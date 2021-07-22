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Ми не відкидаємо запровадження нових санкцій за "Північний потік-2", - Держдеп США

Ми не відкидаємо запровадження нових санкцій за

Американський уряд готовий застосовувати всі інструменти, в тому числі санкції, щоб гарантувати, що Росія не буде використовувати Nord Stream 2 як зброю.

Про це заявив у четвер на брифінгу у Вашингтоні представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Щоб бути абсолютно чітким, ми не відмовляємося від жодних доступних нам інструментів. Фактично, ми додаємо кілька нових до нашого арсеналу", - заявив Прайс.

Він наголосив, що адміністрація США буде слідувати конкретному санкційному курсу, визначеному американським законодавством.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наші союзники вчинили егоїстично, цей проєкт допомагає озброювати Росію, - прем'єр Польщі Моравецький про "Північний потік-2"

"Ми прагнемо діяти за законом, ми будемо продовжувати це робити. Ніщо з того, що було оприлюднено вчора (у Спільній декларації США-Німеччина - ред.), жодним чином не змінило цього. Ми будемо продовжувати дотримуватися закону", - наголосив представник Держдепу.

Він зазначив, що головна мета домовленості США і Німеччини щодо Nord Stream 2 залишається в тому, щоб не дати Росії використовувати енергоресурси як зброю проти партнерів США в регіоні, перш за все України.

"Чинна адміністрація виступає проти Nord Stream 2. Так було 20 січня (в перший день роботи адміністрації Байдена - ред.), так залишається і [сьогодні] 22 липня, і так буде в майбутньому", - наголосив Прайс.

Він укотре назвав російський проєкт "поганою угодою" для Німеччини, для України і Європи в цілому. Саме тому, за його словами, адміністрація Байдена ввела санкції проти 19 судів, які були долучені до проєкту.

"Зі свого боку, ми продовжимо виступати проти цього трубопроводу", - запевнив офіційний представник Державного департаменту США.

Також читайте: Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" не дає Україні жодних гарантій, - віцепрем'єр Стефанишина

