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Новини Коронавірус і карантин
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Ефективність COVID-вакцини AstraZeneca проти "дельта"-штаму 67%, Pfizer - 88%, - дослідження

Ефективність COVID-вакцини AstraZeneca проти

Дві дози вакцини від COVID-19 компаній Pfizer і AstraZeneca майже так само ефективні проти "дельта"-штаму коронавірусу, як і проти штаму "Альфа", що раніше домінував. Відмінності в ефективності вакцин проти цих штамів після повного курсу вакцинації незначні.

Вакцини високоефективні проти "дельта"-штаму, який зараз є домінуючим у всьому світі, хоча дослідження підтверджує, що одного щеплення вакцини недостатньо для високого захисту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Дослідження показало, що дві дози вакцини компанії Pfizer були на 88% ефективні для запобігання симптоматичному захворюванню від "дельта"-штаму, порівняно з 93,7% проти штаму "Альфа".

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Дві дози вакцини AstraZeneca на 67% ефективні проти "дельта"-штаму, порівняно з 60%, про які повідомлялося раніше, і на 74,5% ефективні проти штаму "Альфа", порівняно з початковою оцінкою в 66% ефективності.

"Лише незначні відмінності в ефективності вакцини були відзначені для "дельта"-штаму порівняно зі штамом "Альфа" після отримання двох доз вакцини", - пишуть у своєму дослідженні вчені Public Health England.

Також читайте: Вакцина від Pfizer дає вдесятеро більше антитіл коронавірусу, ніж CoronaVac, - дослідження

Дані з Ізраїлю показали більш низьку ефективність вакцини Pfizer проти симптоматичного захворювання, хоча захист від важкого захворювання залишається високим.

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+5
Прикол в том, что никто не хочет ковид в тяжелой форме. Это не очень быстрая и не очень лёгкая смерть...
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22.07.2021 18:45 Відповісти
+3
Это совершенно точная информация, но она верна исключительно на территории лаптестана. Причина проста - на лаптестан AstraZeneca не поставляется, следовательно и эффективность такова.
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22.07.2021 22:36 Відповісти
+2
А КОРОНОВАК?
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22.07.2021 17:17 Відповісти
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А шанс підхопити ковід у важкій формі - 5%.
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22.07.2021 17:12 Відповісти
Прикол в том, что никто не хочет ковид в тяжелой форме. Это не очень быстрая и не очень лёгкая смерть...
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22.07.2021 18:45 Відповісти
А КОРОНОВАК?
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22.07.2021 17:17 Відповісти
1,5%
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22.07.2021 17:44 Відповісти
а коронавак - очевидно, швак....
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22.07.2021 19:01 Відповісти
У Короновака более низкая эффективность, но главное-не заболеть в тяжелой форме.
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22.07.2021 19:11 Відповісти
Ефективність COVID-вакцини AstraZeneca проти "дельта"-штаму 67%, Pfizer - 88%, - дослідження - Цензор.НЕТ 1238Оккупационная администрация РФ в Крыму может досрочно завершить туристический сезон на полуострове, если заболеваемость Холерой станет катастрофической..
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22.07.2021 17:22 Відповісти
а нахрен мне знать эффективность Pfizer и AstraZeneca , если основную массу населения вакцинируют китайским коронаваком??? и нахрен вакцинироваться теперь коронаваком, если он вообще с "дельтой" не знаком??
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22.07.2021 19:00 Відповісти
А кто заставляет вакцинироваться Коронваком, если можно Файзером, или Модерной?
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22.07.2021 19:54 Відповісти
В Северодонецке Короновак всем желающим в любое время.
Pfizer и AstaZeneca по предварительной записи. Про Модерну вообще молчат.
Записался на все некитайские неделю назад - пока тишина.
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22.07.2021 20:18 Відповісти
Ко мешает https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv организовать коллектив и получить Файзер ?
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22.07.2021 21:04 Відповісти
вам удалось? может у вас времени свободного много коллективы организовывать
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22.07.2021 22:14 Відповісти
Не можете сами, поищите вокруг себя - сейчас это довольно популярно, и "коллектив" не штатное расписание - туда можно вписать кого угодно.
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22.07.2021 22:19 Відповісти
Я сегодня вакцинировался Pfizer,в центре вакцинации. Заполнил анкету,записали твои данные и все.15 минут на все про все.Быстро и бесплатно!
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22.07.2021 23:47 Відповісти
вы думаете, что Pfizer и AstaZeneca в свободном доступе? пока дождешься своей очереди на них - умрешь либо от ковида либо от старости
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22.07.2021 22:12 Відповісти
Есть и в свободном доступе. https://www.facebook.com/hollywoodmall/posts/4650992018264110 Вот пример .
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22.07.2021 22:20 Відповісти
Эффективность COVID-вакцины AstraZeneca=0
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22.07.2021 22:33 Відповісти
Это совершенно точная информация, но она верна исключительно на территории лаптестана. Причина проста - на лаптестан AstraZeneca не поставляется, следовательно и эффективность такова.
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22.07.2021 22:36 Відповісти
Британия вакцинировалась в основном Астразенекой. И эффект от нее такой, что кацапам с их недоспутником только мечтать.
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23.07.2021 07:25 Відповісти
https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 How much protection COVID-19 vaccines give you against the Delta variant, according to the best available data

https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 Pfizer 56% effective from 14 days after first dose, https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 87% effective after two doses.
https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 AstraZeneca 67% effective from 14 days after first dose. Not enough data for two doses.
https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 Moderna 72% effective from 14 days after first dose. Not enough data for two doses.
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23.07.2021 07:32 Відповісти
 
 