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Новости Газовая война Санкции против России
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Мы не исключаем введение новых санкций за "Северный поток-2", - Госдеп США

Мы не исключаем введение новых санкций за

Американское правительство готово применять все инструменты, в том числе санкции, чтобы гарантировать, что Россия не будет использовать Nord Stream 2 в качестве оружия.

Об этом заявил в четверг на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы быть абсолютно четким, мы не отказываемся от каких доступных нам инструментов. Фактически, мы добавляем несколько новых к нашему арсеналу", - заявил Прайс.

Он подчеркнул, что администрация США будет следовать конкретному курсу санкций, определенного американским законодательством.

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"Мы стремимся следовать закону, мы будем продолжать это делать. Ничто из того, что было обнародовано вчера (в Совместной декларации США-Германия - ред.), никоим образом не изменило этого. Мы будем продолжать соблюдать закон", - подчеркнул представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что главная цель договоренности США и Германии по Nord Stream 2 остается в том, чтобы не дать России использовать энергоресурсы в качестве оружия против партнеров США в регионе, прежде всего Украины.

"Действующая администрация выступает против Nord Stream 2. Так было 20 января (в первый день работы администрации Байдена - ред.), Так остается и [сегодня] 22 июля, и так будет в будущем", - подчеркнул Прайс.

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Он в очередной раз назвал российский проект "плохой сделкой" для Германии, для Украины и Европы в целом. Именно поэтому, по его словам, администрация Байдена ввела санкции против 19 судов, которые были приобщены к проекту.

"Со своей стороны, мы продолжим выступать против этого трубопровода", - заверил официальный представитель Государственного департамента США.

Также читайте: Украинский конгрессовый комитет хочет, чтобы Байден ввел санкции против оператора "Северного потока 2". ДОКУМЕНТ

Автор: 

