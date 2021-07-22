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Новости Коронавирус и карантин
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Эффективность COVID-вакцины AstraZeneca против "дельта"-штамма 67%, Pfizer - 88%, - исследование

Эффективность COVID-вакцины AstraZeneca против

Две дозы вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и AstraZeneca почти так же эффективны против "Дельта" штамма коронавируса, как и против ранее доминировавшего штамма "Альфа". Различия в эффективности вакцин против этих штаммов после полного курса вакцинации незначительны.

Вакцины высокоэффективны против "Дельта" штамма, который в настоящее время является доминирующим во всем мире, хотя исследование подтверждает, что одной прививки вакцины недостаточно для высокой защиты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Исследование показало, что две дозы вакцины компании Pfizer были на 88% эффективны для предотвращения симптоматического заболевания от "Дельта" штамма, по сравнению с 93,7% против штамма "Альфа".

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Две дозы вакцины AstraZeneca на 67% эффективны против "Дельта" штамма, по сравнению с 60%, о которых сообщалось ранее, и на 74,5% эффективны против штамма "Альфа", по сравнению с первоначальной оценкой в 66% эффективности.

"Лишь незначительные различия в эффективности вакцины были отмечены для "Дельта" штамма по сравнению со штаммом "Альфа" после получения двух доз вакцины", - пишут в своем исследовании ученые Public Health England.

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Данные из Израиля показали более низкую эффективность вакцины Pfizer против симптоматического заболевания, хотя защита от тяжелого заболевания остается высокой.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+5
Прикол в том, что никто не хочет ковид в тяжелой форме. Это не очень быстрая и не очень лёгкая смерть...
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22.07.2021 18:45 Ответить
+3
Это совершенно точная информация, но она верна исключительно на территории лаптестана. Причина проста - на лаптестан AstraZeneca не поставляется, следовательно и эффективность такова.
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22.07.2021 22:36 Ответить
+2
А КОРОНОВАК?
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22.07.2021 17:17 Ответить
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А шанс підхопити ковід у важкій формі - 5%.
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22.07.2021 17:12 Ответить
Прикол в том, что никто не хочет ковид в тяжелой форме. Это не очень быстрая и не очень лёгкая смерть...
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22.07.2021 18:45 Ответить
А КОРОНОВАК?
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22.07.2021 17:17 Ответить
1,5%
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22.07.2021 17:44 Ответить
а коронавак - очевидно, швак....
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22.07.2021 19:01 Ответить
У Короновака более низкая эффективность, но главное-не заболеть в тяжелой форме.
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22.07.2021 19:11 Ответить
Ефективність COVID-вакцини AstraZeneca проти "дельта"-штаму 67%, Pfizer - 88%, - дослідження - Цензор.НЕТ 1238Оккупационная администрация РФ в Крыму может досрочно завершить туристический сезон на полуострове, если заболеваемость Холерой станет катастрофической..
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22.07.2021 17:22 Ответить
а нахрен мне знать эффективность Pfizer и AstraZeneca , если основную массу населения вакцинируют китайским коронаваком??? и нахрен вакцинироваться теперь коронаваком, если он вообще с "дельтой" не знаком??
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22.07.2021 19:00 Ответить
А кто заставляет вакцинироваться Коронваком, если можно Файзером, или Модерной?
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22.07.2021 19:54 Ответить
В Северодонецке Короновак всем желающим в любое время.
Pfizer и AstaZeneca по предварительной записи. Про Модерну вообще молчат.
Записался на все некитайские неделю назад - пока тишина.
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22.07.2021 20:18 Ответить
Ко мешает https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv организовать коллектив и получить Файзер ?
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22.07.2021 21:04 Ответить
вам удалось? может у вас времени свободного много коллективы организовывать
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22.07.2021 22:14 Ответить
Не можете сами, поищите вокруг себя - сейчас это довольно популярно, и "коллектив" не штатное расписание - туда можно вписать кого угодно.
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22.07.2021 22:19 Ответить
Я сегодня вакцинировался Pfizer,в центре вакцинации. Заполнил анкету,записали твои данные и все.15 минут на все про все.Быстро и бесплатно!
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22.07.2021 23:47 Ответить
вы думаете, что Pfizer и AstaZeneca в свободном доступе? пока дождешься своей очереди на них - умрешь либо от ковида либо от старости
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22.07.2021 22:12 Ответить
Есть и в свободном доступе. https://www.facebook.com/hollywoodmall/posts/4650992018264110 Вот пример .
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22.07.2021 22:20 Ответить
Эффективность COVID-вакцины AstraZeneca=0
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22.07.2021 22:33 Ответить
Это совершенно точная информация, но она верна исключительно на территории лаптестана. Причина проста - на лаптестан AstraZeneca не поставляется, следовательно и эффективность такова.
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22.07.2021 22:36 Ответить
Британия вакцинировалась в основном Астразенекой. И эффект от нее такой, что кацапам с их недоспутником только мечтать.
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23.07.2021 07:25 Ответить
https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 How much protection COVID-19 vaccines give you against the Delta variant, according to the best available data

https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 Pfizer 56% effective from 14 days after first dose, https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 87% effective after two doses.
https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 AstraZeneca 67% effective from 14 days after first dose. Not enough data for two doses.
https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 Moderna 72% effective from 14 days after first dose. Not enough data for two doses.
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23.07.2021 07:32 Ответить
 
 