"Устроившая ДТП киевская судья Колегаева ушла на больничный..."

Судья Деснянского районного суда Киева Светлана Колегаева, которую заподозрили в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, ушла на больничный и не появилась сегодня на работе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Проходить тест на наличие алкоголя на месте аварии она отказалась, поэтому патрульные отвезли ее в медучреждение для проведения экспертизы там. По данным источников журналистов, у нее обнаружили шестикратное превышение алкоголя в крови от нормы. Она якобы дважды задула на драгере, но оба результата отличались. Поэтому судья захотела провести еще одну экспертизу. Ее результатов до сих пор нет.

В суде, где работает Колегаева, говорят, что об инциденте узнали из новостей. Руководство суда не отстраняло ее от работы, а наказание для нее будет определять Высший совет правосудия.

"На сегодняшний день, по сообщению судьи Колегаевой, она находится на больничном", - говорит пресс-секретарь суда Наталья Тарасенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 21 июля 2021 года пьяная судья Деснянского суда Колегаева на своем Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей на тротуаре в Киеве.

22 июля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что это дело "не замнут".