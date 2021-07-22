Ми не відкидаємо запровадження нових санкцій за "Північний потік-2", - Держдеп США

Американський уряд готовий застосовувати всі інструменти, в тому числі санкції, щоб гарантувати, що Росія не буде використовувати Nord Stream 2 як зброю.

Про це заявив у четвер на брифінгу у Вашингтоні представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Щоб бути абсолютно чітким, ми не відмовляємося від жодних доступних нам інструментів. Фактично, ми додаємо кілька нових до нашого арсеналу", - заявив Прайс.

Він наголосив, що адміністрація США буде слідувати конкретному санкційному курсу, визначеному американським законодавством.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наші союзники вчинили егоїстично, цей проєкт допомагає озброювати Росію, - прем'єр Польщі Моравецький про "Північний потік-2"

"Ми прагнемо діяти за законом, ми будемо продовжувати це робити. Ніщо з того, що було оприлюднено вчора (у Спільній декларації США-Німеччина - ред.), жодним чином не змінило цього. Ми будемо продовжувати дотримуватися закону", - наголосив представник Держдепу.

Він зазначив, що головна мета домовленості США і Німеччини щодо Nord Stream 2 залишається в тому, щоб не дати Росії використовувати енергоресурси як зброю проти партнерів США в регіоні, перш за все України.

"Чинна адміністрація виступає проти Nord Stream 2. Так було 20 січня (в перший день роботи адміністрації Байдена - ред.), так залишається і [сьогодні] 22 липня, і так буде в майбутньому", - наголосив Прайс.

Він укотре назвав російський проєкт "поганою угодою" для Німеччини, для України і Європи в цілому. Саме тому, за його словами, адміністрація Байдена ввела санкції проти 19 судів, які були долучені до проєкту.

"Зі свого боку, ми продовжимо виступати проти цього трубопроводу", - запевнив офіційний представник Державного департаменту США.

Також читайте: Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" не дає Україні жодних гарантій, - віцепрем'єр Стефанишина