санкції (12117) Північний потік (2473) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+16
_Если представить собирательный образ дядюшки Сэма, то сейчас представляется какой-то шызофреник. Никакой логики, никакой последовательности! И биполярное расстройство с паталогической лживостью.
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22.07.2021 23:14 Відповісти
+7
...через день после запуска СП2 в Украине на газопроводе произойдёт маленькая поломка, которую нужно будет чинить год... вот и всё - через неделю после поломки начнётся вторжение в Украину, европа и сша выразят озабоченность, зеленые эвакуироваться, а газ по СП2 будет продолжать идти бесперебойно в ЕС ! ну и что, млядь, вам не понятно?!
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23.07.2021 00:13 Відповісти
+6
Мы против, но с оговорками - мы за, хоть на самом деле против, но по факту - за
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22.07.2021 23:18 Відповісти
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_Если представить собирательный образ дядюшки Сэма, то сейчас представляется какой-то шызофреник. Никакой логики, никакой последовательности! И биполярное расстройство с паталогической лживостью.
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22.07.2021 23:14 Відповісти
Скорее старикашка пораженный деменцией .
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22.07.2021 23:48 Відповісти
Да, но кто-то же этим дементором управляет.
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22.07.2021 23:51 Відповісти
Taкие же как и он. Продвигают трансгендерство, требую целовать ботинки Флойда, превратили города где они правят в помойки и в скопища бомжей и т.д. Старые маразматики-коммунисты.
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23.07.2021 01:00 Відповісти
Тебя жена выпустила погулять? Отправляйся обратно пасти кенгуру
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24.07.2021 11:19 Відповісти
Конечно Тупин,пам-па-парам-пам , Тупин - ********** МИРА! Это хотел сказать,хитрожопый паренек?
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23.07.2021 11:26 Відповісти
Да не, всё по делу. Вы хотите слышать что-то обнадёживающее, пусть и не конкретное. Они это льют из всех щелей - благо это бесплатно и ни к чему не обязывает. На самом деле всё давно понятно. Нужно быть под очень серьёзной наркотой, чтобы верить в похороны на 95% построенного проекта.
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22.07.2021 23:51 Відповісти
иди ты на фиг!.. тебе никто не верит!..
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22.07.2021 23:16 Відповісти
Молчали бы уже,позорники
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22.07.2021 23:17 Відповісти
То вони договорюються з німцями, то вже санкціями погрожують незрозуміло кому. З такими союзничками і ворогів не треба
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22.07.2021 23:18 Відповісти
Был тарас, а стал рашистский пида...гох
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23.07.2021 11:29 Відповісти
Мы против, но с оговорками - мы за, хоть на самом деле против, но по факту - за
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22.07.2021 23:18 Відповісти
"Можем ввести санкции", но не хочем, а то ***** обидится.
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22.07.2021 23:20 Відповісти
_Именно так: имеют возможности, но не имеют желания (на уровне нескольких верховных подлецов, решающих за все США) противостоять экспансии фашистской расии.
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22.07.2021 23:28 Відповісти
не исключаете? так исключите!
бубосику не нужны ваши возможно возможные санкции... ему бы деньгами !!
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22.07.2021 23:24 Відповісти
Сейчас посольство сша мониторят украинские сайты,пусть знают что о них думают украинцы.
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22.07.2021 23:28 Відповісти
Я думаю им на мнение индейцев по******
Может уже пора своим умом жить а не надеяться на добренького дядю из-за океана.
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22.07.2021 23:32 Відповісти
Миноторят и жалуються если байдена обзывают плохими словами .
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22.07.2021 23:44 Відповісти
Да что ты гАвАришь,чебурашка драная,все больше ниже пояса ...
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23.07.2021 11:32 Відповісти
Та вы уже надоели своей тягомотиной.
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22.07.2021 23:34 Відповісти
Важи санкции уже что мертвому припарки. Кацапы на вас положили да еще и кончили на вас.
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22.07.2021 23:36 Відповісти
Да ,скоро кончатся дАрАгие росисяне на Моржовии, многие жалуются ,что приходится жить на 2 доллара в день (уровень самых бедных африканских стран)
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23.07.2021 11:36 Відповісти
Слишком много болтовни. Дела не соответствуют заявлениям. Байден проиграл ***** и фрау Рибентроп стратегически и геополитически.
Кацапы всегда используют энергоресурсы как оружие, схренали им что-то менять. Украина тоже проиграла, с такими союзниками… все идёт к большой войне на нашей земле.
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22.07.2021 23:36 Відповісти
На нашей Земле.
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22.07.2021 23:52 Відповісти
Не ссы в труссы, чебураха, будете удушены а-ля сссссссср,без шума и пыли....
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23.07.2021 11:37 Відповісти
Рыло коррупции.
Мы не исключаем введение новых санкций за "Северный поток-2", - Госдеп США - Цензор.НЕТ 624
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22.07.2021 23:40 Відповісти
Враг человечества наряду с путлером, подлежат уничтожению.
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22.07.2021 23:53 Відповісти
Кто *враг человечества наряду с....*?
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23.07.2021 11:40 Відповісти
Введите лучше клизму байдену , балаболы .
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22.07.2021 23:43 Відповісти
Список обьектов которые нельзя кибератаковать байден куйлу передал , а московский хан вернул список подтерев им дупу .
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22.07.2021 23:47 Відповісти
уже слышу громкий смех кемля по поводу формулировки "мы не исключаем возможности "))) Позорище
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22.07.2021 23:58 Відповісти
Я этот смех слышу с момента позорного униженного приглашения на женевский саммит.
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23.07.2021 00:25 Відповісти
Да нет,искандеры с Осланами уже давно не смеются ,чебурашка. А ты тот самый сепар-врач из Лугандона?
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23.07.2021 11:43 Відповісти
Бухаете? Ответы не читаете? только пишете?)
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23.07.2021 23:05 Відповісти
Західні демагоги у своїм амплуа неперевершені!!!!🙈🙈🙈
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23.07.2021 00:08 Відповісти
_Словоблудие - большая часть того что говорят политиканы и дипломаты. Раковая опухоль человечества.
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23.07.2021 00:10 Відповісти
...через день после запуска СП2 в Украине на газопроводе произойдёт маленькая поломка, которую нужно будет чинить год... вот и всё - через неделю после поломки начнётся вторжение в Украину, европа и сша выразят озабоченность, зеленые эвакуироваться, а газ по СП2 будет продолжать идти бесперебойно в ЕС ! ну и что, млядь, вам не понятно?!
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23.07.2021 00:13 Відповісти
_Непонятно как заигрывающие с людоедами политиканы Запада могут быть столь близорукими кретинами, которым даже инстинкт самосохранения не доносит сквозь лобовую броню, что они и их дети сгорят в огне ядерной всемирной войны в результате их беспринципной алчности. То ли это тупость непрошибаемая, то ли невменяемость, то ли по-дурацки уверены что будут в числе выживших и переживших... Вот это лично я понять пока не могу.
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23.07.2021 01:11 Відповісти
согласен полностью.. добавить нечего..
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23.07.2021 01:18 Відповісти
ну так вони й не *********, лише трохи не договорили - про санкції мова була в контексті "газовий шантаж німеччини", а не в плані якоїсь України.
Купуйте хоча б турецькі помпові рушниці, бо фінал вже близько.
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23.07.2021 12:19 Відповісти
"я обьясняю вам свои обязанности, сер, но не ограничиваю ваших прав..." (с)
бесподобный мультик...
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23.07.2021 00:23 Відповісти
Пока старый импотент Байден "не отказываетесь от введения", )(уйло ввёл ему по самые гланды. Это позорная страница в истории США.
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23.07.2021 00:24 Відповісти
Blm - Biden loves Moscow
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23.07.2021 00:52 Відповісти
Коротше.. NSM. North stream matters
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23.07.2021 00:48 Відповісти
А шо, правда Трамп был агентом Москвы, а Байден обещал воевать с Москвой до последнего ядрён-батона ?
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23.07.2021 01:01 Відповісти
"Мы стремимся следовать закону, мы будем продолжать это делать. Ничто из того, что было обнародовано вчера (в Совместной декларации США-Германия - ред.), никоим образом не изменило этого. Мы будем продолжать соблюдать закон", - подчеркнул представитель Госдепа.

