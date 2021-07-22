Мы не исключаем введение новых санкций за "Северный поток-2", - Госдеп США

Американское правительство готово применять все инструменты, в том числе санкции, чтобы гарантировать, что Россия не будет использовать Nord Stream 2 в качестве оружия.

Об этом заявил в четверг на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы быть абсолютно четким, мы не отказываемся от каких доступных нам инструментов. Фактически, мы добавляем несколько новых к нашему арсеналу", - заявил Прайс.

Он подчеркнул, что администрация США будет следовать конкретному курсу санкций, определенного американским законодательством.

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"Мы стремимся следовать закону, мы будем продолжать это делать. Ничто из того, что было обнародовано вчера (в Совместной декларации США-Германия - ред.), никоим образом не изменило этого. Мы будем продолжать соблюдать закон", - подчеркнул представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что главная цель договоренности США и Германии по Nord Stream 2 остается в том, чтобы не дать России использовать энергоресурсы в качестве оружия против партнеров США в регионе, прежде всего Украины.

"Действующая администрация выступает против Nord Stream 2. Так было 20 января (в первый день работы администрации Байдена - ред.), Так остается и [сегодня] 22 июля, и так будет в будущем", - подчеркнул Прайс.

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Он в очередной раз назвал российский проект "плохой сделкой" для Германии, для Украины и Европы в целом. Именно поэтому, по его словам, администрация Байдена ввела санкции против 19 судов, которые были приобщены к проекту.

"Со своей стороны, мы продолжим выступать против этого трубопровода", - заверил официальный представитель Государственного департамента США.

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