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Зеленский и Байден встретятся летом, но не сейчас, - Кент

Зеленский и Байден встретятся летом, но не сейчас, - Кент

Президенты Украины и Соединенных Штатов встретятся этим летом, но точная дата пока неизвестна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода сказал Джордж Кент, временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе ", - отметил он.

На вопрос, есть ли сейчас какие-либо препятствия для встречи Зеленского и Байдена, Кент возразил и сказал, что "сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена".

"Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", - отметил Джордж Кент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кент прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине

Байден Джо (2795) визит (3107) Зеленский Владимир (20849) США (27118) Кент Джордж (50)


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Топ комментарии
+38
...но не этим.
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20.07.2021 14:03 Ответить
+17
в серпні? Якого року?
А, втім, "акакаяразніца"... В очко ***** встигне подивитися...
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20.07.2021 14:04 Ответить
+14
Зеленський і Байден зустрінуться влітку, але не зараз, - Кент - Цензор.НЕТ 9544
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20.07.2021 14:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
...но не этим.
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20.07.2021 14:03 Ответить
Когда кодламойша сядет с конфискацией , но ПОКА , МАРИОНЕТКА-ТАБУРЕТКА 🤢🪑🤡его подельник
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20.07.2021 14:13 Ответить
Так бы и сказали, что встреча состоится - 32 августа
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20.07.2021 14:18 Ответить
Зустрінеться, коли ЗЄ не буде прєзом, на корпоративі з коронним номером
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20.07.2021 17:15 Ответить
Зеленський і Байден зустрінуться влітку, але не зараз, - Кент - Цензор.НЕТ 75
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20.07.2021 18:09 Ответить
по копєйкє в лєто, да і то нє в ето
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20.07.2021 14:03 Ответить
После дождичка в четверг.
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20.07.2021 14:03 Ответить
в среду, завтра будут дожди.
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20.07.2021 14:09 Ответить
When two Fridays come together!
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20.07.2021 14:28 Ответить
в серпні? Якого року?
А, втім, "акакаяразніца"... В очко ***** встигне подивитися...
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20.07.2021 14:04 Ответить
Вова, помнишь ты первую вакцину завозил? Вот так и Байден с тобой встретиться? Хотя, тебя же даже на инаугурацию не пригласили, не факт что встретишься, Петя ему рассказал что ты чмошник и встречаться с тобой не по феншую...
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20.07.2021 14:07 Ответить
"или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе".
...или в декабре этого лета...
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20.07.2021 14:07 Ответить
Мабуть, хочуть побачити, яку свиню зеля вчебучить на параді 30-річчя, щоб ще більше зганьбити Україну. Що він ще покаже, окрім високих каблуків і роти собак?
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20.07.2021 18:12 Ответить
Може, кіркоров буде гімн співати...
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20.07.2021 18:15 Ответить
Пропоную 24 серпня. Може хоч Сердючка з зайками буде не актуальною.))
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20.07.2021 14:08 Ответить
гдє-то гдє-то
посрєдинє лєта (с)
Як професійно посилають бубоса
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20.07.2021 14:08 Ответить
на днях, а то и раньше......
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20.07.2021 14:08 Ответить
літом і при тому у четвер
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20.07.2021 14:08 Ответить
Невже 32 серпня?
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20.07.2021 14:09 Ответить
но це не точно))
Зеленский и Байден встретятся летом, но не сейчас, - Кент - Цензор.НЕТ 9436
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20.07.2021 14:11 Ответить
я тебя поцелую.... потом... может быть.... если захочешь.....
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20.07.2021 14:12 Ответить
Вчи уроки, а то залишать тебе на другий рік.
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20.07.2021 14:13 Ответить
Встретимся обязательно.Но не сейчас, а потом...!
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20.07.2021 14:14 Ответить
Интересно, до зеледента дойдет намек про бородатую бабушку или опять в джунглях ОПы заайкосит?
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20.07.2021 14:16 Ответить
Был у меня приятель, который на вопрос "когда женишься" всегда отвечал "в субботу".
И так лет десять...
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20.07.2021 14:18 Ответить
Зеленський і Байден зустрінуться влітку, але не зараз, - Кент - Цензор.НЕТ 4919
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20.07.2021 14:18 Ответить
Летом 2022, 2023, 20***
Нужное подчеркнуть!
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20.07.2021 14:21 Ответить
вот это дипломатия...вроде и послали...но аккуратно и безобидно )))
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20.07.2021 14:22 Ответить
Байде следующим летом встретится с президентом Украины.
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20.07.2021 14:22 Ответить
Сижу и даже не знаю, что написать. Ржу, не могу. Послали найвеличнешего президента всех времён на йюх.
Уже давно было всем известно, отношение Европы и Америки к шуту.
И тут зе-быдлоту в виде арахамии, арестовича, корниенко, а главное зеленского и прочей нечисти, вдруг потянуло в Азию: в Россию и Китай. Ещё и угрожают, недоумки.
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20.07.2021 14:23 Ответить
Встретимся вчера...
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20.07.2021 14:24 Ответить
"терзают смутные сомненья" а в этом ли году?!
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20.07.2021 14:26 Ответить
выписывайте ордер уже на беню
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20.07.2021 14:26 Ответить
І не цього року.
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20.07.2021 14:27 Ответить
скоро кончится лето
больше надежд нету )))
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20.07.2021 14:27 Ответить
Зеленський і Байден зустрінуться влітку, але не зараз, - Кент - Цензор.НЕТ 9544
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20.07.2021 14:28 Ответить
Люмпен, який голосував за зеленського разкатав губу, що "зеля всьо у алігархов атбєрьот і народу раздаст". А халяви не вийшло, розмір субсидії врізав, ціни на продукти підняв, пільгову ціну на електроенергію 0,90 грн до 100 кВт скасував, тепер 1,68 грн за кВт і з осені це буде базова ціна, а реальна ціна буде 2 - 3 грн залежно від обсягів використання електроенергії.
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20.07.2021 16:20 Ответить
Госдеп прикинул во что обошлись для Германии паводок и наводнение после визита ведущего артиста Квартал95 и решили, что экономика США последствий американского бенефиса данного артиста может и не выдержать. Как говорится, от греха подальше.
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20.07.2021 14:28 Ответить
Нехай вже їде ця ходяча катастрофа одразу до Москви або до Ростова.
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20.07.2021 14:57 Ответить
В рассею нельзя, там Виктор Хведорович, он не пустит, патаму шта еще пожить хочет.
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20.07.2021 15:00 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1417443413063049246 12 мин

