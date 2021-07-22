Ефективність COVID-вакцини AstraZeneca проти "дельта"-штаму 67%, Pfizer - 88%, - дослідження
Дві дози вакцини від COVID-19 компаній Pfizer і AstraZeneca майже так само ефективні проти "дельта"-штаму коронавірусу, як і проти штаму "Альфа", що раніше домінував. Відмінності в ефективності вакцин проти цих штамів після повного курсу вакцинації незначні.
Вакцини високоефективні проти "дельта"-штаму, який зараз є домінуючим у всьому світі, хоча дослідження підтверджує, що одного щеплення вакцини недостатньо для високого захисту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Дослідження показало, що дві дози вакцини компанії Pfizer були на 88% ефективні для запобігання симптоматичному захворюванню від "дельта"-штаму, порівняно з 93,7% проти штаму "Альфа".
Дві дози вакцини AstraZeneca на 67% ефективні проти "дельта"-штаму, порівняно з 60%, про які повідомлялося раніше, і на 74,5% ефективні проти штаму "Альфа", порівняно з початковою оцінкою в 66% ефективності.
"Лише незначні відмінності в ефективності вакцини були відзначені для "дельта"-штаму порівняно зі штамом "Альфа" після отримання двох доз вакцини", - пишуть у своєму дослідженні вчені Public Health England.
Дані з Ізраїлю показали більш низьку ефективність вакцини Pfizer проти симптоматичного захворювання, хоча захист від важкого захворювання залишається високим.
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Pfizer и AstaZeneca по предварительной записи. Про Модерну вообще молчат.
Записался на все некитайские неделю назад - пока тишина.
https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 Pfizer 56% effective from 14 days after first dose, https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 87% effective after two doses.
https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 AstraZeneca 67% effective from 14 days after first dose. Not enough data for two doses.
https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 Moderna 72% effective from 14 days after first dose. Not enough data for two doses.