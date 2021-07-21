Байден прийме Зеленського у Вашингтоні 30 серпня, - Білий дім

Президент США Джо Байден 30 серпня проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Про це повідомили в середу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості прийняти президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня", - йдеться в заяві прессекретаря Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

"Візит підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму", - зазначила Дженніфер Псакі.

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