, як теперішній президен Зеленський!
Ми молимось, щоб всі злочини президента Володимира Зеленського, рано, чи пізно були розкриті, і щоб президент Зеленський поніс справедливе і повне покарання!
БОЖЕ - ТИ ВСЕСИЛЬНИЙ - ПОЗБАВ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ВІД ЦІЄЇ ГАНЬБИ - ПРЕЗИДЕНТА ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО!!!
Мама открывала дверь и говорила: Когда вы понадобитесь, вас вызовут!
..очень меня выручала -- я даже не просыпался...*)
"Як я і сказав, зустріч буде влітку. Але не зараз", - зазначив Джордж Кент. Джерело: https://censor.net/ua/n3278139
В офісі *********** зробили уточнення (через некоректний переклад), що саме Зеленський переніс зустріч з Байденом черезі виступи шапіто-95 і щільний графіка корпоративів. Зараз питання тільки в тому, щоб знайти час у розкладі найвеличнішого *********** всія України для зустрічі з президентом Байденом, останній від самої інавгурації добивається аудиєнції.
Чи ні?
проiжай мимо!
Когда будет нормальный президент Украины - будет смысл встречаться.
троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина:
https://youtu.be/0MnXtRVxubE -Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовым