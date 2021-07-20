Грозы, ливень и сильный ветер: в Киеве объявили первый уровень опасности

21 июля в столице ожидаются грозы, днем ​​- значительные дожди и порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В ведомстве напомнили, что вчера, 19 июля, Киев накрыл мощный ливень. За 40 минут в некоторых районах выпало до 80% месячной нормы осадков.

Последствиями непогоды стали поваленные деревья, кратковременное подтопление улиц, разрушение дорожного покрытия. Все столичные службы работали в оперативном режиме, чтобы преодолеть последствия аномального ливня.

Также в КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74 19.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, несколько станций метро затопило. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киевлянин спас во время ливня травмированного пса. ВИДЕО