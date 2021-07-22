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Новости Пьяные за рулем
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Устроившая ДТП киевская судья Колегаева ушла на больничный

Устроившая ДТП киевская судья Колегаева ушла на больничный

Судья Деснянского районного суда Киева Светлана Колегаева, которую заподозрили в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, ушла на больничный и не появилась сегодня на работе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Проходить тест на наличие алкоголя на месте аварии она отказалась, поэтому патрульные отвезли ее в медучреждение для проведения экспертизы там. По данным источников журналистов, у нее обнаружили шестикратное превышение алкоголя в крови от нормы. Она якобы дважды задула на драгере, но оба результата отличались. Поэтому судья захотела провести еще одну экспертизу. Ее результатов до сих пор нет.

В суде, где работает Колегаева, говорят, что об инциденте узнали из новостей. Руководство суда не отстраняло ее от работы, а наказание для нее будет определять Высший совет правосудия.

"На сегодняшний день, по сообщению судьи Колегаевой, она находится на больничном", - говорит пресс-секретарь суда Наталья Тарасенко.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 21 июля 2021 года пьяная судья Деснянского суда Колегаева на своем Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей на тротуаре в Киеве.

22 июля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что это дело "не замнут". 

Автор: 

ДТП (7686) пьянство (867) судья (2651)


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Топ комментарии
+25
І де той клоун монастирський?
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22.07.2021 22:33 Ответить
+24
под похмелье выписывают больничный? я думал увольняют
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22.07.2021 22:35 Ответить
+15
мух отгоняет от нее!
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22.07.2021 22:35 Ответить
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І де той клоун монастирський?
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22.07.2021 22:33 Ответить
мух отгоняет от нее!
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22.07.2021 22:35 Ответить
А он при чем тут? МВД и суды - это как бэ немного разные епархии
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22.07.2021 22:41 Ответить
https://censor.net/ru/news/3278673/monastyrskiyi_poobeschal_chto_dtp_s_sudeyi_kolegaevoyi_ne_zamnut
Не відповідай. Діалогу, враховуючи твоє запитання, не вийде.
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22.07.2021 22:45 Ответить
Устроившая ДТП киевская судья Колегаева ушла на больничный

======================
невже ковід?
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22.07.2021 22:52 Ответить
Уфф... Ты из тех, 73-х процентных, не знающих чем должна заниматься каждая ветвь власти???

ЗЫ. Ну, давай и дальше верь обещаниям.
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22.07.2021 22:55 Ответить
Стандартний хід.
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22.07.2021 22:35 Ответить
о таки да "непорочное воспаление" коробки черепа...а мосха там не было по определению.......
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22.07.2021 22:50 Ответить
потім розкажуть що вона була хвора,напилася спиртовмістких ліків і їй за кермом зле стало тому чуть не влетіла в зупинку.
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22.07.2021 22:59 Ответить
Ага! Лікувала розлад шлунку спиртовою горіховою настойкою і "Бальзамом Біттнера" - знаєм таке "Проходили"!!!
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23.07.2021 04:58 Ответить
под похмелье выписывают больничный? я думал увольняют
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22.07.2021 22:35 Ответить
Врачебная мафия бессмертна. А ведь могли бы прислать пару угрюмых санитаров на Банковую и под камеры увести зюзю в смирительной рубашке... и проблема была бы решена...
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23.07.2021 02:09 Ответить
ушла в запой вместе с дохтором
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22.07.2021 22:36 Ответить
а ж тут і казочці-кінець!
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22.07.2021 22:36 Ответить
Правильно, такой стресс налетели как нелюди на законопослушную алкоголичку.
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22.07.2021 22:36 Ответить
теперь ей придумают беременность или неизлечимую хворь, из-за которой она потеряла управление...а перед этим она выпила лекарство на спирту (ну там боярышник)))) или валерьянку)))... несчастная женщина...))) наговаривают на судью )))
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22.07.2021 22:54 Ответить
Твари!!!
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23.07.2021 08:37 Ответить
В итоге, даже потеряв сознание во время движения она смогла предотвратить гибель людей стоявших на тротуаре, выдвинуть на судью года.
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23.07.2021 09:02 Ответить
и преЗЕ поцепит орден на пузо за спасение пешеходов ? )))
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23.07.2021 10:35 Ответить
как раз до 24-го успеют
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23.07.2021 12:29 Ответить
Печивом отруїлась, бідненька....
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22.07.2021 22:36 Ответить
Згадується старий совковий анекдот, Якщо алкоголізм це хвороба, то чому не дають лікарняний!?
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22.07.2021 22:40 Ответить
То что она будет мутитки устраивать это известный факт и результат очевиден что это пшик...
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22.07.2021 22:49 Ответить
По пиці видно що алкоголічка кончена!
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22.07.2021 22:49 Ответить
"Устроившая ДТП киевская судья Колегаева ушла на больничный..."