санкции (11475) Северный поток (1458) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+16
_Если представить собирательный образ дядюшки Сэма, то сейчас представляется какой-то шызофреник. Никакой логики, никакой последовательности! И биполярное расстройство с паталогической лживостью.
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22.07.2021 23:14 Ответить
+7
...через день после запуска СП2 в Украине на газопроводе произойдёт маленькая поломка, которую нужно будет чинить год... вот и всё - через неделю после поломки начнётся вторжение в Украину, европа и сша выразят озабоченность, зеленые эвакуироваться, а газ по СП2 будет продолжать идти бесперебойно в ЕС ! ну и что, млядь, вам не понятно?!
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23.07.2021 00:13 Ответить
+6
Мы против, но с оговорками - мы за, хоть на самом деле против, но по факту - за
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22.07.2021 23:18 Ответить
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_Если представить собирательный образ дядюшки Сэма, то сейчас представляется какой-то шызофреник. Никакой логики, никакой последовательности! И биполярное расстройство с паталогической лживостью.
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22.07.2021 23:14 Ответить
Скорее старикашка пораженный деменцией .
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22.07.2021 23:48 Ответить
Да, но кто-то же этим дементором управляет.
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22.07.2021 23:51 Ответить
Taкие же как и он. Продвигают трансгендерство, требую целовать ботинки Флойда, превратили города где они правят в помойки и в скопища бомжей и т.д. Старые маразматики-коммунисты.
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23.07.2021 01:00 Ответить
Тебя жена выпустила погулять? Отправляйся обратно пасти кенгуру
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24.07.2021 11:19 Ответить
Конечно Тупин,пам-па-парам-пам , Тупин - ********** МИРА! Это хотел сказать,хитрожопый паренек?
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23.07.2021 11:26 Ответить
Да не, всё по делу. Вы хотите слышать что-то обнадёживающее, пусть и не конкретное. Они это льют из всех щелей - благо это бесплатно и ни к чему не обязывает. На самом деле всё давно понятно. Нужно быть под очень серьёзной наркотой, чтобы верить в похороны на 95% построенного проекта.
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22.07.2021 23:51 Ответить
иди ты на фиг!.. тебе никто не верит!..
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22.07.2021 23:16 Ответить
Молчали бы уже,позорники
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22.07.2021 23:17 Ответить
То вони договорюються з німцями, то вже санкціями погрожують незрозуміло кому. З такими союзничками і ворогів не треба
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22.07.2021 23:18 Ответить
Был тарас, а стал рашистский пида...гох
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23.07.2021 11:29 Ответить
Мы против, но с оговорками - мы за, хоть на самом деле против, но по факту - за
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22.07.2021 23:18 Ответить
"Можем ввести санкции", но не хочем, а то ***** обидится.
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22.07.2021 23:20 Ответить
_Именно так: имеют возможности, но не имеют желания (на уровне нескольких верховных подлецов, решающих за все США) противостоять экспансии фашистской расии.
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22.07.2021 23:28 Ответить
не исключаете? так исключите!
бубосику не нужны ваши возможно возможные санкции... ему бы деньгами !!
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22.07.2021 23:24 Ответить
Сейчас посольство сша мониторят украинские сайты,пусть знают что о них думают украинцы.
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22.07.2021 23:28 Ответить
Я думаю им на мнение индейцев по******
Может уже пора своим умом жить а не надеяться на добренького дядю из-за океана.
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22.07.2021 23:32 Ответить
Миноторят и жалуються если байдена обзывают плохими словами .
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22.07.2021 23:44 Ответить
Да что ты гАвАришь,чебурашка драная,все больше ниже пояса ...
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23.07.2021 11:32 Ответить
Та вы уже надоели своей тягомотиной.
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22.07.2021 23:34 Ответить
Важи санкции уже что мертвому припарки. Кацапы на вас положили да еще и кончили на вас.
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22.07.2021 23:36 Ответить
Да ,скоро кончатся дАрАгие росисяне на Моржовии, многие жалуются ,что приходится жить на 2 доллара в день (уровень самых бедных африканских стран)
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23.07.2021 11:36 Ответить
Слишком много болтовни. Дела не соответствуют заявлениям. Байден проиграл ***** и фрау Рибентроп стратегически и геополитически.
Кацапы всегда используют энергоресурсы как оружие, схренали им что-то менять. Украина тоже проиграла, с такими союзниками… все идёт к большой войне на нашей земле.
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22.07.2021 23:36 Ответить
На нашей Земле.
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22.07.2021 23:52 Ответить
Не ссы в труссы, чебураха, будете удушены а-ля сссссссср,без шума и пыли....
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23.07.2021 11:37 Ответить
Рыло коррупции.
Мы не исключаем введение новых санкций за "Северный поток-2", - Госдеп США - Цензор.НЕТ 624
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22.07.2021 23:40 Ответить
Враг человечества наряду с путлером, подлежат уничтожению.
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22.07.2021 23:53 Ответить
Кто *враг человечества наряду с....*?
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23.07.2021 11:40 Ответить
Введите лучше клизму байдену , балаболы .
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22.07.2021 23:43 Ответить
Список обьектов которые нельзя кибератаковать байден куйлу передал , а московский хан вернул список подтерев им дупу .
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22.07.2021 23:47 Ответить
уже слышу громкий смех кемля по поводу формулировки "мы не исключаем возможности "))) Позорище
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22.07.2021 23:58 Ответить
Я этот смех слышу с момента позорного униженного приглашения на женевский саммит.
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23.07.2021 00:25 Ответить
Да нет,искандеры с Осланами уже давно не смеются ,чебурашка. А ты тот самый сепар-врач из Лугандона?
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23.07.2021 11:43 Ответить
Бухаете? Ответы не читаете? только пишете?)
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23.07.2021 23:05 Ответить
Західні демагоги у своїм амплуа неперевершені!!!!🙈🙈🙈
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23.07.2021 00:08 Ответить
_Словоблудие - большая часть того что говорят политиканы и дипломаты. Раковая опухоль человечества.
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23.07.2021 00:10 Ответить
...через день после запуска СП2 в Украине на газопроводе произойдёт маленькая поломка, которую нужно будет чинить год... вот и всё - через неделю после поломки начнётся вторжение в Украину, европа и сша выразят озабоченность, зеленые эвакуироваться, а газ по СП2 будет продолжать идти бесперебойно в ЕС ! ну и что, млядь, вам не понятно?!
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23.07.2021 00:13 Ответить
_Непонятно как заигрывающие с людоедами политиканы Запада могут быть столь близорукими кретинами, которым даже инстинкт самосохранения не доносит сквозь лобовую броню, что они и их дети сгорят в огне ядерной всемирной войны в результате их беспринципной алчности. То ли это тупость непрошибаемая, то ли невменяемость, то ли по-дурацки уверены что будут в числе выживших и переживших... Вот это лично я понять пока не могу.
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23.07.2021 01:11 Ответить
согласен полностью.. добавить нечего..
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23.07.2021 01:18 Ответить
ну так вони й не *********, лише трохи не договорили - про санкції мова була в контексті "газовий шантаж німеччини", а не в плані якоїсь України.
Купуйте хоча б турецькі помпові рушниці, бо фінал вже близько.
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23.07.2021 12:19 Ответить
"я обьясняю вам свои обязанности, сер, но не ограничиваю ваших прав..." (с)
бесподобный мультик...
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23.07.2021 00:23 Ответить
Пока старый импотент Байден "не отказываетесь от введения", )(уйло ввёл ему по самые гланды. Это позорная страница в истории США.
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23.07.2021 00:24 Ответить
Blm - Biden loves Moscow
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23.07.2021 00:52 Ответить
Коротше.. NSM. North stream matters
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23.07.2021 00:48 Ответить
А шо, правда Трамп был агентом Москвы, а Байден обещал воевать с Москвой до последнего ядрён-батона ?
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23.07.2021 01:01 Ответить
"Мы стремимся следовать закону, мы будем продолжать это делать. Ничто из того, что было обнародовано вчера (в Совместной декларации США-Германия - ред.), никоим образом не изменило этого. Мы будем продолжать соблюдать закон", - подчеркнул представитель Госдепа.

