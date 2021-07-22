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Новини П'яні за кермом
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Київська суддя Колегаєва, яка влаштувала ДТП, пішла на лікарняний

Київська суддя Колегаєва, яка влаштувала ДТП, пішла на лікарняний

Суддя Деснянського районного суду Києва Світлана Колегаєва, яку запідозрили в скоєнні ДТП у стані алкогольного сп'яніння, пішла на лікарняний і не з'явилася сьогодні на роботі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.

Проходити тест на наявність алкоголю на місці аварії вона відмовилася, тому патрульні відвезли її в медустанову для проведення експертизи там. За даними джерел журналістів, у неї виявили шестиразове перевищення алкоголю в крові. Вона нібито двічі задула на драгер, але обидва результати відрізнялися. Тому суддя захотіла провести ще одну експертизу. Її результатів досі немає.

У суді, де працює Колегаєва, кажуть, що про інцидент дізналися з новин. Керівництво суду не усувало її від роботи, а покарання для неї буде визначати Вища рада правосуддя.

"На сьогодніі, за повідомленням судді Колегаєвої, вона перебуває на лікарняному", - каже прессекретар суду Наталія Тарасенко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше 21 липня 2021 року п'яна суддя Деснянського суду Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі в Києві.

22 липня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що ця справу "не замнуть".

ДТП (4483) пияцтво (580) суддя (1589)


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Топ коментарі
+25
І де той клоун монастирський?
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22.07.2021 22:33 Відповісти
+24
под похмелье выписывают больничный? я думал увольняют
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22.07.2021 22:35 Відповісти
+15
мух отгоняет от нее!
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22.07.2021 22:35 Відповісти
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І де той клоун монастирський?
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22.07.2021 22:33 Відповісти
мух отгоняет от нее!
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22.07.2021 22:35 Відповісти
А он при чем тут? МВД и суды - это как бэ немного разные епархии
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22.07.2021 22:41 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3278673/monastyrskiyi_poobeschal_chto_dtp_s_sudeyi_kolegaevoyi_ne_zamnut
Не відповідай. Діалогу, враховуючи твоє запитання, не вийде.
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22.07.2021 22:45 Відповісти
Устроившая ДТП киевская судья Колегаева ушла на больничный

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невже ковід?
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22.07.2021 22:52 Відповісти
Уфф... Ты из тех, 73-х процентных, не знающих чем должна заниматься каждая ветвь власти???

ЗЫ. Ну, давай и дальше верь обещаниям.
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22.07.2021 22:55 Відповісти
Стандартний хід.
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22.07.2021 22:35 Відповісти
о таки да "непорочное воспаление" коробки черепа...а мосха там не было по определению.......
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22.07.2021 22:50 Відповісти
потім розкажуть що вона була хвора,напилася спиртовмістких ліків і їй за кермом зле стало тому чуть не влетіла в зупинку.
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22.07.2021 22:59 Відповісти
Ага! Лікувала розлад шлунку спиртовою горіховою настойкою і "Бальзамом Біттнера" - знаєм таке "Проходили"!!!
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23.07.2021 04:58 Відповісти
под похмелье выписывают больничный? я думал увольняют
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22.07.2021 22:35 Відповісти
Врачебная мафия бессмертна. А ведь могли бы прислать пару угрюмых санитаров на Банковую и под камеры увести зюзю в смирительной рубашке... и проблема была бы решена...
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23.07.2021 02:09 Відповісти
ушла в запой вместе с дохтором
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22.07.2021 22:36 Відповісти
а ж тут і казочці-кінець!
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22.07.2021 22:36 Відповісти
Правильно, такой стресс налетели как нелюди на законопослушную алкоголичку.
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22.07.2021 22:36 Відповісти
теперь ей придумают беременность или неизлечимую хворь, из-за которой она потеряла управление...а перед этим она выпила лекарство на спирту (ну там боярышник)))) или валерьянку)))... несчастная женщина...))) наговаривают на судью )))
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22.07.2021 22:54 Відповісти
Твари!!!
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23.07.2021 08:37 Відповісти
В итоге, даже потеряв сознание во время движения она смогла предотвратить гибель людей стоявших на тротуаре, выдвинуть на судью года.
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23.07.2021 09:02 Відповісти
и преЗЕ поцепит орден на пузо за спасение пешеходов ? )))
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23.07.2021 10:35 Відповісти
как раз до 24-го успеют
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23.07.2021 12:29 Відповісти
Печивом отруїлась, бідненька....
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22.07.2021 22:36 Відповісти
Згадується старий совковий анекдот, Якщо алкоголізм це хвороба, то чому не дають лікарняний!?
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22.07.2021 22:40 Відповісти
То что она будет мутитки устраивать это известный факт и результат очевиден что это пшик...
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22.07.2021 22:49 Відповісти
По пиці видно що алкоголічка кончена!
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22.07.2021 22:49 Відповісти
"Устроившая ДТП киевская судья Колегаева ушла на больничный..."