Понос?
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22.07.2021 22:52 Ответить
занос...бабла.
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22.07.2021 22:54 Ответить
и метеоризм )))
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22.07.2021 22:55 Ответить
с похмелья - на больничный??? Вот это связи
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22.07.2021 22:59 Ответить
это только в Украине такое возможно, везде в мире -отставка и волчий билет!..
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22.07.2021 23:05 Ответить
Судья Деснянского районного суда Киева Светлана Колегаева, которую заподозрили в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, ушла на больничный и не появилась сегодня на работе. Головка після бухла бо-бо. Мабуть намішала...
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22.07.2021 23:30 Ответить
Наверное зубик заболел или жопа.
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23.07.2021 03:21 Ответить
Тут,как говорится, время лечит.
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23.07.2021 05:48 Ответить
Оправдают и повысят. Будет судить украинцев с остервенением за свой страх.
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23.07.2021 06:03 Ответить
Ушла на повышение.
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23.07.2021 07:19 Ответить
Вот так маланцы строят общество неправды и безнаказанности.
Это даёт право людям вершить собственный суд, и похх на ваши "законы".
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23.07.2021 07:21 Ответить
Больничный, затягивание дела, потом когда все стихнет апелляция и не виновен. Схема оттачивалась 30 лет...
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23.07.2021 07:24 Ответить
І цю мразь як завжди виправдають
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23.07.2021 07:47 Ответить
Не сомневайтесь: высший совет "правосудия" подпишется за нее и будет отмазывать эту клизму чтобы потом, при случае, она отмазывала их.
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23.07.2021 07:56 Ответить
Жаль, что ее на органы не разобрали прямо на улице. А то реформу судебной системы можно было бы считать начатой.
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23.07.2021 08:21 Ответить
То поки одну-другу сволоту не розберуть, доти нічого й не зміниться.
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23.07.2021 09:02 Ответить
У неё диарея. Как просрётся-опять приступит к своим обязанностям.
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23.07.2021 08:29 Ответить
Ай-я-яй... Аль хворь приключилась?
Київська суддя Колегаєва, яка влаштувала ДТП, пішла на лікарняний - Цензор.НЕТ 4199
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23.07.2021 08:29 Ответить
Почалось. Лікарняний, відпустка, потім протокол не так складений, потім експертиза не така... А потом взагалі, то не вона і того ДТП ніколи і не було...
От суки...
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23.07.2021 09:01 Ответить
Ушла в отрыв.
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23.07.2021 09:44 Ответить
Похмелье дело тонкое....
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23.07.2021 10:36 Ответить
Да, и больничный за счет патрульных, которые посмели барыню побеспокоить! Довели, гады, своей бестактностью даму с легко ранимой душой до больничного!
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23.07.2021 11:00 Ответить
Так называемые "суды Украины", нужно разогнать все,- это кодло преступников, для обслуги преступников. ВСЕ "судьи" Украины, должны быть объявлены вне закона, всё их имущество должно быть конфисковано, все они должны быть лишены прав и состояний и высланы на спец. поселение в отдельную резервацию, пожизненно!
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23.07.2021 15:54 Ответить
 
 