Грози, злива і сильний вітер: у Києві оголосили перший рівень небезпеки

21 липня в столиці очікуються грози, вдень - значні дощі й пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це попереджає Український гідрометцентр.

У відомстві нагадали, що вчора, 19 липня, Київ накрила потужна злива. За 40 хвилин у деяких районах випало до 80% місячної норми опадів.

Наслідками негоди стали повалені дерева, короткочасне підтоплення вулиць, руйнування дорожнього покриття. Усі столичні служби працювали в оперативному режимі, щоб подолати наслідки аномального зливи.

Також у КМДА нагадали, що при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.п. необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині або тротуарах звертатися в цілодобову диспетчерську КК "Київавтодор" за тел.: 284-74 19.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 169 населених пунктів у трьох областях України залишилися без світла через негоду, - ДСНС

Фахівці рекомендують під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Киянин врятував під час зливи травмованого пса. ВIДЕО