"Зеленский и Байден встретятся летом, но не сейчас, - Кент" номинировано на "Цитата вчерашнего дня"
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20.07.2021 14:30 Ответить
Дорогой Джо.
Жду ответа, как соловей лета.
Зеленский.
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20.07.2021 14:34 Ответить
зеленського не пускають до Америки, бо в нього виявлена якась китайська "арахамія".
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20.07.2021 14:38 Ответить
А якого року?...
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20.07.2021 14:39 Ответить
зустріч Зеленського з Байденом відбудеться тоді, коли відбудеться зустріч між ними. Між ними відбудеться зустріч тоді, коли зустрінуться Зеленський з Байденом. Заєць хотів кобилу, а вона його ні. Але заєць старався і цілий день носив за нею драбину...
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20.07.2021 14:42 Ответить
Зеленский и Байден встретятся летом, но не сейчас, - Кент ....... несейчас и.... по тедефону....

#БайденНЕлох..........
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20.07.2021 14:43 Ответить
и не этим...
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20.07.2021 14:47 Ответить
Зустріч Байдена і Земакаки обов'язково відбудеться влітку , тільки якого року ,
Кент не уточнив 😀😂
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20.07.2021 14:53 Ответить
А какім лєтом нє уточніл...
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20.07.2021 14:55 Ответить
В США, как и в большинстве европейских стран, первым летним днём считается день летнего солнцестояния 21 июня, соответственно, заканчивается лето 21 сентября.
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20.07.2021 14:56 Ответить
Зеленский и Байден встретятся летом, но не сейчас. И не этим летом, а следующим. И не встретятся, а просто по телефону поговорят. И не по телефону, а имэйлы напишут друг-другу. И не имэйлы, а просто в вотсапе смайликами обменяются. Ну вот как-то так...

