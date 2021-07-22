Ми не відкидаємо запровадження нових санкцій за "Північний потік-2", - Держдеп США
Американський уряд готовий застосовувати всі інструменти, в тому числі санкції, щоб гарантувати, що Росія не буде використовувати Nord Stream 2 як зброю.
Про це заявив у четвер на брифінгу у Вашингтоні представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Щоб бути абсолютно чітким, ми не відмовляємося від жодних доступних нам інструментів. Фактично, ми додаємо кілька нових до нашого арсеналу", - заявив Прайс.
Він наголосив, що адміністрація США буде слідувати конкретному санкційному курсу, визначеному американським законодавством.
"Ми прагнемо діяти за законом, ми будемо продовжувати це робити. Ніщо з того, що було оприлюднено вчора (у Спільній декларації США-Німеччина - ред.), жодним чином не змінило цього. Ми будемо продовжувати дотримуватися закону", - наголосив представник Держдепу.
Він зазначив, що головна мета домовленості США і Німеччини щодо Nord Stream 2 залишається в тому, щоб не дати Росії використовувати енергоресурси як зброю проти партнерів США в регіоні, перш за все України.
"Чинна адміністрація виступає проти Nord Stream 2. Так було 20 січня (в перший день роботи адміністрації Байдена - ред.), так залишається і [сьогодні] 22 липня, і так буде в майбутньому", - наголосив Прайс.
Він укотре назвав російський проєкт "поганою угодою" для Німеччини, для України і Європи в цілому. Саме тому, за його словами, адміністрація Байдена ввела санкції проти 19 судів, які були долучені до проєкту.
"Зі свого боку, ми продовжимо виступати проти цього трубопроводу", - запевнив офіційний представник Державного департаменту США.
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бубосику не нужны ваши возможно возможные санкции... ему бы деньгами !!
Может уже пора своим умом жить а не надеяться на добренького дядю из-за океана.
Кацапы всегда используют энергоресурсы как оружие, схренали им что-то менять. Украина тоже проиграла, с такими союзниками… все идёт к большой войне на нашей земле.
Купуйте хоча б турецькі помпові рушниці, бо фінал вже близько.
бесподобный мультик...
Брехло гидотне. Ви вже його порушили, про що вам товчуть республіканці.
А ви прикидається, що не розумієте.
https://www.slovoidilo.ua/2021/07/02/novyna/svit/palati-predstavnykiv-konhresu-zaboronyat-bajdenu-znimaty-sankcziyi-pivnichnoho-potoku-2
У Палаті представників Конгресу заборонять Байдену знімати санкції з «Північного потоку-2»
Комітет з асигнувань Палати Представників Конгресу США схвалив поправку, яка прямо забороняє Адміністрації президента Джозефа Байдена скасовувати санкції проти https://www.slovoidilo.ua/2021/06/27/novyna/svit/kandydaty-kanczlery-nimechchyny-nazvaly-umovu-zupynky-pivnichnoho-potoku-2 російського газопроводу «Північний потік-2» .
Йдеться про заборону адміністрації Байдена скасовувати санкції в ході 2022 фінансового року. ...
«Ми розраховуємо, що адміністрація президента почує наш потужний сигнал і зробить пріоритетним питанням європейської енергетичної безпеки», - заявила Каптур.Тепер для затвердження заборони поправка повинна пройти читання в Палаті представників, Сенаті США, і наостанок її повинен серед інших бюджетних планів США підписати президент.
Побачимо, як підпише.
Шо, кокошникоголовые, Трампушку на царство?