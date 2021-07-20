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Грозы, ливень и сильный ветер: в Киеве объявили первый уровень опасности

Грозы, ливень и сильный ветер: в Киеве объявили первый уровень опасности

21 июля в столице ожидаются грозы, днем ​​- значительные дожди и порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В ведомстве напомнили, что вчера, 19 июля, Киев накрыл мощный ливень. За 40 минут в некоторых районах выпало до 80% месячной нормы осадков.

Последствиями непогоды стали поваленные деревья, кратковременное подтопление улиц, разрушение дорожного покрытия. Все столичные службы работали в оперативном режиме, чтобы преодолеть последствия аномального ливня.

Также в КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74 19.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, несколько станций метро затопило. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киевлянин спас во время ливня травмированного пса. ВИДЕО

Гидрометцентр (665) КГГА (2989) Киев (25670) погода (2819)


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Топ комментарии
+9
А можно чтобы эпицентр был над ОП??? А молния прямо гундосой крысе в кумпол? И желательно разика три-четыре?
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20.07.2021 15:01 Ответить
+2
капец..
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20.07.2021 15:00 Ответить
+2
Так! І це гундосе чьмо ще тільки мімо пролетіло!
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20.07.2021 15:05 Ответить
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капец..
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20.07.2021 15:00 Ответить
А можно чтобы эпицентр был над ОП??? А молния прямо гундосой крысе в кумпол? И желательно разика три-четыре?
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20.07.2021 15:01 Ответить
так оно ж не в Киеве....
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20.07.2021 15:06 Ответить
Эх, жаль. А кто в Киеве сейчас? Ну может люську хотя бы?
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20.07.2021 15:07 Ответить
та по-большому счету...там в кого не попади - все в радость ))))
лишь бы в уборщицу-дворника не попало...они то ваще не при чем )))))
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20.07.2021 15:09 Ответить
Там уборщики и дворники на работу на лексусах приезжают, скорее всего
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20.07.2021 15:10 Ответить
т.е....без разницы )))
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20.07.2021 15:14 Ответить
И ты дворник?
Ну, тогда ладно.
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20.07.2021 15:31 Ответить
Ты не из Киева?
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20.07.2021 15:30 Ответить
оно...? the просто the.
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20.07.2021 15:10 Ответить
Так! І це гундосе чьмо ще тільки мімо пролетіло!
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20.07.2021 15:05 Ответить
Было б прикольно что бы все дороги построенные в рамках великого крадивныцтва смыло на хер. Тогда зелька еще раз раздерибанит коронавирусный фонд
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20.07.2021 15:06 Ответить
а для того чтоб опять раздерибанить ковидный безконтрольный фонд...надо опять замутить (не дай Боже) какунить пандемию, чтобы еще накопить фонд для безбоязненного дерибана... как-то так )))))
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20.07.2021 15:14 Ответить
Вот ваше истинное лицо.
Патриотичные, вы "наши".
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20.07.2021 15:32 Ответить
"Специалисты рекомендуют ......."

Сюрр.
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20.07.2021 15:10 Ответить
Когда читаешь комменты порохоботов, становится понятно, почему их так ненавидит большинство украинцев.
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20.07.2021 15:34 Ответить
Зато как они Шмарклю готовы *Залюбить* до конца.
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20.07.2021 16:51 Ответить
Моя боїться користуватись моб . зв"язком у грозу . Чи має вона рацію ?
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20.07.2021 15:41 Ответить
https://km.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/9996.html
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20.07.2021 17:05 Ответить
..Зеля гадит, везде, где только побывает.. - просто какая-то "чёрная вдова"
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20.07.2021 16:59 Ответить
 
 