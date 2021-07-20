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Новини
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Грози, злива і сильний вітер: у Києві оголосили перший рівень небезпеки

Грози, злива і сильний вітер: у Києві оголосили перший рівень небезпеки

21 липня в столиці очікуються грози, вдень - значні дощі й пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це попереджає Український гідрометцентр.

У відомстві нагадали, що вчора, 19 липня, Київ накрила потужна злива. За 40 хвилин у деяких районах випало до 80% місячної норми опадів.

Наслідками негоди стали повалені дерева, короткочасне підтоплення вулиць, руйнування дорожнього покриття. Усі столичні служби працювали в оперативному режимі, щоб подолати наслідки аномального зливи.

Також у КМДА нагадали, що при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.п. необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині або тротуарах звертатися в цілодобову диспетчерську КК "Київавтодор" за тел.: 284-74 19.

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Фахівці рекомендують під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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Гідрометцентр (159) КМДА (2379) Київ (19646) погода (790)


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Топ коментарі
+9
А можно чтобы эпицентр был над ОП??? А молния прямо гундосой крысе в кумпол? И желательно разика три-четыре?
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20.07.2021 15:01 Відповісти
+2
капец..
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20.07.2021 15:00 Відповісти
+2
Так! І це гундосе чьмо ще тільки мімо пролетіло!
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20.07.2021 15:05 Відповісти
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капец..
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20.07.2021 15:00 Відповісти
А можно чтобы эпицентр был над ОП??? А молния прямо гундосой крысе в кумпол? И желательно разика три-четыре?
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20.07.2021 15:01 Відповісти
так оно ж не в Киеве....
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20.07.2021 15:06 Відповісти
Эх, жаль. А кто в Киеве сейчас? Ну может люську хотя бы?
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20.07.2021 15:07 Відповісти
та по-большому счету...там в кого не попади - все в радость ))))
лишь бы в уборщицу-дворника не попало...они то ваще не при чем )))))
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20.07.2021 15:09 Відповісти
Там уборщики и дворники на работу на лексусах приезжают, скорее всего
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20.07.2021 15:10 Відповісти
т.е....без разницы )))
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20.07.2021 15:14 Відповісти
И ты дворник?
Ну, тогда ладно.
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20.07.2021 15:31 Відповісти
Ты не из Киева?
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20.07.2021 15:30 Відповісти
оно...? the просто the.
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20.07.2021 15:10 Відповісти
Так! І це гундосе чьмо ще тільки мімо пролетіло!
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20.07.2021 15:05 Відповісти
Было б прикольно что бы все дороги построенные в рамках великого крадивныцтва смыло на хер. Тогда зелька еще раз раздерибанит коронавирусный фонд
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20.07.2021 15:06 Відповісти
а для того чтоб опять раздерибанить ковидный безконтрольный фонд...надо опять замутить (не дай Боже) какунить пандемию, чтобы еще накопить фонд для безбоязненного дерибана... как-то так )))))
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20.07.2021 15:14 Відповісти
Вот ваше истинное лицо.
Патриотичные, вы "наши".
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20.07.2021 15:32 Відповісти
"Специалисты рекомендуют ......."

Сюрр.
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20.07.2021 15:10 Відповісти
Когда читаешь комменты порохоботов, становится понятно, почему их так ненавидит большинство украинцев.
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20.07.2021 15:34 Відповісти
Зато как они Шмарклю готовы *Залюбить* до конца.
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20.07.2021 16:51 Відповісти
Моя боїться користуватись моб . зв"язком у грозу . Чи має вона рацію ?
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20.07.2021 15:41 Відповісти
https://km.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/9996.html
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20.07.2021 17:05 Відповісти
..Зеля гадит, везде, где только побывает.. - просто какая-то "чёрная вдова"
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20.07.2021 16:59 Відповісти
 
 