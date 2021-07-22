Київська суддя Колегаєва, яка влаштувала ДТП, пішла на лікарняний

Суддя Деснянського районного суду Києва Світлана Колегаєва, яку запідозрили в скоєнні ДТП у стані алкогольного сп'яніння, пішла на лікарняний і не з'явилася сьогодні на роботі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.

Проходити тест на наявність алкоголю на місці аварії вона відмовилася, тому патрульні відвезли її в медустанову для проведення експертизи там. За даними джерел журналістів, у неї виявили шестиразове перевищення алкоголю в крові. Вона нібито двічі задула на драгер, але обидва результати відрізнялися. Тому суддя захотіла провести ще одну експертизу. Її результатів досі немає.

У суді, де працює Колегаєва, кажуть, що про інцидент дізналися з новин. Керівництво суду не усувало її від роботи, а покарання для неї буде визначати Вища рада правосуддя.

"На сьогодніі, за повідомленням судді Колегаєвої, вона перебуває на лікарняному", - каже прессекретар суду Наталія Тарасенко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше 21 липня 2021 року п'яна суддя Деснянського суду Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі в Києві.

22 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що ця справу "не замнуть".