Брехло гидотне. Ви вже його порушили, про що вам товчуть республіканці.
А ви прикидається, що не розумієте.

https://www.slovoidilo.ua/2021/07/02/novyna/svit/palati-predstavnykiv-konhresu-zaboronyat-bajdenu-znimaty-sankcziyi-pivnichnoho-potoku-2

У Палаті представників Конгресу заборонять Байдену знімати санкції з «Північного потоку-2»

Комітет з асигнувань Палати Представників Конгресу США схвалив поправку, яка прямо забороняє Адміністрації президента Джозефа Байдена скасовувати санкції проти https://www.slovoidilo.ua/2021/06/27/novyna/svit/kandydaty-kanczlery-nimechchyny-nazvaly-umovu-zupynky-pivnichnoho-potoku-2 російського газопроводу «Північний потік-2» .
Йдеться про заборону адміністрації Байдена скасовувати санкції в ході 2022 фінансового року. ...

«Ми розраховуємо, що адміністрація президента почує наш потужний сигнал і зробить пріоритетним питанням європейської енергетичної безпеки», - заявила Каптур.Тепер для затвердження заборони поправка повинна пройти читання в Палаті представників, Сенаті США, і наостанок її повинен серед інших бюджетних планів США підписати президент.

Побачимо, як підпише.
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23.07.2021 01:25 Ответить
95 квартал на выезде в США
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23.07.2021 03:08 Ответить
Самое простое-наложить санкции на немецкие банки,которые будут обслуживать этот проект и все, он закроется на второй день.
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23.07.2021 04:03 Ответить
Ты он или она?😂🌷
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23.07.2021 07:11 Ответить
Лахта-то как разгулялась!
Шо, кокошникоголовые, Трампушку на царство?
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23.07.2021 08:37 Ответить
 
 