Брехло гидотне. Ви вже його порушили, про що вам товчуть республіканці.
А ви прикидається, що не розумієте.

https://www.slovoidilo.ua/2021/07/02/novyna/svit/palati-predstavnykiv-konhresu-zaboronyat-bajdenu-znimaty-sankcziyi-pivnichnoho-potoku-2

У Палаті представників Конгресу заборонять Байдену знімати санкції з «Північного потоку-2»

Комітет з асигнувань Палати Представників Конгресу США схвалив поправку, яка прямо забороняє Адміністрації президента Джозефа Байдена скасовувати санкції проти https://www.slovoidilo.ua/2021/06/27/novyna/svit/kandydaty-kanczlery-nimechchyny-nazvaly-umovu-zupynky-pivnichnoho-potoku-2 російського газопроводу «Північний потік-2» .
Йдеться про заборону адміністрації Байдена скасовувати санкції в ході 2022 фінансового року. ...

«Ми розраховуємо, що адміністрація президента почує наш потужний сигнал і зробить пріоритетним питанням європейської енергетичної безпеки», - заявила Каптур.Тепер для затвердження заборони поправка повинна пройти читання в Палаті представників, Сенаті США, і наостанок її повинен серед інших бюджетних планів США підписати президент.

Побачимо, як підпише.
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23.07.2021 01:25 Відповісти
95 квартал на выезде в США
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23.07.2021 03:08 Відповісти
Самое простое-наложить санкции на немецкие банки,которые будут обслуживать этот проект и все, он закроется на второй день.
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23.07.2021 04:03 Відповісти
Ты он или она?😂🌷
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23.07.2021 07:11 Відповісти
Лахта-то как разгулялась!
Шо, кокошникоголовые, Трампушку на царство?
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23.07.2021 08:37 Відповісти
 
 