Понос?
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22.07.2021 22:52 Відповісти
занос...бабла.
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22.07.2021 22:54 Відповісти
и метеоризм )))
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22.07.2021 22:55 Відповісти
с похмелья - на больничный??? Вот это связи
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22.07.2021 22:59 Відповісти
это только в Украине такое возможно, везде в мире -отставка и волчий билет!..
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22.07.2021 23:05 Відповісти
Судья Деснянского районного суда Киева Светлана Колегаева, которую заподозрили в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, ушла на больничный и не появилась сегодня на работе. Головка після бухла бо-бо. Мабуть намішала...
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22.07.2021 23:30 Відповісти
Наверное зубик заболел или жопа.
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23.07.2021 03:21 Відповісти
Тут,как говорится, время лечит.
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23.07.2021 05:48 Відповісти
Оправдают и повысят. Будет судить украинцев с остервенением за свой страх.
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23.07.2021 06:03 Відповісти
Ушла на повышение.
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23.07.2021 07:19 Відповісти
Вот так маланцы строят общество неправды и безнаказанности.
Это даёт право людям вершить собственный суд, и похх на ваши "законы".
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23.07.2021 07:21 Відповісти
Больничный, затягивание дела, потом когда все стихнет апелляция и не виновен. Схема оттачивалась 30 лет...
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23.07.2021 07:24 Відповісти
І цю мразь як завжди виправдають
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23.07.2021 07:47 Відповісти
Не сомневайтесь: высший совет "правосудия" подпишется за нее и будет отмазывать эту клизму чтобы потом, при случае, она отмазывала их.
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23.07.2021 07:56 Відповісти
Жаль, что ее на органы не разобрали прямо на улице. А то реформу судебной системы можно было бы считать начатой.
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23.07.2021 08:21 Відповісти
То поки одну-другу сволоту не розберуть, доти нічого й не зміниться.
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23.07.2021 09:02 Відповісти
У неё диарея. Как просрётся-опять приступит к своим обязанностям.
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23.07.2021 08:29 Відповісти
Ай-я-яй... Аль хворь приключилась?
Київська суддя Колегаєва, яка влаштувала ДТП, пішла на лікарняний - Цензор.НЕТ 4199
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23.07.2021 08:29 Відповісти
Почалось. Лікарняний, відпустка, потім протокол не так складений, потім експертиза не така... А потом взагалі, то не вона і того ДТП ніколи і не було...
От суки...
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23.07.2021 09:01 Відповісти
Ушла в отрыв.
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23.07.2021 09:44 Відповісти
Похмелье дело тонкое....
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23.07.2021 10:36 Відповісти
Да, и больничный за счет патрульных, которые посмели барыню побеспокоить! Довели, гады, своей бестактностью даму с легко ранимой душой до больничного!
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23.07.2021 11:00 Відповісти
Так называемые "суды Украины", нужно разогнать все,- это кодло преступников, для обслуги преступников. ВСЕ "судьи" Украины, должны быть объявлены вне закона, всё их имущество должно быть конфисковано, все они должны быть лишены прав и состояний и высланы на спец. поселение в отдельную резервацию, пожизненно!
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23.07.2021 15:54 Відповісти
 
 