Байден прийме Зеленського у Вашингтоні 30 серпня, - Білий дім
Президент США Джо Байден 30 серпня проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
Про це повідомили в середу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості прийняти президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня", - йдеться в заяві прессекретаря Білого дому Джен Дженніфер Псакі.
"Візит підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму", - зазначила Дженніфер Псакі.
Топ коментарі
+30 Віталій Павлов
показати весь коментар21.07.2021 20:09 Відповісти Посилання
+27 Valery Greff
показати весь коментар21.07.2021 20:10 Відповісти Посилання
+18 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар21.07.2021 20:09 Відповісти Посилання
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"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.