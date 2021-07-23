Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії щодо Боснії і Герцеговини
Рада безпеки ООН 23 липня відхилила резолюцію про скасування посади Верховного міжнародного представника щодо Боснії і Герцеговини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Резолюцію подали Росія і Китай, і їхні ж представники виявилися єдиними, хто за неї проголосував, інші утрималися. Документ потребував підтримки принаймні дев'яти із 15 членів Радбезу.
Резолюція передбачала позбавлення повноважень верховного представника, обґрунтовуючи це тим, що в ньому нібито "більше немає потреби, враховуючи прогрес, якого досягнули боснійські партії". Також, згідно з нею, сама посада, утворена в 1997 році, мала бути скасована за рік.
Напередодні голосування західні дипломати звинуватили Москву у спробі підірвати Офіс Верховного представника та позиції Крістіана Шмідта – німецького політика, який має зайняти цю посаду наступного місяця.
Шмідт був призначений наступним високим представником у травні Наглядовою радою Ради з втілення миру – міжнародним органом з 10 членів, який керує мирним процесом у Боснії і Герцеговині. Росія, яка давно домагалася скасування цієї посади, була єдиним членом Наглядової ради, який виступив проти призначення.
1 серпня колишній міністр сільського господарства Німеччини повинен заступити на посаді австрійського дипломата Валентина Інцка, який займає її понад 10 років.
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i не менш чесна комсомолка-гедеерiвка анжелка меркель(ндр, хто не знає- то таке нiмецьке ОРДЛО було-) ) незабаром там буде...
Наш враг и друг нашего врага.
как она? - беспокоюсь, помылась ли?
та она с детства грязнухой была.
може бачок сливной шо?
ну та тупая дура до послезавтра не отдуплится....