Мы не исключаем введение новых санкций за "Северный поток-2", - Госдеп США
Американское правительство готово применять все инструменты, в том числе санкции, чтобы гарантировать, что Россия не будет использовать Nord Stream 2 в качестве оружия.
Об этом заявил в четверг на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Чтобы быть абсолютно четким, мы не отказываемся от каких доступных нам инструментов. Фактически, мы добавляем несколько новых к нашему арсеналу", - заявил Прайс.
Он подчеркнул, что администрация США будет следовать конкретному курсу санкций, определенного американским законодательством.
"Мы стремимся следовать закону, мы будем продолжать это делать. Ничто из того, что было обнародовано вчера (в Совместной декларации США-Германия - ред.), никоим образом не изменило этого. Мы будем продолжать соблюдать закон", - подчеркнул представитель Госдепа.
Он подчеркнул, что главная цель договоренности США и Германии по Nord Stream 2 остается в том, чтобы не дать России использовать энергоресурсы в качестве оружия против партнеров США в регионе, прежде всего Украины.
"Действующая администрация выступает против Nord Stream 2. Так было 20 января (в первый день работы администрации Байдена - ред.), Так остается и [сегодня] 22 июля, и так будет в будущем", - подчеркнул Прайс.
Он в очередной раз назвал российский проект "плохой сделкой" для Германии, для Украины и Европы в целом. Именно поэтому, по его словам, администрация Байдена ввела санкции против 19 судов, которые были приобщены к проекту.
"Со своей стороны, мы продолжим выступать против этого трубопровода", - заверил официальный представитель Государственного департамента США.
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бубосику не нужны ваши возможно возможные санкции... ему бы деньгами !!
Может уже пора своим умом жить а не надеяться на добренького дядю из-за океана.
Кацапы всегда используют энергоресурсы как оружие, схренали им что-то менять. Украина тоже проиграла, с такими союзниками… все идёт к большой войне на нашей земле.
Купуйте хоча б турецькі помпові рушниці, бо фінал вже близько.
бесподобный мультик...
Брехло гидотне. Ви вже його порушили, про що вам товчуть республіканці.
А ви прикидається, що не розумієте.
https://www.slovoidilo.ua/2021/07/02/novyna/svit/palati-predstavnykiv-konhresu-zaboronyat-bajdenu-znimaty-sankcziyi-pivnichnoho-potoku-2
У Палаті представників Конгресу заборонять Байдену знімати санкції з «Північного потоку-2»
Комітет з асигнувань Палати Представників Конгресу США схвалив поправку, яка прямо забороняє Адміністрації президента Джозефа Байдена скасовувати санкції проти https://www.slovoidilo.ua/2021/06/27/novyna/svit/kandydaty-kanczlery-nimechchyny-nazvaly-umovu-zupynky-pivnichnoho-potoku-2 російського газопроводу «Північний потік-2» .
Йдеться про заборону адміністрації Байдена скасовувати санкції в ході 2022 фінансового року. ...
«Ми розраховуємо, що адміністрація президента почує наш потужний сигнал і зробить пріоритетним питанням європейської енергетичної безпеки», - заявила Каптур.Тепер для затвердження заборони поправка повинна пройти читання в Палаті представників, Сенаті США, і наостанок її повинен серед інших бюджетних планів США підписати президент.
Побачимо, як підпише.
Шо, кокошникоголовые, Трампушку на царство?