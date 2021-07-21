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Байден прийме Зеленського у Вашингтоні 30 серпня, - Білий дім

Байден прийме Зеленського у Вашингтоні 30 серпня, - Білий дім

Президент США Джо Байден 30 серпня проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Про це повідомили в середу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден з нетерпінням чекає можливості прийняти президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня", - йдеться в заяві прессекретаря Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

"Візит підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму", - зазначила Дженніфер Псакі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Байден - спецпредставник з питань України у багатьох відношеннях", - радник Держдепу Чолле

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24358) США (23410) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+30
Так йому ж 1 вересня в школу)Чи встигне?)
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21.07.2021 20:09 Відповісти
+27
Санду и Зурабишвили задали тон общения с потерпевшим вiслюком:

Олег Радкевич 2 ч.
#батумское
"Наличие общих целей ещё не предполагает совпадение интересов сторон" © Клаузевиц К. "Принципы ведения войны" Форум в Батуми закончился скандалом. Скандалом вполне прогнозируемым и тем более, болезненным. После официальной церемонии в Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече высказанное Зеленским. Причины этого вполне понятны. Нахождение осужденного в Грузии, Михеэла Саакашвили в государственной системе Украины делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины. Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" сыграла тут свою роль. Далее последовал абсолютно ожидаемый демарш Молдовы. Согласие на встречу было получено только от президента Молдовы Майи Санду. Видимо грузины о что то подозревали, потому засунули место проведения разговора в "пенал". Это внутренняя комната без окон. Санду в маске, оставив у входа свою делегацию, бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?" Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал. Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чекани все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса". "Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон". "Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.". Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать не желаю.. просто стыдно за страну. Вся встреча - около тридцати минут. Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
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21.07.2021 20:10 Відповісти
+18
А Ермака Байден примет?
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21.07.2021 20:09 Відповісти
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https://espreso.tv/kongresmeni-nadislali-list-baydenu-shchob-zminiti-datu-vizitu-zelenskogo-u-biliy-dim У Конгресі США звернулися до Білого дому з проханням змінити дату візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це повідомляє "https://ukrainian.voanews.com/a/congress-zelensky-visit/5974872.html Голос Америки ".
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.
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22.07.2021 09:43 Відповісти
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