Си Цзинь Пиню привет, шобло зеленое...
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20.07.2021 14:57 Ответить
"Я тібя пацєлую, патом, єслі захочєшь..." (с)
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20.07.2021 14:59 Ответить
Заигрывания с Китаем к добру не приведут. И риторика Зе устами Арестовича о развроте в сторону Китая, если Запад нам типа навстречу не пойдет не сулит Украине ничего хорошего
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20.07.2021 15:13 Ответить
Главное что с Путлером встретился. Шпион Зеленский ничего не решает.
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20.07.2021 15:13 Ответить
один вопрос к Байдену зачем???? что можно решать с малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератом который по всем "фронтам" сливает интересы Украины в угоду кремля в счет своих киностудий, офшоров и хаты в Крыму начиная с отвода войск, провала закупок оборонпрома, назначения предателей таких как хомчак, слив исков к ПИД,,,раше в международных судах на 12 млрд., вагнеровцы и т.д это Существо предатель чистой воды со смотрящим из кремля ермаком!!!
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20.07.2021 15:27 Ответить
Слава США! Боже бережи Америку!
Весь притомний український народ просить уряд США помогти нам позбутися такого негідника, як теперішній президен Зеленський!
Ми молимось, щоб всі злочини президента Володимира Зеленського, рано, чи пізно були розкриті, і щоб президент Зеленський поніс справедливе і повне покарання!
БОЖЕ - ТИ ВСЕСИЛЬНИЙ - ПОЗБАВ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ВІД ЦІЄЇ ГАНЬБИ - ПРЕЗИДЕНТА ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО!!!
Зеленський і Байден зустрінуться влітку, але не зараз, - Кент - Цензор.НЕТ 4465
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20.07.2021 15:38 Ответить
никифоров,ну тот который мендель поменял,сказал,что встреча будет в конце июля-начало августа,а Кенту об этом не сообщили Ну вот за что этот Кент получает зарплату,ведь ни хрена не знает?
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20.07.2021 15:49 Ответить
Летом не не этим,намекнул вояжер.
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20.07.2021 16:06 Ответить
Чим більше клоуни шантажують Штати і Європу розворотом в сторону сходу (Китаю і росії) тим примарнішою стає зустріч з Байденом.
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20.07.2021 16:23 Ответить
Когда я был ещё трепетным доармейским юношей, иногда по ночам ко мне забредали бывшие подружки.

Мама открывала дверь и говорила: Когда вы понадобитесь, вас вызовут!
..очень меня выручала -- я даже не просыпался...*)
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20.07.2021 16:32 Ответить
На питання, чи є зараз будь-які перешкоди для зустрічі Зеленського і Байдена, Кент заперечив і сказав, що "зараз питання тільки в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена".
"Як я і сказав, зустріч буде влітку. Але не зараз", - зазначив Джордж Кент. Джерело: https://censor.net/ua/n3278139
В офісі *********** зробили уточнення (через некоректний переклад), що саме Зеленський переніс зустріч з Байденом черезі виступи шапіто-95 і щільний графіка корпоративів. Зараз питання тільки в тому, щоб знайти час у розкладі найвеличнішого *********** всія України для зустрічі з президентом Байденом, останній від самої інавгурації добивається аудиєнції.
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20.07.2021 16:39 Ответить
Дипломатичною мовою "ЗБЛ-ПНХ".
Чи ні?
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20.07.2021 16:45 Ответить
Байден каже клоуну - будеш iхати в гости в США
проiжай мимо!
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20.07.2021 17:59 Ответить
В Колумбію на плантацію коки.)
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20.07.2021 18:48 Ответить
Даже если встречи не будет - не страшно.
Когда будет нормальный президент Украины - будет смысл встречаться.
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20.07.2021 18:04 Ответить
культурно выражаясь-ну и зачем нам такой президент?
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20.07.2021 18:42 Ответить
Серьезные люди с лохами не встречаются.
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20.07.2021 18:47 Ответить
А смысл?
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20.07.2021 19:05 Ответить
Кароч,нашого тіпа прєпіздєнта послали тіпа нух# ...
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20.07.2021 19:26 Ответить
Жду указа щеленского - в 2021-2022 гг. бедет только лето. Ни какой осени, зимы, весны.
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20.07.2021 19:38 Ответить
мяхко сказано... Штаты зарывают зелень... дебила безмозглого... и правильно делают...
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20.07.2021 19:42 Ответить
"Однажды в...сказке"! (був такий казковий серіал колись)
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20.07.2021 20:24 Ответить
Судя по тому что оно творит встреча будет нескоро
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20.07.2021 20:44 Ответить
Приходи вчера...
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20.07.2021 20:59 Ответить
Летом, да не этим
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20.07.2021 21:20 Ответить
Якщо слова Кента перекласти українською, вийде: "Нех*й шаст*ть!"
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20.07.2021 21:30 Ответить
Перший раунд боротьби поміж паном ЗЕ і паном ПУ за прихильність дядечка Джо скінчився із рахунком 0 : 1 на користь пана Пукіна.
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21.07.2021 00:59 Ответить
Байден всё...
троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина:
https://youtu.be/0MnXtRVxubE -Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовым
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21.07.2021 04:30 Ответить
 
 