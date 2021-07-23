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Новини
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Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії щодо Боснії і Герцеговини

Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії щодо Боснії і Герцеговини

Рада безпеки ООН 23 липня відхилила резолюцію про скасування посади Верховного міжнародного представника щодо Боснії і Герцеговини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Резолюцію подали Росія і Китай, і їхні ж представники виявилися єдиними, хто за неї проголосував, інші утрималися. Документ потребував підтримки принаймні дев'яти із 15 членів Радбезу.

Резолюція передбачала позбавлення повноважень верховного представника, обґрунтовуючи це тим, що в ньому нібито "більше немає потреби, враховуючи прогрес, якого досягнули боснійські партії". Також, згідно з нею, сама посада, утворена в 1997 році, мала бути скасована за рік.

Напередодні голосування західні дипломати звинуватили Москву у спробі підірвати Офіс Верховного представника та позиції Крістіана Шмідта – німецького політика, який має зайняти цю посаду наступного місяця.

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Шмідт був призначений наступним високим представником у травні Наглядовою радою Ради з втілення миру – міжнародним органом з 10 членів, який керує мирним процесом у Боснії і Герцеговині. Росія, яка давно домагалася скасування цієї посади, була єдиним членом Наглядової ради, який виступив проти призначення.

1 серпня колишній міністр сільського господарства Німеччини повинен заступити на посаді австрійського дипломата Валентина Інцка, який займає її понад 10 років.

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Автор: 

Боснія (70) росія (66125) Радбез ООН (869)


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Топ коментарі
+4
проституток не знаю , а ось комсомолку Анжелу і команду штазі так .
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23.07.2021 20:30 Відповісти
+3
агов німчура вас вже кацапи підривають ! а ви їх в партнери берете !
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23.07.2021 20:24 Відповісти
+3
В поселке Бетманово на Донбассе внезапно взорвался УАЗ с рюсскими баранами...наверное БОЯРыШНИК гахнул...
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23.07.2021 20:39 Відповісти
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Пісня про ляща.

https://twitter.com/A70V2/status/1414259016608460800
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23.07.2021 20:23 Відповісти
агов німчура вас вже кацапи підривають ! а ви їх в партнери берете !
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23.07.2021 20:24 Відповісти
у німців теж є різні проститутки
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23.07.2021 20:26 Відповісти
проституток не знаю , а ось комсомолку Анжелу і команду штазі так .
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23.07.2021 20:30 Відповісти
вони вже оцінили чесного, бідного австрійського художника , учасника 1 світової , в якого навіть квартири не було жив в в'язниці ... згідно 34 статі Конституції України , я можу оцінювати всіх в тому числі і тебе !
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23.07.2021 21:50 Відповісти
не менше чесний Шредер вже який рiк на побiгеньках в кацапо-ординському газпрьомi...
i не менш чесна комсомолка-гедеерiвка анжелка меркель(ндр, хто не знає- то таке нiмецьке ОРДЛО було-) ) незабаром там буде...

Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії щодо Боснії і Герцеговини - Цензор.НЕТ 1440

Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії щодо Боснії і Герцеговини - Цензор.НЕТ 2008
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24.07.2021 22:17 Відповісти
а між іншим в німеччині проституція легалізована.
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23.07.2021 20:59 Відповісти
ну а чим руководство легально і займається. ще є штазі шалави - прості німці, які готові виконати любе завдання штазі.
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23.07.2021 21:03 Відповісти
"Резолюцию подали Россия и Китай"
Наш враг и друг нашего врага.
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23.07.2021 20:25 Відповісти
да ну! наш друг (Китай, по Арахамії) і ворог у квадраті (Парашка)
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23.07.2021 20:27 Відповісти
вірніше "другая старана"
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23.07.2021 20:28 Відповісти
Не только Арахамия, там очередь из шлюшек:

Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії щодо Боснії і Герцеговини - Цензор.НЕТ 7172
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23.07.2021 20:33 Відповісти
вону можно понять и простить- спонсоры на старости лет разбежались а аппетиты не старушечьи....
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23.07.2021 21:20 Відповісти
В поселке Бетманово на Донбассе внезапно взорвался УАЗ с рюсскими баранами...наверное БОЯРыШНИК гахнул...
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23.07.2021 20:39 Відповісти
а шо маняха по етому поводу?
как она? - беспокоюсь, помылась ли?
та она с детства грязнухой была.
може бачок сливной шо?
ну та тупая дура до послезавтра не отдуплится....
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23.07.2021 20:41 Відповісти
В городе Сралинград,типа бывший Волгоград,произошла перестрелка между жителями западного и восточного берега реки Волга...,в одном орудует банда из Донецка,типа бывшего города Сралино,во второй банде замечены граждане города Сралинграда...
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23.07.2021 20:46 Відповісти
... будем болеть за Донецких
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23.07.2021 21:39 Відповісти
А нужно за обоих, чтобы быстрее друг друга перестреляли.
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23.07.2021 22:40 Відповісти
Орків геть звідти. Потвори.
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23.07.2021 20:52 Відповісти
 
 