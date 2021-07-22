Ефективність COVID-вакцини AstraZeneca проти "дельта"-штаму 67%, Pfizer - 88%, - дослідження

Дві дози вакцини від COVID-19 компаній Pfizer і AstraZeneca майже так само ефективні проти "дельта"-штаму коронавірусу, як і проти штаму "Альфа", що раніше домінував. Відмінності в ефективності вакцин проти цих штамів після повного курсу вакцинації незначні.

Вакцини високоефективні проти "дельта"-штаму, який зараз є домінуючим у всьому світі, хоча дослідження підтверджує, що одного щеплення вакцини недостатньо для високого захисту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Дослідження показало, що дві дози вакцини компанії Pfizer були на 88% ефективні для запобігання симптоматичному захворюванню від "дельта"-штаму, порівняно з 93,7% проти штаму "Альфа".

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Дві дози вакцини AstraZeneca на 67% ефективні проти "дельта"-штаму, порівняно з 60%, про які повідомлялося раніше, і на 74,5% ефективні проти штаму "Альфа", порівняно з початковою оцінкою в 66% ефективності.

"Лише незначні відмінності в ефективності вакцини були відзначені для "дельта"-штаму порівняно зі штамом "Альфа" після отримання двох доз вакцини", - пишуть у своєму дослідженні вчені Public Health England.

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Дані з Ізраїлю показали більш низьку ефективність вакцини Pfizer проти симптоматичного захворювання, хоча захист від важкого захворювання залишається високим.