Эффективность COVID-вакцины AstraZeneca против "дельта"-штамма 67%, Pfizer - 88%, - исследование
Две дозы вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и AstraZeneca почти так же эффективны против "Дельта" штамма коронавируса, как и против ранее доминировавшего штамма "Альфа". Различия в эффективности вакцин против этих штаммов после полного курса вакцинации незначительны.
Вакцины высокоэффективны против "Дельта" штамма, который в настоящее время является доминирующим во всем мире, хотя исследование подтверждает, что одной прививки вакцины недостаточно для высокой защиты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Исследование показало, что две дозы вакцины компании Pfizer были на 88% эффективны для предотвращения симптоматического заболевания от "Дельта" штамма, по сравнению с 93,7% против штамма "Альфа".
Две дозы вакцины AstraZeneca на 67% эффективны против "Дельта" штамма, по сравнению с 60%, о которых сообщалось ранее, и на 74,5% эффективны против штамма "Альфа", по сравнению с первоначальной оценкой в 66% эффективности.
"Лишь незначительные различия в эффективности вакцины были отмечены для "Дельта" штамма по сравнению со штаммом "Альфа" после получения двух доз вакцины", - пишут в своем исследовании ученые Public Health England.
Данные из Израиля показали более низкую эффективность вакцины Pfizer против симптоматического заболевания, хотя защита от тяжелого заболевания остается высокой.
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Pfizer и AstaZeneca по предварительной записи. Про Модерну вообще молчат.
Записался на все некитайские неделю назад - пока тишина.
https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 Pfizer 56% effective from 14 days after first dose, https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 87% effective after two doses.
https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 AstraZeneca 67% effective from 14 days after first dose. Not enough data for two doses.
https://www.businessinsider.com/delta-variant-covid-vaccine-effectiveness-protection-pfizer-moderna-astrazeneca-2021-7 Moderna 72% effective from 14 days after first dose. Not enough data for two doses.